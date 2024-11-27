Баранчик: Трамп хочет быстро выйти из конфликтов в Европе и на Ближнем Востоке и переключиться на Китай
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп встретился с лидерами ЕС в Брюсселе
Чем позже Америка вступит в открытое противостояние с КНР, тем больше у них будет проблем на этом направлении. Если противостояние начнется до 2027-2030 годов, то у США есть шансы победить, а если позже – нет. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Юрий Баранчик
Нужно понимать, что главная проблема США – не Россия и не Украина, а Китай. Эскалация на Украине никак не поможет Вашингтону разобраться с Пекином, отметил эксперт. Сейчас нельзя однозначно утверждать, что США проиграют противостояние с Китаем, указал он.
"Во-первых, ядерные силы США превосходят китайские. Во-вторых, у Китая нет своей системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Мы ее сейчас для них создаем. То есть Пекин тоже серьезно зависит от Москвы", — подчеркнул Баранчик.
По его мнению, чем позже Америка вступит в открытое противостояние с КНР, тем больше у них будет проблем на этом направлении. Но Россия точно выстоит на Украине и получит все, что ей необходимо в Европе, добавил политолог.
Западные аналитики утверждают, что если противостояние начнется до 2027-2030 годов, то у США есть шансы победить, а если позже – нет. Потому что Китай сейчас укрепляет флот и сухопутные войска. И то же самое развитие ядерных сил Китая идет быстрыми темпами, сообщил эксперт.
"Поэтому задача Трампа состоит в том, чтобы как можно скорее с наименьшими потерями выйти из конфликтов в Европе и на Ближнем Востоке и переключиться на Китай", — заключил собеседник издания.
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