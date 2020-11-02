Если на выборах президента США победит Джо Байден, это только усугубит американский политический кризис, и Вашингтону будет не до цветных революций, считает известный российский политолог Сергей Марков

Борис Межуев: Россия заинтересована в том, чтобы к власти пришёл такой человек, как Байден © РИА Новости, Владимир Трефилов Украина.ру.

- Сергей Александрович, как многочисленные коррупционные скандалы на Украине, в которых оказались замешаны американские политики, повлияли на настроения избирателей и на настроения элит?

— Они повлияли очень существенно. Нельзя забывать, что в 2016 году именно скандал с уничтоженными записями с домашнего компьютера Хиллари Клинтон сыграл решающую роль в победе Дональда Трампа. Да, в то время победе Трампа поспособствовал тот факт, что народ Америки был против истеблишмента, который олицетворяла Клинтон. Но сейчас народ Америки в еще большей степени против истеблишмента, который олицетворяет Джо Байден.

К тому же, были личностные претензии к Хиллари Клинтон. Ее считали очень нехорошим человеком. К Байдену тоже предъявляют личностные претензии. Считается, что у него слабо определяющая форма старческой деменции.

Что же касается скандалов, в которых оказался замешан его сын Хантер, то американцев волнует не только Украина, но и Китай. Хантер получал деньги из Китая и Украины за то, что Байден-старший, будучи вице-президентом США, принимал некие коррупционные решения.

Семью Байденов раньше подозревали в коррупции. Но этот «октябрьский сюрприз», как его называют американские политологи, не оставляет малейших сомнений, и может привести к поражению Байдена.

Надо сказать, что Украина выступает черным местом для американских политиков. Потому что там установлена американская колониальная власть, и в этой колонии американским политикам разрешено совершать преступления. Они их совершают, но рано или поздно о них становится известно. Украина уничтожает их репутацию именно по этой причине, а не потому, что украинцы плохие. На Украине установлена власть американских колониальных структур.

- Вы разделяете распространённое в экспертной среде мнение о том, что Трамп якобы никуда не лезет, а Байден будет организовывать цветные революции?

— Нет. Я этого мнения не разделяю. Конечно, большинство американских фондов и спецслужб, которые занимаются подготовкой цветных революции, находятся в рамках широкой коалиции, которая поддерживает Байдена. Но в Америке сейчас настолько очевиден внутренний кризис, который не будет преодолен в случае победы Байдена.

Главная причина этого кризиса заключается в том, что американский истеблишмент ведет страну в неправильном направлении, американцы живут все хуже и хуже. И победа страдающего деменцией Байдена, которая как раз будет означать победу истеблишмента и «глубинного государства», виновного в этом кризисе, приведет к тому, что американский кризис будет только усугубляться.

Американцы будут заняты внутренними проблемами, поэтому им будет трудно заниматься цветными революциями.

Кроме того, многие говорят о том, что при Трампе была целенаправленная антироссийская политика, которая ставила своей целью как-то блокировать Трампа. Сейчас такой необходимости не будет. Поэтому санкционные истерики, в которые в свое время впадал Конгресс, потеряют свою необходимую прагматическую составляющую.

Байден более антироссийский, чем Трамп. Но не факт, что политика США при Байдене будет более антироссийской.

- Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время телефонного разговора с госсекретарем США Майком Помпео пожелал победу Трампу. На ваш взгляд, почему он занял такую позицию?

— Потому что Лукашенко хочет, чтобы Трамп немного укротил его противников. Лукашенко хочет, чтобы американцы не поставили своей целью его свержение. Он знает, что Трамп ориентирован на личностные отношения, поэтому подобные личностные контакты Лукашенко считает позитивными.

- Вы уже упомянули о санкционном бессилии США. А как Россия может использовать эту ситуацию в своих целях?

— Нет, я не говорил о бессилии, я сказал об истерии. Москва может использовать санкции в своих интересах по той же модели, по которой она использовала санкции для подъёма сельского хозяйства. Но эти успехи связаны не с самими санкциями, а с контрсанкциями, которые мы ввели против Евросоюза. Мы сразу же получили большой скачок.

К сожалению, политической воли российского финансово-экономического блока хватило только на введении контрсанкций только в области сельского хозяйства. Но нужно их развивать дальше. Я считаю, что на каждое продление санкций со стороны ЕС и США нам нужно вводить свою порцию контрсанкций.

В этом смысле для нас более актуальны контрсанкции против Европы, поскольку реальная торговля со Штатами очень мала. Она касается только специфических областей вроде ракет или ядерного топлива, где трудно проявить какую-то гибкость. Но мы можем, к примеру, распорстранить свои контрсанкции на холодильники европейского производства. И у нас будет развиваться производство холодильников.

Можно ввести контрсанкции на производство телевизоров или компьютерных мониторов. Можно ввести контрсанкции на европейские автомобили. Да, мы можем купить японские, китайские или корейские автомобили. Но с большой вероятностью будет развиваться наш автопром. А это один из важных секторов экономики. Следующие контсанкции можно вводить на европейские мобильные телефоны и комплектующие к ним.

Мы можем пойти по этому пути. Если проводить умную, решительную и жесткую политику, то санкции могут привести к развитию российской экономики.