https://ukraina.ru/20241127/1059234992.html

Эксперт: если ВС РФ прорвут оборону ВСУ на границе Запорожья, то дальше будут наступать другими темпами

Эксперт: если ВС РФ прорвут оборону ВСУ на границе Запорожья, то дальше будут наступать другими темпами - 27.11.2024 Украина.ру

Эксперт: если ВС РФ прорвут оборону ВСУ на границе Запорожья, то дальше будут наступать другими темпами

Естественный оборонительный рубеж по границе Запорожской области это не только Великая Новоселка, но и Гуляйполе, и Орехов. Дальше лежит приднепровская степь, по которой вести наступление гораздо легче. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов

2024-11-27T05:45

2024-11-27T05:45

2024-11-27T05:45

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запорожская область

алексей анпилогов

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гуляйполе

вс рф

всу

потери всу

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По поступающей информации, сейчас ВС РФ охватывают Великую Новоселку в ДНР по схеме штурма Угледара. По словам эксперта, наиболее серьезные потери противнику наносятся тогда, когда ВСУ после краха обороны вынуждены осуществлять неорганизованный и спонтанный отход. Как раз при штурме Селидово, Угледара и Авдеевки, в эти моменты ВСУ понесли наибольшие потери. Видимо, на основании такого шаблона ВС РФ проводят и охват Великой Новоселки, указал эксперт.Дальше лежит ровный ландшафт, это приднепровская степь, по которой наступление можно вести с гораздо меньшими усилиями. Стоять в статичной обороне севернее Великой Новоселки или западнее Курахово очень сложно, констатировал эксперт."Если наши войска прорвутся за рубеж условной оборонительной линии, а она не сплошная, то дальше наше наступление будет развиваться гораздо большими темпами" — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Анпилогов: Запад думает, что делать с "Орешником", а Россия готовит плацдарм для рывка к Харькову на сайте Украина.ру.О страшных злодеяниях украинской армии в Селидово — в материале Павла Котова: Массовое убийство в Селидове. В чем смысл новой кровавой акции режима Зеленского на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241126/1059210518.html

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