https://ukraina.ru/20241127/1059234642.html

Анпилогов рассказал, как ВС РФ ослабляют украинский фронт и рассекают оборону ВСУ в Великой Новоселке

Анпилогов рассказал, как ВС РФ ослабляют украинский фронт и рассекают оборону ВСУ в Великой Новоселке - 27.11.2024 Украина.ру

Анпилогов рассказал, как ВС РФ ослабляют украинский фронт и рассекают оборону ВСУ в Великой Новоселке

Командование российских группировок использует все возможности для ослабления украинского фронта. Цель не в том, чтобы занять Курахово или Великую Новоселку, а в том, чтобы нанести поражение ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов

2024-11-27T04:45

2024-11-27T04:45

2024-11-27T04:45

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По поступающей информации, сейчас ВС РФ охватывают Великую Новоселку в ДНР по схеме штурма Угледара. По словам эксперта, командование российских оперативных группировок использует все возможности для ослабления украинского фронта. Поэтому мы видим тактику по охвату укреплённых пунктов, так как украинская сторона большую часть своих укреплений создает в городской застройке или вокруг нее. Это их фирменная особенность, они не хотят воевать в чистом поле. Стратегической обороны, как у российской армии, они не создали, констатировал эксперт."Все населенные пункты с высотной городской застройкой, начиная с Авдеевки, берутся по принципу рассечения обороняющейся группировки, чтобы не повторялись сложности, которые возникали при штурме Бахмута (Артемовска), когда мы очень долго прогрызали единую оборону этого города", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Анпилогов: Запад думает, что делать с "Орешником", а Россия готовит плацдарм для рывка к Харькову на сайте Украина.ру.О страшных злодеяниях украинской армии в Селидово — в материале Павла Котова: Массовое убийство в Селидове. В чем смысл новой кровавой акции режима Зеленского на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241126/1059230284.html

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