Протесты в Белоруссии продолжаются 11-й день. Поводом к ним стали итоги президентских выборов, согласно которым победил Александр Лукашенко. Оппозиция не согласна с результатами: c 10 августа по вечерам и ночам протестующие выходят на улицу, требуя пересчёта бюллетеней. Силовики в первые дни жестко зачищали протесты, задержаны около 7 тысяч человек

Большинство из них позднее были освобождены. По данным МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, двое протестующих погибли.



Ход протестов: «Выпускай!»



Организаторы протестов накануне объявили, что массовые мероприятия поставлены на паузу до выходных, перерыв будет использован для отдыха и решения организационных вопросов. Тем не менее, точечные акции продолжаются. Так, в Минске у здания КГБ прошла акция в поддержку политзаключенных. По информации белорусских СМИ, в акции приняли участие шесть женщин, которые развернули плакат с надписью-требованием: «Выпускай!».

Митинг против насилия состоялся также у здания Белорусского госуниверситета.

Заметно и движение сторонников действующего президента. Накануне митинги в поддержку Лукашенко состоялись в Могилеве, Гомеле и ряде других городов.

Координационный совет оппозиции сегодня избрал президиум из семи человек. В его состав вошла, в частности, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич.

Стачечное движение, судя по всему, массового характера до сих пор так и не приобрело. Сотрудников Белтелерадиокомпании, которые принимают участие в забастовке, рассказали изданию tut. вy о том, что в телекомпанию приехали работать российские специалисты. Однако подтверждения этой информации в других источниках пока нет.

Тем временем ущерб от протестов в Белоруссии уже составил не менее 500 млн долларов, об этом сообщил помощник президента по вопросам финансово-кредитной системы Валерий Бельский. По его словам, и это ещё не всё: отсроченный ущерб — «исчисляется миллиардами».



Кого финансирует Запад?

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на состоявшемся 19 августа заседании Совета безопасности заявил: власти страны располагают информацией о том, что уличные беспорядки в стране финансируют западные государства. По его словам, этот вопрос не остаётся без внимания. Президент дал поручение Комитету государственной безопасности республики находить каналы финансирования уличных беспорядков.

Было дано и поручение для МВД: не допускать беспорядков в стране и особенно в столице. По словам президента, люди устали и требуют мира и тишины.

Лукашенко констатировал, что основными угрозами, которые вызывают беспокойство, является то, что постоянно продолжаются угрозы в адрес семей военных, милиции, спецслужб, государственных служащих, работников СМИ, «предпринимаются даже атаки на членов Правительства».

Глава государства поблагодарил рабочих, которые не присоединяются к забастовкам, и пообещал разобраться с агрессивными митингующими, которые встречают рабочих у проходной.

Президент также опроверг слухи о присутствии в республике российских военных.

Что касается созданного оппозицией Координационного комитета, то, по словам Лукашенко, «там уже выстроились в очереди и делят портфели».

«Я хочу сказать: уважаемые черносотенцы, в стране нет такого количества портфелей, сколько вас стоит в очереди. Метлы и лопаты у нас есть. Мы обеспечим», — сказал глава государства.



Реакция Запада, России и Китая

Саммит лидеров Евросоюза по теме последних событий в Беларуси проходит 19 августа в формате видеоконференции. Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил журналистам, что президенту Белоруссии «не хватает демократической легитимности». По его словам, лидеры Европейского союза на саммите намерены «осудить и не признать режим Лукашенко», передаёт Sputnik Беларусь.

По информации ВВС, лидеры стран Евросоюза на экстренном саммите поддержали предложение ввести в самое ближайшее время персональные санкции «против правящей верхушки Беларуси» и пообещали помощь гражданскому обществу страны.

В то же время власти Латвии отказались признать главного соперника нынешнего президента Беларуси Александра Лукашенко Светлану Тихановскую президентом республики. По мнению главы МИД Латвии Эдгарса Ринкевичса, лучший выход из сложившейся ситуации — повторные выборы, сообщает 19 августа Telegram-канал Sputnik.

В Киеве у белорусского посольства прошла акция «За Лукашенко! За Белоруссию!». В руках участников митинга были плакаты: «Успешная Белоруссия — только с Лукашенко», «Белорусы Украины за Лукашенко». Люди скандировали: «Бацька вперед, с тобою народ!». Вскоре полиция попросила митингующих разойтись, мотивируя это возможной угрозой со стороны националистов.



Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 19 августа провели очередной телефонный разговор, об этом сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал всех на Западе, кто выдвигает идеи посредничества в белорусском кризисе, обращаться напрямую к народу и к руководству Белоруссии.

«В 2004 году и в 2014 году, когда на Украине были «майданы», именно с такой логикой «или-или» выступали многие официальные лица государств-участников ЕС. Когда сейчас говорят о «посредничестве» — мы слышим предложения из Литвы и Польши, кто-то заговорил, что ОБСЕ должна выступить посредником, — я призываю всех, кто выдвигает такие идеи, делать это не через микрофон, а напрямую белорусам, прежде всего, белорусскому руководству. Всех тех, кто говорит, что это посредничество — единственный выход из нынешней ситуации, призываю не забывать о том, как наши западные коллеги «посредничали» в 2014 году в ходе «майдана» в Киеве", — сказал Лавров в эфире телеканала «Россия 1» (его слова приводит РИА Новости).

Своё слово сказал Пекин. В МИД Китая высказались против вмешательства во внутренние дела Белоруссии. Представитель Министерства иностранных дел Чжао Лицзянь уверен, что «внешние силы» специально создают в белорусском обществе раскол, цитирует его китайское издание BJD.

Официальный представитель МИД рассказал, что в Китае понимают все более усложняющуюся ситуацию в Белоруссии, но считают, что республика справится своими силами.



Комментарии экспертов и общественности

Литва и Польша являются проводниками стратегических интересов США в Европе. А эти интересы «заключаются в том, чтобы оторвать от России все бывшие советские республики и построить «санитарный кордон», который будет разделять Россию и Западную Европу», считает шеф-редактор сайта RuBaltic.Ru Александр Носович. По его словам, кроме этого, у политиков Литвы и Польши есть и «исторические мотивы».

Эксперт отметил, что если оппозиция в Белоруссии победит, то «турбулентность, которая может наступить в результате прихода к власти этих людей, будет очень тяжелой для белорусского народа, а также тяжело отразится на России и других соседях Беларуси».

Но до победы противникам Лукашенко ещё далеко. Белорусская оппозиция рассчитывала на быстрый революционный эффект протестов, однако они затянулись и начали редеть, отмечает политолог Алексей Якубин. Он отметил, что отсутствие лидера «очень отличает события в Белоруссии от других подобных историй». Теперь, по словам эксперта, протестующие задаются вопросом, что делать дальше.

С этим согласен политтехнолог Марат Баширов. По его мнению, происходящее в Белоруссии — «это не тот формат цветной революции, который мы привыкли видеть, потому что есть несколько факторов, которые отсутствуют и при этом работают на Лукашенко».

В частности, он отметил тот факт, что у Белоруссии есть договор о сотрудничестве в военной области с Россией, что «сильно ограничивает использование каких-либо прокси-сил».