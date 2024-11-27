Баранчик: прилеты "Орешника" по Южмашу смотрелись эффектно, но его боевая "начинка" может быть другой
© сгенерировано ИИ
© сгенерировано ИИ
Ударив "Орешником" по Южмашу Россия показала Западу, что угрожать ей ракетными ударами бессмысленно, потому что ее собственные вооружения могут достать по серьезным объектам, а не по отдельным складам с боеприпасами. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Юрий Баранчик
В ночь на 21 ноября российские войска испытали новейшее оружие — баллистическую ракету средней дальности "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в обращении к россиянам.
Ракетный удар был нанесен по промышленному предприятию в Днепропетровске (Днепр), на котором производили, в том числе, и ракетную технику.
Если говорить о политико-психологических аспектах войны на Украине, то решение ударить по Южмашу "Орешником" было принято, чтобы показать Западу реальные возможности России, а не те, о которых он думал, рассказал эксперт.
По его мнению, Россия показала, что угрожать ей ракетными ударами бессмысленно, потому что ее собственное оружие может достать по серьезным объектам, а не по отдельным складам с боеприпасами.
"И боевая часть "Орешника" может быть другой. Пока она была фактически пустой. Там же было специальное топливо, которое сгорало при падении боевых блоков на объект. Именно поэтому прилеты по Днепропетровску на видео смотрелись эффектно", — подчеркнул Баранчик.
По словам политолога, это "красивое зрелище" должно заставить Украину и Запад задуматься. Даже если ракета будет в неядерном исполнении, от территории, по которой она попадет, ничего не останется, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Юрий Баранчик: Если ВСУ нападут на Белоруссию и Калининград, "Орешники" полетят в три европейские столицы на сайте Украина.ру.
Также на эту тему — в интервью Михаила Поликарпова: Если США не перестанут наглеть, следующие "Орешники" прилетят по Киеву и по Жешуву на сайте Украина.ру.
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