Эксперт о том, как после ликвидации плацдармов ВСУ на Осколе ВС РФ смогут наступать на Купянск и Волчанск - 27.11.2024 Украина.ру
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Эксперт о том, как после ликвидации плацдармов ВСУ на Осколе ВС РФ смогут наступать на Купянск и Волчанск
Эксперт о том, как после ликвидации плацдармов ВСУ на Осколе ВС РФ смогут наступать на Купянск и Волчанск - 27.11.2024 Украина.ру
Эксперт о том, как после ликвидации плацдармов ВСУ на Осколе ВС РФ смогут наступать на Купянск и Волчанск
При ликвидации плацдармов ВСУ на восточном берегу Оскола ВС РФ смогут создавать свои плацдармы на западном, от которых развивать наступление на Купянск, Волчанск, выходя в тыл этой группировки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов
2024-11-27T06:15
2024-11-27T06:15
новости
харьков
россия
купянск
алексей анпилогов
вс рф
венская наступательная операция (1945)
оскол
купянское направление
сво
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Сейчас ВСУ оказались запертыми на восточном берегу Оскола, поскольку эта группировка уже разрезана на несколько частей. В ближайшее время плацдармы противника на восточном берегу Оскола начнут резко сжиматься из-за наступления ВС РФ, рассказал эксперт.При этом он подчеркнул, что Волчанск — это важный оборонительный пункт, но небольшой город. А вот Харьков — это крупный промышленный и железнодорожный центр, который пытались взять наскоком в начале СВО. Тогда это не получилось, но сейчас освобождение Харькова будет стоять на повестке дня."Мы не знаем, в каком состоянии подойдет к обороне Харькова украинская регулярная армия. Она уже сейчас представляет из себя гораздо менее боеспособное соединение, чем ВСУ образца 2022 года", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Анпилогов: Запад думает, что делать с "Орешником", а Россия готовит плацдарм для рывка к Харькову на сайте Украина.ру.Еще больше о реакции правительств, политиков и экспертов Запада на удар "Орешником" — в статье Елены Мурзиной "Путин производит фурор". "Так кто же от Украины подпишет капитуляцию? "Орешник" и реакция на него"
https://ukraina.ru/20241126/1059213907.html
харьков
россия
купянск
оскол
купянское направление
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новости, харьков, россия, купянск, алексей анпилогов, вс рф, венская наступательная операция (1945), оскол, купянское направление, сво, детали, спецоперация
Новости, Харьков, Россия, Купянск, Алексей Анпилогов, ВС РФ, Венская наступательная операция (1945), Оскол, Купянское направление, СВО, детали, Спецоперация

Эксперт о том, как после ликвидации плацдармов ВСУ на Осколе ВС РФ смогут наступать на Купянск и Волчанск

06:15 27.11.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПодразделение ЦВО на Краснолиманском направлении СВО
Подразделение ЦВО на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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При ликвидации плацдармов ВСУ на восточном берегу Оскола ВС РФ смогут создавать свои плацдармы на западном, от которых развивать наступление на Купянск, Волчанск, выходя в тыл этой группировки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов
Сейчас ВСУ оказались запертыми на восточном берегу Оскола, поскольку эта группировка уже разрезана на несколько частей. В ближайшее время плацдармы противника на восточном берегу Оскола начнут резко сжиматься из-за наступления ВС РФ, рассказал эксперт.
"При ликвидации плацдармов ВСУ на восточном берегу мы сможем создавать свои плацдармы на западном, от которых развивать наступление на Купянск, Волчанск, выходя в тыл этой группировки ВСУ. И даже создавая угрозу прорыва на Харьков через Чугуев, Балаклею, которые мы оставляли летом и осенью 2022 года", — подчеркнул Анпилогов.
При этом он подчеркнул, что Волчанск — это важный оборонительный пункт, но небольшой город. А вот Харьков — это крупный промышленный и железнодорожный центр, который пытались взять наскоком в начале СВО. Тогда это не получилось, но сейчас освобождение Харькова будет стоять на повестке дня.
"Мы не знаем, в каком состоянии подойдет к обороне Харькова украинская регулярная армия. Она уже сейчас представляет из себя гораздо менее боеспособное соединение, чем ВСУ образца 2022 года", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Анпилогов: Запад думает, что делать с "Орешником", а Россия готовит плацдарм для рывка к Харькову на сайте Украина.ру.
Еще больше о реакции правительств, политиков и экспертов Запада на удар "Орешником" — в статье Елены Мурзиной "Путин производит фурор". "Так кто же от Украины подпишет капитуляцию? "Орешник" и реакция на него"
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