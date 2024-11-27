Эксперт: нападение на Калининград и Белоруссию может превратить СВО в конфликт России с Восточной Европой
© РИА Новости . Оксана Джадан / Перейти в фотобанкВоенные учения НАТО Operation Summer Shield на полигоне Адажи в Латвии
Если Украина нанесет еще пару ударов по Крымскому мосту, мы ударим по Киеву. Нападение на Калининград и Белоруссию может стать переходом на следующую ступеньку эскалацию. Потому что это превратит СВО из конфликта России и Украины в конфликт России с Восточной Европой. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Юрий Баранчик
Мне кажется, что уже в следующем году на Украине все закончится. В 2025 году там будет будет новый президент. Будет попытка выстроить совсем уж фашистский режим и попытка новой эскалации. Но все это закончится ничем, полагает эксперт.
"Наши успехи на фронте позволят закрепить мир на Украине на наших условиях. А потом мы вернемся к вопросу новой системы безопасности в Европе. Как минимум нам нужна Прибалтика. И мы сможем диктовать свою военно-политическую волю", — отметил политолог.
Ситуация показала, что пара ударов дальнобойными ракетами по Брянской области вообще ни к чему не привела. Если Украина нанесет еще пару ударов по Крымскому мосту, мы ударим по Киеву. Это вообще ничего не меняет, полагает Баранчик.
"А нападение на Калининград и Белоруссию может стать переходом на следующую ступеньку эскалацию. Потому что это превратит СВО из конфликта России и Украины в конфликт России с Восточной Европой", — констатировал эксперт.
Но на этот вариант эскалации у Москвы тоже есть ответ. Тот же "Орешник" с правильной начинкой может прилететь по таким объектам, которые или предотвратят эскалацию, или поднимут ее на недосягаемый для противника уровень, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Юрий Баранчик: Если ВСУ нападут на Белоруссию и Калининград, "Орешники" полетят в три европейские столицы на сайте Украина.ру.
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