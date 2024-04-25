https://ukraina.ru/20240425/1054731152.html
Путин пообещал навести порядок в Донбассе
Путин пообещал навести порядок в Донбассе - 25.04.2024 Украина.ру
Путин пообещал навести порядок в Донбассе
Россия наведет порядок в Донбассе, заявил президент страны Владимир Путин на съезде Союза промышленников РФ и предпринимателей
2024-04-25T17:44
2024-04-25T17:44
2024-04-25T17:44
новости
владимир путин
донбасс
новороссия
россия
восстановление донбасса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/12/1053954737_0:0:3219:1811_1920x0_80_0_0_0c6771b9768f380ac50d8c6bfada89f6.jpg
Путин напомнил, почему Донбасс называли сердцем России – это связано с огромным промышленным потенциалом шахтерского края. "Хочу сказать, что вообще у Донбасса очень хороший промышленный потенциал. Мы все помним эти плакаты двадцатых годов "Донбасс – сердце России", так вот это так было тогда в значительной степени это связано с огромным промышленным потенциалом", – отметил президент. Он также подчеркнул, что за проявленный героизм, мужество и долготерпение жители Донбасса и Новороссии достойны благодарности.Ранее эксперт сообщал, что новые регионы РФ станут витриной России, а ЕС прекратит существование.
https://ukraina.ru/20240402/1054255874.html
донбасс
новороссия
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/12/1053954737_107:0:2836:2047_1920x0_80_0_0_1bbbc6168014ebffb92640933e2ae4c1.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин, донбасс, новороссия, россия, восстановление донбасса
Новости, Владимир Путин, Донбасс, Новороссия, Россия, восстановление Донбасса
Путин пообещал навести порядок в Донбассе
Россия наведет порядок в Донбассе, заявил президент страны Владимир Путин на съезде Союза промышленников РФ и предпринимателей
"Мы наведём там порядок, это точно", – сказал глава государства чьи слова приветствовали аплодисментами.
Путин напомнил, почему Донбасс называли сердцем России – это связано с огромным промышленным потенциалом шахтерского края.
"Хочу сказать, что вообще у Донбасса очень хороший промышленный потенциал. Мы все помним эти плакаты двадцатых годов "Донбасс – сердце России", так вот это так было тогда в значительной степени это связано с огромным промышленным потенциалом", – отметил президент.
Он также подчеркнул, что за проявленный героизм, мужество и долготерпение жители Донбасса и Новороссии достойны благодарности.
Ранее эксперт сообщал
, что новые регионы РФ станут витриной России, а ЕС прекратит существование.