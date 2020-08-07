Спустя шесть лет после введения жестких ограничений на работу СМИ в Украине проблему заметили в Европе. Депутаты разных созывов Европарламента, члены международного редакционного совета телеканала «112 Украина» Нейтан Гилл, Дэвид Коберн (Великобритания) и Арне Герике (Германия) признали, что на Украине присутствует ограничение свободы слова

Связано это с попыткой украинских властей отобрать оппозиционный телеканал у нынешнего владельца.

В четверг, 6 августа, Шевченковский районный суд Киева отказал Службе безопасности Украины (СБУ) и офису генерального прокурора в аресте корпоративных прав телеканала «112 Украина» и передаче их Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Но история вовсе не закончена, власти могут повторить попытку в другом суде. Депутаты Европарламента констатировали ограничение свободы слова на Украине © Андрей Лубенский

«Международный редакционный совет рассматривает дело против телеканала «112 Украина» как надуманную и политически мотивированную попытку украинской власти продолжить давление на оппозиционный телевизионный канал.

Учитывая это, международный редакционный совет приветствует решение суда, который отказал СБУ и офису генерального прокурора, но констатирует дальнейшее наступление на права журналистов и ограничение свободы слова в Украине», — говорится в обнародованном 6 августа заявлении совета.

Заказ Зеленского?

Владелец телеканала нардеп от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тарас Козак считает, что атака на СМИ заказана не кем-нибудь, а лично президентом Украины.

«Попытка СБУ передать канал в управление АРМА, а по сути незаконно отнять у собственника, является ничем иным, как рейдерским захватом. Такие действия спецслужбы санкционированы лично президентом Зеленским», — заявил Козак в комментарии, обнародованном на сайте «112 Украина».

Он напомнил, что «год назад здание телеканала обстреляли из гранатомета, однако власти никак не отреагировали ни на этот вопиющий факт, ни на угрозы нашим журналистам со стороны отъявленных радикалов». Свобода или свобода слова? За что в Прибалтике и Украине сажают в тюрьму журналистов © Андрей Лубенский

На телеканале тоже считают, что ниточки тянутся на Банковую (где расположен Офис президента. — Ред.), и говорят о «рейдерстве на самом высоком государственном уровне».

«После прихода Владимира Зеленского к власти с целью давления на телеканалы «112 Украина», NewsOne и их собственника — оппозиционного народного депутата Тараса Козака — 8 июля 2019 года было инспирировано уголовное производство № 42019000000001445, согласно которому правоохранители проводят незаконное, политически мотивированное расследование», — говорится в заявлении телеканала.

Журналисты «112 Украина» связывает попытку рейдерского захвата СМИ с намерением власти установить цензуру в стране накануне местных выборов.

На телеканале отметили: хотя на этот раз суд отказал СБУ и Офису генерального прокурора, «но то давление, которое сегодня ощущают на себе независимые от власти телеканалы, ощущает и судебная система». И есть «серьезные опасения, что эти попытки повторятся, и очередной судья под давлением президента Украины, Службы безопасности Украины, Офиса генерального прокурора уже не сможет вынести законное и правосудное решение».

Сам Тарас Козак считает, что журналистов канала не смогла запугать прежняя власть, не удастся это и власти нынешней.

«Депутаты Зеленского вызывают проституток в парламентский зал, а бедных украинцев хотят стерилизовать. Зеленский установил миллионные зарплаты руководителям компаний, в то время как рядовые украинцы получают копейки, которых не хватает на оплату коммунальных услуг. И при этом, вместо спасения страны, Зеленский занимается политическими преследованиями оппонентов. Нас не запугали действия прошлой власти, не запугает и нынешняя», — заявил политик. Жить по Пелевину. Свободы слова больше нет, есть StopFake и YouTube © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

Обыденные расправы

Конечно, было бы ошибкой думать, что проблемы с цензурой начинаются на Украине только сейчас.

После победы ратовавшего «за свободу» Евромайдана и затем при президенте Петре Порошенко все свободы были резко ограничены. Под предлогом борьбы с «российской агрессией» в стране запретили работу российских соцсетей и онлайн-сервисов, запретили российские телеканалы, провайдеры ограничили доступ к российским интернет-СМИ (в частности, эти ограничения коснулись и издания Украина.ру).

Запретительные меры действуют и сегодня: срок действия ограничительных мер истекал в мае 2020 года, но Зеленский продлил соответствующее решение Совбеза Украины ещё на три года (до 2023 г.). Стоит напомнить, что во время предвыборной кампании Зеленский критиковал эти ограничительные меры, заявляя, что сначала надо было бы узнать мнение общества.

Но мало ли что говорят кандидаты во время выборов?

Не легче и украинским СМИ и журналистам с «неправильными» (с точки зрения властей и подконтрольных им национал-радикалов) взглядами. Впрочем, и не только. В Киеве были убиты журналисты Олесь Бузина и Павел Шеремет, в Черкассах убит Вадим Комаров, волна убийств и покушений прокатилась по всей стране. Такие расправы, как ни страшно это звучит, стали обыденностью.

По данным Национального союза журналистов Украины (НСЖУ), в прошлом, 2019-м, году зафиксировано 75 нападений на журналистов, только с начала текущего года — уже 45 нападений. Законопроект «О медиа». Прощай, свобода слова © пресс-служба президента Украины / Микола Лазаренко | пресс-служба президента Украины / Микола Лазаренко | Перейти в фотобанк

Многие журналисты почувствовали весь вкус «свободы», проведя длительное время за решёткой, — Василий Муравицкий (его продолжают преследовать четвёртый год), Руслан Коцаба, Павел Волков, Дмитрий Василец, Евгений Тимонин, Олег Саган, Мирослава Бердник, главред РИА Новости Украина Кирилл Вышинский… Список можно продолжить (да, собственно, многие имена указаны в «списке Вышинского»).

Многих журналистов преследуют и сегодня, после смены власти. Понятно, что в таких условиях о свободном обмене информацией и о свободе слова говорить просто не приходится.

«Приговор свободе слова»

Не удовлетворяясь достигнутым, власть продолжает закручивать гайки. Так, НСЖУ протестует против перспектив наделения сверхполномочиями Нацсовета по теле- и радиовещанию, что предусмотрено в законопроекте «О медиа».

«В медиапространстве создается сверхмощный государственный регулятор, который, по замыслу авторов документа, будет иметь влияние на все без исключения СМИ.

Мы обеспокоены тем, что в законопроекте недостаточно определены противовесы для таких широких полномочий. Убеждены, что закон должен предусмотреть эффективные предохранители от коррупции или политического давления на членов Национального совета. Кроме того, нужно установить механизм эффективного общественного контроля над действиями регулятора», — ранее отмечал глава НСЖУ Сергей Томиленко.

В НСЖУ призвали парламентариев приостановить рассмотрение этого законопроекта.

Тем временем Нацсовет уже и сейчас демонстрирует свою «непредвзятость». Без видимых оснований было отказано в продлении лицензии на вещание оппозиционному телеканалу КРТ, на журналистов которого в самый момент проходившего в онлайн-режиме заседания Нацсовета напали националисты из «Нацкорпуса» и С14… В Киеве националисты напали на журналистов телеканала КРТ. У телеканала отобрали лицензию на вещание © Андрей Гожый

Как отметил адвокат и правозащитник Андрей Гожый, «когда у режима нет никаких аргументов, он прибегает к вызову своих силовиков-штурмовиков».

«Этим режим Зеленского и показал на самом деле, как он готов быть за правду и чей он на самом деле приговор. Зеленский — это приговор свободе слова в этой стране», — констатировал правозащитник.

«Рубикон беззакония» пройден

Но вернёмся к ситуации с попыткой захвата телеканала «112 Украина». Сопредседатель ОПЗЖ Вадим Рабинович отметил в эфире News One, что попыткой отобрать канал «пройден ещё один Рубикон беззакония зелёной властью».

«Они показали ещё раз, что то, что они нам рассказывали перед выборами, это не просто наглая ложь, это издевательство над нами. И лозунг «Сделаем их вместе!», он означал только одно — 73% обманутых людей, проголосовавших за Зеленского, который сегодня попытался отобрать канал только потому, что канал говорит о тех вещах, которые он обещал сделать…» — сказал политик, добавив, что Зеленский «становится очень уж грустным клоуном».

Рабинович выкупил у соратника Порошенко музыкальный телеканал © РИА Новости, Александр Максименко | Перейти в фотобанк

«Беда пришла в наш дом, потому что то, что они могут успеть сделать со страной, это просто страшно», — предостерёг Рабинович.

И призвал на местных выборах показать власти «комбинацию из трёх пальцев», как ранее показали такую комбинацию Порошенко.

А политический эксперт Михаил Чаплыга рассказал, что, защищая телеканал «112 Украина», граждане будут защищать и свою собственность, потому что таким же образом, как пытаются сейчас захватить телеканал, на Украине можно «отжать» вообще любое имущество, в стране внедрены и работают соответствующие схемы. И во главе этих схем, считает эксперт, стоит лично президент.