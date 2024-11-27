https://ukraina.ru/20241127/1059233758.html

Конец полувекового доминирования Запада. Орбан пригласил Европу шагнуть в новый мир

Конец полувекового доминирования Запада. Орбан пригласил Европу шагнуть в новый мир - 27.11.2024 Украина.ру

Конец полувекового доминирования Запада. Орбан пригласил Европу шагнуть в новый мир

Пятисотлетняя эпоха доминирования западной цивилизации закончилась, центр мировой экономики сместился на Восток, и следующий век станет веком Евразии. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 21 ноября, выступая на форуме "Евразия" в Будапеште.

2024-11-27T05:37

2024-11-27T05:37

2024-11-27T05:37

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"Закончились пятьсот лет доминирования западной цивилизации... Либеральное прогрессивное доминирование в западном мире закончилось. Идея о том, что весь мир должен быть организован по западной модели, и что отобранные для этого народы будут готовы на это в обмен на экономические и финансовые выгоды, провалилась", - сказал премьер-министр Венгрии.По его словам, государства Азии доказали, что они способны существовать и сохраниться как независимые центры экономической и политической силы, в результате чего "центр мировой экономики сместился на Восток, а восточные экономики растут в четыре раза быстрее западных".Орбан считает, что следующий век будет веком Евразии, поскольку это самый большой континент, где проживает 70% населения Земли и доля которого в мировой экономике превышает 70%.С другой стороны, на Западе привыкли считать себя самыми развитыми и богатыми, поэтому им непросто принять изменения, которые происходят в мире, отметил Орбан. По его словам, от этих изменений сегодня прежде всего проигрывает Европа."Судя по паритету покупательской способности, если бы Евросоюз был частью США, то он был бы третьим по бедности штатом. Это показывает, что Европа постоянно проигрывает и в нынешних процессах является проигравшим номер один. Европейских стран больше нет среди первой пятерки стран мировой экономики", - рассказал венгерский премьер.При этом Орбан отметил, что Европа не может поместить себя в евразийский контекст, так как в настоящее время среди европейских лидеров "не видно достаточной интеллектуальной мощи", чтобы "выйти из пузыря", отказаться от идеи разделения на блоки, выстроить отношения с азиатскими странами и извлечь всю выгоду из того факта, что Европа является частью Евразии, иначе европейское экономическое отставание будет сохраняться еще многие годы.Виктор Орбан не первый европейский лидер, который предупреждает Старый континент о риске "выпасть из истории". Начало российской специальной военной операции и разрыв торгово-экономических отношений с Москвой оголил чрезмерную зависимость Евросоюза от США, которую лидеры ведущих стран этого объединения отрицать уже не могут.Но в то время, как президент Франции Эммануэль Макрон, например, призывает Европу обозначить своей ключевой целью достижение "стратегической автономии" за счет усиления обороны и адекватной промышленной политики, Орбан довольно легко констатирует, что в мире грядут изменения, и нужно не спешить бороться с ними, а наоборот, извлекать из происходящего пользу для собственной страны.Не исключено, что Виктор Орбан понимает то, что, по его собственным словам, пока не в состоянии понять другие европейские лидеры, благодаря историческому опыту венгров, который в определенной степени уникален для европейского континента.Происхождение венгров, место и время их этногенеза является предметов споров. Венгерский язык относится к угорской языковой семье, и другие европейцы из индоевропейской языковой семьи в Венгрии всегда чувствуют ощутимый языковой барьер.Венгров принято считать угорским народом, который произошел от южных жителей Уральских гор. Лингвистические и генетические исследования подтверждают родство венгров с другими финно-угорскими этносами, но современные жители Венгрии также имеют значительную примесь крови местного европейского населения.Правящая династия Арпадов – основателей венгерского государства, утверждала, что происходит от великого вождя гуннов Аттилы. В современной Венгрии также существует теория о тюркском происхождении венгров.Сторонники этой теории подчеркивают, что прародина венгров, так называемая Великая Венгрия, была расположена на территории современной Башкирии, а в состав конфедерации первого венгерского короля Арпада входили хазары, являвшиеся тюркским народом. В Организации тюркских государств Венгрия занимает место наблюдателя.Теория о тюркском происхождении венгров стала особенно популярной во второй премьерский срок Виктора Орбана, когда Будапешт активно начал развивать экономические отношения с Турцией.В политическом смысле в рамках Евросоюза Венгрия Обрана тоже занимает особое место. Ее премьер находится в постоянной конфронтации с брюссельской бюрократией, использующей против него всевозможные механизмы политического и финансового давления, которые воздействуют не столько на самого политика, сколько на страну в целом. По мнению западных журналистов, это в итоге ведет к "падению авторитета Евросоюза" и может крайне негативно сказаться на привлекательности объединения в глазах тех стран, которые только собираются стать его членами.Виктор Орбан не просто эпатажный на европейском фоне политик – за его заявлениями стоит глубокое осознание исторических процессов, которые идут в мире, рассказал изданию Украина.ру политолог и историк, ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский.При этом идеи Обрана представителями европейской мейнстримной политики воспринимаются как совершенно скандальные, но так как их произносит не какой-то маргинальный мыслитель, а лидер одной из страны ЕС, они вынуждены на них как-то реагировать, отметил эксперт."Кроме Орбана, в Европе сейчас появляется все больше политических мыслителей, которые говорят, что период пятисотлетнего лидерства европейской цивилизации подходит к концу. Связано это во многом с Россией, но не только с ней, но и с глубинными изменениями, которые происходят в европейской культуре и политике", - сообщил Неменский.По его словам, речь идет не о том, что западная цивилизация умирает, как об этом говорил немецкий мыслитель Освальд Шпенглер в философском труде "Закат Европы", опубликованном примерно сто лет назад, а о том, что она теряет всемирное лидерство, на которое она претендовала и которое ей действительно принадлежало.Суть в том, что всемирное лидерство является не просто фактом последних 500 лет истории европейской цивилизации, но и очень важной частью европейской идентичности, подчеркнул Неменский."Европейское самосознание основано на мифе, что история человечества развивается линейно, по пути прогресса, а впереди всего человечества находятся именно страны Европы, т.е. Запада. Тем самим они вырабатывают нормы и принципы, имеющие универсальный характер - универсальные технологии, универсальные ценности, универсальные нормы жизни", - отметил историк.Соответственно, все остальные культуры в других частях мира так или иначе являются отстающими и должны догонять Европу, следовать по тому пути, который она указывает, продолжил эксперт."Это универсальный западный миф, на котором основано все западное представление о себе как о цивилизации. Если сейчас кто-то заявляет, что Запад уже не является самой прогрессивной частью мира и не должен претендовать на всемирное лидерство, то этот человек воспринимается, во-первых, как враг Запада, а во-вторых, как сокрушитель основ мироздания. Запад просто не может представить свое существование вне этой мифологии, в качестве просто одной из ряда человеческих цивилизаций", - рассказал Неменский.По его словам, заявления Обрана бьют в самое сердце представителей западной культуры и воспринимаются ими как что-то недопустимо антипатриотичное в общем цивилизационном контексте.Однако интересно посмотреть, как Орбан работает в том числе с венгерской национальной идентичностью, продолжил Неменский."Он давно стал заявлять, что венгры хоть и европейский народ, но пришли из Азии, что Венгрия имеет корни в кочевнической культуре и связана не только с угро-финским, но и с тюркским миром, поэтому она является не столько европейским, сколько евразийским народом. Если лет 15 назад это казалось чем-то вроде чудачества Виктора Орбана как политического лидера, то сейчас это очень серьезная линия венгерской культуры, серьезно влияющая на венгерскую идентичность", - заявил историк.При этом Неменский добавил, что подобную работу с национальной идентичностью сходные по направленности партии в других европейских странах вряд ли в состоянии повторить, так как у венгров здесь есть действительно оригинальный ход, неповторимый в других странах."В Европе воспринимают заявления Орбана как несерьезные и считают их частью его политтехнологии. Орбан имеет имидж пророссийского политика, и аналитики из других стран в основном пишут, что Орбан придумал целую историософскую концепцию, которая оправдывает его пророссийскую ориентацию. Якобы эта ориентация ему нужна только как источник энергоресурсов, и не надо видеть в его словах что-то большее, чем политтехнологию", - отметил историк.Очевидно, что современные европейские аналитики в большинстве своем просто неспособны выйти за пределы той идейной матрицы, в которой они привыкли жить, продолжил Неменский."У меня мало надежд на то, что Орбана действительно серьезно услышат в других европейских странах. С другой стороны, то, что он говорит, вызывает большой интерес и в России, и в других странах Евразии. К Орбану прислушиваются в Китае, в тюркском мире, в мусульманском мире в целом. Он показывает, что Европа не односложна, и что в принципе есть альтернативы европейской политики, которые, может быть, в будущем станут актуальны для всего Запада", - сказал эксперт.По словам Неменского, Орбан готов к тому, что общечеловеческое лидерство переходит из Европы в Азию, и при этом он способен видеть в этом не столько угрозу для Венгрии, сколько возможности."Если сейчас в Европе кто-то и говорит о том, что наступает кризис западной цивилизации, тоон говорит об этом как о трагедии, которую надо попытаться не допустить. А Обран приветствует происходящие процессы, считает, что они открывают перед его страной новые возможности и предлагает и другим европейским странам пойти по этому же пути, что пока трудно представить", - подчеркнул Неменский.Однако в Европе есть отдельные политические силы, мыслители и страны, такие, как Словакия, которые готовы, по крайней мере, прислушаться к этим идеям, продолжил эксперт. По его словам, заметно, как некоторые прежде либеральные или социалистические партии, особенно в Центральной Европе, осуществляют медленную, но очень заметную трансформацию в пользу правоконсервативной позиции, которая в целом сочетается с тем, что говорит Обран.Неменский напомнил, что такую эволюцию претерпел и сам Обран, который в начале 1990-х был либералом и западником, а сегодня его партия "Фидес" воспринимается как крайне правая. Схожую эволюцию претерпел и премьер Словакии Роберт Фицо, у которого эта эволюция шла из социалистического движения, добавил он."Сейчас в соседней Чехии схожую эволюцию явно претерпевает Андрей Бабиш. Но уникальность Обрана состоит в венгерской евразийской идентичности. Даже словаки вряд ли захотят видеть себя евразийским государством. Однако в рамках правого крена в центральноевропейской политике появляется идея защиты старой Европы от того, что несет с собой современный Запад. И этот консервативный тренд сочетается с тем, что сегодня говорит Орбан", - подытожил Олег Неменский.Больше о роли Виктора Орбана как лидера новой Европы в интервью Виталия Волкова Трамп дал шанс Орбану создать новую Европу, а Шольц будет стоять за Украину до последнего

https://ukraina.ru/20240807/1056718819.html

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, европа, венгрия, запад, виктор орбан, олег неменский, эммануэль макрон, ес, евразия, украина.ру