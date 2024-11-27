https://ukraina.ru/20241127/1059221228.html

Продают войну, живой товар и русофобию. Чем занимаются представители украинской элиты

Продают войну, живой товар и русофобию. Чем занимаются представители украинской элиты - 27.11.2024 Украина.ру

Продают войну, живой товар и русофобию. Чем занимаются представители украинской элиты

На текущей неделе в украинской элите обострилась борьба группировок за власть, что является следствием грядущей смены администрации США.

2024-11-27T06:45

2024-11-27T06:45

2024-11-27T06:45

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александр дубинский

элита

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С одной стороны, глава Офиса президента по-прежнему пытается монополизировать власть. С другой – сопротивление ему пытается оказать группировка, сплотившаяся вокруг вице-премьер-министра Михаила Федорова.Сейчас Федорова и его команду "выбрасывают из военной темы" по решению Владимира Зеленского и руководителя его офиса Андрея Ермака, утверждает глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин. По его словам, 50 млрд грн бюджетных средств, выделенных на БПЛА, переходят в руки не очень добропорядочных управленцев.Украинские СМИ также сообщают, что Ермак не оставляет попыток уволить главу ГУР МОУ Кирилла Буданова. На его место планируют поставить замглавы СБУ Александра Поклада, как более лояльного власти, сообщает издание "Новое время". Источники издания отмечают, что некоторые публичные шаги и заявления Буданова навредили Украине. В частности, речь идет о спецоперациях в Африке, заявлениях о "кофе в Крыму" или оборонных закупках в других странах.Беглый депутат Артем Дмитрук обвиняет Александра Поклада, которого прочат на смену Буданову, в применении пыток. "Заменить "Буданова хотят на Поклада… Поклад – это замглавы СБУ. Он лично пытает и избивает людей с особой жестокостью. Лично обжигал людей утюгами и паяльниками. Знаковая и подходящая личность к зеленому террору", - пишет Дмитрук из Лондона, подчеркивая, что Зеленский и Ермак активно думают о том как удержаться и побольше урвать вместо того что бы хоть немого взглянуть на реалии страны.Еще один опальный депутат, Александр Дубинский пишет из СИЗО, что вокруг Зеленского сформировалась целая прослойка общества, которой выгодно продолжение войны. Дубинский подчеркнул, что они делают все, чтобы конфликт не завершался как можно дольше."Элита защищает Зеленского, потому что он для них - гарантия продолжения войны и заработков. Причем, гарантия максимально удобная - т.к. тянет все на себя, как славу, так и ответственность. Европа и США не просто безмолвствуют, глядя на кадры силовой мобилизации тех, кто усомнился, что Родина это Зеленский, и поощряет ее", - утверждает Дубинский.Нардеп также называет Зеленского настоящим работорговцем, который продает вполне конкретный товар – жизни украинцев. По словам Дубинского, война стала самым большим рынком живого товара в Европе за всю историю. На этом рынке украинские мужчины, женщины и дети обмениваются на деньги, которые платит ЕС и США.Украинский Telegram-канал "Рубикон" пишет, что сейчас в Киеве вынашивают планы, как продать Трампу продолжение войны под какие угодно условия. "Виллы в Испаниях и Хорватиях сами по себе у причастных не появятся. Мобилизация – это ведь не только инструмент сохранения действующей власти, но еще и бездонная коррупционная жила", - пишет "Рубикон".Украинский политолог Кость Бондаренко рассказывает, что прекращение военных действий будет означать и прекращение крупнейших схем заработка на войне, включая наркотрафик, перепродажу оружия и черную трансплантологию. "Окончание войны – это разрушение этой системы. Так что люди, которые зарабатывают миллиарды на войне, потратят несколько десятков миллионов на СМИ, чтобы поднять шум, что воевать нужно до последнего, до границ 1991 года, лишь бы война продолжалась", – резюмировал политолог.Продает продолжение войны и бывший президент Петр Порошенко, который приехал на Парламентскую ассамблею НАТО в Монреале. Там он призвал не идти на компромиссы по суверенитету, территориальной целостности Украины и боеспособности ВСУ, то есть, продолжать воевать до последнего украинца.На днях стало известно, что с начала СВО доходы Порошенко выросли в 25 раз. "Только за 10 месяцев 2024 года Порошенко обогатился почти на 4 миллиарда гривен и имеет все шансы стать самым богатым олигархом страны", - пишет украинский политолог Петр Олещук.Еще один экс-президент Виктор Ющенко на днях заявил, что именно сейчас у украинцев якобы появились уникальные возможности, которых не было ни у одного предыдущего поколения. На торжествах в честь начала Евромайдана в так называемом "Музее революции достоинства" Ющенко пытался полностью игнорировать реальность насильственной мобилизации и уверял соотечественников, что раньше Россия их только угнетала и уничтожала на фронтах, а вот сейчас перед ними открылись все двери. Самое главное для украинцев, по мнению Ющенко, - ненавидеть россиян, ненавидеть яростно и осознанно.Сознательная и яростная русофобия – тоже товар, который украинские элиты пытаются продать Западу. Накануне выборов в США Дональд Трамп называл Зеленского лучшим торговцем в истории, который каждый раз уезжает из США с 60 миллиардами долларов. Украинские элиты после Евромайдана осознали, что реальные деньги платят за продажу живого товара на войну с Россией, за последовательную русофобию, за войну, которая приносит прибыли ВПК. От этой кормушки украинскую элиту невозможно будет оттащить за уши, поэтому любые разговоры о переговорах останутся лишь разговорами.О том, в чем интерес Зеленского и почему он готов воевать до последнего украинца - в статье Захара Виноградова "Трамп в эйфории, а Зеленский - в пограничном состоянии. И что будет с выборами на Украине"

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эксклюзив, сбу, гур моу, сша, украина, европа, владимир зеленский, кирилл буданов, александр дубинский, элита, русофобия