Через правящую партию «Слуга народа», составляющую однопартийное большинство в Верховной Раде, президент Украины Владимир Зеленский инициировал роспуск всего Кабинета министров во главе с Алексеем Гончаруком. Ради этого к делу подключились депутатские группы и внефракционные нардепы

Пока еще премьер Гончарук на людях сделал хорошую мину при плохой игре, а Зеленский был вежлив. Премьер угодил в яму, которую недавно сам себе и вырыл. После обнародования аудиозаписей с критикой слабых экономических знаний Зеленского Гончарук написал заявление об уходе по собственному желанию на имя президента, хотя утверждал его на должность парламент. «Хитрый» политический ход главы Кабмина использовали в Офисе президента (ОП) и удовлетворили желание премьера. Тот обещал пойти в суд.

Если противостояние будет накаляться, Гончарук из сторонника и члена Зе-команды может превратиться в ее изгоя и уйти в оппозицию. А ведь у него есть подробная информация о том, что происходило во властных кабинетах в последние полгода.

Президент же, уйдя Гончарука, признает свою кадровую ошибку. Он провел его через Раду в сентябре, ни с кем не консультируясь. В скором времени деятельность выдвиженца и всех его подчиненных оказалась токсичной, правительство и отдельные министерства выходили со странными, лживыми и даже губительными законодательными проектами. В ведомствах же оставалось довольно много «порохоботов», которые даже пошли на повышение. Скандал с обнародованием зарплат только усилил народное недовольство. Все эти ляпы отразились на президентском рейтинге, и намерение перетрясти Кабмин в первую очередь связано с необходимостью вернуть доверие населения.

Уход агентов

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики (УИАМП) Руслан Бортник убежден, что Зеленский положил начало «де-вестернизации» Украины, убрав Гончарука, которого одобрили европейская и штатовская политико-экономическая элита. Поэтому новым управленцам сложнее будет с нуля договариваться, например, с Международным валютным фондом (МВФ).

«В отношении правительства происходит два процесса: «де-богданизация» (в феврале ушел глава ОП Андрей Богдан. — Ред.), и нынешнее переформатирование Кабмина в основном связано с отставкой Богдана. Гончарук — человек Богдана. И «де-вестернизация» — уход из Кабмина людей, проводивших интересы неолиберальных мировых элит и американского истеблишмента, связанного с Демократической партией», — оценил ситуацию политолог. От Гончарука до Шмыгаля. Какое наследство оставил один премьер другому © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Последний процесс явно проявляется в увольнении действующих министра финансов Оксаны Маркаровой и министра социальной политики Юлии Соколовской. Такие же пертурбации ожидают Нацбанк и антикоррупционные органы. Бортник предпочитает называть заменяемых людей не «соросятами», а «агентами изменений» (укр. — «агенти змін»), занимающихся не модернизацией страны, не реформами, а «вестернизацией».

Предатели не получили свое

Вице-президент Ассоциации политических консультантов Украины Андрей Бодров высказывается о таких чиновниках как о предателях, которые готовят страну на экспорт. Поэтому по Кабмину Гончарука идут катком.

«Нет друга лучше для украинской экономики, чем крупная украинская буржуазия. Украинский буржуа заинтересован в политической стабильности на своей земле, а значит, стабильности социальной. То есть в том, чтобы производительные силы, трудовые резервы не убегали на Запад, а оставались на месте, повышали свою квалификацию и, возможно, свое качество жизни для более мотивированной работы. И экспортеров нашего суверенитета заменяют теми, кто близок к таким буржуа», — считает Бодров.

В его понимании чиновники топ-уровня обладают преимуществом перед остальными только в том случае, когда они не имеют клановой принадлежности и являются профессионалами, просто обслуживающими потребности государства. И хоть новые люди в правительстве такую принадлежность к клану (об этом ниже) как раз имеют, они, по мнению политконсультанта, «будут делать то, что смогут в ситуации ресурсной ограниченности, как внутренней, так и внешней». По крайней мере, они имеют менеджерский опыт куда больший, чем у их предшественников.

Зеленский давал Кабмину поручения по внедрению рынка земли, приватизации, контролю за распространением фейков, повышению уровня благосостояния населения и по гармоничному развитию регионов, а также внедрению европейских стандартов жизни. Проблема в том, что за полгода работы Кабмина ни одной из этих задач не было выполнено. Разве что суммы в зимних платежках стали действительно меньше, как велел президент. Но далеко не у всех граждан.

В таком случае уход Кабмина Гончарука даст Зеленскому передышку на полгода для подкачки рейтинга. Хотя увольнять Кабмин было бы лучше осенью, чтобы партия «Слуга народа» на этом фоне выиграла местные выборы.

Программу нужно посмотреть

Как бы то ни было, Кабмин должен представить новую программу, а «человекоцентричная» программа Гончарука на 5 лет уйдет в небытие. В ней хоть и был заложен рост национального ВВП до 40%, сокращение случаев инфицированности и заболеваемости населения, да и другие конкретные параметры по каждому пункту, но написана она была без промежуточных этапов. Без них руководить экономическими и социальными процессами нереально. Документ, как говорят эксперты, не базировался на основных макроэкономических показателях, а являл собой что-то вроде манифеста «о светлом будущем коммунизма». Программа нового премьер-министра покажет, насколько он самостоятелен.

«Нужно посмотреть не только на программу, но и на ее выполнение. У нас всегда все правительственные программы запоминаются тем, что на 80% не выполняются. Качество менеджмента таково, что жизнь вносит в «планирование» сумасшедшие коррективы», — заметил Бодров.

Зеленский снова влюбился

Журналисты и эксперты уже выяснили и договорились, что Шмыгаль — протеже олигарха Рината Ахметова. Руслан Бортник уточняет: Зеленского-Ахметова. Так как система подбора кадров в высшие органы власти уничтожена, замена высоких чиновников на новых при нынешнем главе государства называется «Зеленский снова «влюбился». К делу всегда привлекаются те, кто ему понравился.

«Шмыгаль отработал шесть месяцев руководителем Ивано-Франковской облгосадминистрации и один месяц — министром. За это время даже при самых идеальных условиях протестировать человека невозможно. Он ни одного бюджета не реализовал, не завершил системно программу», — проанализировал политолог.

Если Денис Шмыгаль — это Зеленский-Ахметов, то, по мнению Бортника, предлагаемый новый министр иностранных дел Дмитрий Кулеба — это доверенный помощника президента Андрея Ермака. Действующий министр экономики Тимофей Милованов не факт, что останется на месте. Он ориентирован на внешние силы (один из «агентов змін»). Министр инфраструктуры Владислав Криклий тоже под вопросом, но он под протекторатом министра МВД Арсена Авакова. Министр обороны Андрей Таран, глава Минздрава Илья Емец, министр по делам ветеранов Сергей Бессараб — приближенные к Ермаку-Зеленскому. Предполагаемый министр энергетики Иван Плачков — человек Ахметова.

Вице-премьера по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, а ранее заместителя мэра Киева Алексея Резникова привел в Кабмин уволенный начальник Офиса президента Андрей Богдан. Но Резников, предполагает эксперт, навел мосты и с Андреем Ермаком. Кунштюк с украинским правительством: беги, Вова, беги © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Нынешний руководитель Минкульта Владимир Бородянский тесно связан с олигархом Виктором Пинчуком. Он хорошо спелся с «агентами змін». И его судьба как министра пока остается неясной.

Пока еще на месте глава Минюста Денис Малюська. Бортник напомнил, что у министра прослеживается связь с Аваковым, но в то же время он работал в BRDO — Офисе эффективных реформ. Эту организацию придумал бывший министр экономики при Порошенко, а теперь глава «Укроборонпрома» Айварас Абромавичус, подключив финансирование из Евросоюза. При этом, считает Бортник, Малюська ориентируется, скорее, на Зеленского.

Марина Лазебная уже стала начальницей Минсоцполитики. Ее связывают с группой Ахметова в «ОппоБлоке». По словам Бортника, она всегда работала на «внутреннюю буржуазию». Смена руководителей Минсоца и Минфина, считает эксперт, направлена на уменьшение влияния на Украину извне. Так что есть надежда, что соцполитика совершит откат к домайданным временам.

Министр по диджитализации Михаил Федоров сохранит пост и продолжит заниматься своими обязанностями. Вопрос в том, какие еще приложения будут придуманы под его руководством. Нынешний главный таможенник и экс-министр экономики при Порошенко, а по совместительству еще один грантоед Максим Нефедов сейчас в очень плохом положении и точно должен вылететь вслед за Гончаруком.

ГПУ и СБУ

Командовать Генпрокуратурой вместо западника Руслана Рябошапки будет, вероятнее всего, депутат от «Слуги народа», в прошлом юрист «95 Квартала» Сергей Ионушас. Другому ставленнику президента Ивану Баканову как минимум дадут доработать до мая. А это уже год в кресле.

«К нему меньше всего претензий, его просчеты меньше всего выходят наружу. У Баканова — тишь да гладь и стабильность по сравнению с Нефедовым, против которого есть целенаправленная медийная кампания, против которого выступают ряд депутатов и членов Кабмина, сливающих по нему информацию», — отметил Бортник.

«Ну а Аваков — сам по себе, он не связан вообще с олигархами, он единственный честный в истории Украины министр внутренних дел», — саркастически подметил директор УИАМП.

Молодые да незапятнанные?

Все поворачивается в пользу донецкого олигарха Ахметова против днепропетровского Игоря Коломойского, который, как были убеждены все, имел влияние на Зеленского. Грядут перестановки руководства в Нацбанке, Фонде госимущества, Антимонопольном комитете, ну и почти наверняка — в «Нафтогазе» и «Укртранснефти». В этих структурах и можно «увидеть» Коломойского, говорит Бортник. Из энергосектора выдавить Ахметова у него не хватит сил.

Еще месяца три нужно для полного переустройства правительства, новые люди начнут выстраивать свою локальную вертикаль власти. Конфликты неизбежны. Тем временем земельная реформа, приватизация и все остальное ляжет на Дениса Шмыгаля. Так что к осени власть снова придет на местные выборы с подточенным рейтингом и разочарованным населением. Как бы там ни было, политологи на 100% единодушны в одном — новые министры будут куда более профессиональны и могут напитать свою вертикаль такими же профессионалами, чтобы не допустить наверх всяких «супрун», «новосад» и иже с ними в новом обличье.

Более того, уверены аналитики, на Украине необходимо как можно чаще дискредитировать подход «молодые — значит, незапятнанные политикой и коррупцией» во время выбора управленцев на высокие должности. «Потому что потом окажется, что незапятнанные политикой вдруг окажутся незапятнанными знаниями, умениями и навыками», — говорит Бодров.

Однако, обращает внимание Руслан Бортник, если условия работы и задачи для нового правительства останутся прежними, опыт и возраст практически не будет иметь значения и Кабмин Шмыгаля будет равен по эффективности Кабмину Гончарука.

При этом центры влияния останутся. Может сместиться баланс и, следовательно, процент влияния на государственную политику каждого из центров. Соответственно, баланс сместится то ли в сторону реальных профи отечественной политики, то ли в сторону иностранных агентов. И вскоре будет видно, чей лагерь преуспел в закладке своих целей в новую правительственную программу.