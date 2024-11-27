Анпилогов рассказал, как ВС РФ ослабляют украинский фронт и рассекают оборону ВСУ в Великой Новоселке - 27.11.2024 Украина.ру
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Анпилогов рассказал, как ВС РФ ослабляют украинский фронт и рассекают оборону ВСУ в Великой Новоселке
Анпилогов рассказал, как ВС РФ ослабляют украинский фронт и рассекают оборону ВСУ в Великой Новоселке - 27.11.2024 Украина.ру
Анпилогов рассказал, как ВС РФ ослабляют украинский фронт и рассекают оборону ВСУ в Великой Новоселке
Командование российских группировок использует все возможности для ослабления украинского фронта. Цель не в том, чтобы занять Курахово или Великую Новоселку, а в том, чтобы нанести поражение ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов
2024-11-27T04:45
2024-11-27T04:45
новости
россия
курахово
селидово
алексей анпилогов
оборона
артемовск
всу
донбасс
днр
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По поступающей информации, сейчас ВС РФ охватывают Великую Новоселку в ДНР по схеме штурма Угледара. По словам эксперта, командование российских оперативных группировок использует все возможности для ослабления украинского фронта. Поэтому мы видим тактику по охвату укреплённых пунктов, так как украинская сторона большую часть своих укреплений создает в городской застройке или вокруг нее. Это их фирменная особенность, они не хотят воевать в чистом поле. Стратегической обороны, как у российской армии, они не создали, констатировал эксперт."Все населенные пункты с высотной городской застройкой, начиная с Авдеевки, берутся по принципу рассечения обороняющейся группировки, чтобы не повторялись сложности, которые возникали при штурме Бахмута (Артемовска), когда мы очень долго прогрызали единую оборону этого города", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Анпилогов: Запад думает, что делать с "Орешником", а Россия готовит плацдарм для рывка к Харькову на сайте Украина.ру.О страшных злодеяниях украинской армии в Селидово — в материале Павла Котова: Массовое убийство в Селидове. В чем смысл новой кровавой акции режима Зеленского на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20241126/1059230284.html
россия
курахово
селидово
артемовск
донбасс
днр
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новости, россия, курахово, селидово, алексей анпилогов, оборона, артемовск, всу, донбасс, днр, покровск/красноармейск, сво, детали, спецоперация
Новости, Россия, Курахово, Селидово, Алексей Анпилогов, оборона, Артемовск, ВСУ, Донбасс, ДНР, Покровск/Красноармейск, СВО, детали, Спецоперация

Анпилогов рассказал, как ВС РФ ослабляют украинский фронт и рассекают оборону ВСУ в Великой Новоселке

04:45 27.11.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкОсвобожденные территории на Красноармейском направлении СВО
Освобожденные территории на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Командование российских группировок использует все возможности для ослабления украинского фронта. Цель не в том, чтобы занять Курахово или Великую Новоселку, а в том, чтобы нанести поражение ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов
По поступающей информации, сейчас ВС РФ охватывают Великую Новоселку в ДНР по схеме штурма Угледара. По словам эксперта, командование российских оперативных группировок использует все возможности для ослабления украинского фронта.

"Цель не в том, чтобы занять Курахово, Красноармейск [Покровск] или Великую Новоселку, а в том, чтобы нанести поражение ВСУ. Если мы будем просто закрашивать квадратики на украинских полях, то это не тот результат, который приводит нас к победе", — указал Анпилогов.

Поэтому мы видим тактику по охвату укреплённых пунктов, так как украинская сторона большую часть своих укреплений создает в городской застройке или вокруг нее. Это их фирменная особенность, они не хотят воевать в чистом поле. Стратегической обороны, как у российской армии, они не создали, констатировал эксперт.
"Все населенные пункты с высотной городской застройкой, начиная с Авдеевки, берутся по принципу рассечения обороняющейся группировки, чтобы не повторялись сложности, которые возникали при штурме Бахмута (Артемовска), когда мы очень долго прогрызали единую оборону этого города", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Анпилогов: Запад думает, что делать с "Орешником", а Россия готовит плацдарм для рывка к Харькову на сайте Украина.ру.
О страшных злодеяниях украинской армии в Селидово — в материале Павла Котова: Массовое убийство в Селидове. В чем смысл новой кровавой акции режима Зеленского на сайте Украина.ру.
Алексей Самойлов карта - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
Вчера, 18:15
Военный эксперт Алексей Самойлов: Плацдарм на Осколе дает возможность создать котел для ВСУ в КупянскеЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
 
НовостиРоссияКураховоСелидовоАлексей АнпилоговоборонаАртемовскВСУДонбассДНРПокровск/КрасноармейскСВОдеталиСпецоперация
 
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