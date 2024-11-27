https://ukraina.ru/20241127/1059234131.html

Эксперт: нападение на Калининград и Белоруссию может превратить СВО в конфликт России с Восточной Европой

Эксперт: нападение на Калининград и Белоруссию может превратить СВО в конфликт России с Восточной Европой - 27.11.2024 Украина.ру

Эксперт: нападение на Калининград и Белоруссию может превратить СВО в конфликт России с Восточной Европой

Если Украина нанесет еще пару ударов по Крымскому мосту, мы ударим по Киеву. Нападение на Калининград и Белоруссию может стать переходом на следующую ступеньку эскалацию. Потому что это превратит СВО из конфликта России и Украины в конфликт России с Восточной Европой. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Юрий Баранчик

2024-11-27T05:30

2024-11-27T05:30

2024-11-27T05:30

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Мне кажется, что уже в следующем году на Украине все закончится. В 2025 году там будет будет новый президент. Будет попытка выстроить совсем уж фашистский режим и попытка новой эскалации. Но все это закончится ничем, полагает эксперт.Ситуация показала, что пара ударов дальнобойными ракетами по Брянской области вообще ни к чему не привела. Если Украина нанесет еще пару ударов по Крымскому мосту, мы ударим по Киеву. Это вообще ничего не меняет, полагает Баранчик."А нападение на Калининград и Белоруссию может стать переходом на следующую ступеньку эскалацию. Потому что это превратит СВО из конфликта России и Украины в конфликт России с Восточной Европой", — констатировал эксперт.Но на этот вариант эскалации у Москвы тоже есть ответ. Тот же "Орешник" с правильной начинкой может прилететь по таким объектам, которые или предотвратят эскалацию, или поднимут ее на недосягаемый для противника уровень, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Юрий Баранчик: Если ВСУ нападут на Белоруссию и Калининград, "Орешники" полетят в три европейские столицы на сайте Украина.ру.Больше по этой теме - в интервью Михаила Поликарпова: Если США не перестанут наглеть, следующие "Орешники" прилетят по Киеву и по Жешуву

https://ukraina.ru/20241126/1059230284.html

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