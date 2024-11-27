Эксперт: если ВС РФ прорвут оборону ВСУ на границе Запорожья, то дальше будут наступать другими темпами - 27.11.2024 Украина.ру
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Эксперт: если ВС РФ прорвут оборону ВСУ на границе Запорожья, то дальше будут наступать другими темпами
Эксперт: если ВС РФ прорвут оборону ВСУ на границе Запорожья, то дальше будут наступать другими темпами - 27.11.2024 Украина.ру
Эксперт: если ВС РФ прорвут оборону ВСУ на границе Запорожья, то дальше будут наступать другими темпами
Естественный оборонительный рубеж по границе Запорожской области это не только Великая Новоселка, но и Гуляйполе, и Орехов. Дальше лежит приднепровская степь, по которой вести наступление гораздо легче. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов
2024-11-27T05:45
2024-11-27T05:45
новости
россия
селидово
запорожская область
алексей анпилогов
наступление
гуляйполе
вс рф
всу
потери всу
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По поступающей информации, сейчас ВС РФ охватывают Великую Новоселку в ДНР по схеме штурма Угледара. По словам эксперта, наиболее серьезные потери противнику наносятся тогда, когда ВСУ после краха обороны вынуждены осуществлять неорганизованный и спонтанный отход. Как раз при штурме Селидово, Угледара и Авдеевки, в эти моменты ВСУ понесли наибольшие потери. Видимо, на основании такого шаблона ВС РФ проводят и охват Великой Новоселки, указал эксперт.Дальше лежит ровный ландшафт, это приднепровская степь, по которой наступление можно вести с гораздо меньшими усилиями. Стоять в статичной обороне севернее Великой Новоселки или западнее Курахово очень сложно, констатировал эксперт."Если наши войска прорвутся за рубеж условной оборонительной линии, а она не сплошная, то дальше наше наступление будет развиваться гораздо большими темпами" — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Анпилогов: Запад думает, что делать с "Орешником", а Россия готовит плацдарм для рывка к Харькову на сайте Украина.ру.О страшных злодеяниях украинской армии в Селидово — в материале Павла Котова: Массовое убийство в Селидове. В чем смысл новой кровавой акции режима Зеленского на сайте Украина.ру.
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новости, россия, селидово, запорожская область, алексей анпилогов, наступление, гуляйполе, вс рф, всу, потери всу, сво, детали, спецоперация, степь
Новости, Россия, Селидово, Запорожская область, Алексей Анпилогов, наступление, Гуляйполе, ВС РФ, ВСУ, потери ВСУ, СВО, детали, Спецоперация, степь

Эксперт: если ВС РФ прорвут оборону ВСУ на границе Запорожья, то дальше будут наступать другими темпами

05:45 27.11.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета САУ "Пион" группировки войск "Запад"
Работа артиллерийского расчета САУ Пион группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Естественный оборонительный рубеж по границе Запорожской области это не только Великая Новоселка, но и Гуляйполе, и Орехов. Дальше лежит приднепровская степь, по которой вести наступление гораздо легче. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов
По поступающей информации, сейчас ВС РФ охватывают Великую Новоселку в ДНР по схеме штурма Угледара. По словам эксперта, наиболее серьезные потери противнику наносятся тогда, когда ВСУ после краха обороны вынуждены осуществлять неорганизованный и спонтанный отход.
Как раз при штурме Селидово, Угледара и Авдеевки, в эти моменты ВСУ понесли наибольшие потери. Видимо, на основании такого шаблона ВС РФ проводят и охват Великой Новоселки, указал эксперт.
"Естественный оборонительный рубеж по границе Запорожской области это не только Великая Новоселка, это и Гуляйполе, и Орехов. Это крупные опорные пункты ВСУ. Рубеж обороны снабжен водными преградами, это притоки Днепра, реки Конка, Сухие Ялы. Они создают препятствие для продвижения нашей армии", — подчеркнул Анпилогов.
Дальше лежит ровный ландшафт, это приднепровская степь, по которой наступление можно вести с гораздо меньшими усилиями. Стоять в статичной обороне севернее Великой Новоселки или западнее Курахово очень сложно, констатировал эксперт.
"Если наши войска прорвутся за рубеж условной оборонительной линии, а она не сплошная, то дальше наше наступление будет развиваться гораздо большими темпами" — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Анпилогов: Запад думает, что делать с "Орешником", а Россия готовит плацдарм для рывка к Харькову на сайте Украина.ру.
О страшных злодеяниях украинской армии в Селидово — в материале Павла Котова: Массовое убийство в Селидове. В чем смысл новой кровавой акции режима Зеленского на сайте Украина.ру.
Родион Мирошник интервью
Вчера, 12:24
Самое массовое и жуткое преступление. Родион Мирошник о карательной зачистке Селидово боевиками ВСУПоявляются данные о том, что наемники ВСУ за несколько дней до того, как Селидово в Донецкой Народной Республике освободили вооруженные силы РФ, начали жестоко расправляться с мирным населением города.
 
НовостиРоссияСелидовоЗапорожская областьАлексей АнпилоговнаступлениеГуляйполеВС РФВСУпотери ВСУСВОдеталиСпецоперациястепь
 
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