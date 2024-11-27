Баранчик: прилеты "Орешника" по Южмашу смотрелись эффектно, но его боевая "начинка" может быть другой - 27.11.2024 Украина.ру
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Баранчик: прилеты "Орешника" по Южмашу смотрелись эффектно, но его боевая "начинка" может быть другой
Баранчик: прилеты "Орешника" по Южмашу смотрелись эффектно, но его боевая "начинка" может быть другой - 27.11.2024 Украина.ру
Баранчик: прилеты "Орешника" по Южмашу смотрелись эффектно, но его боевая "начинка" может быть другой
Ударив "Орешником" по Южмашу Россия показала Западу, что угрожать ей ракетными ударами бессмысленно, потому что ее собственные вооружения могут достать по серьезным объектам, а не по отдельным складам с боеприпасами. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Юрий Баранчик
2024-11-27T03:00
2024-11-27T03:00
новости
россия
запад
днепропетровск
юрий баранчик
ракеты
ракетный удар
вс рф
"орешник"
сво
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В ночь на 21 ноября российские войска испытали новейшее оружие — баллистическую ракету средней дальности "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в обращении к россиянам.Ракетный удар был нанесен по промышленному предприятию в Днепропетровске (Днепр), на котором производили, в том числе, и ракетную технику.Если говорить о политико-психологических аспектах войны на Украине, то решение ударить по Южмашу "Орешником" было принято, чтобы показать Западу реальные возможности России, а не те, о которых он думал, рассказал эксперт.По его мнению, Россия показала, что угрожать ей ракетными ударами бессмысленно, потому что ее собственное оружие может достать по серьезным объектам, а не по отдельным складам с боеприпасами. По словам политолога, это "красивое зрелище" должно заставить Украину и Запад задуматься. Даже если ракета будет в неядерном исполнении, от территории, по которой она попадет, ничего не останется, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Юрий Баранчик: Если ВСУ нападут на Белоруссию и Калининград, "Орешники" полетят в три европейские столицы на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в интервью Михаила Поликарпова: Если США не перестанут наглеть, следующие "Орешники" прилетят по Киеву и по Жешуву на сайте Украина.ру.
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новости, россия, запад, днепропетровск, юрий баранчик, ракеты, ракетный удар, вс рф, "орешник", сво, топливо, спецоперация, детали
Новости, Россия, Запад, Днепропетровск, Юрий Баранчик, ракеты, ракетный удар, ВС РФ, "Орешник", СВО, топливо, Спецоперация, детали

Баранчик: прилеты "Орешника" по Южмашу смотрелись эффектно, но его боевая "начинка" может быть другой

03:00 27.11.2024
 
© сгенерировано ИИ
© сгенерировано ИИ
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Ударив "Орешником" по Южмашу Россия показала Западу, что угрожать ей ракетными ударами бессмысленно, потому что ее собственные вооружения могут достать по серьезным объектам, а не по отдельным складам с боеприпасами. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Юрий Баранчик
В ночь на 21 ноября российские войска испытали новейшее оружие — баллистическую ракету средней дальности "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в обращении к россиянам.
Ракетный удар был нанесен по промышленному предприятию в Днепропетровске (Днепр), на котором производили, в том числе, и ракетную технику.
Если говорить о политико-психологических аспектах войны на Украине, то решение ударить по Южмашу "Орешником" было принято, чтобы показать Западу реальные возможности России, а не те, о которых он думал, рассказал эксперт.
По его мнению, Россия показала, что угрожать ей ракетными ударами бессмысленно, потому что ее собственное оружие может достать по серьезным объектам, а не по отдельным складам с боеприпасами.
"И боевая часть "Орешника" может быть другой. Пока она была фактически пустой. Там же было специальное топливо, которое сгорало при падении боевых блоков на объект. Именно поэтому прилеты по Днепропетровску на видео смотрелись эффектно", — подчеркнул Баранчик.
По словам политолога, это "красивое зрелище" должно заставить Украину и Запад задуматься. Даже если ракета будет в неядерном исполнении, от территории, по которой она попадет, ничего не останется, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Юрий Баранчик: Если ВСУ нападут на Белоруссию и Калининград, "Орешники" полетят в три европейские столицы на сайте Украина.ру.
Также на эту тему — в интервью Михаила Поликарпова: Если США не перестанут наглеть, следующие "Орешники" прилетят по Киеву и по Жешуву на сайте Украина.ру.
Алексей Анпилогов интервью
Вчера, 06:30
Алексей Анпилогов: Запад думает, что делать с "Орешником", а Россия готовит плацдарм для рывка к ХарьковуКомандование наших оперативных группировок использует все возможности для ослабления украинского фронта. Цель не в том, чтобы занять Курахово, Красноармейск или Великую Новоселку, а в том, чтобы нанести поражение ВСУ. Если мы будем просто закрашивать квадратики на украинских полях, то это не тот результат, который приводит нас к победе
 
НовостиРоссияЗападДнепропетровскЮрий Баранчикракетыракетный ударВС РФ"Орешник"СВОтопливоСпецоперациядетали
 
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Заголовок открываемого материала
03:00Баранчик: прилеты "Орешника" по Южмашу смотрелись эффектно, но его боевая "начинка" может быть другой
23:24Российские штурмовые группы уже в центре Курахово, Большую Новоселку скоро освободят
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