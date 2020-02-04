Так, тюремные нары инициаторам большой распродажи посулил депутат из фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива. По его словам, к власти в стране «пришли люди, которых не беспокоит будущее наших детей».

«Землю они продадут, предприятия они продадут — что останется тогда нашим детям? Сегодня премьер-министр заявил, что это и есть процесс либерализации, как он называет фактически перевод всего того, что есть, в частную собственность», — сказал Кива журналистам (его слова транслировал канал «112 Украина»). По словам политика, такие процессы власть проводит в условиях, «когда народ голый, когда народ нищий, когда народ голодный».

«Всё это является преступлением и предательством, которые не будут иметь срока давности и за которые они окажутся на тюремных сроках. Рано или поздно их время закончится, мы придём к власти. Мы придём к власти, поддерживаемые украинским народом, и тогда мы будем их наказывать за те преступления, которые они совершили по отношению к нашей стране», — заявил Кива.

Нардеп от ОПЗЖ Вадим Рабинович в своём выступлении вскрыл подоплёку намерения властей ограничить свободу СМИ (имея в виду скандальный законопроект о медиа): пусть человек не получает достоверной информации, «пусть лучше смеётся, а потом распродаёт своих собак и кошек, потому что расплатиться больше нечем».

«Я новое лицо». Посоветовавший пенсионерке продать пса для оплаты коммуналки депутат Рады извинился
«Я новое лицо». Посоветовавший пенсионерке продать пса для оплаты коммуналки депутат Рады извинился
© Украина.ру/Стрингер

Он также напомнил, что в Ивано-Франковске похоронили очередного ветерана дивизии СС «Галичина», и подчеркнул: «Похороны были государственными, мэр города, люди в фашистской форме — всё как положено. Обещали открыть мемориал».

«Вас не только грабят, но и полностью узаконивают фашизм и фашистов. Беда в нашем доме. Надо вставать на защиту украинской земли. Фашизм не прошёл в 45-м году и сейчас не пройдёт. Конец фашизма один. Слава Украине той, которая покончит с фашизмом!» — сказал депутат.

Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко отметила, что в зале парламента нет многих депутатов, вообще «базар-вокзал», и это в тот момент, когда «для страны выбрали диаметрально неверную стратегию жизни». Политик рассказала, что накануне депутаты пытались убедить премьера и министров в том, что «нельзя сегодня продавать порты, аэропорты, нельзя продавать землю, нельзя принимать такой трудовой закон, какой они сейчас хотят принимать…».

Тимошенко также напомнила о том, что в стране несколько месяцев подряд идёт падение промышленного производства, «впервые в истории Украины… почти на 25% провален бюджет января и провален бюджет 2019 года». По словам политика, серьёзная проблема с долгами по зарплатам — более 3 млрд гривен.

В Офисе президента Украины придумали, как допустить иностранцев на рынок земли — СМИ
В Офисе президента Украины придумали, как допустить иностранцев на рынок земли — СМИ
© РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Страна идёт к полному развалу», — констатировала лидер «Батькивщины», добавив, что Херсонский и Николаевский порты «отданы иностранным корпорациям навсегда». Готовятся отдать в концессию прибыльный Львовский аэропорт.

«Что мы делаем со страной? И поэтому я хочу сказать, что надежды, что это правительство, этот президент сменят курс на правильный ради Украины и людей, не существует такой надежды. И сейчас нам надо бороться», — заявила Юлия Тимошенко. Она добавила, что уже «на среду или четверг они поставили в сокращённом режиме принятие в целом закона о продаже земли».

Политик считает, что инициаторы «хотят нарушить все регламентные основы и за 40 минут принять решение о полной продаже сельскохозяйственной земли Украины, а также лесов, водоёмов, заповедников и так далее».

«Просто пришла саранча в Украину, и нужно их останавливать. Я хочу сейчас обратиться к стране: среда и четверг — два ключевых дня, когда они хотят полностью отдать украинскую землю. Обращаюсь ко всем людям доброй воли: поднимайтесь на борьбу!» — сказала Тимошенко, завершив своё революционное выступление известным лозунгом националистов «Слава Украине!» (что, несомненно, отпугнёт значительную часть «людей доброй воли»).

Приватизация земли: как изменится Украина
Приватизация земли: как изменится Украина
© РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По всей видимости, состоявшаяся накануне встреча депутатов с премьер-министром Алексеем Гончаруком не привела к результатам. Как сообщил журналистам депутат Рады из фракции ОПЗЖ Нестор Шуфрич, «там то же самое: не мешайте нам жить, мы знаем, как сделать, чтобы было хорошо, а на вопрос «объясните» — (ответ. — Ред.) «потом увидите».

Шуфрич отметил, что у правительства нет ответа на то, как поднять украинцам пенсии, которые сейчас вдвое ниже, чем были в 2013 году, «зато надо всё продать, особенно землю».

Депутат отметил, что в этих условиях оппозиции будет очень непросто, но она готова «блокировать ненормальные решения правительства и отстаивать интересы наших граждан». Что касается представителей партии власти, то Шуфрич предположил: «они не ведают, что творят». По его словам, дискутировать с ними невозможно: «мы видим, что команда спускается сверху, абсолютное большинство людей не понимают, зачем это делается, но нажимают зелёную кнопку».

Что ж, судя по всему, эта неделя в Верховной Раде (и не только) может быть очень горячей.