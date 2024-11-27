Между пешкой и ферзем: Анпилогов о том, какую важную партию может сыграть "Орешник" на доске вооружений
© РИА Новости . Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкШахматы. Матч за звание чемпиона мира. М.Карлсен – В.Ананд. Первая партия
Россия будет максимально четко показывать потенциал сдерживания и разрушительного применения нового оружия. И добьется больших результатов, чем от классической связки — конвенциональное оружие плюс ТЯО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов
"Орешник" — это недостающее звено между средствами классического сдерживания и вариантами использования тактического ядерного оружия, которые приводят к разрушительному термоядерному конфликту, рассказал эксперт.
Подразумевалось, что российский ответ конвенциональным оружием будет слишком слабым, а ответ ядерным оружием воспринимался как невозможный в силу того, что эскалация поднималась слишком резко, отметил он.
"В случае "Орешника" мы получаем промежуточную фигуру, если рассматривать в шахматных терминах, между пешкой и ферзем появляется конь или слон. Мы можем выставить эту фигуру на шахматную доску и добиться более серьезного потенциала сдерживания по отношению к нашим геополитическим и военным противникам", — почеркнул Анпилогов.
И вот по этой новой реальности, поскольку она объективна и поменять ее невозможно, будет отстраиваться политическая виртуальность, которую сейчас будет изобретать Запад вокруг нового фактора оружия сдерживания, указал он.
"Россия будет максимально четко показывать потенциал сдерживания и разрушительного применения нового оружия. И добьется больших результатов, чем можно было бы добиться от классической, но не совсем удачной связки — конвенциональное оружие плюс тактические ядерные боеприпасы", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Анпилогов: Запад думает, что делать с "Орешником", а Россия готовит плацдарм для рывка к Харькову на сайте Украина.ру.
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