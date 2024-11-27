https://ukraina.ru/20241127/1059237088.html
Зона отчуждения: зачем США хотят дать Украине ядерное оружие? Мнения экспертов
Зона отчуждения: зачем США хотят дать Украине ядерное оружие? Мнения экспертов - 27.11.2024 Украина.ру
Зона отчуждения: зачем США хотят дать Украине ядерное оружие? Мнения экспертов
Гибридная война с применением ядерного оружия – такой вариант США рассматривает вполне серьезно.
2024-11-27T04:00
2024-11-27T04:00
2024-11-27T04:00
украина
сша
россия
джо байден
юрий баранчик
дмитрий медведев
нато
ес
служба внешней разведки
эксклюзив
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"Это безумие и абсолютное нарушение Конституции — а возможно, и госизмена", - так конгрессвумен США Марджори Тейлор Грин прокомментировала слухи о намерении администрации Байдена передать Украине ядерное оружие. Некоторые украинские эксперты считают это вполне вероятным сценарием. Запад не готов предоставлять Украине гарантии безопасности, но вот вернуть ей ядерный статус – вполне. Роль фронтира или буфера уже уготована украинским землям. И ядерная угроза у границ России вполне укладывается в логику американской политики. Тем более, что и сами украинские политики всякий раз подогревают тему ядерного шантажа, вспоминая о гарантиях по Будапештскому меморандуму. Тем временем и НАТО, и США официально дали согласие на применение ракет средней дальности по территории России. Почему темы тотальной войны вновь на повестке – анализировали эксперты.Политолог Юрий БаранчикЯдерное оружие Киеву передадут после поставки ракет средней дальности. Дмитрий Медведев прокомментировал возможность передачи Украине ядерного оружия: 1) сама угроза передачи ЯО киевскому режиму может рассматриваться как подготовка к ядерному конфликту с Россией; 2) фактическая передача такого оружия может быть приравнена к свершившемуся акту нападения на нашу страну в смысле п. 19 Основ госполитики в области ядерного сдерживания. Так и есть. Россия никогда не попустит превращения Украину в ядерное государство. В то же время США поднимают эскалацию постепенно. И пока не исчерпан арсенал обычного оружия для передачи Украине и не исчерпаны возможности по его применению. Полагаю, что ТЯО передадут уже после поставки ракет средней дальности, тех же "Томагавков" с дальностью полёта 1600-1800 км. Эта тема тоже обсуждается публично, и Киев официально запросил данное оружие. Сейчас будут качели: дадут, не дадут. А потом и поставят. Если, конечно, мы не накажем США, а также Британию и Францию за применение соответственно ATACMS и Storm Shadow/SCALP. Кстати, корабельная версия SCALP (MdCN) летит на 1400 км.Экономист Алексей КущРазговорами о создании "ядерного оружия" мы добились пока лишь одного результата - на Западе окончательно убедились, что нас и на пушечный выстрел нельзя подпускать к урану, даже мирному. В свое время, работающий реактор Чернобыльской АЭС при Кучме вывели из эксплуатации по одной причине - и дело не в надежности реактора. Речь о ядерном топливе реактора данного типа, которое при определенной доработке можно превратить в оружейное. Теперь можем минусовать урановый кластер даже в формате мирного ядерного цикла - его нам никто не разрешит. Разговоры о том, как можно действующие атомные блоки разобрать на запчасти для создания ядерного оружия, привели к ожидаемому результату. Нас и до этого ограничивали - я уже приводил данные по добыче урана на Восточном ГОКе. Во время войны она упала до нуля. Хотя уран на мировом рынке нужен. Почему добыча у нас упала? Есть негласный консенсус Запада касательно такой заморозки добычи. В идеале Украина могла добывать уран, производить концентрат и даже в перспективе обогащать. Последнюю опцию уже убираем. Урановый кластер минусуем. Хотя еще можно надеяться на следующую схему: Украина добывает уран, производит концентрат, отправляет в ЕС для обогащения как давальческое сырье. Затем обогащенный уран возвращается в Украину и используется для производства ТВЭЛ для украинских АЭС. Тут стоит понимать, что добыча урана во всем мире сопряжена с протестами населения. Например, в Кыргызстане проект добычи урана до последнего скрывали от местного населения. Кызыл Омпол - крупнейшее месторождение титаномагнетита в Кыргызстане. Именно так пишут, а вовсе не урана. Мировая стратификация урановых месторождений по запасам урана: - уникальные (от 50 тыс тонн); - крупные (20-50 тыс тонн); - средние (5 – 20 тыс тонн); - мелкие (менее 5 тыс тонн). По официальным данным, запасы Кызыл-Омпола - 14,76 млн тонн руды, в том числе: 95% — титаномагнетит, 3% фосфор, 2% цирконий, 0,22% торий, 0,17% уран (25 тыс. тонн). Данное месторождение находится в Иссык-Кульской области рядом с одноименным озером - туристической жемчужиной страны. Но "Кызыл Омпол" крупное урановое месторождение и будет разрабатывается. Хотя власти Кыргызстана и применяют эвфемизм вроде титаномагнетита. В 2019 году в стране прошла серия протестов и парламент страны ввел запрет на разработку урановых месторождений. В 2024 году его отменили. В Украине есть вся инфраструктура для добычи, хотя месторождения урана находятся рядом с бассейном Днепра. Без формата уранового кластера - его добыча нецелесообразна. Но если будет еще пару "заходов" по поводу ядерного оружия, то нас заставят и действующие АЭС заглушить. Тем более срок их эксплуатации подходит к концу, а в Польше будут строить две АЭС по проекту Вестинхауса. Нужно же куда-то электроэнергию сбывать в виду индустриализации Европы.К тому времени и соответствующие коннекторы между нашей и европейской энергосистемами соорудят. Под видом "моста в ЕС" и "энерго-евроинтеграции".Политолог Александр ШпаковскийЗаявление НАТО с призывом о предоставлении киевскому режиму ракет средней дальности с возможностью поражения целей на расстоянии от 1000 до 5500 км., наряду с информацией главы Службы Внешней Разведки России Сергея Нарышкина о подготовке западными спецслужбами военной провокации против Беларуси (подтверждается данными, которые имеются в распоряжении белорусской стороны), свидетельствует о том, что Запад готов к повышению ставок в глобальном конфликте вплоть до обмена ядерными ударами. Один за другим представители военно - политической верхушки западных стран высказываются на предмет того, что "ближайшие месяцы будут критично важными для исхода конфликта в Украине". Очевидно, что на фоне предстоящей смены администрации в США отдельные заправилы просто загнаны в угол и готовы на совершение самых абсурдных и безответственных действий. Иным негативно влияющим фактором является инфантильная убежденность части западных элит в невозможности симметричного ответа России по территории государств НАТО. В этих условиях перед Москвой довольно сложная задача. С одной стороны, необходимо подготовить как оборону, так и достойный военный ответ на готовящуюся агрессию. С другой - не допустить неприемлемой эскалации, чтобы оставить пространство для дипломатического маневра с командой Трампа. В свою очередь, Минску необходимо защитить внутриполитическую стабильность и успешно завершить электоральную кампанию по выборам Главы государства. Нужно убедить наших противников в высокой вероятности нанесения неприемлемого вреда в случае покушения на безопасность Республики Беларусь. Параллельно готовить силовой блок и население потенциально уязвимых регионов к проведению военно - чекистской операции по уничтожению диверсантов в случае возникновения внештатных ситуаций. Декабрь 2024 г. и особенно январь 2025 г. могут быть жаркими. Вместе с тем на всех уровнях власти предпринимаются меры, чтобы недруги не смогли испортить вкус новогоднего салата с горошком для наших соотечественников.О том, как и почему США могут решить передать Украине ядерное оружие - в статье Павла Котова "Байден готов на госизмену. Передадут ли Украине ядерное оружие"
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Виктория Титова
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Виктория Титова
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png
украина, сша, россия, джо байден, юрий баранчик, дмитрий медведев, нато, ес, служба внешней разведки , эксклюзив
Зона отчуждения: зачем США хотят дать Украине ядерное оружие? Мнения экспертов
Гибридная война с применением ядерного оружия – такой вариант США рассматривает вполне серьезно.
"Это безумие и абсолютное нарушение Конституции — а возможно, и госизмена", - так конгрессвумен США Марджори Тейлор Грин прокомментировала слухи о намерении администрации Байдена передать Украине ядерное оружие.
Некоторые украинские эксперты считают это вполне вероятным сценарием. Запад
не готов предоставлять Украине гарантии безопасности, но вот вернуть ей ядерный статус – вполне. Роль фронтира или буфера уже уготована украинским землям. И ядерная угроза у границ России
вполне укладывается в логику американской политики. Тем более, что и сами украинские политики всякий раз подогревают тему ядерного шантажа, вспоминая о гарантиях по Будапештскому меморандуму.
Тем временем и НАТО
, и США официально дали согласие на применение ракет средней дальности по территории России. Почему темы тотальной войны вновь на повестке – анализировали эксперты.
Ядерное оружие Киеву
передадут после поставки ракет средней дальности. Дмитрий Медведев
прокомментировал возможность передачи Украине ядерного оружия:
1) сама угроза передачи ЯО киевскому режиму может рассматриваться как подготовка к ядерному конфликту с Россией;
2) фактическая передача такого оружия может быть приравнена к свершившемуся акту нападения на нашу страну в смысле п. 19 Основ госполитики в области ядерного сдерживания.
Так и есть. Россия никогда не попустит превращения Украину в ядерное государство. В то же время США поднимают эскалацию постепенно. И пока не исчерпан арсенал обычного оружия для передачи Украине и не исчерпаны возможности по его применению.
Полагаю, что ТЯО передадут уже после поставки ракет средней дальности, тех же "Томагавков" с дальностью полёта 1600-1800 км. Эта тема тоже обсуждается публично, и Киев официально запросил данное оружие.
Сейчас будут качели: дадут, не дадут. А потом и поставят. Если, конечно, мы не накажем США, а также Британию
и Францию
за применение соответственно ATACMS и Storm Shadow/SCALP. Кстати, корабельная версия SCALP (MdCN) летит на 1400 км.
Разговорами о создании "ядерного оружия" мы добились пока лишь одного результата - на Западе окончательно убедились, что нас и на пушечный выстрел нельзя подпускать к урану, даже мирному.
В свое время, работающий реактор Чернобыльской АЭС при Кучме
вывели из эксплуатации по одной причине - и дело не в надежности реактора. Речь о ядерном топливе реактора данного типа, которое при определенной доработке можно превратить в оружейное.
Теперь можем минусовать урановый кластер даже в формате мирного ядерного цикла - его нам никто не разрешит. Разговоры о том, как можно действующие атомные блоки разобрать на запчасти для создания ядерного оружия, привели к ожидаемому результату. Нас и до этого ограничивали - я уже приводил данные по добыче урана на Восточном ГОКе. Во время войны она упала до нуля. Хотя уран на мировом рынке нужен.
Почему добыча у нас упала? Есть негласный консенсус Запада касательно такой заморозки добычи. В идеале Украина могла добывать уран, производить концентрат и даже в перспективе обогащать. Последнюю опцию уже убираем. Урановый кластер минусуем. Хотя еще можно надеяться на следующую схему: Украина добывает уран, производит концентрат, отправляет в ЕС
для обогащения как давальческое сырье. Затем обогащенный уран возвращается в Украину и используется для производства ТВЭЛ для украинских АЭС.
Тут стоит понимать, что добыча урана во всем мире сопряжена с протестами населения. Например, в Кыргызстане проект добычи урана до последнего скрывали от местного населения. Кызыл Омпол - крупнейшее месторождение титаномагнетита в Кыргызстане. Именно так пишут, а вовсе не урана.
Мировая стратификация урановых месторождений по запасам урана: - уникальные (от 50 тыс тонн); - крупные (20-50 тыс тонн); - средние (5 – 20 тыс тонн); - мелкие (менее 5 тыс тонн). По официальным данным, запасы Кызыл-Омпола - 14,76 млн тонн руды, в том числе: 95% — титаномагнетит, 3% фосфор, 2% цирконий, 0,22% торий, 0,17% уран (25 тыс. тонн). Данное месторождение находится в Иссык-Кульской области рядом с одноименным озером - туристической жемчужиной страны. Но "Кызыл Омпол" крупное урановое месторождение и будет разрабатывается. Хотя власти Кыргызстана и применяют эвфемизм вроде титаномагнетита. В 2019 году в стране прошла серия протестов и парламент страны ввел запрет на разработку урановых месторождений. В 2024 году его отменили.
В Украине есть вся инфраструктура для добычи, хотя месторождения урана находятся рядом с бассейном Днепра
. Без формата уранового кластера - его добыча нецелесообразна. Но если будет еще пару "заходов" по поводу ядерного оружия, то нас заставят и действующие АЭС заглушить. Тем более срок их эксплуатации подходит к концу, а в Польше
будут строить две АЭС по проекту Вестинхауса. Нужно же куда-то электроэнергию сбывать в виду индустриализации Европы
.
К тому времени и соответствующие коннекторы между нашей и европейской энергосистемами соорудят. Под видом "моста в ЕС" и "энерго-евроинтеграции".
Заявление НАТО с призывом о предоставлении киевскому режиму ракет средней дальности с возможностью поражения целей на расстоянии от 1000 до 5500 км., наряду с информацией главы Службы Внешней Разведки
России Сергея Нарышкина
о подготовке западными спецслужбами военной провокации против Беларуси
(подтверждается данными, которые имеются в распоряжении белорусской стороны), свидетельствует о том, что Запад готов к повышению ставок в глобальном конфликте вплоть до обмена ядерными ударами.
Один за другим представители военно - политической верхушки западных стран высказываются на предмет того, что "ближайшие месяцы будут критично важными для исхода конфликта в Украине". Очевидно, что на фоне предстоящей смены администрации в США отдельные заправилы просто загнаны в угол и готовы на совершение самых абсурдных и безответственных действий. Иным негативно влияющим фактором является инфантильная убежденность части западных элит в невозможности симметричного ответа России по территории государств НАТО.
В этих условиях перед Москвой
довольно сложная задача. С одной стороны, необходимо подготовить как оборону, так и достойный военный ответ на готовящуюся агрессию. С другой - не допустить неприемлемой эскалации, чтобы оставить пространство для дипломатического маневра с командой Трампа
.
В свою очередь, Минску
необходимо защитить внутриполитическую стабильность и успешно завершить электоральную кампанию по выборам Главы государства.
Нужно убедить наших противников в высокой вероятности нанесения неприемлемого вреда в случае покушения на безопасность Республики Беларусь. Параллельно готовить силовой блок и население потенциально уязвимых регионов к проведению военно - чекистской операции по уничтожению диверсантов в случае возникновения внештатных ситуаций.
Декабрь 2024 г. и особенно январь 2025 г. могут быть жаркими. Вместе с тем на всех уровнях власти предпринимаются меры, чтобы недруги не смогли испортить вкус новогоднего салата с горошком для наших соотечественников.
О том, как и почему США могут решить передать Украине ядерное оружие - в статье Павла Котова "Байден готов на госизмену. Передадут ли Украине ядерное оружие"