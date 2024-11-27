https://ukraina.ru/20241127/1059222601.html

Баранчик: Трамп хочет быстро выйти из конфликтов в Европе и на Ближнем Востоке и переключиться на Китай

Баранчик: Трамп хочет быстро выйти из конфликтов в Европе и на Ближнем Востоке и переключиться на Китай - 27.11.2024 Украина.ру

Баранчик: Трамп хочет быстро выйти из конфликтов в Европе и на Ближнем Востоке и переключиться на Китай

Чем позже Америка вступит в открытое противостояние с КНР, тем больше у них будет проблем на этом направлении. Если противостояние начнется до 2027-2030 годов, то у США есть шансы победить, а если позже – нет. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Юрий Баранчик

2024-11-27T04:15

2024-11-27T04:15

2024-11-27T04:15

новости

китай

сша

украина

дональд трамп

юрий баранчик

ближний восток

европа

война

ядерный

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Нужно понимать, что главная проблема США – не Россия и не Украина, а Китай. Эскалация на Украине никак не поможет Вашингтону разобраться с Пекином, отметил эксперт. Сейчас нельзя однозначно утверждать, что США проиграют противостояние с Китаем, указал он.По его мнению, чем позже Америка вступит в открытое противостояние с КНР, тем больше у них будет проблем на этом направлении. Но Россия точно выстоит на Украине и получит все, что ей необходимо в Европе, добавил политолог.Западные аналитики утверждают, что если противостояние начнется до 2027-2030 годов, то у США есть шансы победить, а если позже – нет. Потому что Китай сейчас укрепляет флот и сухопутные войска. И то же самое развитие ядерных сил Китая идет быстрыми темпами, сообщил эксперт."Поэтому задача Трампа состоит в том, чтобы как можно скорее с наименьшими потерями выйти из конфликтов в Европе и на Ближнем Востоке и переключиться на Китай", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Юрий Баранчик: Если ВСУ нападут на Белоруссию и Калининград, "Орешники" полетят в три европейские столицы на сайте Украина.ру.О том, насколько демонстрационное применение "Орешника" стало неожиданным для Украины и Запада — в интервью Армен Гаспарян о применении "Орешника": ужасно, что мы всерьез обсуждаем стирание Киева с лица земли на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241126/1059210518.html

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новости, китай, сша, украина, дональд трамп, юрий баранчик, ближний восток, европа, война, ядерный, конфликт, сво, детали