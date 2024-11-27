https://ukraina.ru/20241127/1059237088.html

Зона отчуждения: зачем США хотят дать Украине ядерное оружие? Мнения экспертов

Зона отчуждения: зачем США хотят дать Украине ядерное оружие? Мнения экспертов - 27.11.2024 Украина.ру

Зона отчуждения: зачем США хотят дать Украине ядерное оружие? Мнения экспертов

Гибридная война с применением ядерного оружия – такой вариант США рассматривает вполне серьезно.

2024-11-27T04:00

2024-11-27T04:00

2024-11-27T04:00

украина

сша

россия

джо байден

юрий баранчик

дмитрий медведев

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"Это безумие и абсолютное нарушение Конституции — а возможно, и госизмена", - так конгрессвумен США Марджори Тейлор Грин прокомментировала слухи о намерении администрации Байдена передать Украине ядерное оружие. Некоторые украинские эксперты считают это вполне вероятным сценарием. Запад не готов предоставлять Украине гарантии безопасности, но вот вернуть ей ядерный статус – вполне. Роль фронтира или буфера уже уготована украинским землям. И ядерная угроза у границ России вполне укладывается в логику американской политики. Тем более, что и сами украинские политики всякий раз подогревают тему ядерного шантажа, вспоминая о гарантиях по Будапештскому меморандуму. Тем временем и НАТО, и США официально дали согласие на применение ракет средней дальности по территории России. Почему темы тотальной войны вновь на повестке – анализировали эксперты.Политолог Юрий БаранчикЯдерное оружие Киеву передадут после поставки ракет средней дальности. Дмитрий Медведев прокомментировал возможность передачи Украине ядерного оружия: 1) сама угроза передачи ЯО киевскому режиму может рассматриваться как подготовка к ядерному конфликту с Россией; 2) фактическая передача такого оружия может быть приравнена к свершившемуся акту нападения на нашу страну в смысле п. 19 Основ госполитики в области ядерного сдерживания. Так и есть. Россия никогда не попустит превращения Украину в ядерное государство. В то же время США поднимают эскалацию постепенно. И пока не исчерпан арсенал обычного оружия для передачи Украине и не исчерпаны возможности по его применению. Полагаю, что ТЯО передадут уже после поставки ракет средней дальности, тех же "Томагавков" с дальностью полёта 1600-1800 км. Эта тема тоже обсуждается публично, и Киев официально запросил данное оружие. Сейчас будут качели: дадут, не дадут. А потом и поставят. Если, конечно, мы не накажем США, а также Британию и Францию за применение соответственно ATACMS и Storm Shadow/SCALP. Кстати, корабельная версия SCALP (MdCN) летит на 1400 км.Экономист Алексей КущРазговорами о создании "ядерного оружия" мы добились пока лишь одного результата - на Западе окончательно убедились, что нас и на пушечный выстрел нельзя подпускать к урану, даже мирному. В свое время, работающий реактор Чернобыльской АЭС при Кучме вывели из эксплуатации по одной причине - и дело не в надежности реактора. Речь о ядерном топливе реактора данного типа, которое при определенной доработке можно превратить в оружейное. Теперь можем минусовать урановый кластер даже в формате мирного ядерного цикла - его нам никто не разрешит. Разговоры о том, как можно действующие атомные блоки разобрать на запчасти для создания ядерного оружия, привели к ожидаемому результату. Нас и до этого ограничивали - я уже приводил данные по добыче урана на Восточном ГОКе. Во время войны она упала до нуля. Хотя уран на мировом рынке нужен. Почему добыча у нас упала? Есть негласный консенсус Запада касательно такой заморозки добычи. В идеале Украина могла добывать уран, производить концентрат и даже в перспективе обогащать. Последнюю опцию уже убираем. Урановый кластер минусуем. Хотя еще можно надеяться на следующую схему: Украина добывает уран, производит концентрат, отправляет в ЕС для обогащения как давальческое сырье. Затем обогащенный уран возвращается в Украину и используется для производства ТВЭЛ для украинских АЭС. Тут стоит понимать, что добыча урана во всем мире сопряжена с протестами населения. Например, в Кыргызстане проект добычи урана до последнего скрывали от местного населения. Кызыл Омпол - крупнейшее месторождение титаномагнетита в Кыргызстане. Именно так пишут, а вовсе не урана. Мировая стратификация урановых месторождений по запасам урана: - уникальные (от 50 тыс тонн); - крупные (20-50 тыс тонн); - средние (5 – 20 тыс тонн); - мелкие (менее 5 тыс тонн). По официальным данным, запасы Кызыл-Омпола - 14,76 млн тонн руды, в том числе: 95% — титаномагнетит, 3% фосфор, 2% цирконий, 0,22% торий, 0,17% уран (25 тыс. тонн). Данное месторождение находится в Иссык-Кульской области рядом с одноименным озером - туристической жемчужиной страны. Но "Кызыл Омпол" крупное урановое месторождение и будет разрабатывается. Хотя власти Кыргызстана и применяют эвфемизм вроде титаномагнетита. В 2019 году в стране прошла серия протестов и парламент страны ввел запрет на разработку урановых месторождений. В 2024 году его отменили. В Украине есть вся инфраструктура для добычи, хотя месторождения урана находятся рядом с бассейном Днепра. Без формата уранового кластера - его добыча нецелесообразна. Но если будет еще пару "заходов" по поводу ядерного оружия, то нас заставят и действующие АЭС заглушить. Тем более срок их эксплуатации подходит к концу, а в Польше будут строить две АЭС по проекту Вестинхауса. Нужно же куда-то электроэнергию сбывать в виду индустриализации Европы.К тому времени и соответствующие коннекторы между нашей и европейской энергосистемами соорудят. Под видом "моста в ЕС" и "энерго-евроинтеграции".Политолог Александр ШпаковскийЗаявление НАТО с призывом о предоставлении киевскому режиму ракет средней дальности с возможностью поражения целей на расстоянии от 1000 до 5500 км., наряду с информацией главы Службы Внешней Разведки России Сергея Нарышкина о подготовке западными спецслужбами военной провокации против Беларуси (подтверждается данными, которые имеются в распоряжении белорусской стороны), свидетельствует о том, что Запад готов к повышению ставок в глобальном конфликте вплоть до обмена ядерными ударами. Один за другим представители военно - политической верхушки западных стран высказываются на предмет того, что "ближайшие месяцы будут критично важными для исхода конфликта в Украине". Очевидно, что на фоне предстоящей смены администрации в США отдельные заправилы просто загнаны в угол и готовы на совершение самых абсурдных и безответственных действий. Иным негативно влияющим фактором является инфантильная убежденность части западных элит в невозможности симметричного ответа России по территории государств НАТО. В этих условиях перед Москвой довольно сложная задача. С одной стороны, необходимо подготовить как оборону, так и достойный военный ответ на готовящуюся агрессию. С другой - не допустить неприемлемой эскалации, чтобы оставить пространство для дипломатического маневра с командой Трампа. В свою очередь, Минску необходимо защитить внутриполитическую стабильность и успешно завершить электоральную кампанию по выборам Главы государства. Нужно убедить наших противников в высокой вероятности нанесения неприемлемого вреда в случае покушения на безопасность Республики Беларусь. Параллельно готовить силовой блок и население потенциально уязвимых регионов к проведению военно - чекистской операции по уничтожению диверсантов в случае возникновения внештатных ситуаций. Декабрь 2024 г. и особенно январь 2025 г. могут быть жаркими. Вместе с тем на всех уровнях власти предпринимаются меры, чтобы недруги не смогли испортить вкус новогоднего салата с горошком для наших соотечественников.О том, как и почему США могут решить передать Украине ядерное оружие - в статье Павла Котова "Байден готов на госизмену. Передадут ли Украине ядерное оружие"

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украина, сша, россия, джо байден, юрий баранчик, дмитрий медведев, нато, ес, служба внешней разведки , эксклюзив