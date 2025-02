https://ukraina.ru/20250217/1061122981.html

Переговоры в Эр-Рияде, Британия отправит солдат. Главное на Украине на утро 17 февраля

СМИ сообщили о том, где и когда пройдут переговоры по Украине. Великобритания готова отправить солдат на Украину

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/11/1061124430_0:192:1920:1272_1920x0_80_0_0_f7ffacb31adbffd8f4a839190f8df08e.jpg.webp

Издание "КоммерсантЪ" сообщило о том, что переговоры по Украине с участием российской официальной делегации должны пройти в Эр-Рияде 19 февраля."С американской стороны ожидается участие госсекретаря Марка Рубио, советника президента США по нацбезопасности Майка Уолца и спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа", — сообщило издание.Ранее в сети появилась информация о подготовке визита в Саудовскую Аравию министра иностранных дел России Сергея Лаврова.Также издание Politico со ссылкой источники сообщило, что высокопоставленные должностные лица правящей американской администрации направились в Саудовскую Аравию для начала переговоров между Россией и Украиной.До этого, 15 февраля, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа может состояться в Эр-Рияде уже в ближайшие недели. По информации агентства, члены переговорных команд должны прибыть в Эр-Рияд на будущей неделе.Также Bloomberg сообщило, что с российской стороны возможно участие помощника президента России Юрия Ушакова и директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина. При этом СМИ сообщали о готовящемся визите в Эр-Рияд Лаврова.Официально информация о составе участников переговоров со стороны России не подтверждалась.Что касается Украины, то 16 февраля издание The Washington Post сообщило, что Владимир Зеленский и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак не планируют участвовать во встрече в Саудовской Аравии. Об этом изданию сообщил источник знакомый с ситуацией.До этого, 14 февраля, Зеленский заявлял, что поедет в Саудовскую Аравию, Объединённые Арабские Эмираты и Турцию, но не будет там встречаться с делегациями США и России, а займётся вопросом обмена пленными."Я не хочу просто так встречаться с россиянами. Как я уже говорил, мы видим порядок встреч: сначала Соединённые Штаты, потом Европа, а потом россияне", — указывал Зеленский.В воскресенье, 16 февраля, Минэкономики Украины рассказало о переговорах в Саудовской Аравии вице-премьер-министра, министра экономики Украины Юлии Свириденко с представителями бизнеса. На встрече, в которой принимала участие почти сотня предпринимателей из Саудовской Аравии, обсуждалось участие компаний из королевства в приватизации на Украине. Примечательно, что в сообщении также указывалось, что начата работа над подготовкой визита в Саудовскую Аравию Зеленского."В ближайшие дни делегация проведёт десятки встреч для подготовки визита <...> Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию", — отмечалось в сообщении.Позднее, вечером 16 февраля, сам Трамп заявил, что к переговорам о прекращении огня привлекут и Зеленского."Он (Зеленский — Ред.) будет привлечён, да", — заявил Трамп.Практически одновременно сам Зеленский сообщил о прибытии в ОАЭ."Официальный визит вместе с первой леди в Объединённые Арабские Эмираты. Приоритет — чтобы ещё больше наших людей вернулись домой из плена. А также инвестиции и экономическое партнёрство. Большая гуманитарная программа", — гласило сообщение в телеграм-канале Зеленского.В официальные цели визита на Украине не поверили."Зеленский прибыл в ОАЭ, якобы для обсуждения вопроса обмена пленных (раньше для этого хватало скрытых переговорщиков). Ясное дело, что эта причина, это прикрытие. Прилетел на торги. Зеленский сейчас торгуется между теми, кто хочет продавить мирный кейс (трамписты), и теми, кто за войну (его старые хозяева глобалисты). Все должны понимать, что сейчас он пытается выторговать именно "своё будущее", а не решить украинский вопрос", — отмечалось в публикации популярного в стране телеграм-канала "Легитимный".Ещё один популярный в стране телеграм-канал — "ЗеРада" — указал на то, что теперь сетке связанных с Офисом президента Украины спикеров придётся перестраивать информационную кампанию."Меньше суток прошло между отрицанием такого формата [переговоров]и тем как Зе первый прилетел Ближний Восток. Бедные ермасята, вчера ещё обосновывали, что надо ориентироваться на ЕС, теперь опять перестраиваться", — указывалось в публикации канала.Российский политолог Марат Баширов отметил, что Зеленского могли заставить прилететь в ОАЭ."США и британцы цыкнули на Зе и он полетел в ОАЭ. Вместе с женой (Елена живёт в Лондоне), чтобы осознавал всю важность", — отметил Баширов.По его словам, США нужно, чтобы Зеленский был под боком пока американцы проводят переговоры с россиянами — если что, его позовут.С британцами ситуация сложнее."Почему британцы? Им категорически требуется, чтобы он отстаивал и их интересы при разделе ресурсов Украины. Публично британцы не заявляли об этом, но и не протестовали относительно ни заявлений Трампа об изменении стратегии на Украине относительно России, ни против захвата месторождений редкоземельных металлов. Кстати, премьер Стармер летит на встречу с Трампом и в отличие от Польши заявил про "готовность и желание внести свой вклад в обеспечение гарантий безопасности Украины с помощью введения наших войск на территорию страны при необходимости". То есть, намёк на желание тоже получить месторождения, охранять и свои и американские (Трамп заявил, что не пошлет военных США на Украину)", - указал эксперт.Он задался вопрос, согласится ли Трамп уступить часть ценных месторождений и Великобритании.Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в статье для газеты The Telegraph заявил, что его страна при необходимости готова ввести свои войска на Украину для обеспечения гарантий безопасности страны."Великобритания готова играть ведущую роль в ускорении работы над гарантиями безопасности для Украины. Это включает в себя дальнейшую поддержку украинских вооруженных сил, на которую Великобритания уже выделила три миллиарда фунтов стерлингов в год как минимум до 2030 года. Но это также означает готовность и желание внести свой вклад в обеспечение гарантий безопасности Украины с помощью введения наших войск на территорию страны при необходимости", — написал он.По его словам, он "очень глубоко" чувствует ответственность, связанную с потенциальной возможностью подвергнуть опасности британских военных, но помощь Украине, отметил Стармер, обеспечит безопасность континента и самой Великобритании.Также Стармер призвал Европу сделать шаг навстречу требованиям европейской безопасности, нарастив расходы на нее и взяв на себя большую роль в НАТО."Мы слишком долго говорили об этом — и президент Трамп прав, требуя, чтобы мы выполнили это", — заявил премьер.Ранее агентство Associated Press сообщало, что некоторые страны Европы тайно работают над планом отправки войск на Украину для "помощи в обеспечении выполнения" будущего мирного соглашения с Россией. При этом изучение вариантов началось около года назад из-за опасений европейцев на фоне позиции Трампа по вопросу урегулирования конфликта.О происходившем на Украине — в статье Павла Волкова "Украина за неделю. Мир через силу".

