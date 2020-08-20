Выборы мэра самого маленького областного центра Украины могут принести немало неожиданностей. Однако Ужгород – один из немногих городов Западной Украины, где шансы на победу есть у кандидата от «Слуги народа»

Прогнозировать результаты местных выборов на Закарпатье — дело неблагодарное: закарпатцы могут удивить даже самых искушенных экспертов, поскольку их выбор мэров и местных депутатов слабо коррелирует с общенациональным голосованием. Так, во втором туре президентских выборов весной 2019-го за Владимира Зеленского проголосовали 80,67% жителей Закарпатской области (в Ужгороде — 72,29%). Но в декабре того же года представители партии «Слуга Народа» получили посты глав лишь в двух объединённых общинах Закарпатской области из девяти, где тогда прошли выборы, и только 46 депутатов от СН прошли в советы общин (19% от общего количества). Западная Украина с 10 по 14 августа: регион - в «красной» и «оранжевой» зонах, на Тернопольшине хотят запретить игорный бизнес © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Однако в отношении Ужгорода в президентской партии сохраняют оптимизм. Так, 30 июля 2020 года в интервью порталу УНН заместитель председателя фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Евгения Кравчук заявила, что «немножко недооценивают наши шансы на Западной Украине, но в таких городах как Черновцы, Ужгород, там вообще, даже уже по первым опросам, наши кандидаты занимают лидирующие места». Сложно сказать, какие опросы госпожа Кравчук имела в виду, поскольку по Ужгороду открытые социологические исследования отсутствуют, а в Черновцах кандидату от СН пока далеко до «лидирующих позиций». Правда, в том же интервью Евгения Кравчук сделала оговорку, что очень многое зависит от стартового рейтинга старого мэра: «Если этот стартовый рейтинг на уровне 60-70%, то значительно сложнее конкурировать. И здесь уже сверхзадача, чтобы были вторые туры в таких городах, где большая поддержка действующих мэров».

Какой сейчас рейтинг у действующего мэра Ужгорода Богдана Андреева, сказать сложно, но пять лет назад во втором туре выборов он набрал 58,49% голосов, причём победил легендарного Сергея Ратушняка, о котором ниже. В ходе Шестого всеукраинского муниципального опроса, который в январе-феврале 2020 года провела социологическая группа «Рейтинг», 36% опрошенных жителей Ужгорода считали, что дела в городе идут в правильном направлении, а 50% — что в неправильном. При этом за партию, поддерживающую деятельность президента Зеленского, готовы были проголосовать 53% жителей Ужгорода, тогда как за партию, возглавляемую мэром их города — всего 14%.

Богдан Андреев однозначно попытается остаться городским головой Ужгорода на второй срок. И речь идет не только об амбициях действующего мэра — на кону, если можно так сказать, честь семьи. Дело в том, что родной брат Богдана Андреева, Андрей, в июле 2020 года проиграл выборы в Верховную Раду по мажоритарному округу с центром в Ужгороде, заняв лишь третье место. Поэтому сейчас все надежды на Богдана. Вместе с братом он пришел в бизнес на Закарпатье в суровые 1990-е, и сумел не только остаться на плаву, но и получить львиную долю в пассажирских перевозках в Ужгороде. Местные СМИ характеризуют Андреева как амбициозного политика, который ради собственного утверждения готов идти на компромисс со своими конкурентами. К примеру, в свое время ему приписывали поддержку одиозного лидера «Европейской партии» в Ужгороде Ивана Волошина - оппонента Андреева на выборах мэра в 2015-м и давнего игрока на политическом поле Ужгорода. Давнего и, судя по тому, как он уверенно «отжал» лучшие земли в городе, весьма успешного — хотя обратной стороной этого ныне является пребывание Волошина в международном розыске, так что в грядущих выборах он участия не примет.

В 2015-м Андреев стал мэром Ужгорода, несмотря на громкие скандалы, — ему вменяли в вину массовый подкуп избирателей и участие в Антимайдане. Баллотировался он от партии «Возрождение», которую возглавляет мэр Харькова Геннадий Кернес (кстати, Андреев сотрудничал с командой Кернеса-Труханова на парламентских выборах в 2019-м, был десятым номером в списке партии «Доверяй делам»). Скандалы сопровождают Андреева всю его каденцию, и в первую очередь касаются реконструкции и строительства в городе. Его фамилия у многих ужгородцев ассоциируется с уничтожением архитектурных памятников города, разворовыванием средств на реставрацию исторических зданий, коррупционными схемами в ремонте дорог, дерибаном коммунального имущества. Ему еще долго будут вспоминать замену аутентичной чешской брусчатки на гранитные плиты, которые заказывали у его же семейного завода, и срубленные старые сакуры, которые были визиткой города. Западная Украина с 25 по 29 мая: начало открытия границ, мэры-«свободовцы» против Зеленского, экосистема Полесья под угрозой © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

С другой стороны, Андреев добился возвращения в коммунальную собственность города зелёной зоны, известной под названием «Кирпичка», которую «раздерибанил» его предшественник Виктор Погорелов. Радуются ужгородцы и озеленению города, однако те, кто «копает» глубже, возмущается, что на эти работы идут неоправданные суммы. Люди видят в этих расходах банальное «освоение» бюджетных денег — ведь множество посаженных деревьев и кустов или засохли, их украли или уничтожили. Пока ждут своего «рая» и местные велосипедисты: в Ужгороде обустроены лишь несколько велодорожек, однако этого катастрофически мало, учитывая количество любителей двухколёсного транспорта. У Андреева это понимают, а потому время от времени акцентируют внимание на задачах по созданию надлежащих условий для велопользователей и микромобильных групп. К примеру, в начале мая 2020 года объявлена тендерная закупка комплекта оборудования для запуска в Ужгороде проката велосипедов на условиях самообслуживания.

В Ужгороде при мэре Андрееве начал ездить и новый коммунальный транспорт — 20 комфортабельных автобусов, на наиболее оживленные городские маршруты пустили современные львовские «Электроны». Пассажиры остались довольны чистотой, наличием билетов и Wi-Fi внутри автобусов, кроме того, они оснащены камерами и датчиками подсчета пассажиров. Вот только автобусы, которые закупил Ужгород, оказалbсь дороже, чем аналогичные транспортные средства, закупленные властями Львова.

Естественно, все недостатки в работе Богдана Андреева постоянно подчёркивают его конкуренты, среди которых выделяется трижды (в 1994, 1998 и 2006 годах) занимавший пост мэра Ужгорода Сергей Ратушняк. Этот легендарный «авторитетный бизнесмен», больше известный под именем «Рата», который в 1990-х боролся с самой «Кока-колой» (поскольку выпускал свою «именную» газировку — «Рата-колу»), не оставляет надежд вернуться в кресло городского головы — хотя проиграл выборы и в 2010-м, и в 2015 годах. Кстати, пять лет назад во втором туре Ратушняк набрал почти вдвое меньше голосов, чем Андреев (30,94%), и воспринял поражение крайне негативно, назвав большинство избирателей Ужгорода «быдлом». Украина и Венгрия пошли на уступки друг другу. Откроет ли это Киеву двери в НАТО? © Facebook, Міністерство закордонних справ України

Ратушняк вообще славится резкими выражениями. Самым резонансным был его антисемитский выпад в адрес Яценюка в 2009-м (тогда прокуратура открыла против него дело за разжигание межнациональной розни, закончившееся ничем). А в марте 2017-го Ратушняк высказался и по языковому вопросу, написав на своей странице в Facebook: «Только у хохлов все вопросы и проблемы решены, и осталось расстреливать всех, кто шипит галицким акцентом, который обозначили украинским языком». Он также призвал строить стены «крымские, донбасские, черновицкие, одесские, львовские, чтобы отгородиться от ненавистной киевской власти». По публичному доносу депутата Верховной Рады от партии «Самопомощь» Ирины Подоляк против Ратушняка открыла дело уже СБУ, но о результатах расследования до сих пор ничего неизвестно. Скорее всего, шестая мэрская кампания Ратушняка будет построена на идеях защиты самобытности Ужгорода и Закарпатья в целом от давления центра. Местные комментаторы оценивают шансы Ратушняка на выход во второй тур как достаточно высокие, однако его антирейтинг, как и пять лет назад, куда выше, чем у Богдана Андреева. Кроме этого, Андреева будет поддерживать давний конкурент Ратушняка за влияние на Закарпатье, «князь Мукачевский» Виктор Балога.

Однако в соперничество двух выходцев из 1990-х вполне может вмешаться и представитель более молодого поколения ужгородских политиков. 39-летний Виктор Щадей, которого называют «вечным кандидатом», несколько месяцев исполнял обязанности мэра Ужгорода в 2014 году — как секретарь горсовета. После государственного переворота на Украине, 24 февраля 2014 года был выражен вотум недоверия мэру Ужгорода Виктору Погорелову, и Щадей был избран и.о. городского головы. Однако в ноябре того же года голосами депутатов горсовета от Партии Регионов и «Единого Центра» Щадей был снят с должности, а на пост мэра по решению суда смог вернуться бывший мэр.

Но Виктор Щадей не оставил надежд стать мэром Ужгорода, и осенью 2015-го его газета с претенциозным названием «Город жизни» (но без исходящих данных) заполонила почтовые ящики города. Избирательную кампанию Щадей начал с атаки сознания ужгородцев вопросом, «когда наступит конец тем, кто руководит Ужгородом последние двадцать лет», но в результате в мэры так и не баллотировался, став депутатом Ужгородского горсовета. Он постоянно комментирует решения горсовета и мэра, разоблачает злоупотребления, встречается с горожанами, помогает решать проблемы конкретных дворов, записывает обращение по любому случаю — словом, делает все, чтобы ужгородцы не только знали его, но и поверили, что он тот, кто нужен городу. Поэтому никто не удивился, когда 5 августа 2020 года Виктор Щадей объявил, что принял решение баллотироваться в мэры Ужгорода.

В своем видеообращении он обещает, что Ужгород станет лучше. «Я иду, чтобы за следующие 5 лет превратить Ужгород в город, комфортный для жизни людей. Моя задача — победить и вернуть Ужгород людям! Возможности города должны работать на благо всех ужгородцев. Я хочу сделать Ужгород лучше!» — заверяет избирателей политик. Примечательно, что в обращении Виктор Щадей не связывает себя ни с одной политической силой, а само видео и аналогичная внешняя реклама, которая появилась на улицах Ужгорода, выдержаны в сиреневых цветах, которые не использует ни одна партия. Хотя в городском совете он входит во фракцию «Батькивщины», но членом партии никогда не был. Западная Украина с 3 по 7 августа: «бунт мэров» на фоне эпидемии и подготовки к местным выборам © commons.wikimedia.org, Микола Василечко

Большинство комментаторов называет Виктора Щадея реальным кандидатом от партии «Слуга народа», однако вряд ли это будет формализовано. И дело не только в том, что принадлежность к президентской партии ныне сложно назвать бонусом. Своеобразным «политическим патроном» Щадея вот уже несколько лет является депутат Верховной Рады Роберт Горват. В парламенте минувшего созыва он входил в Блок Петра Порошенко, на выборах в июле 2019-го победил в мажоритарно округе с центром в Ужгороде как самовыдвиженец (кстати, лишь на несколько сотен голосов опередив кандидата от «Слуги народа» Александра Пекаря). Ныне Горват входит во фракцию мажоритарщиков «Доверие», которая уже неоднократно помогала голосами «Слуге народа». Именно перед прошлогодними выборами Горват и Щадей объявили о том, что объединяют свои усилия «ради Ужгорода и ужгородцев», о чём тогда восторженно сообщил известный в городе писатель и собственник легендарного ресторана «Деца у нотаря» Павел Чучка. Правда, ныне билборды с рекламой Чучки и лозунгом «Боже, спаси Ужгород» массово появились в городе, так что не исключено, что он сам будет кандидатом в мэры — хотя, возможно, и техническим.

Судя по всему, Виктор Щадей может рассчитывать на поддержку губернатора Закарпатья Алексея Петрова, хотя на недавней пресс-конференции по случаю 100 дней пребывания в должности тот заявил, что не занимается местными выборами. «Я сейчас не имею времени этим заниматься, поэтому не углубляюсь и не имею ответов», — сказал глава Закарпатской ОГА, добавив, что заседание партии «Слуга народа» по этому поводу еще не проводилось, соответственно, о кандидатах ничего сказать он не может. Партийным же куратором Закарпатья является депутат Верховной Рады Юрий Аристов, однако тому долгое время было не до выборов — в мае он подхватил коронавирус. Однако местные комментаторы уверены, что Виктор Щадей рассчитывает в первую очередь на свою команду, которую развивает ещё со времён «помаранчевой революции» (тогда он был координатором кампании «Пора!» в Закарпатской области), а также на помощь со стороны Роберта Горвата. Шансы Щадея на выход во второй тур выборов мэра Ужгорода оцениваются очень высоко.

По большому счёту, именно между Андреевым, Ратушняком и Щадеем развернётся реальная борьба за кресло мэра Ужгорода. Конечно, в неё, скорее всего, включатся и другие кандидаты, в частности два заместителя городского головы (Александр Билак, который в январе этого года ушёл в отставку, и первый вице-мэр Иштван Цап, которого ранее уволил сам Андреев, но суд восстановил его в должности с 1 июня 2020-го), а также предприниматель и меценат Андрей Пивень, но их шансы на выход во второй тур невелики.