Анпилогов рассказал, как ВС РФ ослабляют украинский фронт и рассекают оборону ВСУ в Великой Новоселке
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкОсвобожденные территории на Красноармейском направлении СВО
Командование российских группировок использует все возможности для ослабления украинского фронта. Цель не в том, чтобы занять Курахово или Великую Новоселку, а в том, чтобы нанести поражение ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов
По поступающей информации, сейчас ВС РФ охватывают Великую Новоселку в ДНР по схеме штурма Угледара. По словам эксперта, командование российских оперативных группировок использует все возможности для ослабления украинского фронта.
"Цель не в том, чтобы занять Курахово, Красноармейск [Покровск] или Великую Новоселку, а в том, чтобы нанести поражение ВСУ. Если мы будем просто закрашивать квадратики на украинских полях, то это не тот результат, который приводит нас к победе", — указал Анпилогов.
Поэтому мы видим тактику по охвату укреплённых пунктов, так как украинская сторона большую часть своих укреплений создает в городской застройке или вокруг нее. Это их фирменная особенность, они не хотят воевать в чистом поле. Стратегической обороны, как у российской армии, они не создали, констатировал эксперт.
"Все населенные пункты с высотной городской застройкой, начиная с Авдеевки, берутся по принципу рассечения обороняющейся группировки, чтобы не повторялись сложности, которые возникали при штурме Бахмута (Артемовска), когда мы очень долго прогрызали единую оборону этого города", — подытожил собеседник издания.
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