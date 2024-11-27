https://ukraina.ru/20241127/1059223884.html

США тут не помогут: Баранчик объяснил, почему чтобы выжить, Израилю придется договариваться с соседями

США тут не помогут: Баранчик объяснил, почему чтобы выжить, Израилю придется договариваться с соседями - 27.11.2024 Украина.ру

США тут не помогут: Баранчик объяснил, почему чтобы выжить, Израилю придется договариваться с соседями

Ближний Восток постепенно перестает быть политическим объектом и становится политическим субъектом. Об этом свидетельствует последний саммит арабских государств, когда они поддержали Иран и выступили за создание независимой Палестины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Юрий Баранчик

2024-11-27T04:30

2024-11-27T04:30

2024-11-27T04:30

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израиль

сша

ближний восток

юрий баранчик

дональд трамп

арабы

саудовская аравия

турция

мусульмане

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Задача Трампа состоит в том, чтобы как можно скорее с наименьшими потерями выйти из конфликтов в Европе и на Ближнем Востоке и переключиться на Китай. Хотя сейчас есть такие тенденции, что США чуть ли не собираются воевать с Ираном из-за Израиля, сказал эксперт.Понятно, что пока это не более чем риторика. Но если в регионе начнется серьезная эскалация, Турция и Саудовская Аравия могут объединиться, чтобы устроить блокаду Израилю, указал политолог.По его мнению, у самого Израиля не там много вариантов. Он пытается расширить территорию своей страны, чтобы обеспечить свою безопасность, но он все равно останется в окружении враждебных государств, указал эксперт."Если они расширятся на десятки километров, общий военно-политический расклад сил в регионе это не поменяет. Так что единственный выход для Израиля – договариваться с мусульманами об общих правилах проживания, иначе его просто сметут. И США Израилю тут никак не помогут", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Юрий Баранчик: Если ВСУ нападут на Белоруссию и Калининград, "Орешники" полетят в три европейские столицы на сайте Украина.ру.О том, насколько демонстрационное применение "Орешника" стало неожиданным для Украины и Запада — в интервью Армен Гаспарян о применении "Орешника": ужасно, что мы всерьез обсуждаем стирание Киева с лица земли на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241126/1059223153.html

израиль

сша

ближний восток

саудовская аравия

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новости, израиль, сша, ближний восток, юрий баранчик, дональд трамп, арабы, саудовская аравия, турция, мусульмане, война, конфликт