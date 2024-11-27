Эксперт: если ВС РФ прорвут оборону ВСУ на границе Запорожья, то дальше будут наступать другими темпами
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета САУ "Пион" группировки войск "Запад"
Естественный оборонительный рубеж по границе Запорожской области это не только Великая Новоселка, но и Гуляйполе, и Орехов. Дальше лежит приднепровская степь, по которой вести наступление гораздо легче. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов
По поступающей информации, сейчас ВС РФ охватывают Великую Новоселку в ДНР по схеме штурма Угледара. По словам эксперта, наиболее серьезные потери противнику наносятся тогда, когда ВСУ после краха обороны вынуждены осуществлять неорганизованный и спонтанный отход.
"Естественный оборонительный рубеж по границе Запорожской области это не только Великая Новоселка, это и Гуляйполе, и Орехов. Это крупные опорные пункты ВСУ. Рубеж обороны снабжен водными преградами, это притоки Днепра, реки Конка, Сухие Ялы. Они создают препятствие для продвижения нашей армии", — подчеркнул Анпилогов.
Дальше лежит ровный ландшафт, это приднепровская степь, по которой наступление можно вести с гораздо меньшими усилиями. Стоять в статичной обороне севернее Великой Новоселки или западнее Курахово очень сложно, констатировал эксперт.
"Если наши войска прорвутся за рубеж условной оборонительной линии, а она не сплошная, то дальше наше наступление будет развиваться гораздо большими темпами" — подытожил собеседник издания.
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