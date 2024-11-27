Глава МИД Украины приехал в Польшу менять могилы на оружие - 27.11.2024 Украина.ру
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Глава МИД Украины приехал в Польшу менять могилы на оружие
Глава МИД Украины приехал в Польшу менять могилы на оружие - 27.11.2024 Украина.ру
Глава МИД Украины приехал в Польшу менять могилы на оружие
Глава МИД Украины Андрей Сибига во второй раз в этом статусе посетил Варшаву, где встретился с польским коллегой Радославом Сикорским и пообещал разблокировать эксгумацию могил жертв "Волынской резни".
2024-11-27T05:50
2024-11-27T05:50
украина
польша
киев
сикорский
николай кузнецов
мид
ес
институт национальной памяти
эксклюзив
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Во вторник, 26 ноября, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига с неанонсированным визитом прибыл в Варшаву. Ему, наконец, удалось встретиться со своим польским коллегой Радославом Сикорским – потому что в начале октября, во время приезда Сибиги на Варшавский форум по безопасности, Сикорский его демонстративно не принял. Тогда причиной был очередной виток конфликта между Польшей и Украиной вокруг эксгумации могил поляков, убитых украинскими националистами в ходе "Волынской резни" – этнической чистки в 1943-1944 годах. Ныне же в Варшаве заявлено о "прорыве" в этом вопросе, хотя пока лишь на словах.Как сообщил официальный сайт МИД Польши, переговоры министров были посвящены развитию польско-украинских отношений, процессу вступления Украины в Евросоюз и "поддержке Польшей борющейся Украины". Министры подчеркнули потенциал и важность польской помощи Украине в военной, гуманитарной, энергетической и политической сферах.Сайт украинского дипломатического ведомства сосредоточился на привычном для Киева "Дай!" "Министр отметил, что украинские воины нуждаются в большем количестве оружия и техники, и подчеркнул необходимость усиления военной поддержки Украины и укрепления воздушного щита. Он также добавил, что союзникам необходимо ужесточить санкции против России и призвал ограничить выдачу виз гражданам России," – сказано в сообщении на сайте МИД Украины.Однако поляков интересовало совсем другое. Сразу же после выхода на совместную пресс-конференцию двух министров Радослав Сикорский заявил, что Киев заверил его в отсутствии препятствий для проведения эксгумационных работ жертв "Волынской резни". По словам польского министра, об этом сказано в совместном заявлении по итогам переговоров."Украина подтверждает, что не существует никаких препятствий для польских государственных учреждений и частных лиц в сотрудничестве с соответствующими украинскими учреждениями для проведения поисковых и эксгумационных работ на территории Украины в соответствии с украинским законодательством, и заявляет о своей готовности положительно рассматривать заявки в этих вопросах", – процитировал Сикорский соответствующую часть заявления.В лентах польских новостных агентств и порталов сразу же появились молнии типа "Прорыв в деле эксгумации жертв "Волынской резни"", однако заявления Сибиги, пусть и сделанные на польском языке, дают основания в этом усомниться."Каждая семья имеет право достойно чтить память о своих предках, и в рамках совместной украинско-польской рабочей группы под эгидой министерств культуры обеих стран мы работаем над практическими механизмами проведения поисково-эксгумационных работ", – сказал глава МИД Украины.Если исходить из слов министра, а не из текста совместного заявления, – которое никого ни к чему не обязывает, – речь идёт о практике, анонсированной в начале октября 2024 года Институтом национальной памяти Украины: разрешение на эксгумацию может быть выдано только по заявлению родственников жертв "Волынской резни". Тогда киевские власти смогли заручиться поддержкой со стороны гражданки Польши Каролины Романовской, которой пообещали включить в план работ на 2025 год эксгумацию могил поляков, убитых в селе Углы (ныне территория Ровенской области).Вот только могила в селе Углы – далеко на самое крупное захоронение жертв "Волынской резни", да и наиболее массовые убийства поляков происходили на территории нынешней Волынской области, а не Ровенской. Учитывая тот факт, что пани Романовская является руководителем "Общества польско-украинского примирения" и занимает активную проукраинскую позицию, скорее речь идёт о её использовании Киевом в своих целях.Кроме того, визит главы украинской дипломатии в Польшу и подписание совместного заявления, где вопрос эксгумации занимает лишь один, предпоследний абзац, явно вписан в рамки польской внутренней политики, где сейчас разворачивается кампания по выборам президента.Во-первых, Радослав Сикорский не стал кандидатом в президенты от правящей либеральной "Гражданской коалиции" (ГК). То есть теперь ему не нужно демонстрировать жёсткость по отношению к Киеву и заявлять, что во время польского председательства в ЕС в первом полугодии 2025-го Украина не продвинется в переговорах о вступлении в Евросоюз без решения вопроса эксгумации польских жертв на Волыни. Потому хватило подписания упомянутого выше заявления, чтобы Сикорский сказал: "Я заверил в польской поддержке вступления Украины в Евросоюз. Мы будем использовать наше председательство для ускорения этого процесса. Вступление Украины в ЕС отвечает стратегическим интересам нашей страны".Во-вторых, кандидатом в президенты Польши от оппозиционной консервативной партии "Право и Справедливость" выдвинут Кароль Навроцкий, который ныне возглавляет польский Институт национальной памяти. Именно эта структура на протяжении многих лет безуспешно пыталась получить от украинских коллег разрешения на эксгумации – и вот теперь Киев и Варшава договорились передать вопрос на уровень министерств культуры. То есть польских консерваторов лишили одной из тем, которую они могли бы использовать в ходе президентской кампании.Как пояснил после пресс-конференции официальный представитель МИД Польши Павел Вронский, речь идёт о принципиальном решении Киева отменить мораторий на поиск и эксгумацию останков польских жертв "Волынской резни", действующий с 2017 года. Польский дипломат добавил, что эксгумации могут начаться весной 2025 года – но с украинской стороны подтверждений этого нет.При этом польские националисты из "Конфедерации" отнеслись к заявлениям польского и украинского министров крайне скептически. Так, профессор Люблинского католического университета Владимир Осадчий разместил в социальных сетях публикацию одного из польских СМИ под заголовком "Прорыв в деле эксгумации жертв "Волынской резни", сопроводив её комментарием: "Извините, разве кто-то ещё верит Украине?" А один из лидеров "Конфедерации" в Подкарпатском воеводстве Веслав Совинский написал: "Нет никаких препятствий для проведения поисковых и эксгумационных работ? И всё? А какие же были препятствия до сих пор?.."Как заявил в эксклюзивном комментарии для издания Украина.ру главный редактор польского портала Strajk.eu Мачей Вишнёвский, ни о каком "прорыве" в вопросе эксгумаций могил польских жертв "Волынской резни" говорить не приходится."Нет и не будет никакого прорыва до того момента, пока выдача разрешений на поисковые и эксгумационные работы не будет урегулирована на межгосударственном уровне – а не так, как говорит министр иностранных дел Украины, что разрешения будут выдаваться по заявлению семей погибших. Семьи не имеют ни денег, ни возможностей – организационных, исследовательских или каких-либо других, – для поиска останков своих близких, которые были зверски убиты боевиками Украинской повстанческой армии *.Намерение перевести проблему на этот уровень – лишь попытка затушевать её. Поисковые и эксгумационные работы на территории Украины должна проводить польская государственная организация. Чья это ответственность – Института национальной памяти или прокуратуры – я не знаю, но заниматься этим должно государство", – уверен польский журналист.По словам Вишнёвского, более чем очевидно, почему Украина так срочно выступила с подобной декларацией. "Перед Киевом призрак того, что он больше не получит денег из США, и этот источник иссякнет. Потому Украина срочно ищет других союзников. А Польша ныне является одним из наиболее антироссийских государств, просто образцом в этом плане", – считает он. Собственно, приведённые выше формулировки с официального сайта МИД Украины это подтверждают.Стоит отметить, что на Украине не впервые пытаются провести обмен могил, находящихся на подконтрольной Киеву территории, на что-то "более нужное". Так, в феврале 2020 года мэр Львова Андрей Садовой отказал родственникам советского разведчика Николая Кузнецова в просьбе эксгумировать его останки для перезахоронения в России. Градоначальник предложил обменять прах Кузнецова на находящихся в РФ украинских карателей, взятых в плен в Донбассе.Подробнее о том, кто в Польше может стать президентом на ближайших выборах - в статье Марии Лихограй "Кандидат на польских выборах Кароль Навроцкий: проводит декоммунизацию и мечтает о Галичине"* Организация, деятельность которой признана террористической и запрещена на территории РФ
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Олег Хавич
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Украина.ру
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5
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, польша, киев, сикорский, николай кузнецов, мид, ес, институт национальной памяти, эксклюзив
Украина, Польша, Киев, Сикорский, Николай Кузнецов, МИД, ЕС, Институт национальной памяти, Эксклюзив

Глава МИД Украины приехал в Польшу менять могилы на оружие

05:50 27.11.2024
 
© X / Andrii SybihaАндрей Сибига
Андрей Сибига - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© X / Andrii Sybiha
Читать в
Олег Хавич
автор издания Украина.ру
Все материалы
Глава МИД Украины Андрей Сибига во второй раз в этом статусе посетил Варшаву, где встретился с польским коллегой Радославом Сикорским и пообещал разблокировать эксгумацию могил жертв "Волынской резни".
Во вторник, 26 ноября, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига с неанонсированным визитом прибыл в Варшаву. Ему, наконец, удалось встретиться со своим польским коллегой Радославом Сикорским – потому что в начале октября, во время приезда Сибиги на Варшавский форум по безопасности, Сикорский его демонстративно не принял. Тогда причиной был очередной виток конфликта между Польшей и Украиной вокруг эксгумации могил поляков, убитых украинскими националистами в ходе "Волынской резни" – этнической чистки в 1943-1944 годах. Ныне же в Варшаве заявлено о "прорыве" в этом вопросе, хотя пока лишь на словах.
Как сообщил официальный сайт МИД Польши, переговоры министров были посвящены развитию польско-украинских отношений, процессу вступления Украины в Евросоюз и "поддержке Польшей борющейся Украины". Министры подчеркнули потенциал и важность польской помощи Украине в военной, гуманитарной, энергетической и политической сферах.
Сайт украинского дипломатического ведомства сосредоточился на привычном для Киева "Дай!" "Министр отметил, что украинские воины нуждаются в большем количестве оружия и техники, и подчеркнул необходимость усиления военной поддержки Украины и укрепления воздушного щита. Он также добавил, что союзникам необходимо ужесточить санкции против России и призвал ограничить выдачу виз гражданам России," – сказано в сообщении на сайте МИД Украины.
Однако поляков интересовало совсем другое. Сразу же после выхода на совместную пресс-конференцию двух министров Радослав Сикорский заявил, что Киев заверил его в отсутствии препятствий для проведения эксгумационных работ жертв "Волынской резни". По словам польского министра, об этом сказано в совместном заявлении по итогам переговоров.
"Украина подтверждает, что не существует никаких препятствий для польских государственных учреждений и частных лиц в сотрудничестве с соответствующими украинскими учреждениями для проведения поисковых и эксгумационных работ на территории Украины в соответствии с украинским законодательством, и заявляет о своей готовности положительно рассматривать заявки в этих вопросах", – процитировал Сикорский соответствующую часть заявления.
В лентах польских новостных агентств и порталов сразу же появились молнии типа "Прорыв в деле эксгумации жертв "Волынской резни"", однако заявления Сибиги, пусть и сделанные на польском языке, дают основания в этом усомниться.
"Каждая семья имеет право достойно чтить память о своих предках, и в рамках совместной украинско-польской рабочей группы под эгидой министерств культуры обеих стран мы работаем над практическими механизмами проведения поисково-эксгумационных работ", – сказал глава МИД Украины.
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Если исходить из слов министра, а не из текста совместного заявления, – которое никого ни к чему не обязывает, – речь идёт о практике, анонсированной в начале октября 2024 года Институтом национальной памяти Украины: разрешение на эксгумацию может быть выдано только по заявлению родственников жертв "Волынской резни". Тогда киевские власти смогли заручиться поддержкой со стороны гражданки Польши Каролины Романовской, которой пообещали включить в план работ на 2025 год эксгумацию могил поляков, убитых в селе Углы (ныне территория Ровенской области).
Вот только могила в селе Углы – далеко на самое крупное захоронение жертв "Волынской резни", да и наиболее массовые убийства поляков происходили на территории нынешней Волынской области, а не Ровенской. Учитывая тот факт, что пани Романовская является руководителем "Общества польско-украинского примирения" и занимает активную проукраинскую позицию, скорее речь идёт о её использовании Киевом в своих целях.
Кроме того, визит главы украинской дипломатии в Польшу и подписание совместного заявления, где вопрос эксгумации занимает лишь один, предпоследний абзац, явно вписан в рамки польской внутренней политики, где сейчас разворачивается кампания по выборам президента.
Во-первых, Радослав Сикорский не стал кандидатом в президенты от правящей либеральной "Гражданской коалиции" (ГК). То есть теперь ему не нужно демонстрировать жёсткость по отношению к Киеву и заявлять, что во время польского председательства в ЕС в первом полугодии 2025-го Украина не продвинется в переговорах о вступлении в Евросоюз без решения вопроса эксгумации польских жертв на Волыни. Потому хватило подписания упомянутого выше заявления, чтобы Сикорский сказал: "Я заверил в польской поддержке вступления Украины в Евросоюз. Мы будем использовать наше председательство для ускорения этого процесса. Вступление Украины в ЕС отвечает стратегическим интересам нашей страны".
Во-вторых, кандидатом в президенты Польши от оппозиционной консервативной партии "Право и Справедливость" выдвинут Кароль Навроцкий, который ныне возглавляет польский Институт национальной памяти. Именно эта структура на протяжении многих лет безуспешно пыталась получить от украинских коллег разрешения на эксгумации – и вот теперь Киев и Варшава договорились передать вопрос на уровень министерств культуры. То есть польских консерваторов лишили одной из тем, которую они могли бы использовать в ходе президентской кампании.
Как пояснил после пресс-конференции официальный представитель МИД Польши Павел Вронский, речь идёт о принципиальном решении Киева отменить мораторий на поиск и эксгумацию останков польских жертв "Волынской резни", действующий с 2017 года. Польский дипломат добавил, что эксгумации могут начаться весной 2025 года – но с украинской стороны подтверждений этого нет.
При этом польские националисты из "Конфедерации" отнеслись к заявлениям польского и украинского министров крайне скептически. Так, профессор Люблинского католического университета Владимир Осадчий разместил в социальных сетях публикацию одного из польских СМИ под заголовком "Прорыв в деле эксгумации жертв "Волынской резни", сопроводив её комментарием: "Извините, разве кто-то ещё верит Украине?" А один из лидеров "Конфедерации" в Подкарпатском воеводстве Веслав Совинский написал: "Нет никаких препятствий для проведения поисковых и эксгумационных работ? И всё? А какие же были препятствия до сих пор?.."
Как заявил в эксклюзивном комментарии для издания Украина.ру главный редактор польского портала Strajk.eu Мачей Вишнёвский, ни о каком "прорыве" в вопросе эксгумаций могил польских жертв "Волынской резни" говорить не приходится.
"Нет и не будет никакого прорыва до того момента, пока выдача разрешений на поисковые и эксгумационные работы не будет урегулирована на межгосударственном уровне – а не так, как говорит министр иностранных дел Украины, что разрешения будут выдаваться по заявлению семей погибших. Семьи не имеют ни денег, ни возможностей – организационных, исследовательских или каких-либо других, – для поиска останков своих близких, которые были зверски убиты боевиками Украинской повстанческой армии *.
Намерение перевести проблему на этот уровень – лишь попытка затушевать её. Поисковые и эксгумационные работы на территории Украины должна проводить польская государственная организация. Чья это ответственность – Института национальной памяти или прокуратуры – я не знаю, но заниматься этим должно государство", – уверен польский журналист.
По словам Вишнёвского, более чем очевидно, почему Украина так срочно выступила с подобной декларацией. "Перед Киевом призрак того, что он больше не получит денег из США, и этот источник иссякнет. Потому Украина срочно ищет других союзников. А Польша ныне является одним из наиболее антироссийских государств, просто образцом в этом плане", – считает он. Собственно, приведённые выше формулировки с официального сайта МИД Украины это подтверждают.
Стоит отметить, что на Украине не впервые пытаются провести обмен могил, находящихся на подконтрольной Киеву территории, на что-то "более нужное". Так, в феврале 2020 года мэр Львова Андрей Садовой отказал родственникам советского разведчика Николая Кузнецова в просьбе эксгумировать его останки для перезахоронения в России. Градоначальник предложил обменять прах Кузнецова на находящихся в РФ украинских карателей, взятых в плен в Донбассе.
Подробнее о том, кто в Польше может стать президентом на ближайших выборах - в статье Марии Лихограй "Кандидат на польских выборах Кароль Навроцкий: проводит декоммунизацию и мечтает о Галичине"
* Организация, деятельность которой признана террористической и запрещена на территории РФ
 
УкраинаПольшаКиевСикорскийНиколай КузнецовМИДЕСИнститут национальной памятиЭксклюзив
 
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