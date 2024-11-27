Эксперт о том, как после ликвидации плацдармов ВСУ на Осколе ВС РФ смогут наступать на Купянск и Волчанск
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПодразделение ЦВО на Краснолиманском направлении СВО
При ликвидации плацдармов ВСУ на восточном берегу Оскола ВС РФ смогут создавать свои плацдармы на западном, от которых развивать наступление на Купянск, Волчанск, выходя в тыл этой группировки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов
Сейчас ВСУ оказались запертыми на восточном берегу Оскола, поскольку эта группировка уже разрезана на несколько частей. В ближайшее время плацдармы противника на восточном берегу Оскола начнут резко сжиматься из-за наступления ВС РФ, рассказал эксперт.
"При ликвидации плацдармов ВСУ на восточном берегу мы сможем создавать свои плацдармы на западном, от которых развивать наступление на Купянск, Волчанск, выходя в тыл этой группировки ВСУ. И даже создавая угрозу прорыва на Харьков через Чугуев, Балаклею, которые мы оставляли летом и осенью 2022 года", — подчеркнул Анпилогов.
При этом он подчеркнул, что Волчанск — это важный оборонительный пункт, но небольшой город. А вот Харьков — это крупный промышленный и железнодорожный центр, который пытались взять наскоком в начале СВО. Тогда это не получилось, но сейчас освобождение Харькова будет стоять на повестке дня.
"Мы не знаем, в каком состоянии подойдет к обороне Харькова украинская регулярная армия. Она уже сейчас представляет из себя гораздо менее боеспособное соединение, чем ВСУ образца 2022 года", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Анпилогов: Запад думает, что делать с "Орешником", а Россия готовит плацдарм для рывка к Харькову на сайте Украина.ру.
Еще больше о реакции правительств, политиков и экспертов Запада на удар "Орешником" — в статье Елены Мурзиной "Путин производит фурор". "Так кто же от Украины подпишет капитуляцию? "Орешник" и реакция на него"
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