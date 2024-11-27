https://ukraina.ru/20241127/1059236116.html

Глава МИД Украины приехал в Польшу менять могилы на оружие

Глава МИД Украины приехал в Польшу менять могилы на оружие - 27.11.2024 Украина.ру

Глава МИД Украины приехал в Польшу менять могилы на оружие

Глава МИД Украины Андрей Сибига во второй раз в этом статусе посетил Варшаву, где встретился с польским коллегой Радославом Сикорским и пообещал разблокировать эксгумацию могил жертв "Волынской резни".

2024-11-27T05:50

2024-11-27T05:50

2024-11-27T05:50

украина

польша

киев

сикорский

николай кузнецов

мид

ес

институт национальной памяти

эксклюзив

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Во вторник, 26 ноября, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига с неанонсированным визитом прибыл в Варшаву. Ему, наконец, удалось встретиться со своим польским коллегой Радославом Сикорским – потому что в начале октября, во время приезда Сибиги на Варшавский форум по безопасности, Сикорский его демонстративно не принял. Тогда причиной был очередной виток конфликта между Польшей и Украиной вокруг эксгумации могил поляков, убитых украинскими националистами в ходе "Волынской резни" – этнической чистки в 1943-1944 годах. Ныне же в Варшаве заявлено о "прорыве" в этом вопросе, хотя пока лишь на словах.Как сообщил официальный сайт МИД Польши, переговоры министров были посвящены развитию польско-украинских отношений, процессу вступления Украины в Евросоюз и "поддержке Польшей борющейся Украины". Министры подчеркнули потенциал и важность польской помощи Украине в военной, гуманитарной, энергетической и политической сферах.Сайт украинского дипломатического ведомства сосредоточился на привычном для Киева "Дай!" "Министр отметил, что украинские воины нуждаются в большем количестве оружия и техники, и подчеркнул необходимость усиления военной поддержки Украины и укрепления воздушного щита. Он также добавил, что союзникам необходимо ужесточить санкции против России и призвал ограничить выдачу виз гражданам России," – сказано в сообщении на сайте МИД Украины.Однако поляков интересовало совсем другое. Сразу же после выхода на совместную пресс-конференцию двух министров Радослав Сикорский заявил, что Киев заверил его в отсутствии препятствий для проведения эксгумационных работ жертв "Волынской резни". По словам польского министра, об этом сказано в совместном заявлении по итогам переговоров."Украина подтверждает, что не существует никаких препятствий для польских государственных учреждений и частных лиц в сотрудничестве с соответствующими украинскими учреждениями для проведения поисковых и эксгумационных работ на территории Украины в соответствии с украинским законодательством, и заявляет о своей готовности положительно рассматривать заявки в этих вопросах", – процитировал Сикорский соответствующую часть заявления.В лентах польских новостных агентств и порталов сразу же появились молнии типа "Прорыв в деле эксгумации жертв "Волынской резни"", однако заявления Сибиги, пусть и сделанные на польском языке, дают основания в этом усомниться."Каждая семья имеет право достойно чтить память о своих предках, и в рамках совместной украинско-польской рабочей группы под эгидой министерств культуры обеих стран мы работаем над практическими механизмами проведения поисково-эксгумационных работ", – сказал глава МИД Украины.Если исходить из слов министра, а не из текста совместного заявления, – которое никого ни к чему не обязывает, – речь идёт о практике, анонсированной в начале октября 2024 года Институтом национальной памяти Украины: разрешение на эксгумацию может быть выдано только по заявлению родственников жертв "Волынской резни". Тогда киевские власти смогли заручиться поддержкой со стороны гражданки Польши Каролины Романовской, которой пообещали включить в план работ на 2025 год эксгумацию могил поляков, убитых в селе Углы (ныне территория Ровенской области).Вот только могила в селе Углы – далеко на самое крупное захоронение жертв "Волынской резни", да и наиболее массовые убийства поляков происходили на территории нынешней Волынской области, а не Ровенской. Учитывая тот факт, что пани Романовская является руководителем "Общества польско-украинского примирения" и занимает активную проукраинскую позицию, скорее речь идёт о её использовании Киевом в своих целях.Кроме того, визит главы украинской дипломатии в Польшу и подписание совместного заявления, где вопрос эксгумации занимает лишь один, предпоследний абзац, явно вписан в рамки польской внутренней политики, где сейчас разворачивается кампания по выборам президента.Во-первых, Радослав Сикорский не стал кандидатом в президенты от правящей либеральной "Гражданской коалиции" (ГК). То есть теперь ему не нужно демонстрировать жёсткость по отношению к Киеву и заявлять, что во время польского председательства в ЕС в первом полугодии 2025-го Украина не продвинется в переговорах о вступлении в Евросоюз без решения вопроса эксгумации польских жертв на Волыни. Потому хватило подписания упомянутого выше заявления, чтобы Сикорский сказал: "Я заверил в польской поддержке вступления Украины в Евросоюз. Мы будем использовать наше председательство для ускорения этого процесса. Вступление Украины в ЕС отвечает стратегическим интересам нашей страны".Во-вторых, кандидатом в президенты Польши от оппозиционной консервативной партии "Право и Справедливость" выдвинут Кароль Навроцкий, который ныне возглавляет польский Институт национальной памяти. Именно эта структура на протяжении многих лет безуспешно пыталась получить от украинских коллег разрешения на эксгумации – и вот теперь Киев и Варшава договорились передать вопрос на уровень министерств культуры. То есть польских консерваторов лишили одной из тем, которую они могли бы использовать в ходе президентской кампании.Как пояснил после пресс-конференции официальный представитель МИД Польши Павел Вронский, речь идёт о принципиальном решении Киева отменить мораторий на поиск и эксгумацию останков польских жертв "Волынской резни", действующий с 2017 года. Польский дипломат добавил, что эксгумации могут начаться весной 2025 года – но с украинской стороны подтверждений этого нет.При этом польские националисты из "Конфедерации" отнеслись к заявлениям польского и украинского министров крайне скептически. Так, профессор Люблинского католического университета Владимир Осадчий разместил в социальных сетях публикацию одного из польских СМИ под заголовком "Прорыв в деле эксгумации жертв "Волынской резни", сопроводив её комментарием: "Извините, разве кто-то ещё верит Украине?" А один из лидеров "Конфедерации" в Подкарпатском воеводстве Веслав Совинский написал: "Нет никаких препятствий для проведения поисковых и эксгумационных работ? И всё? А какие же были препятствия до сих пор?.."Как заявил в эксклюзивном комментарии для издания Украина.ру главный редактор польского портала Strajk.eu Мачей Вишнёвский, ни о каком "прорыве" в вопросе эксгумаций могил польских жертв "Волынской резни" говорить не приходится."Нет и не будет никакого прорыва до того момента, пока выдача разрешений на поисковые и эксгумационные работы не будет урегулирована на межгосударственном уровне – а не так, как говорит министр иностранных дел Украины, что разрешения будут выдаваться по заявлению семей погибших. Семьи не имеют ни денег, ни возможностей – организационных, исследовательских или каких-либо других, – для поиска останков своих близких, которые были зверски убиты боевиками Украинской повстанческой армии *.Намерение перевести проблему на этот уровень – лишь попытка затушевать её. Поисковые и эксгумационные работы на территории Украины должна проводить польская государственная организация. Чья это ответственность – Института национальной памяти или прокуратуры – я не знаю, но заниматься этим должно государство", – уверен польский журналист.По словам Вишнёвского, более чем очевидно, почему Украина так срочно выступила с подобной декларацией. "Перед Киевом призрак того, что он больше не получит денег из США, и этот источник иссякнет. Потому Украина срочно ищет других союзников. А Польша ныне является одним из наиболее антироссийских государств, просто образцом в этом плане", – считает он. Собственно, приведённые выше формулировки с официального сайта МИД Украины это подтверждают.Стоит отметить, что на Украине не впервые пытаются провести обмен могил, находящихся на подконтрольной Киеву территории, на что-то "более нужное". Так, в феврале 2020 года мэр Львова Андрей Садовой отказал родственникам советского разведчика Николая Кузнецова в просьбе эксгумировать его останки для перезахоронения в России. Градоначальник предложил обменять прах Кузнецова на находящихся в РФ украинских карателей, взятых в плен в Донбассе.Подробнее о том, кто в Польше может стать президентом на ближайших выборах - в статье Марии Лихограй "Кандидат на польских выборах Кароль Навроцкий: проводит декоммунизацию и мечтает о Галичине"* Организация, деятельность которой признана террористической и запрещена на территории РФ

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

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Олег Хавич

украина, польша, киев, сикорский, николай кузнецов, мид, ес, институт национальной памяти, эксклюзив