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Не нервировать Зеленского: экономисты раскрыли тайну курса валют на Украине

Не нервировать Зеленского: экономисты раскрыли тайну курса валют на Украине - 12.11.2026 Украина.ру

Не нервировать Зеленского: экономисты раскрыли тайну курса валют на Украине

На Украине искусственно сдерживали курс доллара, чтобы не раздражать Владимира Зеленского

2026-11-12T13:28

2026-11-12T13:28

2026-11-12T13:28

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О сдерживании курса доллара рассказал украинский инвестиционный банкир, финансовый эксперт Сергей Фурса."Я думаю, что это (искусственное сдерживание курса доллара – Ред.) [делали], чтобы президент не нервничал, но это моя спекулятивная догадка. Возможно, это спекуляции и так совпало. Но мы же знаем, сколько мемов было о долларе по 45 [гривен]. И возможно максимально оттягивали этот момент, чтобы не раздражать главного человека в стране, который был максимально эмоциональным и максимально чувствительный к этим вещам", – заявил он.В 2019 году Владимир Зеленский во время визита на Закарпатскую таможню рассказывал о тех прогнозах его противников на выборах, которые не сбылись.В октябре, после того, как Национальный банк Украины впервые установил официальный курс доллара свыше 45 грн (81 руб. – Ред.), эту фразу ему припомнили.При этом внимательные наблюдатели не забыли и остальной монолог Зеленского."Мало денег? Будет точно меньше. Не устраивает - пожалуйста, увольняйтесь сейчас. Когда-то нам говорили: будет доллар по 45 гривен при Зеленском, будет хаос, будет война - смотрите, ничего не произошло. И без вас тоже сможем. Если хотите работать - давайте вместе. Не хотите - увольняйтесь. Потому что когда у нас будет прокуратура, - а все понимают, что будет - после выборов в Верховную раду, и когда у нас будет большинство - и все это понимают, оно тоже будет - будет поздно. Всё", – пугал Зеленский таможенников, говоря о контрабанде.С тех пор контрабанды меньше не стало. Напротив, теперь вместо сигарет, о которых говорил тогда посещавший с Зеленским Закарпатье Алексей Гончарук, с Украины в Европу пошло оружие.Ещё одной крылатой фразой Зеленского стала фраза "Весна придёт – сажать будем", прозвучавшая осенью 2019 года."Есть уголовные дела и есть такие люди. Родину продавать нельзя. Потому некоторые дела ни в коем случае нельзя продавать, и под залог некоторым людям нельзя выходить", – заявил тогда Зеленский.Сегодня эта фраза звучит особенно двусмысленно с учётом многочисленных коррупционных скандалов, в котором замешано окружение Зеленского, в т.ч. и ближайшее. Так, экс-глава Офиса президента Украины Андрей Ермак несмотря на то, что замешан в ряде громких коррупционных дел, по-прежнему остаётся на свободе.На фоне коррупционных скандалов вспомнили и о другом обещании Зеленского."Если я нарушу закон, я сам покину пост", – обещал он на заре карьеры.Кроме того, Зеленский обещал не держаться за власть.Однако после начала СВО он выступал категорически против проведения выборов даже тогда, когда истёк срок его президентских полномочий. За это на Украине его прозвали "пересидентом". Зеленский ссылался на невозможность организации избирательного процесса в условиях военного положения. Сейчас же, после усилившегося давления США Зеленский заявляет, что проведение выборов – "сложная задача" и предлагает провести выборы "онлайн", что может способствовать фальсификациям.

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новости, украина, европа, сша, владимир зеленский, алексей гончарук, андрей ермак, верховная рада, офис президента