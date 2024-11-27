https://ukraina.ru/20241127/1059211034.html

Баранчик: прилеты "Орешника" по Южмашу смотрелись эффектно, но его боевая "начинка" может быть другой

Баранчик: прилеты "Орешника" по Южмашу смотрелись эффектно, но его боевая "начинка" может быть другой - 27.11.2024 Украина.ру

Баранчик: прилеты "Орешника" по Южмашу смотрелись эффектно, но его боевая "начинка" может быть другой

Ударив "Орешником" по Южмашу Россия показала Западу, что угрожать ей ракетными ударами бессмысленно, потому что ее собственные вооружения могут достать по серьезным объектам, а не по отдельным складам с боеприпасами. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Юрий Баранчик

2024-11-27T03:00

2024-11-27T03:00

2024-11-27T03:00

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днепропетровск

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ракетный удар

вс рф

"орешник"

сво

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В ночь на 21 ноября российские войска испытали новейшее оружие — баллистическую ракету средней дальности "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в обращении к россиянам.Ракетный удар был нанесен по промышленному предприятию в Днепропетровске (Днепр), на котором производили, в том числе, и ракетную технику.Если говорить о политико-психологических аспектах войны на Украине, то решение ударить по Южмашу "Орешником" было принято, чтобы показать Западу реальные возможности России, а не те, о которых он думал, рассказал эксперт.По его мнению, Россия показала, что угрожать ей ракетными ударами бессмысленно, потому что ее собственное оружие может достать по серьезным объектам, а не по отдельным складам с боеприпасами. По словам политолога, это "красивое зрелище" должно заставить Украину и Запад задуматься. Даже если ракета будет в неядерном исполнении, от территории, по которой она попадет, ничего не останется, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Юрий Баранчик: Если ВСУ нападут на Белоруссию и Калининград, "Орешники" полетят в три европейские столицы на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в интервью Михаила Поликарпова: Если США не перестанут наглеть, следующие "Орешники" прилетят по Киеву и по Жешуву на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241126/1059204925.html

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новости, россия, запад, днепропетровск, юрий баранчик, ракеты, ракетный удар, вс рф, "орешник", сво, топливо, спецоперация, детали