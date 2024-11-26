https://ukraina.ru/20241126/1059229922.html

Российские штурмовые группы уже центре Курахово, Большую Новоселку скоро освободят

Российские штурмовые группы уже центре Курахово, Большую Новоселку скоро освободят - 26.11.2024 Украина.ру

Российские штурмовые группы уже центре Курахово, Большую Новоселку скоро освободят

Донецкий волонтер Елена Бобкова рассказала изданию Украина.ру о ситуации на фронте в ДНР.

2024-11-26T23:24

2024-11-26T23:24

2024-11-26T23:24

эксклюзив

курахово

донецкая народная республика

запорожье

александр чаленко

вооруженные силы украины

украина.ру

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Положение ВСУ на конец ноября незавидное: российское наступление идет на Покровск, Курахово, Торецк, Часов Яр и Великую/Большую Новоселку. Ситуация у ВСУ незавидная. Они еще обороняются, но видно, что сил для удержания ДНР у них уже нет. Украинцы могут отбить назад какие-то позиции, но силы для серьезного контрнаступления у них исчерпаны.Российская армия воюет по-новому, обходя по флангам населенные пункты, перерезая логистику, кошмаря авиаударами укрепы врага.Фронт подходит к Покровску, до него осталось 6 км, украинская власть бежит из города. На этом фоне в указанном населенном пункте, по сообщению украинских силовиков, начались анархия, грабежи, убийства, воровство и другие правонарушения. Воруют все, что попадется под руку – недавно группа мародёров попалась на краже… подержанных шин.Наступление российской армии идет полным ходом. Так, за последние сутки на покровском направлении предпринято 29 штурмовых действий. Но это еще не предел.По ее словам, украинские подразделения отводятся из центра Курахова на запад. В этом месте большая промзона - больше, чем авдеевская. Именно там еще можно попытаться выстроить серьезную оборону. Но, видимо, все укрепления там разнесут ФАБами и КАБами, как и раньше при освобождении городов ДНР. Или под угрозой полного окружения остатки украинского гарнизона попросту уйдут из города.Сейчас, освободив село Дальнее и почти захватив село Успеновку, российская армия практически вплотную подошла к Курахово с юга.Российские подразделения продолжают обходить Курахово, чтобы взять населенные пункты, в частности, Андреевку, к западу от штурмуемого города. Это необходимо, чтобы прервать снабжение украинской группировки в Курахово."У нашего успеха на западе и юге ДНР есть несколько причин: укропам банально не хватает сил для обороны. Почти все их подразделения в этих районах укомплектованы максимум на 40%. Мотивированных бойцов осталось мало. Даже у мотивированных на фоне нашего наступления, ударов по ним ФАБами, выработалась апатия и фатализм – типа "а будь, что будет". Они обороняются в одном месте, а мы, пользуясь тем, что в другом их оборона ослаблена, бьем туда, прорываем ее и занимаем очередной населенный пункт. Так они долго не выдержат", - уверена Бобкова.Уже сейчас считается, что после освобождения Курахово и Покровска российская армия непременно двинет на Запорожье, пройдя по тылам украинской группировки прикрывающей этот областной центр. Однако некоторые считают, что этого не будет, так как на севере ДНР еще находится крупная группировка ВСУ, обороняющая Краматорско-Славянскую городскую агломерацию. Ее в тылу оставлять нельзя, чтобы она не ударила во фланг наступающим подразделениям ВС РФ. Поэтому пока с ней не разберутся, в сторону Запорожья и Днепропетровска движения не будет.Читайте также статью Александра Чаленко Гарнизону ВСУ в Курахово дают несколько недель, российская армия идет к Запорожью

https://ukraina.ru/20241125/1059194056.html

https://ukraina.ru/20241125/1059171896.html

курахово

донецкая народная республика

запорожье

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Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

эксклюзив, курахово, донецкая народная республика, запорожье, александр чаленко, вооруженные силы украины, украина.ру