Что ждет Россию и Украину в случае переизбрания действующего главы государства Дональда Трампа или прихода к власти бывшего вице-президента Джо Байдена, рассказали эксперты в интервью изданию Украина.ру

Такое большое внимание к выборам в США обусловлено тем, что американский президент может своими решениями повлиять на политику других стран. Мировое сообщество может сколь угодно долго возмущаться экстерриториальным характером санкций Вашингтона, но поделать ничего не может.

Трамп для России: мир или война?

Тех иллюзий, что новый президент придёт, порядок наведёт, санкции отменит, Крым признает, которые витали в 2016 году после победы Трампа, уже не питает никто. Теперь вопрос стоит по-другому: кто из политиков осложнит российско-американские отношения сильнее? Трамп поставил США на грань холодной войны с Россией © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

«Многие говорят о том, что при Трампе была целенаправленная антироссийская политика, которая ставила своей целью как-то блокировать Трампа. Сейчас такой необходимости не будет, поэтому санкционные истерики, в которые в своё время впадал конгресс, потеряют свою необходимую прагматическую составляющую. Байден более антироссийский, чем Трамп, но не факт, что политика США при Байдене будет более антироссийской», — заявил политолог Сергей Марков.

Санкционную войну против России инициировала в 2014 году после референдума в Крыму администрация 44-го президента США Барака Обамы, в которой Байден работал вице-президентом, а затем, как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, навязала это решение европейским странам, которым разрушение сотрудничества с Москвой было крайне невыгодно. Однако Трамп пошёл дальше, и за срок своего правления, как подсчитала газета The Wall Street Journal, в среднем увеличил количество вводимых ежегодно санкций по сравнению со своими предшественниками на 80%.

При этом, как подчёркивает доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян, Трамп сделал много хорошего для России, за что надо сказать ему спасибо, речь идёт о региональном американо-российском взаимодействии.

«Трамп разругался с Европой в хлам, мы годами мечтали добиться раскола в Трансатлантическом союзе, Трамп это сделал за нас. Трамп разозлил многих арабов, потому что пошел на сделку с Израилем, это укрепляет наши позиции на Ближнем Востоке. Трамп готов конфликтовать с Турцией, и это, возможно, отрезвит Эрдогана. Трап пошел на конфликт с Китаем, и китайское руководство начинает осознавать, что с Америкой придется конфликтовать, а значит, надо быть более активным на внешней арене и не надо больше прятаться за спиной России в Совете Безопасности ООН, а действовать вместе с Россией. Чем больше будет разгораться конфликт с США, тем больше Китай будет нуждаться в хороших отношениях с Россией. Ну и наконец, кто-то будет смещать Россию со статуса главного врага США, статуса весьма почетного, громкого, приятного для наших ура-патриотов, но при этом очень затратного. Так что Трамп — наш президент», — пояснил эксперт. Яков Кедми объяснил, почему Путин победил бы Трампа и Байдена на выборах в США © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

Тем не менее это вовсе не означает, что в случае переизбрания Трампа на второй срок жизнь покажется малиной. По словам политолога Дмитрия Абзалова, в таком случае Москва столкнется со сложностями на нескольких направлениях: Сирия, Китай, Польша и Балтия, запуск газопровода «Северный поток-2». Если к власти придет Байден, то проблемы у России могут возникнуть в отношениях с Германией, поскольку преемник канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая собирается попрощаться с большой политикой, будь он связан с американскими коллегами, может осложнить взаимодействие по целому ряду проектов, активизируются вопросы, связанные с правами человека в России: меньшинства, причем и национальные, ситуация с мнимым отравлением оппозиционера Алексея Навального.

«Байден много обещал, что будет усиливать санкции в отношении России. Причем чем больше его обвиняют в связях с Москвой, Трамп уже приписал ему $3,5 млн от Елены Батуриной (вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. — Ред.), тем больше санкций он будет принимать в отношении Москвы. Все это мы проходили с Трампом», — добавил Абзалов.

Украина — черное место для американских политиков

С особым интересом за избирательной кампанией в США наблюдают в Киеве, ведь Байден, будучи вице-президентом, курировал украинское направление и активно поддерживал сторонников майдана и, как подтвердилось после публикации в 2020 году аудиозаписей его телефонных разговоров с предыдущим президентом Петром Порошенко, осуществлял внешнее управление страной. Дмитрий Дробницкий: Украина ждёт, когда Байден, став президентом, восстановит внешнее управление © РИА Новости, Нина Зотина

«В случае победы Байден, естественно, возобновит поддержку майданутым товарищам из Киева. Если Трамп к ним относился пренебрежительно и не стеснялся им это показывать, если Трамп использовал Украину в негативном ключе как доказательство коррупционности Байдена, то при Байдене, конечно, может начаться очистка образа Украины. Всё так теоретически, но на практике будет по-другому. В случае победы Байдена первый месяц будет не до России. Скорее всего, Трамп оспорит результаты выборов, возникнут протесты, попытка их загасить с помощью внешнего врага вряд ли получится, потому что внутренние разногласия слишком серьёзные.

Во-вторых, нет никаких гарантий, что Байден будет править, потому что дедушка плох, мягко говоря, у дедушки уже деменция, дедушка, возможно, ляжет под капельницу, а править при нём будут другие люди: возможно, вице-президент, возможно, кто-то из его окружения. Нужно смотреть, кто будет при нем госсекретарем, кто будет главой администрации, советником по национальной безопасности и так далее», — заявил Мирзаян.

А вот американист Борис Межуев уверен, что Байден-президент установит на Украине такое же внешнее управление при Владимире Зеленском, как было при Порошенко, потому что для реализации его курса на восстановление трансатлантических отношений Украина приобретёт центральное значение.

«Украина в этом плане будет иметь такое же значение, как для России Крым, и не из-за того, что Крым был присоединён, а потому, что Крым сделал выбор в пользу России, когда значительная часть Украины от России отвернулась. Для нас это имело огромнейшее значение: психологический подъем, рост рейтинга Путина. Украина такая же страна: рискуя территориальной целостностью, повернула в сторону Евроатлантики, была готова подписать любое соглашение с ЕС, лишь бы вырваться из российской сферы влияния. Для Байдена Украина приобретёт стратегический смысл», — сказал он. Ищенко объяснил, почему компромат на Байдена не повлияет на выборы в США © скриншот видео Украина.ру

Об Украине в ходе избирательной кампании в США вспоминали, но совсем не в этом ключе. Из переписки сына кандидата в президенты от демократов Хантера Байдена стало известно, что его отец, будучи еще вице-президентом, покровительствовал ему при работе с украинской энергетической компанией Burisma и в Китае. Трамп раскручивал эту тему по максимуму, но Джо Байдену как с гуся вода — журналисты ни разу его не спросили об этом скандале. Однако, по словам Маркова, скандал с компроматом повлиял очень существенно, ведь в 2016 году именно скандал с уничтоженными записями с домашнего компьютера Хиллари Клинтон сыграл решающую роль в победе Дональда Трампа.

«Украина выступает чёрным местом для американских политиков, потому что там установлена американская колониальная власть, и в этой колонии американским политикам разрешено совершать преступления. Они их совершают, но рано или поздно о них становится известно. Украина уничтожает их репутацию именно по этой причине, а не потому, что украинцы плохие. На Украине установлена власть американских колониальных структур», — подчеркнул политолог.

Выводы

1. В любом случае, кто бы ни победил, Трамп или Байден, Россию ждет продолжение конфликта с этой страной во внешней политике. И в первую очередь усиление санкционной составляющей — борьба вокруг проекта "Северный поток-2" только усилится, а энергетика останется местом главного столкновения экономических интересов России и США. Возможно, при Трампе эта борьба станет еще более ожесточенной (несмотря на всю дружественную вроде бы риторику Трампа в отношении Путина и России), поскольку за этим президентом США стоит газо-нефтяное лобби Америки.

2. Для Украины как будто бы более предпочтителен Байден, который курировал при Обаме эту страну. Однако не факт, что при Байдене Украине будет лучше, чем было (будет) при Трампе, который сам лично мало внимания уделял этой стране. Но именно при Трампе курирование, практически прямое колониальное управление Украиной приняло откровенно публичный характер. И при любом раскладе, победе Трампа или победе Байдена, в этом направлении для Украины ничего не изменится. При Байдене, возможно, будет и хуже — ему же надо на деле показать, что он не имеет коррупционных связей в Украине.

3. Существенные изменения, по мнению экспертов, могут коснуться внешней политики США в отношении Китая и Европы. При Трампе, скорее всего, усилится давление на Китай (а так же Иран) и вряд ли улучшатся конфликтные отношения с Европой. При Байдене, по мнению экспертов, наоборот, можно ожидать улучшения отношений США с Европой, а что касается Китая, то действия Байдена будут не столь агрессивны, как при Трампе, но конфликтная проекция сохранится. Исходя из этого и будет строиться внешняя политика России — в ее отношениях с Китаем и Европой.

4. Безусловно, необходимо учитывать, что внешняя политика США определяется ее президентом на период его каденции, но стратегически осуществляется Госдепом и иногда, как показала практика времен нынешнего президента Трампа, стратегические интересы США могут подавлять тактические действия президента. А это значит, что при любом раскладе на выборах президента США, независимо от победы того или иного кандидата, основные параметры внешнеполитического курса США сохранятся, изменится могут лишь нюансы.

5. В случае победы Трампа, сторонники Байдена обещают активные антитрамповские действия по всей территории США, то есть внутриполитический конфликт, скорее всего, на первом послевыборном этапе в случае победы Трампа будут занимать больше времени и отнимать больше сил у президента США, чем внешняя политика. И в этом случае внутриполитический конфликт станет на некоторое время для президента США главным, в сравнении с внешнеполитическими вызовами. Но вряд ли это приведет к полномасштабной гражданской войне, а, следовательно, по истечении определенного срока все вернется в прежнее русло.