Путин пообещал навести порядок в Донбассе - 25.04.2024 Украина.ру
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Путин пообещал навести порядок в Донбассе
Путин пообещал навести порядок в Донбассе - 25.04.2024 Украина.ру
Путин пообещал навести порядок в Донбассе
Россия наведет порядок в Донбассе, заявил президент страны Владимир Путин на съезде Союза промышленников РФ и предпринимателей
2024-04-25T17:44
2024-04-25T17:44
новости
владимир путин
донбасс
новороссия
россия
восстановление донбасса
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Путин напомнил, почему Донбасс называли сердцем России – это связано с огромным промышленным потенциалом шахтерского края. "Хочу сказать, что вообще у Донбасса очень хороший промышленный потенциал. Мы все помним эти плакаты двадцатых годов "Донбасс – сердце России", так вот это так было тогда в значительной степени это связано с огромным промышленным потенциалом", – отметил президент. Он также подчеркнул, что за проявленный героизм, мужество и долготерпение жители Донбасса и Новороссии достойны благодарности.Ранее эксперт сообщал, что новые регионы РФ станут витриной России, а ЕС прекратит существование.
https://ukraina.ru/20240402/1054255874.html
донбасс
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новости, владимир путин, донбасс, новороссия, россия, восстановление донбасса
Новости, Владимир Путин, Донбасс, Новороссия, Россия, восстановление Донбасса

Путин пообещал навести порядок в Донбассе

17:44 25.04.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкВ. Путин встретился с доверенными лицами в избирательном штабе
В. Путин встретился с доверенными лицами в избирательном штабе
© POOL
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Россия наведет порядок в Донбассе, заявил президент страны Владимир Путин на съезде Союза промышленников РФ и предпринимателей
"Мы наведём там порядок, это точно", – сказал глава государства чьи слова приветствовали аплодисментами.
Путин напомнил, почему Донбасс называли сердцем России – это связано с огромным промышленным потенциалом шахтерского края.

"Хочу сказать, что вообще у Донбасса очень хороший промышленный потенциал. Мы все помним эти плакаты двадцатых годов "Донбасс – сердце России", так вот это так было тогда в значительной степени это связано с огромным промышленным потенциалом", – отметил президент.

Он также подчеркнул, что за проявленный героизм, мужество и долготерпение жители Донбасса и Новороссии достойны благодарности.
Ранее эксперт сообщал, что новые регионы РФ станут витриной России, а ЕС прекратит существование.
2 апреля, 13:23
Школы, больницы, дома, кинотеатры: как "большая Россия" восстанавливает ДонбассВот уже два года, как Самара помогает городу Снежное в ДНР с восстановлением. Как и чем именно помогает Самара, что было восстановлено, что делают прямо сейчас, что ещё будет сделано?
 
НовостиВладимир ПутинДонбассНовороссияРоссиявосстановление Донбасса
 
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