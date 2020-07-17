Черновцы лихорадит с весны 2011-го, когда депутаты горсовета впервые отправили мэра в отставку. Это же было сделано летом 2018-го, и не исключено, что такой же сценарий повторят после выборов 2020 года

Долгое время город Черновцы считался островом стабильности в бурном политическом море Западной Украины. С 1994 года мэром Черновцов был бывший секретарь одного из райкомов КПСС города, уроженец Волыни Николай Федорук. Приехав в Черновцы на радиозавод по распределению после окончания Львовской политехники, Федорук сделал сначала комсомольскую, а потом и партийную карьеру. В 1987-м он пересел из кресла секретаря райкома в кресло председателя исполкома одного из районов Черновцов, где оставался до 1994-го. А после этого пять раз побеждал на выборах мэра Черновцов со значительным отрывом от соперников. Западная Украина с 6 по 10 июля: «селфи-визиты» Зеленского на Буковину и Волынь, половина областей региона не готова к ослаблению карантина © commons.wikimedia.org/Igor Bubin

Так случилось и осенью 2010-го, но к тому времени ситуация в стране изменилась. На смену Кучме, с которым всегда можно было договориться и рассчитаться коммунальным имуществом, и Ющенко, для которого и вовсе достаточно было надеть вышиванку, пришёл Янукович — команда которого стремилась к тотальному контролю. Хотя депутаты от Партии регионов (ПР) после местных выборов 2010 года не составляли большинства в Черновицком городском совете, тогдашний губернатор Буковины Михаил Папиев с помощью админресурса, в том числе правоохранительных органов, быстро такое большинство сформировал. Секретарём Черновицкого горсовета был избран выдвиженец ПР Виталий Михайлишин, а Николаю Федоруку предложили назначить на все ключевые должности в Черновцах исключительно «регионалов» и из их числа сформировать исполком.

Мэр Черновцов, который был самым популярным политиком в городе, не согласился на роль «английской королевы», рассчитывая на поддержку депутатов горсовета, большинство из которых были ему обязаны. Однако давление из Киева оказалось сильнее, и 31 марта 2011 года 42 из 60 депутатов Черновицкого горсовета, в том числе от «Батькивщины» и «Нашей Украины», проголосовали за досрочное прекращение полномочий Федорука на должности городского головы. Черновцами стал формально руководить секретарь горсовета Михайлишин, но реальная власть принадлежала «частному лицу» — Василию Продану, человеку Дмитрия Фирташа (к этому олигарху был близок и губернатор Папиев).

После государственного переворота в феврале 2014-го состоялся переворот и в Черновицком горсовете. Виталия Михайлишина заставили уйти не только с должности секретаря горсовета, но и вообще сдать депутатский мандат, а на срочно назначенных выборах мэра Черновцов победил штатный помощник Арсения Яценюка — Алексей Каспрук. Кстати, Яценюк был бизнес-партнёром Николая Федорука, в начале 2000-х мэр выделил для его рынка несколько гектаров городской земли фактически бесплатно. В 2014-м город полностью перешёл под контроль тогдашнего премьера Украины: фактически Каспрук только подписывал бумаги, подготовленные главным "консильери" Яценюка, его одноклассником, однокурсником и единственным другом — Алексеем Бурбаком. Кстати, «частным лицом», как и Василий Продан. Западная Украина с 18 по 22 мая: частичная отмена карантина в регионе, три министра с Яценюком в «украинском Ухане» и «день вышитой маски» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Местные выборы осенью 2015 года ситуацию в Черновцах несколько изменили. Хотя Каспрук опять победил на выборах мэра, но первое место на выборах горсовета заняла «сетевая» партия «Рідне місто» («Родной город»), получив 14,33% голосов, а выдвиженец этой партии Василий Продан стал секретарём Черновицкого городского совета. Конечно, Дмитрий Фирташ помочь ему уже не мог — но, с другой стороны, после отставки с поста премьера постепенно сокращались и возможности Арсения Яценюка, стоящего за мэром. 26 июля 2018 года большинство депутатов горсовета досрочно прекратило полномочия мэра Черновцов — «за бездеятельность», что, кстати, соответствовало действительности. Василий Продан стал реальным руководителем столицы Буковины — и это устроило как Черновицкую областную государственную администрацию (ОГА), так и Киев, поскольку этот политик умеет со всеми договариваться. Кроме того, в налаживании отношений с центром ему помогала жена — депутат Верховной Рады от партии УДАР Оксана Продан.

Правда, очередной «переворот» в Черновцах не устраивал Арсения Яценюка, который переживал за свой бизнес в городе. 23 апреля 2019 года под давлением Арсена Авакова Черновицкий окружной административный суд восстановил Алексея Каспрука в должности городского головы Черновцов. Позже это решение подтвердил и апелляционный суд, а ныне дело находится в Верховном Суде — 14 июля он как раз начал его рассмотрение. Но источники из судейских кругов утверждают, что особой активности адвокаты Василия Продана не проявляют, поскольку тот избрал другой путь борьбы за власть в городе.

В октябре 2019 года Кабинет министров Украины на выездном заседании согласовал назначение губернатором Черновицкой области Сергея Осачука — бывшего советника Василия Продана и руководителя общественной организации «Родной город», созданной для нужд одноимённой партии. 25 ноября нового главу ОГА, назначенного вопреки требованиям ключевого спонсора президентской партии «Слуга народа», черновицкого бизнесмена-контрабандиста Ильи Павлюка, представил первый замглавы Офиса президента Сергей Трофимов. Вскоре первым вице-губернатором был назначен депутат Черновицкого горсовета от «Родного города» Богдан Ковалюк, который взял под контроль все «ресурсные» вопросы и темы в области. Злые языки даже говорят, что Продан и Ковалюк далеко не обо всём информируют главу ОГА — что не мешает Осачуку оставаться в глазах президента Зеленского одним из лучших губернаторов Украины. Децентрализация и местные выборы. Совместимо или не очень © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Неудивительно, что команда нового губернатора сразу же оказалась в состоянии публичного конфликта с мэром Черновцов, усилившегося в ходе эпидемии коронавируса, когда он выплеснулся в центральные СМИ. Президент остаётся на стороне Осачука — к примеру, во время недавнего визита Зеленского в Черновицкую область Алексея Каспрука рядом с главой государства не было. С другой стороны, руководство местной организации партии «Слуга народа» во главе с бизнесменом Виталием Другановским пытается вести свою игру в Черновцах отдельно от главы ОГА. Во время упомянутого визита Другановский лично проводил для Зеленского экскурсию по разбитым дорогам и разваленным объектам областного центра, после чего написал в Facebook: «На вопрос президента о том, что нужно сделать для исправления ситуации в Черновцах, ответил просто и конкретно: «Нужно менять мэра и большинство в горсовете».

Естественно, бывший налоговик, а ныне бизнесмен и владелец ресторана «Пекин» Виталий Другановский в кресле мэра города видит себя. Этому способствуют рейтинги: согласно опросам, проведённым накануне визита Зеленского на Буковину, за любого кандидата от «Слуги народа» на пост городского головы Черновцов готовы проголосовать от 15 до 22 процентов черновчан — что автоматически выводит его во второй тур вместе с Алексеем Каспруком, которого поддерживают 20-26% опрошенных. Результаты остальных кандидатов значительно ниже: депутат Черновицкого горсовета Владимир Бешлей, которого рассматривают в качестве выдвиженца от «Родного города», набирает не больше 7% голосов, Виталий Михайлишин, в этот раз планирующий баллотироваться от ОПЗЖ — до 10%, около 8% черновчан готовы проголосовать за любого кандидата от «Европейской солидарности».

При этом в городе ходят упорные слухи, что Василий Продан пытается добиться выдвижения Сергея Осачука в качестве официального кандидата в мэры Черновцов от «Слуги народа». Личный рейтинг губернатора пока невысок — около 5%, но Другановский без бренда президентской партии набирает и вовсе 3-4%. Секретарь Черновицкого горсовета пытается убедить Офис президента в том, что во втором туре Другановский проиграет Каспруку, на стороне которого будет значительная часть «старого» городского бизнеса, не готового поддержать «выскочку», и глава МВД Аваков. А вот Осачук, за спиной которого маячит фигура Продана и прочих «уважаемых людей», да ещё при неформальной поддержке ОПЗЖ, во втором туре Каспрука точно победит.

Кроме этого, Василий Продан уже готовится к «третьему туру» выборов мэра — в случае победы Алексея Каспрука. При таком раскладе он собирается сформировать в новом горсовете оппозиционную мэру коалицию, ядром которой станут «Слуга народа» и «Родной город», и опять отправить городского голову в отставку. А у Каспрука в будущем городском совете «своих» депутатов будет немного: за партию мэров «Пропозиция», в руководство которой он ныне входит, пока готовы проголосовать не более 3% черновчан (хотя есть тенденция к увеличению этого числа). Для сравнения: «Слугу народа» на выборах Черновицкого городского совета готовы поддержать около 25% жителей, «Родной город» — 7%, ОПЗЖ — 5-7%, «Европейскую солидарность» — 8-9%, «Батькивщину» — 6%. Партия Зеленского пытается вернуть симпатии русскоговорящих граждан Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Против действующего мэра работает и группа черновицких бизнесменов, которая не теряет надежды повторить успех «Родного города» как новых лиц и раскручивает партию под названием «Единая альтернатива». Пока за неё готовы проголосовать 3% черновчан, но партия единственная из всех массово разместила в городе внешнюю рекламу, и проводит громкие акции — типа пикетирования горсовета с шинами с требованием отремонтировать дороги. Правда, ранее эта же группа бизнесменов неудачно пыталась «локализовать» в Черновцах львовские политические проекты — «Народный контроль» и «Самопомощь».

Но главный враг всех политических партий и кандидатов в мэры в Черновцах — не конкуренты, а разочарование жителей города действующими избранниками. Так, согласно упомянутым опросам, 60% черновчан не доверяют Алексею Каспруку, 65% — Василию Продану, а городскому совету — и вовсе 70%. Поэтому, несмотря на падение рейтингов Владимира Зеленского, кандидаты от его партии «Слуга народа» имеют хорошие шансы победить на выборах как мэра Черновцов, так и городского совета столицы Буковины, — просто как всё ещё более «новые лица» по сравнению с нынешними завсегдатаями Черновицкой ратуши.

Конечно, вряд ли «Слуге народа» удастся повторить успех, достигнутый на парламентских выборах в июле 2019-го, когда эта партия в Черновцах получила 44,3% голосов, а выдвинутая ею (и никому не известная) учительница Елена Лис «вынесла» в округе Николая Федорука со счётом 34,65% против 13,29%. Однако несомненно, что если местные выборы всё же состоятся 25 октября 2020 года, то Черновицкий горсовет ощутимо «позеленеет».