Москве не нужно играть вторым темпом и подстраиваться под политика, который займет кресло президента США, считает политолог Дмитрий Абзалов

Об этом президент Центра стратегических коммуникаций рассказал в интервью изданию Украина.ру.

Все меньше и меньше времени остается до выборов хозяина Белого дома, которые состоятся 3 ноября. Острая предвыборная борьба на фоне внутриполитического кризиса идет между действующим президентом, республиканцем Дональдом Трампом, и кандидатом от Демократической партии Джо Байденом.

- Дмитрий, кто из двух кандидатов будет представлять наибольшую угрозу для России, если станет президентом США?

— Это выбор не между хорошим и плохим, а между разными видами плохого. Понятно, что президентский срок Трампа, если он произойдет, серьезно осложнит ситуацию на Ближнем Востоке. У нас это вызовет сложности на сирийском треке. Усложнится ситуация на китайском направлении при президентстве Трампа. Очевидно, что он попытается окончательно придавить технологические возможности Пекина, причем будет это делать не с оговорками, а по прямой.

Трамп поставил США на грань холодной войны с Россией © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Энергетика для Трампа отдельное направление, он поддерживает проекты крекинга и гидроразрыва. Именно при президенте Трампе активно торпедируют «Северный поток-2». С учетом того, что для нас важные фазы приходятся на первый квартал следующего года, при нем ситуация с «Северным потоком» осложнится.

Кроме того, Трамп делает ставку на ряд стран Восточной Европы, поэтому произойдет усложнение на польском и прибалтийском треке. Конечно же, усиление финансирования ВПК, которое стало особенностью Трампа, серьезно усилит давление на оборонно-промышленный комплекс РФ.

Это касается санкционных ограничений в отношении поставок российского вооружения в Индию, Турцию и Китай, так и выхода из международных договоров. То есть вероятность того, что СНВ-3 будет продлен на год высока, а вот то, что через год она при президенте Трампе не будет торпедирована очень незначительна. То есть стратегическая безопасность — это тот компонент, который может очень сильно пострадать в результате второго срока Трампа.

- А какие сложности в отношениях Вашингтона и Москвы может создать Байден?

— Понятно, что при президентстве Байдена на Украине нас ничего хорошего не ждет. Вероятность того, что произойдет осложнение ситуации на Украине достаточно высокая. Речь идет о различных провокациях в отношениях с Москвой. Все это будет активизировано с вытекающими последствиями.

Северный поток-2: главная политическая и экономическая интрига начала XXI века © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

- Почему?

— Госпожа Меркель в декабре должна выбрать себе преемника. Потенциальный кандидат, связанный с американскими коллегами, может осложнить взаимодействие по целому ряду проектов. В отношении с Российской Федерации активизируются все вопросы связанные с правами человека: меньшинства, причем и национальные, ситуация с Навальным. Эти процессы будут активизированы.

Ситуация, при которой американские коллеги не будут признавать российские парламентские выборы в следующем году, не только по причине Крыма и Севастополя, также очень вероятна. То есть для внутренней политики РФ приход демократов будет отдельным направлением.

Кроме того, Байден много обещал, как будет усиливать санкции в отношении России. Причем, чем больше его обвиняют в связях с Москвой, Трамп уже приписал ему 3,5 млн долларов от Батуриной (вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова — Ред.), тем больше санкций он будет принимать в отношении Москвы. Все это мы проходили с Трампом.

- Но ведь недавно помощник Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен признал, что США исчерпали возможности для дальнейшего введения санкций против России.

— Во-первых, не исчерпали, а дошли до определенного предела, когда урон есть уже для американцев. А во-вторых, когда это американцев останавливало?

О'Брайен таким образом освещал повестку Трампа, почему он не ведет себя более жестко в отношении Москвы. Что будет предпринимать Байден — вопрос открытый. Персональная санкции в отношении отдельных предпринимателей и крупных компаний РФ могут стать очень серьезной проблемой. Например, ограничить доступ «Сбербанка» или ВТБ к внешнему финансированию. Это будет сложно сделать, но возможно. У Байдена такие опции сохраняются.

Феноменальный президент: как Трамп изменил внешнюю политику США © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк Камала Харрис (кандидат в вице-президенты — Ред.). Байден — возрастной политик, и часть своего функционала он возложит на своего вице-президента, которая еще контролирует Сенат.

Поэтому многое будет зависеть от его вице-президента, которая на международной арене не позиционирована, от его главы госдепартамента. Вот эти люди реально будут решать. Здоровье Байдена не позволяет ему возложить на себя в полной мере весь функционал международной составляющей.

- А с кем из кандидатов на пост президента США России будет проще договориться?

— С Байденом будет проще договориться по стратегическим вооружениям, он же заявлял, что не против вовлечь в договор об СНВ и Китай без условий. Возможно, они не так будут додавливать Иран.

С Трампом будет проще договориться по Северной Корее. При Трампе больше можно будет рассчитывать на взаимодействие с Францией, Германией, сложнее с Великобританией. На самом деле и при Трампе, и при Байдене открываются окна возможностей, поэтому с этой точки зрения нужно не ставить на отдельных политиков, а проводить свою повестку. И ваша повестка определяет, как ведут себя политики в той или иной ситуации безотносительно их личных особенностей и электоральных групп, стоящих за ними.

ПВО раздора. Почему США ополчились на Турцию © РИА Новости, Дмитрий Виноградов | Перейти в фотобанк

Мир стал настолько турбулентным, что, например, действия Турции или экономические маневры Китая стали труднопрогнозируемыми. Поэтому Москве необходимо выстроить на американском направлении единую повестку, что и пытается сделать президент Путин в последнее время. Его заявления о кибербезопасности, стратегической безопасности — это как раз те треки, которые выстраивает Москва для любого президента, который придет или останется.

Это попытка создать повестку 2021 года. То есть Москва создает предложение, которое обеспечит минимально стрессовое взаимодействие с политической системой США в 2021 году.

- Если вернуться к постсоветскому пространству, то какими будут действия администрации Белого дома после президентских выборов?

— Во-первых, надо понимать тайминги. Инаугурация президента США произойдет 20 января. Несколько недель после голосования ситуация в США будет неопределенной, поэтому вопрос с Белоруссией будет решаться в лучшем случае в январе следующего года.

То есть два с половиной месяца у Лукашенко будут. А вот в январе ситуация может быть разной. Скорее всего. Байден будет больше делать ставку на поддержку Тихановской. Возможно, будет какая-то встреча. У Лукашенко, если он понимает тайминги, что не факт, есть два с половиной месяца, чтобы перехватить эту повестку. Например, выпустить Бабарико и договариваться с ним. Потому что когда в полную силу придет Байден, ситуация может серьезно измениться. Если останется Трамп, то пространство у Лукашенко для маневра расширится, победа Байдена для него может означать серьезные проблемы.

Белорусские "ушельцы": как и куда уезжают из Белоруссии те, кто не хочет ни майдана, ни Лукашенко. Видео © REUTERS, BelaPAN via REUTERS Помпео, а он в этом случае будет уходящей натурой. И все договоренности о снятии санкций будут обновлены. Более того, будет активизирован украинский контур и это станет дополнительным давлением. Поэтому у Лукашенко есть жесткий тайминг до конца года. У него есть выбор между жестким давлением со стороны администрации США или попыткой договариваться с оппозиционерами, включая более или менее не антироссийских. Это важный стимулирующий фактор, чтобы Лукашенко начал менять систему и перехватывать повестку.

Когда придет Байден, сделать это будет значительно труднее. Если ничего не делать до 20-го января 2021-го года (инаугурации президента США — Ред), с санкционной мегамашиной бороться будет крайне сложно, а с нефтью у Белоруссии, в отличие от Венесуэлы, не очень хорошо.

- Какая судьба ожидает договор СНВ-3, срок действия, которого истекает в феврале 2021 года? Найдут ли демократы повод не продлевать его, несмотря на заверения Байдена?

— Для того, чтобы продлить договор, достаточно переподписать его. Это не требует дополнительных усилий. А вот если пересматривать его, это цела процедура, которая растянется на полгода. Скорее всего, и тот и другой президент подпишут его на год на тех же самых условиях.

Вопрос в другом, что произойдет за этот год? При Трампе ситуация кардинально не изменится. Этот договор его сильно сдерживает на китайском треке, поэтому он выходил и из Договора о ракетах средней и меньшей дальности.

«Байден перед дилеммой»: что ждёт «Северный поток — 2», если Трамп проиграет выборы © REUTERS, Kevin Lamarque Обамы министрами обороны были республиканцы. Надо понимать, что «ястребы» есть и у демократов, здесь много будет зависеть от личных позиций.

Но в целом, шансы подписания короткого годового договора при Байдене считаются выше, чем с Трампом. Инаугурация состоится 20 января, то есть у Байдена будет меньше времени, буквально месяц, а у Трампа меньше желания. Поэтому думаю, что короткий договор будет проще подписать с Байденом, а подписание долгосрочного договора будет зависеть от того, какой руководящий состав будет у Байдена, и какая долгосрочная игра будет у Трампа, который хочет подключить Китай к этому договору.

Но все это отсрочка, договор действительно нужно менять, он серьезно устарел. Поэтому короткий договор мы получим, а по долгосрочному нужно будет очень долго работать.