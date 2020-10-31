В преддверии выборов в США американист Борис Межуев в интервью изданию Украина.ру рассказал, какое влияние переизбрание Дональда Трампа или победа бывшего вице-президента Джо Байдена окажут на Россию, Украину и всё постсоветское пространство

- Борис, по общенациональным рейтингам, Байден имеет преимущество в 7,4%, но опросы, проведённые методом косвенного мониторинга показывают, что лидирует Трампа. Как объясняют социологи, всё дело в «тайных избирателях». По Вашему мнению, действительно симпатии американцев на стороне Трампа или они ждут, когда он освободит Белый дом? Социологический парадокс: проигрывая по рейтингам, Трамп на самом деле лидирует © REUTERS, Brian Snyder/File Photo

— Я не очень верю в косвенные методы, что они дают какой-то эффект, и вот почему. Косвенные методы позволяют выяснить симпатию избирателей, то есть какие ценности они разделяют, каким взглядам симпатизируют. Есть избиратели, которые всегда голосуют за республиканцев, есть те, которые всегда голосуют за демократов, кто бы ни был, есть какое-то количество идейных трампистов — людей, которые будут голосовать за Трампа вне зависимости от того, что он делает, а есть те, для кого он не приемлем из ценностных соображений.

Вопрос заключается в том, что исход выборов определяют не эти избиратели, потому что свой выбор они уже сделали. Его определяют те люди, которые в 2020 году отошли от Трампа и перешли к Байдену, а они, очевидно, есть, потому что до начала года все рейтинги говорили, что Трамп, скорее всего, переизберётся, а после коронавируса и вообще всех событий 2020-го электоральное преимущество Байдена стало заметным. А чем мотивированы эти избиратели, почему они отклонились от Трампа и перестали ему верить, почему не решаются вновь голосовать за него или, по крайней мере, не сообщают об этом социологическим службам?

На этот вопрос есть два ответа. Первый — Трамп не особенно ярко проявил себя в борьбе с COVID-19, Америка оказалась лидером по количеству смертей, а президент занимает безответственную позицию по отношению к эпидемии, даже демонстрирует готовность поддержать доводы ковид-диссидентов. Мне кажется, процент таких избирателей, которые раньше были готовы голосовать за Трампа, а потом, увидев его отношение к коронавирусу, перешли на другую сторону, небольшой.

Большая часть — это запуганные обыватели, то есть те, кто думает, что, если проголосуют за Трампа второй раз, месть истеблишмента будет огромной. Они-то в целом Трампу сочувствуют, поддерживают его позицию, но настолько боятся мести, что не просто боятся говорить по телефону, за кого собираются голосовать, они и голосовать боятся. Они проголосуют за Байдена, думая, что Трамп оказался очень слаб, при том объективно слаб, он даже не обладает лояльными силовыми структурами — Пентагон его не поддержал во время расовых столкновений, — он не обладает лояльными спецслужбами, потому что он не доволен генеральным прокурором и директором ФБР, которые не начинают расследование в отношении Хантера Байдена, и он будет слаб по совокупной мощи трансатлантической элиты, которая устроит что-нибудь такое страшное, что люди лишатся рабочих мест, безопасности и, может, жизней.

Эти избиратели проголосуют за Байдена не потому, что разделяют его убеждения, поэтому косвенный метод опроса ничего не даёт. Да, можно выделить, какой идеологии придерживаются, что они не входят в аудиторию тех или иных СМИ, в общем они были бы готовы проголосовать за Трампа, если бы он продемонстрировал 100%-но свою силу, показал бы, что действительно победил. Я думаю, штаб Трампа это понимает, что происходит, и поэтому вбрасывают эту конспирологическую историю, политтехнологи президента это затеяли, чтобы показать: ребята, не бойтесь, Трамп всё равно победит, потому что он Богом избранный лидер.

Второй ответ — Трамп продемонстрировал чудо биологической выносливости, вылечился от коронавируса за 3 дня. На какую-то часть колеблющихся избирателей это, конечно, должно подействовать. Третий момент —победа в проведении кандидатуры судьи Верховного суда, так сплотить собственную партию, чтобы Сенат единогласно поддержал Эми Кони Барретт. Эта ситуация сразу отразилась на цифрах поддержки Трампа — они выросли, а у Байдена — упали. Для Байдена возник вопрос, что Трамп может приобрести Флориду и Пенсильванию. Выборы президента США в суде: Трамп надеется на женщину-мечту © REUTERS, Jonathan Ernst

Что играет роль, так это колебания избирателей. Что в конечном счёте они решат: сможет ли их президент их защитить, вот этого они не чувствуют, Трамп не даёт ясной уверенности. Колеблющийся избиратель, который отошёл от Трампа, не разочаровался в его ценностях, не стал верить в Байдена, не стал читателем либеральной прессы, не верит, что Трамп — расист.

Однако есть и другие факторы. Если политтехнологи республиканцев сейчас действуют грамотно, то политтехнологи демократов действуют совершенно бездарно — их лидер произносит абсолютно безумные речи по поводу отмены нефтяной промышленности, тут же Пенсильвания и Техас продемонстрировали, что с Байденом им не по пути.

Такое ощущение, что либеральная пресса не собирается привлекать белого избирателя, публикуя бесконечные статьи о расовой Америке, которые только раздражают белого избирателя. Есть момент, который демонстрирует, что демократы неделю назад, когда началось досрочное голосование, были убеждены, что побеждают, почувствовали, что победа у них в кармане, и расслабились, и только сейчас поняли, что ситуация для них не совсем радужная.

Проблема заключается в том, что их избиратель, от которого сейчас всё зависит, — это избиратель белый, избиратель «ржавого пояса», по отношению к нему нужна абсолютно другая политика, а не та, которую они проводят, — надо меньше говорить о расовых проблемах, меньше упирать на связь с темнокожим населением, что они выражают интересы национальных меньшинств, а не белого большинства, побольше говорить о реальных экономических проблемах, что эта партия реального прагматического центра, чем какая-то партия левых радикалов.

Я бы на стал прислушиваться к гуру, которые сейчас говорят, что точно победит Трамп или точно победит Байден, потому что колеблющийся электорат ещё сам не знает, как будет голосовать. Если он почувствует, что Трамп всё-таки удерживает ситуацию, он силён, то проголосует за него, а если будет ощущать, что он не хозяин даже в Белом доме, что администрация не подчиняется ему, то сделает выбор в пользу Байдена. Неизбежна и проблема голосования по почте — то, что говорят в американской и российской прессе, соответствует действительности.

- Министерство внутренней безопасности США готовится к беспорядкам после выборов, особенно в случае победы Трампа. Как Вы считаете, действительно команда Байдена, в которую входят специалисты по «цветным революциям», применит эти технологии в Штатах?

— Ситуация не решится в первый день, потому что голосование по почте растянется надолго, но если левый электорат, который мобилизован, почувствует, что Трамп имеет шанс на переизбрание, думаю, беспорядки, конечно, будут. Левые сейчас абсолютно на подъёме и уверены, что настало их время, они чувствуют свою связь с расовыми меньшинствами. Как пишет американская пресса, штаб Байдена постоянно находится на связи с левыми группами. Может, сам Байден и не отдаёт приказ двигаться вперёд, но какое-то взаимодействие присутствует, это точно, поэтому опасность присутствует.

Если в первый же день будет понятно, что победит Байден, что большинство из 11 колеблющихся штатов поддержало демократов, я не ожидаю от сторонников Трампа каких-то серьёзных беспорядков. Скорее, совокупное желание истеблишмента и белых свалить неприятного им кандидата в надежде левых, что, подыграв либеральному истеблишменту, тоже смогут поднять свои ставки, вот это обостряет ситуацию.

- Сможет ли Трамп оспорить свой проигрыш в Верховном суде, учитывая, что у него там перевес, или судьи будут действовать вне зависимости от партийной принадлежности?

— Трамп будет оспаривать, если в первый день победа будет за ним, а потом постепенно она будет уходить, потому что проголосовавшие по почте отдадут предпочтение Байдену, это возможно, начнётся пересчёт голосов. Вот тогда он попытается что-то сделать, у него большинство в Верховном суде — 6 против 3, — но тут очень сложно переломить его преимущество, с другой стороны, улицы в руках левых, может быть всё что угодно. Могут возникнуть серьёзные конфликтные ситуации. Америку ждет высокий уровень турбулентности — Кость Бондаренко © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

Я всё же думаю, что победа Байдена быстро определится. Мнение, что если мы проголосуем за Трампа, начнётся гражданская война, будет одна из причин, почему отклонившийся электорат Трампа побоится проголосовать за него. Перспектива гражданской войны — это не только то, что говорят российские СМИ, это говорят американские СМИ. Этого не хочет никто, электорат Трампа — это простой обыватель, преимущественно частники, бизнесмены, для которых благополучие собственной семьи важнее всего остального. Этот фактор не стоит недооценивать.

- Трамп активно вживается в роль миротворца: то мирит Сербию и Косово, то инициирует «Авраамовы соглашения» между Израилем и арабскими государствами, то вспомнил, что США — один из сопредседателей Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху. Могут ли США действительно сыграть какую-то роль в разрешении конфликта на Кавказе?

— Действительно, США сейчас пытаются выступать в роли миротворца, да, такая задача стоит. Это неприятная новость для евразийского сообщества, что главный посредник между Армений и Азербайджаном и с Косово то же самое — это Соединённые Штаты, а не Россия. В общем-то мы теряем позиции страны, которая способна решить какие-то конфликты, империи своего рода. Америка даже в нынешнем тяжёлом состоянии оказывается настолько мощной, что может усадить за стол переговоров. Я бы по этому поводу не радовался.

Я даже не знаю, будет это плюсом или минусом для Байдена. Может, здесь мы увидим какой-то шанс для себя, потому что Байден будет занят отношениями с Европой, и у России, Китая, Ирана будет больше шансов выстроить свою сферу влияния независимо от Евроатлантики.

- Как Байден будет выстраивать политику на постсоветском направлении, представляют ли эти страны для него интерес?

— Трудно сказать, сейчас его приоритет — налаживание отношений с Европой, в этом плане идеологический фактор вернётся на первый план, и Украина будет очень важна. Это страна, развернувшаяся в сторону Евроатлантики, сделавшая идеологический выбор, поэтому сбрасывать Украину он не сможет, а идеология для него будет важна, поскольку нужно будет выстраивать трансатлантические связи — сделать Германию и Францию более лояльными Вашингтону.

В этом плане это будет очень тяжёлое время для России. Может быть, нам удастся выстроить отношения на каких-то приемлемых взаимных условиях, но поначалу будет трудно. Будет попытка показать, что всё постсоветское пространство желало бы присоединиться к Западу. Лукашенко хотел «продать» США выход Минска из ОДКБ и Союзного государства - Безпалько © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Единственный плюс, который я вижу, — ухудшатся отношения США и Польши. Польша — это 100%-ный союзник Трампа, консервативной республиканской Америки, а для Байдена она неприятный союзник, и придётся вставать на сторону ЕС, давить Польшу, и здесь Польша потеряет кураж, который приобрела сейчас, что особенно проявилось в свете белорусских событий.

Для России Польша — это большая проблема, и, возможно, Москва могла бы как-то этим воспользоваться. Россия должна начать мыслить категориями цивилизационного реализма, как будет мыслить Америка при Байдене: надо ценностно сплотить своих на основе какой-то цивилизационной программы, а по отношению других надо вести себя прагматически.

Если Россия сможет себя проявить таковой, что она ценностно сплочённое государство, то отношение к ней со стороны администрации демократов начнёт склоняться в сторону прагматизма.

Сейчас отношение этой публики к России не как к цивилизации, а как к бандитскому государству, которое возникло на месте распавшегося СССР, власти которого пытаются использовать военно-силовой фактор в первую очередь ради личного обогащения и уже потом для укрепления страны, что ценности, которые мы исповедуем — это ерунда, что все национальные и семейные приоритеты, которые мы выделяли, распадутся сразу же, как только нас поманят либеральными ценностями. И зачем такому сообществу отдавать Украину, Белоруссию? Понятно, что ни одно вменяемое государство, ни один вменяемый человек к такой стране не потянется.

Отношение Байдена и всех остальных к России как к Соловью-разбойнику: стоит Соловей-разбойник на пути собирает дань за занятое пространство. Такое отношение к России у Европы было давно. Задача Москвы — продемонстрировать, что мы на самом деле не такие, что к нам надо относиться как к отдельной серьёзной цивилизации, ничем не отличающейся от Китая, Индии и Евроатлантики, что мы одна из таких цивилизаций, у которых есть свои принципы, которая не побежит за первым же начальником, который сменится в Вашингтоне, и не будет сразу демонстрировать, что она либеральна, как только покажется, что он либерален.

В новой некомфортной для нашей власти ситуации важно продемонстрировать свою цивилизационную полноценность, если мы это сделаем, то Евроатлантика в лице Байдена рано или поздно признает в России достойного партнёра типа Индии, с которым будет готова прагматически взаимодействовать без какой-либо любви к нам.

Видно, как российская элита, я не говорю про власть, — академическое и экспертное сообщество — сейчас в ожидании прихода Байдена начинает меняться, начинает говорить, что надо демонстрировать либеральные идеи, начинают обсуждать тему Black lives matter, то есть видим нашу конъюктурность сознания, к сожалению, и это не способствует ничему хорошему.

- На Ваш взгляд, для России какой президент США лучше — Дональд Трамп или Джо Байден?

— Комфортнее Трамп, это 100%, но, я считаю, Россия заинтересована в том, чтобы к власти пришёл такой человек, как Байден, чтобы в ответ на идеологическое сплочение США и Европы в неком цивилизационном единстве она смогла что-то сформулировать в цивилизационном плане, чтобы у нас началось внутреннее производство, заработали предприятия, чтобы перестали воспринимать себя в качестве энергетическо-сырьевой державы, чтобы мы оформили свою сферу влияния, отличную от всех других цивилизаций.

Я думаю, в этом смысле Байден для нас предпочтительнее, как сильная нагрузка для спортсмена: конечно, с лёгкой нагрузкой проще, но сильная помогает укрепить мышцы.

Комфортнее жить при Трампе, он был подарком судьбы. 4 года на фоне кризиса евроатлантической цивилизации Россия могла не воспринимать никаких радикальных шагов, как в 2014-2015 годах с Крымом и Сирией. Однако комфортно не значит оптимально, сейчас такая ситуация, что если мы получим ещё комфортное время и увидим, что внешний противник разлагается сам по себе, то в результате этого вряд ли пропорционально усилимся, скорее, также ослабнем. Президент Трамп vs президент Байден: какая разница для Украины. Мнение американских экспертов © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

- Насколько вероятно, что Байден-президент установит на Украине такое же внешнее управление при Зеленском, как было при Порошенко?

— Скорее всего, так и будет. Заинтересованность в Украине увеличится, значит, усилятся и внешние рычаги управления. Дело даже не в Burisma, в экономических вопросах, для курса, который Байден собирается проводить — на укрепление трансатлантических отношений — Украина приобретёт центральное значение. Украина в этом плане будет иметь такое же значение, как для России Крым, и не из-за того, что Крым был присоединён, а потому что Крым сделал выбор в пользу России, когда значительная часть Украины от России отвернулась. Для нас это имело огромнейшее значение: психологический подъём, рост рейтинга Путина.

Вот Украина такая же страна — рискуя территориальной целостностью, повернула в сторону Евроатлантики, была готова подписать любое соглашение с ЕС, лишь бы вырваться из российской сферы влияния. Для Байдена Украина приобретёт стратегический смысл.