США тут не помогут: Баранчик объяснил, почему чтобы выжить, Израилю придется договариваться с соседями
Ближний Восток постепенно перестает быть политическим объектом и становится политическим субъектом. Об этом свидетельствует последний саммит арабских государств, когда они поддержали Иран и выступили за создание независимой Палестины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Юрий Баранчик
Задача Трампа состоит в том, чтобы как можно скорее с наименьшими потерями выйти из конфликтов в Европе и на Ближнем Востоке и переключиться на Китай. Хотя сейчас есть такие тенденции, что США чуть ли не собираются воевать с Ираном из-за Израиля, сказал эксперт.
"Но Ближний Восток – это уже не политический объект, как это было в предыдущие десятилетия. Он становится субъектом. Об этом свидетельствует последний саммит арабских государств, когда они поддержали Иран и выступили за создание независимой Палестины", — отметил Баранчик.
Понятно, что пока это не более чем риторика. Но если в регионе начнется серьезная эскалация, Турция и Саудовская Аравия могут объединиться, чтобы устроить блокаду Израилю, указал политолог.
По его мнению, у самого Израиля не там много вариантов. Он пытается расширить территорию своей страны, чтобы обеспечить свою безопасность, но он все равно останется в окружении враждебных государств, указал эксперт.
"Если они расширятся на десятки километров, общий военно-политический расклад сил в регионе это не поменяет. Так что единственный выход для Израиля – договариваться с мусульманами об общих правилах проживания, иначе его просто сметут. И США Израилю тут никак не помогут", — заключил собеседник издания.
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