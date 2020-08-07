В 2019 году Союз журналистов сообщал о 75 нападениях на сотрудников СМИ.
«В июле Национальный союз журналистов зафиксировал пять случаев физической агрессии в отношении работников СМИ. Большинство пострадавших — телевизионщики. Всего за 7 месяцев 2020 года зафиксировано 45 инцидентов с применением силы в отношении представителей СМИ», — написал Томиленко.
В июле, по его данным, на журналистов нападали в Запорожье, Харькове, Херсонской и Полтавской областях. Большинство пострадавших — телевизионщики.