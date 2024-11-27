https://ukraina.ru/20241127/1059234479.html

Между пешкой и ферзем: Анпилогов о том, какую важную партию может сыграть "Орешник" на доске вооружений

Между пешкой и ферзем: Анпилогов о том, какую важную партию может сыграть "Орешник" на доске вооружений - 27.11.2024 Украина.ру

Между пешкой и ферзем: Анпилогов о том, какую важную партию может сыграть "Орешник" на доске вооружений

Россия будет максимально четко показывать потенциал сдерживания и разрушительного применения нового оружия. И добьется больших результатов, чем от классической связки — конвенциональное оружие плюс ТЯО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов

2024-11-27T05:15

2024-11-27T05:15

2024-11-27T05:15

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"Орешник" — это недостающее звено между средствами классического сдерживания и вариантами использования тактического ядерного оружия, которые приводят к разрушительному термоядерному конфликту, рассказал эксперт.Подразумевалось, что российский ответ конвенциональным оружием будет слишком слабым, а ответ ядерным оружием воспринимался как невозможный в силу того, что эскалация поднималась слишком резко, отметил он.И вот по этой новой реальности, поскольку она объективна и поменять ее невозможно, будет отстраиваться политическая виртуальность, которую сейчас будет изобретать Запад вокруг нового фактора оружия сдерживания, указал он."Россия будет максимально четко показывать потенциал сдерживания и разрушительного применения нового оружия. И добьется больших результатов, чем можно было бы добиться от классической, но не совсем удачной связки — конвенциональное оружие плюс тактические ядерные боеприпасы", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Анпилогов: Запад думает, что делать с "Орешником", а Россия готовит плацдарм для рывка к Харькову на сайте Украина.ру.О том, что сделает Трамп после инаугурации: толкнет мир к ядерной зиме или найдет компромисс с Россией — в материале 57 дней спустя. Эдуард Лозанский о том, остановит ли Трамп ядерный апокалипсис и войну на Украине на сайте Украина.ру.

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