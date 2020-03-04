«Мы выполнили решение суда и открыли уголовное производство», — сказал собеседник.
По информации неназванного заявителя, группа лиц якобы систематически получала взятки за поставки горючих и не сертифицированных панелей на рынок Украины на основании фиктивного аудита заводов-поставщиков.
Он также утверждает, что в результате таких действий государство якобы понесло убытки на сумму свыше 40 млн гривен (около 100 млн рублей).
Нефёдов в комментарии агентству заявил, что дело инициировано его недоброжелателями.