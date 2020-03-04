Алексея Гончарука на посту главы правительства Украины сменил Денис Шмыгаль.Украинские СМИ утверждают со ссылкой на собственные источники, что Шмыгаль является компромиссной фигурой между украинскими олигархами и Офисом президента Зеленского. А известен Шмыгаль прежде всего тем, что работал на структуры Рината Ахметова

Альянс Зеленского с самым богатым украинцем уже очевиден. Ахметов всегда выжидает на выборах, никогда не поддерживая явно кого-либо из кандидатов. Зато после выборов всегда приходит к власти и делает "предложение, от которого невозможно отказаться". Вернее, никто не смеет это делать.

В руках Ахметова сосредоточены ресурсы, которые могут быть ценными для действующего президента. Во-первых, речь идет об огромных бюджетообразующих предприятиях. Кроме того, Ахметову принадлежат влиятельные медиаресурсы, в частности, телеканал "Украина" и "Украина 24". Это единственные каналы, кроме "Интера", которые смотрят в Крыму и на неподконтрольной Киеву части Донбасса. А еще у Ахметова, в отличие от президента, самая длинная в стране скамейка профессионалов практически в любой отрасли и на любой вкус.

Чем владеет Ахметов

Ринат Ахметов — самый молодой из четверки украинских олигархов и в то же время самый успешный. Потеряв значительную часть активов на Донбассе, Ахметов сумел укрепить свои позиции в бизнесе и обзавестись новыми союзниками в политике. При любой власти Ахметов умудрялся продвигать в парламенте нужные ему законопроекты, благодаря чему зарабатывал миллиарды, в том числе получая непрямые преференции от государства. Чужой против хищника. Ахметов и Коломойский в украинской политике © РИА Новости,

Компания «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ), единственным акционером которой является Ринат Ахметов, владеет значительным портфелем активов. Его бизнес охватывает широкий спектр рынков: от аграрного до машиностроительного. В руках СКМ находятся контрольные пакеты акций более чем 100 предприятий, работающих в горно-металлургической, энергетической, телекоммуникационной отраслях, в банковском, страховом секторах, медиабизнесе, в розничной торговле, в сфере недвижимости.

Наибольший вес Ахметов имеет в энергетическом секторе. Холдинг "ДТЭК" добывает до 85% украинского угля и производит до 25% электроэнергии. Ему принадлежат 34 шахты и девять из 14 ТЭС. Тем не менее, Антимонопольный комитет Украины отказался признавать "ДТЭК" монополистом.

По данным Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг, на формуле расчета цены угля для теплоэлектростанций "Роттердам плюс" олигарх заработал свыше 40 млрд гривен ($16 млрд).

Энергохолдинг "ДТЭК" в 2018 году официально заработал 5,25 млрд гривен ($210 млн). В том же году его состав вошли также предприятия, производящие оборудование для горнодобывающей отрасли, известные под брендом Corum.

Но уже в 2019 году ДТЭК Энерго сократила чистую прибыль в 1,9 раза — до 2,55 млрд грн ($100 млн). Ухудшение связано со снижением производства электроэнергии в четвертом квартале на 40% из-за падения спроса и начала импорта, а также с наличием задолженности ГП «Энергорынок». В то же время, благодаря укреплению гривны ДТЭК Энерго на курсовых разницах заработала 6,6 млрд грн ($270 млн), что на 6,1 млрд грн превышает показатель 2018 года.

Ахметов вкладывается и в альтернативные источники энергетики. Кроме того, что на нее установлен самый высокий тариф, парламент в конце 2017 года утвердил льготы на импорт оборудования, необходимого для строительства "зеленых" электростанций.

Финансами олигарха занимается "Первый украинский международный банк" (ПУМБ). Первые три квартала 2019 года он закончил с прибылью в 1,99 млрд гривен ($80 млн), это столько же, сколько банк заработал за весь 2018 год. В группу также входит страховая компания "АСКА".

В нескольких проектах Ахметов участвует вместе с давним бизнес-партнером, основателем "Смарт холдинга" Вадимом Новинским. Принадлежащая им аграрная компания HarvEast в последние годы также демонстрирует хороший рост. На данный момент земельный банк холдинга составляет 127 тыс. гектаров. Основной профиль компании: выращивание зерновых и бобовых, а также молочное животноводство.

Еще один актив, горно-металлургическую компанию "Метинвест", Ахметов также делит с Новинским. «Метинвест» — один из крупнейших на Украине производителей кокса, стали и проката — по итогам 2018 года увеличил чистую прибыль на 93% до $1,188 млрд. Однако уже 2019 году материнская компания горно-металлургической монополии Ахметова "Метинвест" снизила чистую прибыль в 3,5 раза — до $341 млн.

На этом рынке интересы Ахметова пересекаются с интересами другого олигарха — Виктора Пинчука. Их компании являются крупнейшими поставщиками металлургической продукции для "Укрзализныци" (УЗ) и выкупают фактически без торга ее металлолом.

В медиахолдинг олигарха входят издание "Сегодня", журнал "Vogue Украина", телеканалы "Футбол 1", "Футбол 2", "НЛО TV" и самый рейтинговый телеканал в стране ТРК "Украина". При этом сам Ахметов в медиа появляется крайне редко и по большей части говорит о своем футбольном клубе.

ФК "Шахтер", ныне играющий в Харькове, занимает 67 позицию в рейтинге самых дорогих команд в мире — суммарная стоимость его игроков составляет 150.60 млн евро. Строительство домашнего стадиона для клуба в Донецке обошлось Ахметову в $400 млн. С началом войны на Донбассе там размещались склады "Гуманитарного штаба Рината Ахметова", пока его не заблокировали комбатанты. Выбор из восьми. Кто станет новым премьер-министром Украины © REUTERS, Valentyn Ogirenko | REUTERS, Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк

Несмотря на потерю части активов, Ринат Ахметов смог наверстать упущенное, приумножив капитал. За первый год анонсированной президентом Порошенко деолигархизации состояние олигарха уменьшилось в три раза — до $2,3 млрд, но потом случился "Роттердам плюс" и другие преференции от государства. Согласно прошлогоднему рейтингу Forbes, Ахметов владеет активами на $6 млрд, что делает его 272-ым в списке богатейших людей мира и первым — на Украине.

Секрет непотопляемости

Экономист Алексей Кущ объясняет непотопляемость Ахметова при любой власти грамотной диверсификацией видов бизнеса, которыми владеет олигарх. «Другие олигархи сосредотачивались на каких-то отдельных направлениях, которые не являются стратегически важными для экономики Украины. Например, Дмитрий Фирташ концентрировался на химической промышленности, и когда он потерял политическое влияние, по его бизнесу был нанесен серьезный удар. Власть могла это делать, потому что остановка даже всех химических заводов, которые были тогда на Украине, не привела бы к экономическому коллапсу. Ахметов же очень грамотно разложил свои активы в разные «корзины». Он концентрирует в своих руках горно-металлургический комплекс, который является становым хребтом экономики страны. Достаточно сказать, что лишь в Мариуполе у него два металлургических предприятия — градообразующие для 500-тысячного города. Ахметов контролирует и значительную часть тепловой энергетики. То есть дестабилизация его финансово-промышленной группы это на самом деле дестабилизация энергетического и промышленного комплексов страны. Фактически это приведет к энергетическому и экономическому блэкауту, причем к очень быстрому и очень болезненному», — сказал в эксклюзивном комментарии Украина.ру Алексей Кущ.

В этом, по мнению экономиста, и заключается неуязвимость Ахметова. «Наиболее успешный олигарх это не тот, который купил все предприятия в какой-то одной отрасли, а тот, кто скупает предприятия в стратегически важных для страны отраслях. В этом случае судьба олигарха и судьба страны становятся неразделимы. Ахметов в этом плане открыл секрет святого экономико-олигархического Грааля — секрет вечной олигархической жизни. И любой президент Украины, вне зависимости от того, как он относится к Ахметову, сталкивается с этим фактором, который лежит поперек дороги, как телеграфный столб, который нельзя ни объехать, ни обойти», — считает Алексей Кущ.