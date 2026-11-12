https://ukraina.ru/20261112/zolotye-yaytsa-dlya-vsu-delo-o-khischenii-v-ukrainskoy-armii-napravleno-v-sud-1084449104.html

"Золотые яйца" для ВСУ: дело о хищении в украинской армии направлено в суд

"Золотые яйца" для ВСУ: дело о хищении в украинской армии направлено в суд - 12.11.2026 Украина.ру

"Золотые яйца" для ВСУ: дело о хищении в украинской армии направлено в суд

Чиновники Минобороны Украины и их деловые партнёры наживались на армейских пайках. Дело о хищении государственных средств при закупке продуктов для ВСУ направлено в суд. Об этом сообщили Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура

2026-11-12T13:53

2026-11-12T13:53

2026-11-12T13:53

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На скамье подсудимых окажутся бывший начальник департамента Минобороны по вещевому обеспечению Богдан Хмельницкий, предпринимательница Татьяна Глиняна, которой подконтрольны компании-поставщики, руководительница ООО "ОК ЛЕНД ФУД" Лариса Швец, руководитель ООО "Актив Компани" Валерий Мелеш и бывший директор ООО "Премиум Компани" Николай Дешпетко.По данным следствия, цену продуктового набора формировали с учётом всех наименований каталога и по средней стоимости. Это позволяло поставщикам манипулировать ценами: завышать их на ходовые продукты и занижать на малоиспользуемые или сезонные. В итоге в течение августа–декабря 2022 года две компании-поставщика, контролируемые одной владелицей, незаконно получили сверхприбыль на сумму более 733 млн грн. Это подтверждает заключение комплексной товароведческой и экономической экспертизы."Часть этих средств впоследствии была выведена под видом выплаты дивидендов и предоставления возвратной финансовой помощи связанным компаниям. Эти деньги владелица компаний могла потратить на покупку отелей в Хорватии и другой недвижимости", — отмечают детективы.К преступлению причастен чиновник Минобороны, который во время подписания договоров "не замечал" ценовых аномалий в каталоге.О тотальной коррупции, которая охватила все сферы на Украине – в материале Коррупция по-украински. Как и почему украинская власть защищает тех, кто должен сидеть в тюрьме

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новости, украина, хорватия, вооруженные силы украины, минобороны, богдан хмельницкий