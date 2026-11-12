"Золотые яйца" для ВСУ: дело о хищении в украинской армии направлено в суд - 12.11.2026 Украина.ру
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"Золотые яйца" для ВСУ: дело о хищении в украинской армии направлено в суд
"Золотые яйца" для ВСУ: дело о хищении в украинской армии направлено в суд - 12.11.2026 Украина.ру
"Золотые яйца" для ВСУ: дело о хищении в украинской армии направлено в суд
Чиновники Минобороны Украины и их деловые партнёры наживались на армейских пайках. Дело о хищении государственных средств при закупке продуктов для ВСУ направлено в суд. Об этом сообщили Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура
2026-11-12T13:53
2026-11-12T13:53
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хорватия
вооруженные силы украины
минобороны
богдан хмельницкий
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На скамье подсудимых окажутся бывший начальник департамента Минобороны по вещевому обеспечению Богдан Хмельницкий, предпринимательница Татьяна Глиняна, которой подконтрольны компании-поставщики, руководительница ООО "ОК ЛЕНД ФУД" Лариса Швец, руководитель ООО "Актив Компани" Валерий Мелеш и бывший директор ООО "Премиум Компани" Николай Дешпетко.По данным следствия, цену продуктового набора формировали с учётом всех наименований каталога и по средней стоимости. Это позволяло поставщикам манипулировать ценами: завышать их на ходовые продукты и занижать на малоиспользуемые или сезонные. В итоге в течение августа–декабря 2022 года две компании-поставщика, контролируемые одной владелицей, незаконно получили сверхприбыль на сумму более 733 млн грн. Это подтверждает заключение комплексной товароведческой и экономической экспертизы."Часть этих средств впоследствии была выведена под видом выплаты дивидендов и предоставления возвратной финансовой помощи связанным компаниям. Эти деньги владелица компаний могла потратить на покупку отелей в Хорватии и другой недвижимости", — отмечают детективы.К преступлению причастен чиновник Минобороны, который во время подписания договоров "не замечал" ценовых аномалий в каталоге.О тотальной коррупции, которая охватила все сферы на Украине – в материале Коррупция по-украински. Как и почему украинская власть защищает тех, кто должен сидеть в тюрьме
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новости, украина, хорватия, вооруженные силы украины, минобороны, богдан хмельницкий
Новости, Украина, Хорватия, Вооруженные силы Украины, Минобороны, Богдан Хмельницкий

"Золотые яйца" для ВСУ: дело о хищении в украинской армии направлено в суд

13:53 12.11.2026
 
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- РИА Новости, 1920, 12.11.2026
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Чиновники Минобороны Украины и их деловые партнёры наживались на армейских пайках. Дело о хищении государственных средств при закупке продуктов для ВСУ направлено в суд. Об этом сообщили Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура
На скамье подсудимых окажутся бывший начальник департамента Минобороны по вещевому обеспечению Богдан Хмельницкий, предпринимательница Татьяна Глиняна, которой подконтрольны компании-поставщики, руководительница ООО "ОК ЛЕНД ФУД" Лариса Швец, руководитель ООО "Актив Компани" Валерий Мелеш и бывший директор ООО "Премиум Компани" Николай Дешпетко.
По данным следствия, цену продуктового набора формировали с учётом всех наименований каталога и по средней стоимости. Это позволяло поставщикам манипулировать ценами: завышать их на ходовые продукты и занижать на малоиспользуемые или сезонные.
В итоге в течение августа–декабря 2022 года две компании-поставщика, контролируемые одной владелицей, незаконно получили сверхприбыль на сумму более 733 млн грн. Это подтверждает заключение комплексной товароведческой и экономической экспертизы.
"Часть этих средств впоследствии была выведена под видом выплаты дивидендов и предоставления возвратной финансовой помощи связанным компаниям. Эти деньги владелица компаний могла потратить на покупку отелей в Хорватии и другой недвижимости", — отмечают детективы.
К преступлению причастен чиновник Минобороны, который во время подписания договоров "не замечал" ценовых аномалий в каталоге.
О тотальной коррупции, которая охватила все сферы на Украине – в материале Коррупция по-украински. Как и почему украинская власть защищает тех, кто должен сидеть в тюрьме
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