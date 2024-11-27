https://ukraina.ru/20241127/1059232022.html

"Убивали против своей воли". Макрон реабилитирует французских эсэсовцев

"Убивали против своей воли". Макрон реабилитирует французских эсэсовцев - 27.11.2024 Украина.ру

"Убивали против своей воли". Макрон реабилитирует французских эсэсовцев

23 ноября президент Франции Макрон побывал в столице Эльзаса Страсбурге на 80-летие освобождения города от нацистов. Там он анонсировал две инициативы, иллюстрирующих ползучую нацификацию, которая шаг за шагом добирается и до Европы.

2024-11-27T04:52

2024-11-27T04:52

2024-11-27T04:52

франция

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эммануэль макрон

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Странные жертвы нацизмаСуть процесса нацификации можно выразить одной фразой — приравнивание тех, кто сражался против Гитлера, к тем, кто сражался за него. На Украине такой процесс мы наблюдали во всей его незамутненности, но проходил он гораздо быстрее, а потому является показательным. Сначала ветераны Великой Отечественной войны были однозначными героями. Затем в дискурс стали вводить идею о равной ответственности нацистской Германии и СССР за развязывание войны (в России распространение этой идеи запрещено законодательно), которую все чаще переставали называть Отечественной. Далее советских ветеранов призвали примириться с бандеровцами и уровняли их статус участников войны со всеми соответствующими льготами. После 2014 года героями стали исключительно бандеровцы, празднование Дня Победы запретили, а советских ветеранов назвали вынужденными участниками развязанной Сталиным и Гитлером бойни. Победители теперь — исключительно англо-американская союзная коалиция. Ну и немного Франция, хотя тут есть нюанс. Большинство французов было как раз на стороне Гитлера — либо в марионеточной республике Виши, либо в составе добровольческих дивизий СС. Против нацистов сражалось организованное прежде всего французскими коммунистами Сопротивление и небольшая эскадрилья "Нормандия-Неман", которая базировалась на территории СССР. Тем не менее, благодаря де Голлю и Сопротивлению, Франция могла сохранять статус победителя. Нынешние процессы все больше и больше проблематизируют этот статус.Итак, в Страсбурге Макрон анонсировал перенос в Пантеон останков знаменитого историка, основателя школы "Анналов" Марка Блока. Он воевал в Первую мировую, а затем снова был призван в 1939 году во время "странной войны". После поражения Франции в 1940 году он не смирился с коллаборационизмом большей части французского начальства и вступил в ряды Сопротивления. Блока арестовали в Лионе весной 1944 года, пытали в гестаповской тюрьме Монлюк, а затем в июне расстреляли. Всего в этой тюрьме нацисты казнили более 900 оппозиционеров и участников Сопротивления.И вот, наряду с чествованием памяти Марка Блока, Макрон выражает негодование по поводу того, что французы не знают о трагедии своих сограждан, которые воевали на стороне Гитлера "по принуждению"."Они были схвачены, одеты в ненавистную им форму, служа делу, которое сделало их рабами, орудиями преступления, которое также убило их, и им угрожали расправой, если они попытаются бежать. Иногда они включали в свои ряды и заблудших детей, поднявшихся на злое дело Рейха", — заявил президент. И добавил: "Мы должны признать страдания, которые перенесли первые, которые причинили вторые, несмотря на их небольшое число, эти страдания, главная ответственность за которые лежит на нацистском режиме".Речь о так называемых "Мальгрэ-ну" ("против нашей воли") — 130 тысячах эльзасцев и мозельцев, которых после состоявшегося в 1940 году присоединения Эльзаса и Лотарингии к гитлеровской Германии Третий Рейх посчитал немцами и под страхом репрессий против их родственников мобилизовал в вермахт, отправив на Восточный фронт против СССР. 30 тысяч из них погибли, 10-12 тысяч пропали без вести.Летом 1943 года Комитет национального освобождения Франции, который возглавлял генерал Шарль де Голль, призвал французов, воюющих за Гитлера, сдаваться в плен Красной Армии. Многие так и поступили и провели около года в лагере для военнопленных и интернированных № 188 на станции Рада возле Тамбова и в его филиале - спецэвакогоспитале № 5951 в городе Кирсанове, пока в июле 1944 года часть из них не освободили. Тех, кто умер в лагере и госпитале, похоронили на месте.На церемонии в Страсбурге вместе с Макроном выступал 99-летний "Мальгрэ-ну" Жан-Мари Остер."Мы не хотели туда идти, — заявил он, — мы попробовали все, но было трудно из-за родителей. Это то, что сейчас плохо понимают. Это была проблема защиты моей семьи".Понимают это вполне нормально, но есть одна проблема. После войны история "Мальгрэ-ну" не то, чтобы замалчивалась, но ей не уделяли особого внимания из-за трудностей интерпретации. С одной стороны, их действительно мобилизовали насильственным образом, с другой — они все-таки воевали за Гитлера, а это не шутка.В 2010 году тогдашний президент Саркози назвал "Мальгрэ-ну" не предателями, а жертвами и это, конечно, перебор. Возможно, предателями их действительно называть не вполне уместно (по этому поводу можно дискутировать), но не могут быть жертвами нацизма те, кто воевал на стороне нацистов. Жертвы нацизма — это погибшие в ходе холокоста евреи, это заморенные голодом жители блокадного Ленинграда, это жители сожженных белорусских деревень. Бойцы вермахта, хоть они трижды не хотели воевать, — не жертвы.Страдающие эсэсовцыОднако Макрон в своей речи упомянул не только принудительно мобилизованных "заблудших детей", но и тех, "кто взял на себя обязательства добровольно".10 июня 1944 года рота Ваффен-СС из дивизии "Дас Райх" (стилизованная эмблема которой ныне красуется на шевронах украинского "Азова"*) жестоко убила 643 мирных жителя в деревне Орадур-сюр-Глан (она же "деревня мучеников") во французской Верхней Вьенне, подозревая их в сотрудничестве с Сопротивлением. Та же самая история, что и в белорусской Хатыни. Дивизия имела богатый опыт карательных операций в Советском Союзе.12 января 1953 года военный трибунал в Бордо заслушал обвинения против нескольких выживших эсэсовцев, участвовавших в "резне в Орадур-сюр-Глан". Семь из тех, кто предстал перед судом, были гражданами Германии, но 14 — эльзасцами, теми самыми "Мальгрэ-ну". Причем один из них имел смелость заявить, что пошел в Ваффен-СС добровольцем, тогда как остальные в надежде избежать наказания твердили знакомое "против нашей воли".11 февраля 19 из 20 подсудимых были осуждены. Двоих из них казнили. 19 февраля французский парламент амнистировал всех эльзасских эсэсовцев, что вызвало протесты в регионе Лимузен. К 1958 году освободили и немецких эсэсовцев, принимавших участие в резне. Отдавший приказ об уничтожении людей генерал дивизии СС "Дас Райх" Хайнц Ламмердинг умер в Дюссельдорфе в 1971 году после успешной предпринимательской карьеры. В 1983 году в ГДР поймали участника "резни" оберштурмфюрера СС Хайнца Барта и приговорили к пожизненному заключению. Последний выживший очевидец событий в Орадуре Робер Эбрас выступал свидетелем обвинения на процессе против Барта и показал, что тот лично убил 15-17 человек для того, чтобы подать пример подчиненным. Но в 1997 году эсэсовца освободили власти новой объединенной Германии, а в 2012 году ветеранская организация из Эльзаса подала иск против Эбраса за то, что тот в своей книге упомянул о службе эльзасцев в СС "Дас Райх" и об их участии в сожжении Орадура. Иск был удовлетворен, но в 2013 году его отменили по кассации.В 2017 году тогда еще кандидат в президенты Франции Макрон посетил Орадур и встретился с Эбрасом. Теперь он, будучи уже президентом, просит включить в школьную программу историю эльзасских эсэсовцев, где они были бы представлены как жертвы трагедии, которые очень страдали от того, что были вынуждены убивать людей. Убивали, но страдали, поэтому их надо признать жертвами нацизма.А мэр Страсбурга от "зеленых" Жанна Барсегян даже предложила выплатить компенсации семьям "Мальгрэ-ну", ведь они погибли при несении службы. Пока от инициативы отказались, иначе пришлось бы платить и родственникам бойцов дивизии СС "Шарлемань", но с такими тенденциями все впереди.Дальше больше. Из "Мальгрэ-ну" пытаются сделать жертв не только нацистской Германии, но и Советского Союза."С 1942 года их в основном отправляли на Восточный фронт, чтобы компенсировать тяжелые потери, понесенные Ваффен-СС в боях с Красной Армией, — говорит историк Мемориала в Кане Кристоф Прайм. — Если бы они были схвачены, они не могли бы рассчитывать на милосердие. Советы, когда вы были частью Ваффен-СС, не имело значения, были ли вы французом или немцем, вас казнили без суда и следствия".Это, конечно, ложь. В СССР состоялся 21 судебный процесс против военных преступников из Германии, Австрии, Венгрии, Румынии и Японии, в том числе против членов Ваффен-СС. Да и тот факт, что сдавшихся в плен "Мальгрэ-ну" в Советском Союзе держали в специальном лагере для интернированных, а затем отпустили, опровергает слова Прайма. Но у них есть большая подоплека, чем просто вранье.Уравнять палачей, жертв и героевВ 1990 году агентство "Франс Пресс" распространило коммюнике "Ассоциации оказания помощи французам, пропавшим без вести в Советском Союзе" и ассоциации "Узники Тамбова", в котором говорилось, что в 1943-1945 годах в общих могилах в лесу у станции Рада захоронено более 10 тысяч французов, умерших в заключении в "концентрационном лагере" N 188. Советский лагерь для военнопленных был назван концентрационным, будто это то же самое, что Бухенвальд и Дахау. Поскольку заканчивалась перестройка и было очень модно рассказывать про "ужасы коммунизма" (даже если для этого приходилось реабилитировать нацистов), газета "Известия" перепечатала коммюнике, еще и ссылаясь на книгу историка Пьера Ригуло "Трагедия солдат поневоле", в которой представлена та версия событий, на которой настаивает Макрон. С 1995 года ассоциацию переименовали в "Паломничество в Тамбов" и с тех пор место захоронения умерших в плену эльзасцев стало своеобразной точкой сборки всех, кто выискивал все новые и новые "преступления" СССР, доказывая, что Сталин и Гитлер — это одно и то же.В августе 1998 года на станции Рада в сотрудничестве с французским департаментом Мозель было открыто мемориальное кладбище. Как писала тогда пресса, "власти Тамбова и региона возлагают большие надежды на экономическое сотрудничество с Францией в сфере развития перерабатывающей промышленности". Чиновники надеялись, что если они уравняют память жертв и убийц (пускай и "поневоле"), то получат французские инвестиции. В 2012 году в Тамбове даже открыли памятник российско-французской дружбе, пафос которого заключался в том, что Вторая мировая война (заметьте, не Великая Отечественная) — это большая трагедия, и все в ней жертвы, т.е. нет ни правых, ни виноватых, ни победителей, ни побежденных. С такого тезиса начинался взлет бандеровцев на Украине.В 2016 году тогдашний мэр Кирсанова Терещенко на очередной встрече с французской делегацией заявил:"Мне радостно, что в наш город снова и снова приезжают французы, чтобы почтить память своих воинов, похороненных в Кирсанове. В России также чтят память солдат, отдавших свою жизнь за Родину… Герои, испытавшие не только ужасы войны, но и тяготы плена, не должны быть безымянными, их нужно знать поименно и с уважением хранить их память — для будущих поколений".И те, и другие — воины, отдавшие жизнь за Родину. И те, и другие — герои. Никакой разницы. Над могилами гитлеровских агрессоров и советских солдат провели совместный молебен.В 2019 году произошла вообще какая-то нелепость. Пописывая с французами очередной договор, директор музейно-выставочного комплекса в Тамбове Игорь Николаев рассказал, что нас с эскадрильей "Нормандия-Неман" объединяет совместная борьба с фашизмом, поэтому "кого мы сегодня поминаем, на чьи могилы возлагаем цветы – да святятся их головы!" Но погодите, вы же возлагали цветы не на могилы бойцов де Голля, а на могилы пленных "Мальгрэ-ну", которые сражались в рядах Вермахта и Ваффен-СС. Как это понять?На сайте Кирсановского краеведческого музея до сих пор выставлены материалы, достойные запрещенного в РФ "Мемориала**": советский концлагерь, миллионы, брошенные Сталиным в топку войны, тотальная подозрительность, хоронили заживо, ни в чем не повинные французы и т.д.Поэтому, хотя наша критика Макрона, который сравнивает французское Сопротивление с нынешними властями Украины, а также реабилитирует эсэсовцев-убийц Орадура, справедлива, нужно не забывать, что и мы сами еще не вполне изжили мрачное наследие "святых 90-х" — наследие, которое не соответствует ни исторической правде, ни нынешнему положению России в мире, ни целям СВО, ни будущему, в котором мы хотели бы жить.* запрещённая в России террористическая организация** организация, признанная в РФ иностранным агентомО том, как подобные процессы проходят на современной Украине — в материале "Нацификация Украины. Омбудсмен докладывает о достижении плановых показателей".

https://ukraina.ru/20241121/1059096828.html

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франция, германия, ссср, эммануэль макрон, адольф гитлер, иосиф сталин, сс, вермахт, красная армия, мнения