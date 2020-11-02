Из-за внутреннего раскола после президентских выборов Америка станет более конфликтной, считает политолог Геворг Мирзаян

Об этом доцент Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян рассказал в интервью изданию Украина.ру.

Накануне выборов президента США, по данным опросов, кандидат от демократов Джо Байден опережает республиканца Дональда Трампа в Пенсильвании, Флориде, Аризоне и с большим отрывом может обойти Трампа в Висконсине.

- Геворг, увеличит ли победа Байдена на выборах конфликтность в американо-российских отношениях, то есть станут ли США более агрессивно вести себя на постсоветском пространстве?

— В случае победы Байдена теоретически, казалось бы, да. Во-первых, Байден занимает жесткую антироссийскую позицию, во-вторых, Байден являлся смотрящим, а по некоторым данным, и организатором украинского майдана. В случае победы он, естественно, возобновит поддержку майданутым товарищам из Киева.

Джо Байден. Астрологический портрет кандидата в президенты США

Все так теоретически, но на практике будет по-другому. В случае победы Байдена первый месяц будет не до России. Скорее всего Трамп оспорит результаты выборов. Трамп пойдет в суд, возникнут протесты, попытка их загасить с помощью внешнего врага вряд ли получится, потому что внутренние разногласия слишком серьезные.

Во-вторых, даже если предположить, что Байден победит, нет никаких гарантий, что Байден будет править. Потому что дедушка плох, мягко говоря, у дедушки уже деменция, дедушка, возможно, ляжет под капельницу, а править при нем будут другие люди. Возможно, вице-президент, если он умрет, возможно, кто-то из его окружения. Нужно смотреть, кто будет при нем госсекретарем, кто будет главой администрации, советником по национальной безопасности и так далее.

- А какую роль в этом раскладе может играть кандидат в вице-президенты Камала Харрис? Сможет ли она стать реальным хозяином Белого дома?

— Теоретически да. Если президент умирает, вице-президент становится президентом. Те идеи, которые несет вице-президент, будут воплощаться в жизнь.

- Что будет означать для России ведущая роль Харрис в американской политике?

— Если России выгоден конфликт внутри США, то Камала Харрис именно тот персонаж. Потому что Камала Харрис будет проводить политику по оправданию черного терроризма, терроризма со стороны любых меньшинств в отношении большинства. В итоге большинство восстанет и выйдет с оружием на улицы. Америка погрязнет во внутреннем конфликте, из которого будет долго выходить.

Это в какой-то степени хорошо, потому что Америке будет не до России. С другой стороны, эта Америка будет гораздо более конфликтной, потому что она будет агрессивной из-за внутреннего раскола. Посмотрим, слишком много переменных.

- То есть если выбирать из двух зол меньшее, то для России выгодно, чтобы президентом оставался Трамп?

— Дональд Трамп сделал для России столько хорошего, сколько не делал ни один президент за последнее время. Да, Трамп вышел из соглашения по стратегическим вооружениям. Это действительно плохо, но, с другой стороны, значение стратегической стабильности для переговорного процесса преувеличено. Ни мы, ни американцы не собираемся ядерные ракеты запускать.

Феноменальный президент: как Трамп изменил внешнюю политику США © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

На самом деле куда более важным является аспект регионального американо-российского взаимодействия. И тут нам Трамп сильно подсобил. Трамп разругался с Европой в хлам, мы годами мечтали добиться раскола в Трансатлантическом союзе, Трамп это сделал за нас, спасибо ему большое. Трамп разозлил многих арабов, потому что пошел на сделку с Израилем, это укрепляет наши позиции на Ближнем Востоке.

Трамп готов конфликтовать с Турцией. Спасибо Трампу, потому что Турция нам тоже враг сегодня, возможно, конфликт с американцами отрезвит Эрдогана. Трамп пошел на сделку с Северной Кореей, снизив риск ядерной войны на Корейском полуострове.

Майк Пенс и Камала Харрис — «серые кардиналы», которые могут внезапно стать президентами США © REUTERS, Jonathan Drake, David Becker

Ну и наконец, кто-то будет смещать Россию со статуса главного врага США, статуса весьма почетного, громкого, приятного для наших ура-патриотов, но при этом очень затратного. Так что Трамп — наш президент.

- Но кроме того, Трамп и остановил строительство «Северного потока-2» посредством санкций.

— Трамп это сделал не из-за нелюбви к России или русофобии, а из-за бизнеса. Для него это чистый бизнес — американские поставки нефти в Европу. В этом плане Трамп предсказуем, потому что с ним можно договариваться. Что касается «Северного потока», то Трамп не остановил, а приостановил. Если бы Трамп хотел остановить «Северный поток-2», он бы сделал это в 17-м году, а сейчас уже останавливать поздно.

- Накануне помощник Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен признал, что США исчерпали возможности для дальнейшего санкционного давления на Россию. Как Москва может использовать эту ситуацию в свою пользу?

— Пусть разбираются сами. Мы всегда готовы к санкциям. Мы привыкли, что они накладываются по поводу и без повода. Если Америка дойдет сама до того, что санкции бессмысленны, поймет, что сама выхолостила санкционный инструментарий, что нужно с Россией по-другому разговаривать, то отлично, будем разговаривать по-другому.

- Получается, что при любом исходе выборов США будет не до экспорта демократии в другие страны?

— Какое-то время да. Потому что победа Байдена или Трампа приведет к конфликтам или расколам. Им будет не до экспорта демократии, а потом, возможно, вернутся к этому.

Но что посеешь, то и пожнешь. Экспорт либеральных идей привел к тому, что американцы сами в них поверили, а поверив в них, хотели навязать их своему обществу, что вызвало большие внутренние разногласия в США.