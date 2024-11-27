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Трамп выиграл себе жизнь. Но расслабляться ему ещё рано

Трамп выиграл себе жизнь. Но расслабляться ему ещё рано - 27.11.2024 Украина.ру

Трамп выиграл себе жизнь. Но расслабляться ему ещё рано

Этот день был неизбежен - переизбрание республиканца Дональда Трампа на второй президентский срок положило конец уголовным делам в отношении него, инициированным действующей демократической администрацией. Однако точку в этой истории никто не ставит.

2024-11-27T05:04

2024-11-27T05:04

2024-11-27T05:04

эксклюзив

дональд трамп

камала харрис

сша

министерство юстиции

верховный суд

вмешательство

выборы

вашингтон

нью-йорк

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Спецпрокурор Джек Смит, который расследовал, оказывал ли 45-й президент США Дональд Трамп влияние на исход выборов 2020 года и причастен ли он к штурму Капитолия, 25 ноября обратился в суд с ходатайством о закрытии этих дел."Позиция правительства по существу преследования ответчика не изменилась. Но обстоятельства изменились. После тщательного анализа министерство юстиции сочло, что предыдущие решения относительно конституционного запрета на привлечение к уголовной ответственности действующего президента распространяется и на нынешнюю ситуацию, поэтому уголовное преследование должно быть прекращено до инаугурации подзащитного", - говорится в заявлении спецпрокурора.Запрет на привлечение президента к уголовной ответственности носит категорический характер и не зависит от тяжести обвинений либо доказательной базы, подчеркнул он.Уголовное обвинение Смит предъявил 45-му президенту страны в 2023 году. Согласно материалам дела, Трамп вместе с сообщниками пытался воздействовать на законодателей с целью отменить официальное признание итогов выборов-2020, "применяя насилие и хаос", а также на основе ложных заявлений о фальсификациях, которые и спровоцировали атаку на Капитолий 6 января 2021 года. Рассмотрение дела приостановили, чтобы выяснить, обладает ли Трамп президентским иммунитетом, поскольку на момент тех событий он ещё был президентом. 1 июля 2024 года Верховный суд США постановил, что Трамп имеет частичный иммунитет: его не могут судить за действия, совершённые в период правления.Как и просил Смит, суд в Вашингтоне прекратил уголовное дело против Трампа без возможности обжалования.Стивен Чанг, который станет директором по коммуникациям в Белом доме при республиканской администрации, назвал решение министерства юстиции прекратить федеральные дела против Трампа большой победой для законности."Эти дела, как и все другие дела, пусты и беззаконны, их вообще не следовало возбуждать. Это был политический захват и низшая точка в истории нашей страны, раз такое могло произойти, и всё же я выстоял, несмотря ни на что, и ПОБЕДИЛ. СДЕЛАЮ АМЕРИКУ СНОВА ВЕЛИКОЙ!" - написал сам Трамп в своей соцсети Truth Social.Уголовные дела в отношении предыдущего главы государства действующая администрация возбудила, лишь бы не допустить его возвращения к власти. Хотя даже если бы его осудили, а он победил бы на выборах, то после вступления в должность у него появилась бы возможность закрыть возбуждённые против него федеральные уголовные дела.Во время избирательной кампании кандидат от Республиканской партии неоднократно критиковал Смита, называл коррумпированным человеком, грозился уволить его "в течение двух секунд" по возвращении в Белый дом. И 22 ноября газета The Wall Street Journal со ссылкой на двух человек, близких к переходной команде, сообщила о планах Трампа уволить всю команду, работавшую со Смитом над двумя федеральными судебными преследованиями против него, включая кадровых адвокатов, "обычно защищённых от политического преследования".Офис спецпрокурора состоит из десятков адвокатов, агентов ФБР и вспомогательного персонала из министерства юстиции, многие из которых специализируются на делах о национальной безопасности и коррупции в госорганах; преимущественно это сотрудники среднего и высшего звена, работающие по найму в команде спецпрокурора из подразделений в главном здании минюста или из офисов американских прокуроров по всей стране, но есть и бывшие сотрудники министерства, вырванные из частной практики, уточняет The Wall Street Journal.Сотрудники министерства юстиции, включая главу ведомства генерального прокурора США Меррика Гарланда, были шокированы убедительной победой Трампа на выборах. Как рассказали источники нескольких СМИ, они опасаются, что будут уволены в знак возмездия со стороны президента-республиканца. Некоторые из них "плакали, потрясённые тем фактом, что большое количество американцев, по-видимому, продолжают верить его заявлениям о том, что министерство— это рассадник коррупции", сообщает телеканал NBC News.Прежде чем покинуть президентский пост в 2021 году, Трамп принял указ, известный как правило "Расписания F", который переклассифицировал большие группы карьерных госслужащих и упростил их увольнение, однако Байден его отменил, более того, даже усилил защиту этой категории сотрудников. Теперь Трамп обещает вернуться к этой мере, хотя правоведы предупреждают, что на это могут уйти годы.Однако самое желанное увольнение следующий президент, скорее всего, произвести не сможет – спустя считанные дни после его победы на выборах Смит рассказал нескольким собеседникам о намерении опередить Трампа, обещавшего его уволить сразу после возвращения в Белый дом, и уйти в отставку вместе с остальными членами своей команды до инаугурации 47-го главы государства."В конце концов Трампу не пришлось увольнять спецпрокурора, чтобы закрыть дела. Он уже извлекал выгоду из юридической стратегии отсрочки, которая гарантировала, что никакие судебные разбирательства не начнутся до дня выборов, что в конечном итоге и вынудило Смита действовать", - отмечает CNN.На руку Трампу сыграло и то, что с учётом назначенных им в первый срок правления судей в Верховном суде США, который выносил решение о наличии у него иммунитета от уголовного преследования, сейчас перевес в пользу ставленников президентов-республиканцев: шестеро против троих. Это и позволило затормозить судебный процесс, а впоследствии добиться переноса сроков слушаний на даты после подведения итогов выборов, на которых Трамп одержал победу, и возбуждённые в отношении него дела утратили свою актуальность.Не желая оставлять после себя незавершённую работу, он сразу начал составлять план по завершению дел.В производстве офиса спецпрокурора находится ещё одно уголовное дело в отношении Трампа – о незаконном хранении секретных документов, содержащих конфиденциальную информацию, начиная от ядерных секретов США и заканчивая обороноспособностью страны, в личной резиденции эксцентричного миллиардера Мар-а-Лаго по окончании его президентских полномочий, и отказе передать бумаги в Национальный архив. 25 ноября Смит также попросил Апелляционный суд 11-го округа отклонить его апелляцию, но при этом продолжить рассмотрение апелляции в отношении двух соответчиков избранного президента Уолта Науты и Карлоса де Оливейры."Если бы Дональд Трамп проиграл выборы, он вполне мог бы провести остаток жизни в тюрьме", — написал избранный вице-президент США Джей Ди Вэнс в соцсети X.Без преувеличения это так. За самое тяжкое из вменяемых преступлений Трампу грозило наказание до 20 лет лишения свободы, а ему самому уже 78. Так что победить на президентских выборах 5 ноября для республиканца-миллионера было не просто делом чести, желанием отомстить политическим оппонентам и взять реванш за проигрыш в 2020 году. Это был вопрос спасения собственной жизни и свободы.Однако точку в этой истории ставить ещё рано. В отношении Трампа есть ещё два уголовных дела."Дела на уровне штатов не подпадают под юрисдикцию президента или минюста США. Например, дело в Нью-Йорке связано с апелляцией из-за решения Верховного суда о неприкосновенности. Это серьёзные вопросы, - предупредил бывший адвокат 45-го президента Джо Такопина, при этом, правда, добавив. - Но я не думаю, что судья Хуан Мерчан назначит Трампу тюремный срок".Кроме того, не стоит думать, что демократы так просто смирятся с происходящим. Избранный сенатор Адам Шифф, который, будучи председателем комитета Палаты представителей по разведке, входил в состав специального комитета Конгресса по расследованию штурма Капитолия, заявил в свете вынесенных решений по делам Трампа, что министерство юстиции и суды не смогли отстоять принцип, согласно которому никто не стоит выше закона. Первое пренебрегло необходимостью незамедлительно расследовать события 6 января, а вторые намеренно затягивали рассмотрение дела и предоставляли иммунитет.В свою очередь предвыборный штаб проигравшего выборы вице-президента США Камалы Харрис обратился к избирателям с просьбой о финансовом содействии, чтобы не дать Трампу выйти сухим из воды."Реальность в том, что нам нужен новый поток пожертвований, чтобы продолжить строить фундамент для ресурсов, необходимых для привлечения Трампа к ответственности на протяжении следующих четырёх лет", - гласят рассылаемые сообщения.Окружной судья США Таня Чуткан отклонила обвинения против избранного президента по федеральным делам, согласившись, что это решение уместно, но при этом согласилась с доводом Смита о том, что иммунитет Трампа не будет распространяться, когда он покинет свой пост. Иными словами, после окончания второго срока президентских полномочий политик вновь может подвергнуться преследованию."Однако крайне маловероятно, что какой-либо прокурор попытается выдвинуть те же обвинения в будущем, отчасти потому, что срок давности по предполагаемым преступлениям истечёт к тому времени, как Трамп покинет свой пост через четыре года", - отмечает ABC News.Теперь спецпрокурор Смит до 20 января 2025 года, когда состоится инаугурация 47-го президента США, планирует, как того требует законодательство, представить итоговый отчёт о проведённых расследованиях в отношении Трампа генеральному прокурору США Меррику Гарланду. Документ должен пройти проверку разведывательным сообществом на предмет секретности, а этот процесс может занять несколько недель, прежде чем он будет одобрен для публикации.Настоящей опоров для президента Трампа станет лояльный Минюст, однако назначить главой ведомства того, кого хотел избранный президент, не получится. Подробнее читайте в статье Команда Трампа понесла серьёзную потерю, но страшно стало демократам

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