Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило дело против главы Государственной таможенной службы Максима Нефедова о возможной коррупции. Об этом 4 марта сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в НАБУ

Нефедов пообещал поднять зарплату ператтестованным таможенникам © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк сказал собеседник.

По информации неназванного заявителя, группа лиц якобы систематически получала взятки за поставки горючих и не сертифицированных панелей на рынок Украины на основании фиктивного аудита заводов-поставщиков.

Он также утверждает, что в результате таких действий государство якобы понесло убытки на сумму свыше 40 млн гривен (около 100 млн рублей).

Нефёдов в комментарии агентству заявил, что дело инициировано его недоброжелателями.