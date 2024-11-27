https://ukraina.ru/20241127/1059219306.html

Умирать за каждый квадратный сантиметр. Украинские эксперты и политики дают советы согражданам

Умирать за каждый квадратный сантиметр. Украинские эксперты и политики дают советы согражданам - 27.11.2024 Украина.ру

Умирать за каждый квадратный сантиметр. Украинские эксперты и политики дают советы согражданам

На Украине предлагают сражаться за каждый квадратный сантиметр земли и при этом вынести на голосование вопрос о том, чего хотят украинцы — капитуляции или победы? Правда, никто не знает, как этой самой победы достичь.

2024-11-27T04:34

2024-11-27T04:34

2024-11-27T04:34

эксклюзив

сво

украина

киев

виктор ющенко

артем дмитрук

мобилизация

всу

социология

запад

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Солдат в армии не хватает, людоловы из ТЦК (аналог военкоматов) стараются, как могут, но результаты плачевны. Им надо дать больше полномочий, предлагают в ВСУ. Один вояка в эфире канала "Твой город" назвал сотрудников ТЦК "беззащитными", заявив, что "им хамят какие-то негодники" и предложил официально разрешить тэцэкашникам применять физическую силу к уклонистам и дать право стрелять.Впрочем, тэцэкашники и так применяют физическую силу, украинские паблики каждый день публикуют соответствующие кадры. Случаи стрельбы тоже были.Воинственные настроения в украинских "элитах" сохраняются. По крайней мере, на словах. Так, бывший президент Украины Виктор Ющенко в ходе выступления в музее "Революции достоинства" заявил, что нужно воевать до тех пор, пока не будут отвоёваны все утраченные территории.По его словам, "каждый квадратный сантиметр украинской земли — это святыня", киевский режим никогда не согласится "на обрезки". Ющенко заявил, что никто не может "решать судьбу того сантиметра" (забыв рассказать о том, кому сегодня принадлежат украинские земли).На как эти квадратные сантиметры отвоёвывать на практике, Ющенко вряд ли представляет. Он заявил, что мир наступает либо после капитуляции, либо после победы, и предложил поставить на голосование - "кто за какой мир". По его убеждению, "украинское общество за эти три года подошло к точке, после которой на капитуляцию никто не пойдёт".Голосовать-то можно как угодно, но на Украине закончились добровольцы, а насильно загнать в ВСУ нужное количество новобранцев не получается, набирают едва ли две трети от необходимого, рассказывает The Economist. Проблемой является и качество мобилизованных, в ВСУ заявляют, что многие либо слишком стары, либо у них отсутствует мотивация.Издание приводит мнение некоего высокопоставленного украинского чиновника, тот обеспокоен, что "ситуация может стать непоправимой к весне".А что думают гражданские? То, что ранее фиксировалось на Украине только закрытыми социологическими исследованиями, теперь стало достоянием общественности. А именно - перевес количества сторонников скорейшего прекращения войны над теми, кто против такого сценария. Это зафиксировано в результатах соцопроса американского института Gallup, информирует украинское издание "Страна".Это говорит о том, что "усталость от боевых действий и опасения дальнейшего ухудшения ситуации постепенно становятся доминирующими факторами в общественных настроениях".Издание отмечает, что интересны не только сами по себе результаты опроса, показавшие такой перелом, но интересен и факт обнародования их именно сейчас.Почему это произошло? По мнению журналистов "Страны", по той причине, что сейчас "украинское руководство готовится к непростым переговорам с победителем президентских выборов в США Дональдом Трампом, который заявляет о желании как можно быстрее завершить войну в Украине".Каким образом её можно завершить? Распространено мнение, что Трамп попытается побудить Зеленского согласиться на остановку войны по линии фронта, но - "это противоречит официальной доктрине украинской власти, которая настаивает на продолжении войны до выхода на границы 1991 года".При этом "одним из аргументов Киева против скорейшего завершения войны является тезис о том, что большинство украинцев с таким сценарием (заморозка по линии фронта — Ред.) окончания войны не согласны". Тогда как результаты социологического исследования Gallup этот аргумент в значительной части дезавуирует, указывает "Страна".Впрочем, дела уже пошли такие, что общественные настроения на подконтрольной киевскому режиму части Украины вряд ли будут всерьёз учитываться теми, кто будет принимать решения.А находящийся в бегах опальный депутат Верховной Рады Артём Дмитрук обратил внимание на явление, не требующее доказательств методами социологии.По его словам, сотни тысяч украинцев-переселенцев уже уехали домой, на территории, которые украинские власти в Киеве называют "оккупированными"."Этот феномен не требует социологических опросов или исследований. Люди голосуют ногами. И это самый честный и самый трагичный индикатор того, что на самом деле происходит в стране", - написал нардеп в своём телеграм-канале.Он продолжил: "Возвращаются туда, что в официальных речах называют "вражеской территорией", где "ждут насильники и убийцы". Но что они видят на самом деле? Они видят восстановленные дома, работающую инфраструктуру, доступную коммуналку, которая в разы дешевле, чем в "свободной" Украине. Никто не травит их за родной язык – ни русский, ни украинский. Там нет ежедневного страха. Там, как ни парадоксально звучит, для них – дом".По словам Дмитрука, тем самым киевский режим получает обвинительный приговор, и этот приговор "выносят миллионы людей, которые видят реальность, а не пропаганду телемарафона".Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг неё — в материале "Трампец" наступает, двигатели самолётов прогреты.Украинские эксперты об атомной бомбе и бегстве из Киева"

https://ukraina.ru/20241125/1059182301.html

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Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, киев, виктор ющенко, артем дмитрук, мобилизация, всу, социология, запад, дональд трамп, политика, эксперты