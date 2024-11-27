Умирать за каждый квадратный сантиметр. Украинские эксперты и политики дают советы согражданам - 27.11.2024 Украина.ру
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Умирать за каждый квадратный сантиметр. Украинские эксперты и политики дают советы согражданам
Умирать за каждый квадратный сантиметр. Украинские эксперты и политики дают советы согражданам - 27.11.2024 Украина.ру
Умирать за каждый квадратный сантиметр. Украинские эксперты и политики дают советы согражданам
На Украине предлагают сражаться за каждый квадратный сантиметр земли и при этом вынести на голосование вопрос о том, чего хотят украинцы — капитуляции или победы? Правда, никто не знает, как этой самой победы достичь.
2024-11-27T04:34
2024-11-27T04:34
эксклюзив
сво
украина
киев
виктор ющенко
артем дмитрук
мобилизация
всу
социология
запад
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Солдат в армии не хватает, людоловы из ТЦК (аналог военкоматов) стараются, как могут, но результаты плачевны. Им надо дать больше полномочий, предлагают в ВСУ. Один вояка в эфире канала "Твой город" назвал сотрудников ТЦК "беззащитными", заявив, что "им хамят какие-то негодники" и предложил официально разрешить тэцэкашникам применять физическую силу к уклонистам и дать право стрелять.Впрочем, тэцэкашники и так применяют физическую силу, украинские паблики каждый день публикуют соответствующие кадры. Случаи стрельбы тоже были.Воинственные настроения в украинских "элитах" сохраняются. По крайней мере, на словах. Так, бывший президент Украины Виктор Ющенко в ходе выступления в музее "Революции достоинства" заявил, что нужно воевать до тех пор, пока не будут отвоёваны все утраченные территории.По его словам, "каждый квадратный сантиметр украинской земли — это святыня", киевский режим никогда не согласится "на обрезки". Ющенко заявил, что никто не может "решать судьбу того сантиметра" (забыв рассказать о том, кому сегодня принадлежат украинские земли).На как эти квадратные сантиметры отвоёвывать на практике, Ющенко вряд ли представляет. Он заявил, что мир наступает либо после капитуляции, либо после победы, и предложил поставить на голосование - "кто за какой мир". По его убеждению, "украинское общество за эти три года подошло к точке, после которой на капитуляцию никто не пойдёт".Голосовать-то можно как угодно, но на Украине закончились добровольцы, а насильно загнать в ВСУ нужное количество новобранцев не получается, набирают едва ли две трети от необходимого, рассказывает The Economist. Проблемой является и качество мобилизованных, в ВСУ заявляют, что многие либо слишком стары, либо у них отсутствует мотивация.Издание приводит мнение некоего высокопоставленного украинского чиновника, тот обеспокоен, что "ситуация может стать непоправимой к весне".А что думают гражданские? То, что ранее фиксировалось на Украине только закрытыми социологическими исследованиями, теперь стало достоянием общественности. А именно - перевес количества сторонников скорейшего прекращения войны над теми, кто против такого сценария. Это зафиксировано в результатах соцопроса американского института Gallup, информирует украинское издание "Страна".Это говорит о том, что "усталость от боевых действий и опасения дальнейшего ухудшения ситуации постепенно становятся доминирующими факторами в общественных настроениях".Издание отмечает, что интересны не только сами по себе результаты опроса, показавшие такой перелом, но интересен и факт обнародования их именно сейчас.Почему это произошло? По мнению журналистов "Страны", по той причине, что сейчас "украинское руководство готовится к непростым переговорам с победителем президентских выборов в США Дональдом Трампом, который заявляет о желании как можно быстрее завершить войну в Украине".Каким образом её можно завершить? Распространено мнение, что Трамп попытается побудить Зеленского согласиться на остановку войны по линии фронта, но - "это противоречит официальной доктрине украинской власти, которая настаивает на продолжении войны до выхода на границы 1991 года".При этом "одним из аргументов Киева против скорейшего завершения войны является тезис о том, что большинство украинцев с таким сценарием (заморозка по линии фронта — Ред.) окончания войны не согласны". Тогда как результаты социологического исследования Gallup этот аргумент в значительной части дезавуирует, указывает "Страна".Впрочем, дела уже пошли такие, что общественные настроения на подконтрольной киевскому режиму части Украины вряд ли будут всерьёз учитываться теми, кто будет принимать решения.А находящийся в бегах опальный депутат Верховной Рады Артём Дмитрук обратил внимание на явление, не требующее доказательств методами социологии.По его словам, сотни тысяч украинцев-переселенцев уже уехали домой, на территории, которые украинские власти в Киеве называют "оккупированными"."Этот феномен не требует социологических опросов или исследований. Люди голосуют ногами. И это самый честный и самый трагичный индикатор того, что на самом деле происходит в стране", - написал нардеп в своём телеграм-канале.Он продолжил: "Возвращаются туда, что в официальных речах называют "вражеской территорией", где "ждут насильники и убийцы". Но что они видят на самом деле? Они видят восстановленные дома, работающую инфраструктуру, доступную коммуналку, которая в разы дешевле, чем в "свободной" Украине. Никто не травит их за родной язык – ни русский, ни украинский. Там нет ежедневного страха. Там, как ни парадоксально звучит, для них – дом".По словам Дмитрука, тем самым киевский режим получает обвинительный приговор, и этот приговор "выносят миллионы людей, которые видят реальность, а не пропаганду телемарафона".Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг неё — в материале "Трампец" наступает, двигатели самолётов прогреты.Украинские эксперты об атомной бомбе и бегстве из Киева"
https://ukraina.ru/20241125/1059182301.html
https://ukraina.ru/20241124/1059160101.html
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Сергей Зуев
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сво, украина, киев, виктор ющенко, артем дмитрук, мобилизация, всу, социология, запад, дональд трамп, политика, эксперты
Эксклюзив, СВО, Украина, Киев, Виктор Ющенко, Артем Дмитрук, мобилизация, ВСУ, социология, Запад, Дональд Трамп, политика, эксперты

Умирать за каждый квадратный сантиметр. Украинские эксперты и политики дают советы согражданам

04:34 27.11.2024
 
© Украина.руКоллаж: что говорят эксперты
Коллаж: что говорят эксперты - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© Украина.ру
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Сергей Зуев
Все материалы
На Украине предлагают сражаться за каждый квадратный сантиметр земли и при этом вынести на голосование вопрос о том, чего хотят украинцы — капитуляции или победы? Правда, никто не знает, как этой самой победы достичь.
Солдат в армии не хватает, людоловы из ТЦК (аналог военкоматов) стараются, как могут, но результаты плачевны. Им надо дать больше полномочий, предлагают в ВСУ. Один вояка в эфире канала "Твой город" назвал сотрудников ТЦК "беззащитными", заявив, что "им хамят какие-то негодники" и предложил официально разрешить тэцэкашникам применять физическую силу к уклонистам и дать право стрелять.
Впрочем, тэцэкашники и так применяют физическую силу, украинские паблики каждый день публикуют соответствующие кадры. Случаи стрельбы тоже были.
Воинственные настроения в украинских "элитах" сохраняются. По крайней мере, на словах. Так, бывший президент Украины Виктор Ющенко в ходе выступления в музее "Революции достоинства" заявил, что нужно воевать до тех пор, пока не будут отвоёваны все утраченные территории.
По его словам, "каждый квадратный сантиметр украинской земли — это святыня", киевский режим никогда не согласится "на обрезки". Ющенко заявил, что никто не может "решать судьбу того сантиметра" (забыв рассказать о том, кому сегодня принадлежат украинские земли).
На как эти квадратные сантиметры отвоёвывать на практике, Ющенко вряд ли представляет. Он заявил, что мир наступает либо после капитуляции, либо после победы, и предложил поставить на голосование - "кто за какой мир". По его убеждению, "украинское общество за эти три года подошло к точке, после которой на капитуляцию никто не пойдёт".
Армен Гаспарян интервью
25 ноября, 19:30
Армен Гаспарян о применении "Орешника": ужасно, что мы всерьез обсуждаем стирание Киева с лица землиЗеленский и Байден своими ударами по территории Курской и Брянской областей дали Трампу колоссальный козырь, чтобы приступить к реальному урегулированию украинского конфликта. Трамп может сказать: "Я вам сколько раз говорил, что эти идиоты могут довести дело до ядерной войны. Вы видели, что русские делают. Вы хотите, чтобы еще куда-то прилетело?"
Голосовать-то можно как угодно, но на Украине закончились добровольцы, а насильно загнать в ВСУ нужное количество новобранцев не получается, набирают едва ли две трети от необходимого, рассказывает The Economist. Проблемой является и качество мобилизованных, в ВСУ заявляют, что многие либо слишком стары, либо у них отсутствует мотивация.
Издание приводит мнение некоего высокопоставленного украинского чиновника, тот обеспокоен, что "ситуация может стать непоправимой к весне".
А что думают гражданские? То, что ранее фиксировалось на Украине только закрытыми социологическими исследованиями, теперь стало достоянием общественности. А именно - перевес количества сторонников скорейшего прекращения войны над теми, кто против такого сценария. Это зафиксировано в результатах соцопроса американского института Gallup, информирует украинское издание "Страна".
Это говорит о том, что "усталость от боевых действий и опасения дальнейшего ухудшения ситуации постепенно становятся доминирующими факторами в общественных настроениях".
Издание отмечает, что интересны не только сами по себе результаты опроса, показавшие такой перелом, но интересен и факт обнародования их именно сейчас.
Почему это произошло? По мнению журналистов "Страны", по той причине, что сейчас "украинское руководство готовится к непростым переговорам с победителем президентских выборов в США Дональдом Трампом, который заявляет о желании как можно быстрее завершить войну в Украине".
Каким образом её можно завершить? Распространено мнение, что Трамп попытается побудить Зеленского согласиться на остановку войны по линии фронта, но - "это противоречит официальной доктрине украинской власти, которая настаивает на продолжении войны до выхода на границы 1991 года".
При этом "одним из аргументов Киева против скорейшего завершения войны является тезис о том, что большинство украинцев с таким сценарием (заморозка по линии фронта — Ред.) окончания войны не согласны". Тогда как результаты социологического исследования Gallup этот аргумент в значительной части дезавуирует, указывает "Страна".
- РИА Новости, 1920, 24.11.2024
24 ноября, 05:07
"Украинцы, вы – расходный материал". Украинские эксперты и политики о смысле войныНа Украине "элиты" задумались о собственной безопасности и ограничивают работу депутатов парламента и правительственных чиновников в центре Киева — боятся русских ракет. Ноябрьские заседания Рады перенесены на декабрь.
Впрочем, дела уже пошли такие, что общественные настроения на подконтрольной киевскому режиму части Украины вряд ли будут всерьёз учитываться теми, кто будет принимать решения.
А находящийся в бегах опальный депутат Верховной Рады Артём Дмитрук обратил внимание на явление, не требующее доказательств методами социологии.
По его словам, сотни тысяч украинцев-переселенцев уже уехали домой, на территории, которые украинские власти в Киеве называют "оккупированными".
"Этот феномен не требует социологических опросов или исследований. Люди голосуют ногами. И это самый честный и самый трагичный индикатор того, что на самом деле происходит в стране", - написал нардеп в своём телеграм-канале.
Он продолжил: "Возвращаются туда, что в официальных речах называют "вражеской территорией", где "ждут насильники и убийцы". Но что они видят на самом деле? Они видят восстановленные дома, работающую инфраструктуру, доступную коммуналку, которая в разы дешевле, чем в "свободной" Украине. Никто не травит их за родной язык – ни русский, ни украинский. Там нет ежедневного страха. Там, как ни парадоксально звучит, для них – дом".
По словам Дмитрука, тем самым киевский режим получает обвинительный приговор, и этот приговор "выносят миллионы людей, которые видят реальность, а не пропаганду телемарафона".
Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг неё — в материале "Трампец" наступает, двигатели самолётов прогреты.Украинские эксперты об атомной бомбе и бегстве из Киева"
 
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