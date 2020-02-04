Оппозиция готова к активным действиям ради предотвращения распродажи стратегических предприятий и украинской земли. По крайней мере, судя по заявлениям представителей оппозиционных политсил на заседании Верховной Рады во вторник, 4 февраля, они настроены весьма решительно. Впрочем, в Украине решительные заявления не всегда приводили к действиям

Так, тюремные нары инициаторам большой распродажи посулил депутат из фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива. По его словам, к власти в стране «пришли люди, которых не беспокоит будущее наших детей».

«Землю они продадут, предприятия они продадут — что останется тогда нашим детям? Сегодня премьер-министр заявил, что это и есть процесс либерализации, как он называет фактически перевод всего того, что есть, в частную собственность», — сказал Кива журналистам (его слова транслировал канал «112 Украина»). По словам политика, такие процессы власть проводит в условиях, «когда народ голый, когда народ нищий, когда народ голодный».

«Всё это является преступлением и предательством, которые не будут иметь срока давности и за которые они окажутся на тюремных сроках. Рано или поздно их время закончится, мы придём к власти. Мы придём к власти, поддерживаемые украинским народом, и тогда мы будем их наказывать за те преступления, которые они совершили по отношению к нашей стране», — заявил Кива.

Нардеп от ОПЗЖ Вадим Рабинович в своём выступлении вскрыл подоплёку намерения властей ограничить свободу СМИ (имея в виду скандальный законопроект о медиа): пусть человек не получает достоверной информации, «пусть лучше смеётся, а потом распродаёт своих собак и кошек, потому что расплатиться больше нечем». «Я новое лицо». Посоветовавший пенсионерке продать пса для оплаты коммуналки депутат Рады извинился © Украина.ру/Стрингер

Он также напомнил, что в Ивано-Франковске похоронили очередного ветерана дивизии СС «Галичина», и подчеркнул: «Похороны были государственными, мэр города, люди в фашистской форме — всё как положено. Обещали открыть мемориал».

«Вас не только грабят, но и полностью узаконивают фашизм и фашистов. Беда в нашем доме. Надо вставать на защиту украинской земли. Фашизм не прошёл в 45-м году и сейчас не пройдёт. Конец фашизма один. Слава Украине той, которая покончит с фашизмом!» — сказал депутат.

Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко отметила, что в зале парламента нет многих депутатов, вообще «базар-вокзал», и это в тот момент, когда «для страны выбрали диаметрально неверную стратегию жизни». Политик рассказала, что накануне депутаты пытались убедить премьера и министров в том, что «нельзя сегодня продавать порты, аэропорты, нельзя продавать землю, нельзя принимать такой трудовой закон, какой они сейчас хотят принимать…».

Тимошенко также напомнила о том, что в стране несколько месяцев подряд идёт падение промышленного производства, «впервые в истории Украины… почти на 25% провален бюджет января и провален бюджет 2019 года». По словам политика, серьёзная проблема с долгами по зарплатам — более 3 млрд гривен. В Офисе президента Украины придумали, как допустить иностранцев на рынок земли — СМИ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Страна идёт к полному развалу», — констатировала лидер «Батькивщины», добавив, что Херсонский и Николаевский порты «отданы иностранным корпорациям навсегда». Готовятся отдать в концессию прибыльный Львовский аэропорт.

«Что мы делаем со страной? И поэтому я хочу сказать, что надежды, что это правительство, этот президент сменят курс на правильный ради Украины и людей, не существует такой надежды. И сейчас нам надо бороться», — заявила Юлия Тимошенко. Она добавила, что уже «на среду или четверг они поставили в сокращённом режиме принятие в целом закона о продаже земли».

Политик считает, что инициаторы «хотят нарушить все регламентные основы и за 40 минут принять решение о полной продаже сельскохозяйственной земли Украины, а также лесов, водоёмов, заповедников и так далее».

«Просто пришла саранча в Украину, и нужно их останавливать. Я хочу сейчас обратиться к стране: среда и четверг — два ключевых дня, когда они хотят полностью отдать украинскую землю. Обращаюсь ко всем людям доброй воли: поднимайтесь на борьбу!» — сказала Тимошенко, завершив своё революционное выступление известным лозунгом националистов «Слава Украине!» (что, несомненно, отпугнёт значительную часть «людей доброй воли»). Приватизация земли: как изменится Украина © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По всей видимости, состоявшаяся накануне встреча депутатов с премьер-министром Алексеем Гончаруком не привела к результатам. Как сообщил журналистам депутат Рады из фракции ОПЗЖ Нестор Шуфрич, «там то же самое: не мешайте нам жить, мы знаем, как сделать, чтобы было хорошо, а на вопрос «объясните» — (ответ. — Ред.) «потом увидите».

Шуфрич отметил, что у правительства нет ответа на то, как поднять украинцам пенсии, которые сейчас вдвое ниже, чем были в 2013 году, «зато надо всё продать, особенно землю».

Депутат отметил, что в этих условиях оппозиции будет очень непросто, но она готова «блокировать ненормальные решения правительства и отстаивать интересы наших граждан». Что касается представителей партии власти, то Шуфрич предположил: «они не ведают, что творят». По его словам, дискутировать с ними невозможно: «мы видим, что команда спускается сверху, абсолютное большинство людей не понимают, зачем это делается, но нажимают зелёную кнопку».

Что ж, судя по всему, эта неделя в Верховной Раде (и не только) может быть очень горячей.