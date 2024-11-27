https://ukraina.ru/20241127/1059235349.html

Эксперт о том, как после ликвидации плацдармов ВСУ на Осколе ВС РФ смогут наступать на Купянск и Волчанск

Эксперт о том, как после ликвидации плацдармов ВСУ на Осколе ВС РФ смогут наступать на Купянск и Волчанск - 27.11.2024 Украина.ру

Эксперт о том, как после ликвидации плацдармов ВСУ на Осколе ВС РФ смогут наступать на Купянск и Волчанск

При ликвидации плацдармов ВСУ на восточном берегу Оскола ВС РФ смогут создавать свои плацдармы на западном, от которых развивать наступление на Купянск, Волчанск, выходя в тыл этой группировки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов

2024-11-27T06:15

2024-11-27T06:15

2024-11-27T06:15

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Сейчас ВСУ оказались запертыми на восточном берегу Оскола, поскольку эта группировка уже разрезана на несколько частей. В ближайшее время плацдармы противника на восточном берегу Оскола начнут резко сжиматься из-за наступления ВС РФ, рассказал эксперт.При этом он подчеркнул, что Волчанск — это важный оборонительный пункт, но небольшой город. А вот Харьков — это крупный промышленный и железнодорожный центр, который пытались взять наскоком в начале СВО. Тогда это не получилось, но сейчас освобождение Харькова будет стоять на повестке дня."Мы не знаем, в каком состоянии подойдет к обороне Харькова украинская регулярная армия. Она уже сейчас представляет из себя гораздо менее боеспособное соединение, чем ВСУ образца 2022 года", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Анпилогов: Запад думает, что делать с "Орешником", а Россия готовит плацдарм для рывка к Харькову на сайте Украина.ру.Еще больше о реакции правительств, политиков и экспертов Запада на удар "Орешником" — в статье Елены Мурзиной "Путин производит фурор". "Так кто же от Украины подпишет капитуляцию? "Орешник" и реакция на него"

https://ukraina.ru/20241126/1059213907.html

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новости, харьков, россия, купянск, алексей анпилогов, вс рф, венская наступательная операция (1945), оскол, купянское направление, сво, детали, спецоперация