США тут не помогут: Баранчик объяснил, почему чтобы выжить, Израилю придется договариваться с соседями - 27.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241127/1059223884.html
США тут не помогут: Баранчик объяснил, почему чтобы выжить, Израилю придется договариваться с соседями
США тут не помогут: Баранчик объяснил, почему чтобы выжить, Израилю придется договариваться с соседями - 27.11.2024 Украина.ру
США тут не помогут: Баранчик объяснил, почему чтобы выжить, Израилю придется договариваться с соседями
Ближний Восток постепенно перестает быть политическим объектом и становится политическим субъектом. Об этом свидетельствует последний саммит арабских государств, когда они поддержали Иран и выступили за создание независимой Палестины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Юрий Баранчик
2024-11-27T04:30
2024-11-27T04:30
новости
израиль
сша
ближний восток
юрий баранчик
дональд трамп
арабы
саудовская аравия
турция
мусульмане
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/0b/1050082308_0:199:1920:1279_1920x0_80_0_0_455ac5575c60f43e7afe09d0e959cbb5.jpg
Задача Трампа состоит в том, чтобы как можно скорее с наименьшими потерями выйти из конфликтов в Европе и на Ближнем Востоке и переключиться на Китай. Хотя сейчас есть такие тенденции, что США чуть ли не собираются воевать с Ираном из-за Израиля, сказал эксперт.Понятно, что пока это не более чем риторика. Но если в регионе начнется серьезная эскалация, Турция и Саудовская Аравия могут объединиться, чтобы устроить блокаду Израилю, указал политолог.По его мнению, у самого Израиля не там много вариантов. Он пытается расширить территорию своей страны, чтобы обеспечить свою безопасность, но он все равно останется в окружении враждебных государств, указал эксперт."Если они расширятся на десятки километров, общий военно-политический расклад сил в регионе это не поменяет. Так что единственный выход для Израиля – договариваться с мусульманами об общих правилах проживания, иначе его просто сметут. И США Израилю тут никак не помогут", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Юрий Баранчик: Если ВСУ нападут на Белоруссию и Калининград, "Орешники" полетят в три европейские столицы на сайте Украина.ру.О том, насколько демонстрационное применение "Орешника" стало неожиданным для Украины и Запада — в интервью Армен Гаспарян о применении "Орешника": ужасно, что мы всерьез обсуждаем стирание Киева с лица земли на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20241126/1059223153.html
израиль
сша
ближний восток
саудовская аравия
турция
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/0b/1050082308_0:0:1705:1279_1920x0_80_0_0_855ff9785ac6206a32d9e590d21a4414.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, израиль, сша, ближний восток, юрий баранчик, дональд трамп, арабы, саудовская аравия, турция, мусульмане, война, конфликт
Новости, Израиль, США, Ближний Восток, Юрий Баранчик, Дональд Трамп, арабы, Саудовская Аравия, Турция, мусульмане, война, конфликт

США тут не помогут: Баранчик объяснил, почему чтобы выжить, Израилю придется договариваться с соседями

04:30 27.11.2024
 
© commons.wikimedia.org / IDF Spokesperson's Unit
- РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© commons.wikimedia.org / IDF Spokesperson's Unit
Читать в
Ближний Восток постепенно перестает быть политическим объектом и становится политическим субъектом. Об этом свидетельствует последний саммит арабских государств, когда они поддержали Иран и выступили за создание независимой Палестины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Юрий Баранчик
Задача Трампа состоит в том, чтобы как можно скорее с наименьшими потерями выйти из конфликтов в Европе и на Ближнем Востоке и переключиться на Китай. Хотя сейчас есть такие тенденции, что США чуть ли не собираются воевать с Ираном из-за Израиля, сказал эксперт.
"Но Ближний Восток – это уже не политический объект, как это было в предыдущие десятилетия. Он становится субъектом. Об этом свидетельствует последний саммит арабских государств, когда они поддержали Иран и выступили за создание независимой Палестины", — отметил Баранчик.
Понятно, что пока это не более чем риторика. Но если в регионе начнется серьезная эскалация, Турция и Саудовская Аравия могут объединиться, чтобы устроить блокаду Израилю, указал политолог.
По его мнению, у самого Израиля не там много вариантов. Он пытается расширить территорию своей страны, чтобы обеспечить свою безопасность, но он все равно останется в окружении враждебных государств, указал эксперт.
"Если они расширятся на десятки километров, общий военно-политический расклад сил в регионе это не поменяет. Так что единственный выход для Израиля – договариваться с мусульманами об общих правилах проживания, иначе его просто сметут. И США Израилю тут никак не помогут", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Юрий Баранчик: Если ВСУ нападут на Белоруссию и Калининград, "Орешники" полетят в три европейские столицы на сайте Украина.ру.
О том, насколько демонстрационное применение "Орешника" стало неожиданным для Украины и Запада — в интервью Армен Гаспарян о применении "Орешника": ужасно, что мы всерьез обсуждаем стирание Киева с лица земли на сайте Украина.ру.
Фархад Ибрагимов интервью - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
Вчера, 16:15
Фархад Ибрагимов: Если США додавят Турцию по проливам и подожгут Иран, мир окажется на пороге катастрофыТурция продолжает сидеть на нескольких стульях. Она не отказывается от образа сбалансированного партнера, который выстраивает одинаково хорошие отношения и с Западом, и с Россией. Но Запад ставит перед Анкарой конкретные условия, что отношений с Москвой как у члена НАТО у нее быть не может.
 
НовостиИзраильСШАБлижний ВостокЮрий БаранчикДональд ТрампарабыСаудовская АравияТурциямусульманевойнаконфликт
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:30Эксперт: нападение на Калининград и Белоруссию может превратить СВО в конфликт России с Восточной Европой
05:25Экономика Украины и война: досрочные репарации, отопительный сезон без отопления и ЕБРР против Ахметова
05:15Между пешкой и ферзем: Анпилогов о том, какую важную партию может сыграть "Орешник" на доске вооружений
05:04Трамп выиграл себе жизнь. Но расслабляться ему ещё рано
05:00Эксперт: когда США переключатся на Китай, Европа превратится в депрессивный регион с пришлым населением
04:52"Убивали против своей воли". Макрон реабилитирует французских эсэсовцев
04:45Анпилогов рассказал, как ВС РФ ослабляют украинский фронт и рассекают оборону ВСУ в Великой Новоселке
04:34Умирать за каждый квадратный сантиметр. Украинские эксперты и политики дают советы согражданам
04:30США тут не помогут: Баранчик объяснил, почему чтобы выжить, Израилю придется договариваться с соседями
04:15Баранчик: Трамп хочет быстро выйти из конфликтов в Европе и на Ближнем Востоке и переключиться на Китай
04:00Зона отчуждения: зачем США хотят дать Украине ядерное оружие? Мнения экспертов
04:00Эксперт: Россия выстоит на Украине и получит все нужное от Европы, пока США будут разбираться с Китаем
03:45У украинской ПРО нет шансов: политолог о том, куда еще может прилететь "Орешник" после Днепропетровска
03:41Уверяют, что РФ блефует и просят дать "Томагавки". Как на Украине отреагировали на удар "Орешника"
03:30Политолог: если Запад устроит новую ракетную провокацию, то в ответ может прилететь по Жешуву и Констанце
03:15Анпилогов объяснил, как "Орешник" стал важным промежуточным звеном между конвенциональным оружием и ТЯО
03:00Баранчик: прилеты "Орешника" по Южмашу смотрелись эффектно, но его боевая "начинка" может быть другой
23:24Российские штурмовые группы уже в центре Курахово, Большую Новоселку скоро освободят
18:51СК России расследовал хищение квартиры бывшим замминистра МЧС
18:15Военный эксперт Алексей Самойлов: Плацдарм на Осколе дает возможность создать котел для ВСУ в Купянске
Лента новостейМолния