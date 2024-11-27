Между пешкой и ферзем: Анпилогов о том, какую важную партию может сыграть "Орешник" на доске вооружений - 27.11.2024 Украина.ру
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Между пешкой и ферзем: Анпилогов о том, какую важную партию может сыграть "Орешник" на доске вооружений
Между пешкой и ферзем: Анпилогов о том, какую важную партию может сыграть "Орешник" на доске вооружений - 27.11.2024 Украина.ру
Между пешкой и ферзем: Анпилогов о том, какую важную партию может сыграть "Орешник" на доске вооружений
Россия будет максимально четко показывать потенциал сдерживания и разрушительного применения нового оружия. И добьется больших результатов, чем от классической связки — конвенциональное оружие плюс ТЯО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов
2024-11-27T05:15
2024-11-27T05:15
новости
россия
запад
алексей анпилогов
ядерное оружие
оружие
"орешник"
ракета
шахматы
сво
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"Орешник" — это недостающее звено между средствами классического сдерживания и вариантами использования тактического ядерного оружия, которые приводят к разрушительному термоядерному конфликту, рассказал эксперт.Подразумевалось, что российский ответ конвенциональным оружием будет слишком слабым, а ответ ядерным оружием воспринимался как невозможный в силу того, что эскалация поднималась слишком резко, отметил он.И вот по этой новой реальности, поскольку она объективна и поменять ее невозможно, будет отстраиваться политическая виртуальность, которую сейчас будет изобретать Запад вокруг нового фактора оружия сдерживания, указал он."Россия будет максимально четко показывать потенциал сдерживания и разрушительного применения нового оружия. И добьется больших результатов, чем можно было бы добиться от классической, но не совсем удачной связки — конвенциональное оружие плюс тактические ядерные боеприпасы", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Анпилогов: Запад думает, что делать с "Орешником", а Россия готовит плацдарм для рывка к Харькову на сайте Украина.ру.О том, что сделает Трамп после инаугурации: толкнет мир к ядерной зиме или найдет компромисс с Россией — в материале 57 дней спустя. Эдуард Лозанский о том, остановит ли Трамп ядерный апокалипсис и войну на Украине на сайте Украина.ру.
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новости, россия, запад, алексей анпилогов, ядерное оружие, оружие, "орешник", ракета, шахматы, сво, детали, война, спецоперация, украина
Новости, Россия, Запад, Алексей Анпилогов, Ядерное оружие, оружие, "Орешник", Ракета, шахматы, СВО, детали, война, Спецоперация, Украина

Между пешкой и ферзем: Анпилогов о том, какую важную партию может сыграть "Орешник" на доске вооружений

05:15 27.11.2024
 
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© РИА Новости . Михаил Мокрушин
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Россия будет максимально четко показывать потенциал сдерживания и разрушительного применения нового оружия. И добьется больших результатов, чем от классической связки — конвенциональное оружие плюс ТЯО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов
"Орешник" — это недостающее звено между средствами классического сдерживания и вариантами использования тактического ядерного оружия, которые приводят к разрушительному термоядерному конфликту, рассказал эксперт.
Подразумевалось, что российский ответ конвенциональным оружием будет слишком слабым, а ответ ядерным оружием воспринимался как невозможный в силу того, что эскалация поднималась слишком резко, отметил он.
"В случае "Орешника" мы получаем промежуточную фигуру, если рассматривать в шахматных терминах, между пешкой и ферзем появляется конь или слон. Мы можем выставить эту фигуру на шахматную доску и добиться более серьезного потенциала сдерживания по отношению к нашим геополитическим и военным противникам", — почеркнул Анпилогов.
И вот по этой новой реальности, поскольку она объективна и поменять ее невозможно, будет отстраиваться политическая виртуальность, которую сейчас будет изобретать Запад вокруг нового фактора оружия сдерживания, указал он.
"Россия будет максимально четко показывать потенциал сдерживания и разрушительного применения нового оружия. И добьется больших результатов, чем можно было бы добиться от классической, но не совсем удачной связки — конвенциональное оружие плюс тактические ядерные боеприпасы", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Анпилогов: Запад думает, что делать с "Орешником", а Россия готовит плацдарм для рывка к Харькову на сайте Украина.ру.
О том, что сделает Трамп после инаугурации: толкнет мир к ядерной зиме или найдет компромисс с Россией — в материале 57 дней спустя. Эдуард Лозанский о том, остановит ли Трамп ядерный апокалипсис и войну на Украине на сайте Украина.ру.
Алексей Самойлов карта - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
Вчера, 18:15
Военный эксперт Алексей Самойлов: Плацдарм на Осколе дает возможность создать котел для ВСУ в КупянскеЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
 
НовостиРоссияЗападАлексей АнпилоговЯдерное оружиеоружие"Орешник"РакеташахматыСВОдеталивойнаСпецоперацияУкраина
 
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