Эксперт: нападение на Калининград и Белоруссию может превратить СВО в конфликт России с Восточной Европой - 27.11.2024 Украина.ру
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Эксперт: нападение на Калининград и Белоруссию может превратить СВО в конфликт России с Восточной Европой
Эксперт: нападение на Калининград и Белоруссию может превратить СВО в конфликт России с Восточной Европой - 27.11.2024 Украина.ру
Эксперт: нападение на Калининград и Белоруссию может превратить СВО в конфликт России с Восточной Европой
Если Украина нанесет еще пару ударов по Крымскому мосту, мы ударим по Киеву. Нападение на Калининград и Белоруссию может стать переходом на следующую ступеньку эскалацию. Потому что это превратит СВО из конфликта России и Украины в конфликт России с Восточной Европой. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Юрий Баранчик
2024-11-27T05:30
2024-11-27T05:30
новости
украина
россия
калининград
юрий баранчик
белоруссия
европа
прибалтика
брянская область
ракеты
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Мне кажется, что уже в следующем году на Украине все закончится. В 2025 году там будет будет новый президент. Будет попытка выстроить совсем уж фашистский режим и попытка новой эскалации. Но все это закончится ничем, полагает эксперт.Ситуация показала, что пара ударов дальнобойными ракетами по Брянской области вообще ни к чему не привела. Если Украина нанесет еще пару ударов по Крымскому мосту, мы ударим по Киеву. Это вообще ничего не меняет, полагает Баранчик."А нападение на Калининград и Белоруссию может стать переходом на следующую ступеньку эскалацию. Потому что это превратит СВО из конфликта России и Украины в конфликт России с Восточной Европой", — констатировал эксперт.Но на этот вариант эскалации у Москвы тоже есть ответ. Тот же "Орешник" с правильной начинкой может прилететь по таким объектам, которые или предотвратят эскалацию, или поднимут ее на недосягаемый для противника уровень, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Юрий Баранчик: Если ВСУ нападут на Белоруссию и Калининград, "Орешники" полетят в три европейские столицы на сайте Украина.ру.Больше по этой теме - в интервью Михаила Поликарпова: Если США не перестанут наглеть, следующие "Орешники" прилетят по Киеву и по Жешуву
https://ukraina.ru/20241126/1059230284.html
украина
россия
калининград
белоруссия
европа
прибалтика
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новости, украина, россия, калининград, юрий баранчик, белоруссия, европа, прибалтика, брянская область, ракеты, сво, спецоперация, детали
Новости, Украина, Россия, Калининград, Юрий Баранчик, Белоруссия, Европа, Прибалтика, Брянская область, ракеты, СВО, Спецоперация, детали

Эксперт: нападение на Калининград и Белоруссию может превратить СВО в конфликт России с Восточной Европой

05:30 27.11.2024
 
© РИА Новости . Оксана Джадан / Перейти в фотобанкВоенные учения НАТО Operation Summer Shield на полигоне Адажи в Латвии
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© РИА Новости . Оксана Джадан
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Если Украина нанесет еще пару ударов по Крымскому мосту, мы ударим по Киеву. Нападение на Калининград и Белоруссию может стать переходом на следующую ступеньку эскалацию. Потому что это превратит СВО из конфликта России и Украины в конфликт России с Восточной Европой. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Юрий Баранчик
Мне кажется, что уже в следующем году на Украине все закончится. В 2025 году там будет будет новый президент. Будет попытка выстроить совсем уж фашистский режим и попытка новой эскалации. Но все это закончится ничем, полагает эксперт.
"Наши успехи на фронте позволят закрепить мир на Украине на наших условиях. А потом мы вернемся к вопросу новой системы безопасности в Европе. Как минимум нам нужна Прибалтика. И мы сможем диктовать свою военно-политическую волю", — отметил политолог.
Ситуация показала, что пара ударов дальнобойными ракетами по Брянской области вообще ни к чему не привела. Если Украина нанесет еще пару ударов по Крымскому мосту, мы ударим по Киеву. Это вообще ничего не меняет, полагает Баранчик.
"А нападение на Калининград и Белоруссию может стать переходом на следующую ступеньку эскалацию. Потому что это превратит СВО из конфликта России и Украины в конфликт России с Восточной Европой", — констатировал эксперт.
Но на этот вариант эскалации у Москвы тоже есть ответ. Тот же "Орешник" с правильной начинкой может прилететь по таким объектам, которые или предотвратят эскалацию, или поднимут ее на недосягаемый для противника уровень, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Юрий Баранчик: Если ВСУ нападут на Белоруссию и Калининград, "Орешники" полетят в три европейские столицы на сайте Украина.ру.
Больше по этой теме - в интервью Михаила Поликарпова: Если США не перестанут наглеть, следующие "Орешники" прилетят по Киеву и по Жешуву
Алексей Самойлов карта - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
Вчера, 18:15
Военный эксперт Алексей Самойлов: Плацдарм на Осколе дает возможность создать котел для ВСУ в КупянскеЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
 
НовостиУкраинаРоссияКалининградЮрий БаранчикБелоруссияЕвропаПрибалтикаБрянская областьракетыСВОСпецоперациядетали
 
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Заголовок открываемого материала
05:30Эксперт: нападение на Калининград и Белоруссию может превратить СВО в конфликт России с Восточной Европой
05:25Экономика Украины и война: досрочные репарации, отопительный сезон без отопления и ЕБРР против Ахметова
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