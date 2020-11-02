Об этом доцент Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Накануне выборов президента США, по данным опросов, кандидат от демократов Джо Байден опережает республиканца Дональда Трампа в Пенсильвании, Флориде, Аризоне и с большим отрывом может обойти Трампа в Висконсине.
- Геворг, увеличит ли победа Байдена на выборах конфликтность в американо-российских отношениях, то есть станут ли США более агрессивно вести себя на постсоветском пространстве?
— В случае победы Байдена теоретически, казалось бы, да. Во-первых, Байден занимает жесткую антироссийскую позицию, во-вторых, Байден являлся смотрящим, а по некоторым данным, и организатором украинского майдана. В случае победы он, естественно, возобновит поддержку майданутым товарищам из Киева.
Если Трамп к ним относился пренебрежительно и не стеснялся им это показывать, если Трамп использовал Украину в негативном ключе как доказательство коррупционности Байдена, то при Байдене, конечно, может начаться очистка образа Украины.
Все так теоретически, но на практике будет по-другому. В случае победы Байдена первый месяц будет не до России. Скорее всего Трамп оспорит результаты выборов. Трамп пойдет в суд, возникнут протесты, попытка их загасить с помощью внешнего врага вряд ли получится, потому что внутренние разногласия слишком серьезные.
Во-вторых, даже если предположить, что Байден победит, нет никаких гарантий, что Байден будет править. Потому что дедушка плох, мягко говоря, у дедушки уже деменция, дедушка, возможно, ляжет под капельницу, а править при нем будут другие люди. Возможно, вице-президент, если он умрет, возможно, кто-то из его окружения. Нужно смотреть, кто будет при нем госсекретарем, кто будет главой администрации, советником по национальной безопасности и так далее.
- А какую роль в этом раскладе может играть кандидат в вице-президенты Камала Харрис? Сможет ли она стать реальным хозяином Белого дома?
— Теоретически да. Если президент умирает, вице-президент становится президентом. Те идеи, которые несет вице-президент, будут воплощаться в жизнь.
- Что будет означать для России ведущая роль Харрис в американской политике?
— Если России выгоден конфликт внутри США, то Камала Харрис именно тот персонаж. Потому что Камала Харрис будет проводить политику по оправданию черного терроризма, терроризма со стороны любых меньшинств в отношении большинства. В итоге большинство восстанет и выйдет с оружием на улицы. Америка погрязнет во внутреннем конфликте, из которого будет долго выходить.
Это в какой-то степени хорошо, потому что Америке будет не до России. С другой стороны, эта Америка будет гораздо более конфликтной, потому что она будет агрессивной из-за внутреннего раскола. Посмотрим, слишком много переменных.
- То есть если выбирать из двух зол меньшее, то для России выгодно, чтобы президентом оставался Трамп?
— Дональд Трамп сделал для России столько хорошего, сколько не делал ни один президент за последнее время. Да, Трамп вышел из соглашения по стратегическим вооружениям. Это действительно плохо, но, с другой стороны, значение стратегической стабильности для переговорного процесса преувеличено. Ни мы, ни американцы не собираемся ядерные ракеты запускать.
Нагнетают вопросы в области отсутствия договоренностей о достижении стратегической стабильности те, кто считает, что мы с американцами должны вести разговоры исключительно о ракетах, которые никуда не летят, потому что это единственная тема, на которую мы можем говорить. Либо эту тему раскручивают военные, потому что это их хлеб.
На самом деле куда более важным является аспект регионального американо-российского взаимодействия. И тут нам Трамп сильно подсобил. Трамп разругался с Европой в хлам, мы годами мечтали добиться раскола в Трансатлантическом союзе, Трамп это сделал за нас, спасибо ему большое. Трамп разозлил многих арабов, потому что пошел на сделку с Израилем, это укрепляет наши позиции на Ближнем Востоке.
Трамп готов конфликтовать с Турцией. Спасибо Трампу, потому что Турция нам тоже враг сегодня, возможно, конфликт с американцами отрезвит Эрдогана. Трамп пошел на сделку с Северной Кореей, снизив риск ядерной войны на Корейском полуострове.
Трамп пошел на конфликт с Китаем. Тем самым китайское руководство начинает осознавать, что с Америкой придется конфликтовать, а значит, надо быть более активным на внешней арене и не надо больше прятаться за спиной России в Совете безопасности ООН, а действовать вместе с Россией. Чем больше будет разгораться конфликт с США, тем больше Китай будет нуждаться в хороших отношениях с Россией.
Ну и наконец, кто-то будет смещать Россию со статуса главного врага США, статуса весьма почетного, громкого, приятного для наших ура-патриотов, но при этом очень затратного. Так что Трамп — наш президент.
- Но кроме того, Трамп и остановил строительство «Северного потока-2» посредством санкций.
— Трамп это сделал не из-за нелюбви к России или русофобии, а из-за бизнеса. Для него это чистый бизнес — американские поставки нефти в Европу. В этом плане Трамп предсказуем, потому что с ним можно договариваться. Что касается «Северного потока», то Трамп не остановил, а приостановил. Если бы Трамп хотел остановить «Северный поток-2», он бы сделал это в 17-м году, а сейчас уже останавливать поздно.
- Накануне помощник Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен признал, что США исчерпали возможности для дальнейшего санкционного давления на Россию. Как Москва может использовать эту ситуацию в свою пользу?
— Пусть разбираются сами. Мы всегда готовы к санкциям. Мы привыкли, что они накладываются по поводу и без повода. Если Америка дойдет сама до того, что санкции бессмысленны, поймет, что сама выхолостила санкционный инструментарий, что нужно с Россией по-другому разговаривать, то отлично, будем разговаривать по-другому.
- Получается, что при любом исходе выборов США будет не до экспорта демократии в другие страны?
— Какое-то время да. Потому что победа Байдена или Трампа приведет к конфликтам или расколам. Им будет не до экспорта демократии, а потом, возможно, вернутся к этому.
Но что посеешь, то и пожнешь. Экспорт либеральных идей привел к тому, что американцы сами в них поверили, а поверив в них, хотели навязать их своему обществу, что вызвало большие внутренние разногласия в США.