https://ukraina.ru/20240425/1054731152.html

Путин пообещал навести порядок в Донбассе

Путин пообещал навести порядок в Донбассе - 25.04.2024 Украина.ру

Путин пообещал навести порядок в Донбассе

Россия наведет порядок в Донбассе, заявил президент страны Владимир Путин на съезде Союза промышленников РФ и предпринимателей

2024-04-25T17:44

2024-04-25T17:44

2024-04-25T17:44

новости

владимир путин

донбасс

новороссия

россия

восстановление донбасса

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Путин напомнил, почему Донбасс называли сердцем России – это связано с огромным промышленным потенциалом шахтерского края. "Хочу сказать, что вообще у Донбасса очень хороший промышленный потенциал. Мы все помним эти плакаты двадцатых годов "Донбасс – сердце России", так вот это так было тогда в значительной степени это связано с огромным промышленным потенциалом", – отметил президент. Он также подчеркнул, что за проявленный героизм, мужество и долготерпение жители Донбасса и Новороссии достойны благодарности.Ранее эксперт сообщал, что новые регионы РФ станут витриной России, а ЕС прекратит существование.

https://ukraina.ru/20240402/1054255874.html

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новости, владимир путин, донбасс, новороссия, россия, восстановление донбасса