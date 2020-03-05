5 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Москву с рабочим визитом, чтобы обсудить с российским лидером Владимиром Путиным обострение ситуации в сирийской провинции Идлиб. У него не было другого выбора, потому что США отказали Анкаре в помощи, о которой она просила

Встреча лидеров проходит «один на один», а позже к ним присоединятся правительственные делегации. Вместе с президентом Турции прилетели глава МИД Мевлют Чавушоглу, министр обороны Хулуси Акар, министр казначейства и финансов Берат Албайрак и глава национальной разведывательной организации Хакан Фидан.

И Москва, и Анкара заинтересованы в деэскалации конфликта в Идлибе, где, в соответствии с договорённостью двухлетней давности в Сочи, должна быть создана демилитаризованная зона глубиной 15-20 км, а военные действия полностью прекращены. Однако стороны обвиняют друг друга в невыполнении своих обязательств. Турция настаивает на том, что Россия должна сдерживать продвижение правительственных войск Сирии в глубь провинции. Москва же указывает на то, что Анкара не отделила от вооружённой оппозиции арабской республики, с которой Дамаск готов вести переговоры, боевиков запрещённой в РФ организации «Джабхат ан-Нусра». Более того, как сказал официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков, укреплённые позиции террористов срослись с турецкими наблюдательными постами. Уралов: России выгодны любые инициативы Эрдогана по Идлибу © Семен Уралов

Тем не менее, президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган надеются, что в результате переговоров в Москве, несмотря на разногласия, им удастся найти выход из ситуации.

В начале встречи президент России подчеркнул, что конфликт в Идлибе обострилась настолько, что это требует прямого личного разговора лидеров двух стран.

«Нужно с Вами обязательно проговорить всю ситуацию, которая сложилась на сегодняшний день, чтобы ничего подобного: а) не повторялось и б) чтобы это не разрушало российско-турецкие отношения, к которым мы относимся, я знаю, Вы тоже, очень внимательно, дорожим этим», — заявил Путин.

Эрдоган сказал, что встреча должна была состояться в Турции, но из-за работы президента России над конституционными поправками принял приглашение прилететь в Москву. Он согласился, что сегодняшние переговоры имеют большое значение и выразил надежду, что совместные решения, которые будут приняты, облегчат ситуацию в Идлибе.

«Сейчас мы переживаем тот момент в наших отношениях, когда они достигли пика. Это, несомненно, касается и оборонной промышленности, и торговых отношений, они продолжают развиваться. Мы считаем, что нам необходимо продвинуться в этом направлении. Иногда самая большая задача заключается в том, чтобы, несмотря ни на что, развивать эти отношения, считаю, что мы можем преуспеть в этом деле», — добавил президент Турции.

Ситуация в Идлибе

Ситуация обострилась 27 февраля, когда террористы атаковали позиции сирийской армии в Идлибе, и она открыла ответный огонь, под который попали турецкие военные. 36 из них погибли, более 30 пострадали.

В начале переговоров с Эрдоганом 5 марта Путин заявил, что никто, в том числе сирийские военнослужащие, не знали о месте нахождения этих турецких военных, которые впоследствии погибли.

Комментируя происшествие, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 28 февраля пояснил, что Анкара информирует российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии о местонахождении своих войск, а чтобы обеспечить их безопасность, эти сведения передают армии Сирии, однако в тот день в сводках турецкой стороны не были указаны места, где в итоге погибли их военные. Сирийские силы нанесли удар по позициям формирований запрещённой в РФ террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам, вооружённой тяжелой техникой. Ищенко-VLOG: политолог о полномасштабной войне между Россией и Турцией

Инцидент 27 февраля стал поводом для начала очередной военной операции Турции на территории Сирии — «Весенний щит» — против правительственных сил арабской республики. Началось прямое противостояние армий двух стран, ВВС Турции за несколько дней сбили три сирийских боевых самолёта. После чего Дамаск закрыл воздушное пространство над Идлибом из-за обострения обстановки, то есть любой объект в небе над этим районом будут сбивать. Министерство обороны РФ предупредило, что теперь Россия не может гарантировать безопасность ВВС Турции.

Кроме того, российский Центр по примирению враждующих сторон сообщил, что 3 марта террористы попытались устроить химическую атаку в городе Саракиб (провинция Идлиб), но произошла утечка отравляющих веществ, от чего они сами и пострадали. Провокация сорвалась.

Почему Эрдоган прилетел в Москву?

После телефонной беседы с российским лидером 28 февраля об обострении ситуации в Идлибе Эрдоган заявил: «Сирийский вопрос — это ни в коем случае не авантюра и не стремление расширить границы. Мы туда вошли не по приглашению Асада, а по приглашению сирийского народа. И пока народ не предложит нам удалиться, мы оттуда не уйдём. Я сказал Путину: оставьте нас с режимом один на один, мы сами сделаем что нужно».

С начала боевых действий в Сирии единственным государством, которое проводит военную операцию на её территории на легитимной основе, остаётся Россия. Согласно нормам международного права, использование вооружённых сил в третьих странах возможно или по резолюции Совбеза ООН, или о просьбе легитимного руководства этой страны. Президент Сирии Башар Асад с такой просьбой обратился к Владимиру Путину в 2015 году. Так что ни о никаком приглашении народа речи быть не может — только властей.

Поддержку Анкара рассчитывала получить от союзников и НАТО, прежде всего Соединённых Штатов. Пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Омер Челик объявил о намерении начать консультации с Североатлантическим альянсом, подчеркнув: «Совершённое нападение на Турцию является атакой на НАТО. Мы ожидаем, что будут предприняты определённые шаги для создания бесполётной зоны (в Идлибе. — Ред.).

Речь идёт о 5 статье Устава ООН, согласно которой в случае атаки на одно из государств-членов рассматривается как нападение на весь блок. Однако реакция Вашингтона надежды Анкары не оправдала. Глава Пентагона Марк Эспер, отвечая на вопросы журналистов, сказал, что не будет спекулировать на тему 5-й статьи, и отметил, что Турция участвует в военных операциях на территории другой страны. Более того, он заявил, что, несмотря на членство Турции в НАТО, альянс не планирует вмешиваться в противостояние Анкары и Дамаска, а также оказывать союзнику поддержку с воздуха.

Госсекретарь США Майкл Помпео выступил с менее резкой риторикой. Он объявил о поддержке Турции и рассмотрении вариантов оказания ей помощи в борьбе с агрессией, чтобы предотвратить «дальнейшие жестокие действия со стороны режима Башара Асада и России».

Притом что председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли на брифинге, на котором Эспер отказался от поддержки Анкары с воздуха в Идлибе, отвечая на вопрос о причастности ВКС РФ к гибели турецких военных 27 февраля, заявил, что у него нет ни ясности, ни недвусмысленной разведывательной информации о том, кто именно пилотировал какие самолёты, таким образом отказавшись от каких-либо обвинений в адрес Москвы.

Спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри во время выступления в Стамбуле признал, что среди американских чиновников нет единства по вопросу дальнейшей поддержки Турции в Сирии. Главная причина — покупка Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400. В середине февраля Турция передала через Джеффри просьбу Вашингтону в связи с обострением в Идлибе временно установить на своей южной границе два зенитных ракетных комплекса Patriot, однако ответа до сих пор не поступило. Украинский журналист рассказал о странных параллелях Идлиба и Донбасса © Facebook, Игорь Лесев

28 февраля газета Politico написала, что Госдепартамент и Пентагон спорят по этому вопросу. За удовлетворение просьбы Анкары активно выступает Джеффри (а также предлагает США совместно с Турцией создать закрытую для полётов зону над Идлибом). Однако, как рассказал изданию сотрудник Госдепартамента на условиях анонимности, «должностные лица Пентагона обеспокоены глобальными последствиями этого шага, который они считают безрассудным. Они выступают против глупостей, имеющих подлинные глобальные последствия. Это была и есть плохая идея».

Получив отказ от США, Эрдогану не оставалось ничего, кроме как начать переговоры с Россией. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что ситуацию в Идлибе можно разрешить только в результате встречи президентов двух стран, а Эрдоган говорил, что встреча в Москве должна привести к незамедлительному прекращению огня в Сирии. По информации газеты Sabah, близкой к правительству Турции, стороны могут подписать новое соглашение, по сути обновлённую версию сочинского меморандума.

Интересы Турции в Сирии

Осенью 2012 года парламент Турции выдал правительству разрешение на проведение трансграничных операций в Сирии, поводом послужила гибель мирных турок в результате артиллерийского обстрела приграничного района из Сирии. Если сначала турецкие военные стреляли со своей территории, то потом переместились в арабскую республику. Турция, Россия, Европа и весь мир. На что повлияет эскалация в Сирии © РИА Новости, Дмитрий Виноградов | Перейти в фотобанк

В августе 2016 года Анкара провела первую военную операцию в Сирии, которая получила название «Щит Евфрата», причём предварительно не уведомив Дамаск о своих планах. Цель операции, как объявили власти Турции, — защита своих граждан, сохранение территориальной целостности, освобождение от террористов (под ними подразумевали запрещённую в РФ организацию ИГИЛ и курдские формирования) нескольких населённых пунктов, в том числе подконтрольного курдам Манбиджа. По всей видимости, главным был последний пункт. Операция Анкары началась именно в тот момент, когда курды продвинулись в глубь региона. Следующая операция — «Оливковая ветвь» в начале 2018 года — так же была направлена против курдов, за несколько месяцев их вытеснили из города Африн. В результате операции «Источник мира», проведённой Анкарой в октябре 2019 года, все курдские формирования отодвинули от границы с Турцией на всём её протяжении.

Главные опасения Анкары связаны с возможностью курдов, проживающих на территории Турции, Сирии, Ирана и Ирака, создать собственное государство — единого Курдистана. Тем более что в Ираке ещё в 1970 году провозгласили Курдский автономный район, а в 2017 году Иракский Курдистан провёл референдум о независимости. Теперь турецким властям приходится держать под контролем ситуацию в Сирии, ведь возникновение там каких-либо курдских анклавов напрямую угрожает территориальной целостности самой Турции.