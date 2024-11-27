Анпилогов раскрыл, как ВС РФ режут оборону ВСУ в Великой Новоселке, используя опыт Авдеевки и Угледара
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПодготовка бойцов добровольческого батальона имени Судоплатова на полигоне в Запорожской области
Наиболее серьезные потери наносятся противнику, когда после краха обороны он осуществляет спонтанный отход. Пересекаются любые коммуникации, которые могут использоваться для снабжения и вывоза раненых. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов
По поступающей информации, сейчас ВС РФ охватывают Великую Новоселку в ДНР по схеме штурма Угледара.
По словам эксперта, все населенные пункты с высотной городской застройкой, начиная с Авдеевки, берутся по принципу рассечения обороняющейся группировки ВСУ, чтобы не повторялись сложности, которые возникали при штурме Бахмута (Артемовска), когда российские бойцы очень долго прогрызали оборону города.
"После рассечения идет война на коммуникациях, когда группировка уже частично утратила боеспособность. То есть пересекаются любые коммуникации, которые могут использоваться для снабжения и вывоза раненых", — отметил Анпилогов.
По его словам, наиболее серьезные потери противнику наносятся тогда, когда после краха обороны он вынужден осуществлять неорганизованный и спонтанный отход.
Как раз при штурме Селидово, Угледара и Авдеевки ВСУ понесли наибольшие потери. Видимо, на основании такого шаблона проводится и охват Великой Новоселки, указал эксперт.
"Командование наших оперативных группировок использует все возможности для ослабления украинского фронта. Цель не в том, чтобы занять Курахово, Красноармейск или Великую Новоселку, а в том, чтобы нанести поражение ВСУ", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Анпилогов: Запад думает, что делать с "Орешником", а Россия готовит плацдарм для рывка к Харькову на сайте Украина.ру.
О страшных злодеяниях украинской армии в Селидово — в материале Павла Котова: Массовое убийство в Селидове. В чем смысл новой кровавой акции режима Зеленского на сайте Украина.ру.