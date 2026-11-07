https://ukraina.ru/20261107/nakazat-nevinovnykh-chto-vlasti-ukrainy-skryvayut-v-pytochnoy-azova-1084318469.html

Наказать невиновных. Что власти Украины скрывают в пыточной "Азова"*

Наказать невиновных. Что власти Украины скрывают в пыточной "Азова"* - 07.11.2026 Украина.ру

Наказать невиновных. Что власти Украины скрывают в пыточной "Азова"*

Скандал с очередной "тайной тюрьмой" на территории Украины может иметь большие политические последствия. Именно поэтому арестованы защитники, а не виновники.

2026-11-07T06:04

2026-11-07T06:04

2026-11-07T06:04

репрессии на украине

эксклюзив

украина

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владимир зеленский

сбу

"азов"

вооруженные силы украины

похищение

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2 ноября в одном из домов Петропавловской Борщаговки в Киеве была обнаружена "тайная тюрьма" корпуса НГУ "Азов"*, в которой незаконно удерживали и пытали несколько десятков человек. Речь шла о тех, кто ушел в СОЧ и кого после поимки передали не правоохранительным органам, а "на подвал".История обнаружения тюрьмы не так важна. Кто-то из удерживаемых лиц добрался до телефона, позвонил родным, родные обратились за помощью к хозяйке частной клиники и активистке Валентине Молодой, она раскачала ситуацию, под зданием собрался народ, начались столкновения и т.д. — восстановлением деталей занимаются украинские власти, задача которых отвести внимание от главного. Главное же заключается в том, что вся Украина пронизана такими "тайными тюрьмами" и об этом известно на самом верху. Заявление приехавшего на место событий главы ОП Буданова** (спрашивается, почему приехал именно он?) — тому ярчайшее подтверждение. Зачем он сообщил о наличии других тюрем, неизвестно. На следующий день Буданов** разоблачительного пафоса лишился и уже действовал в рамках мейнстрима, заявив: "Конкретные лица и инициаторы этих событий обязательно будут установлены и наказаны".Кампания дискредитации протестовавших, которые вытащили пленников из пыточной "Азова"* началась сразу же. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал события на Борщаговке "провокацией, из которой торчат российские уши", а украинские СМИ сообщили, что "российские пропагандисты "придумали" пыточную, чтобы сорвать мобилизацию". Затем власти организовали на Майдане небольшой митинг "солидарности с военными". 14-летний Алексей Пекур, которого находившиеся на объекте НГУ люди избили лопатой, ногами и руками, незамедлительно попал на сайт "Миротворец".Апогеем медийной дискредитации стали уголовные дела от СБУ, где заявили, что Молодая "выдавала себя за медика и задействовала частный автомобиль, не имеющий никакого отношения к медицинскому учреждению Украины" и "спровоцировала столкновения вблизи пункта временной дислокации НГУ в обмен на денежное вознаграждение". 3 ноября замглавы СБУ Иван Рудницкий сообщил, что СБУ и НПУ идентифицировали более 100 участников инцидентов, у которых проводятся обыски и решается вопрос об их задержании. Исполняющий обязанности главы НПУ Максим Цуцкиридзе уточнил: "Мы установили 16 радикально настроенных лиц, совершавших активные действия. Мы каждому из них дадим оценку в будущем. 26 человек поддерживали эти действия". По данным НПУ, протестующие повредили 4 полицейских автомобиля и автобус НГУ. В ходе обысков полиция заставила "установленных лиц" принести извинения за свои поступки, а 5 ноября Киевская областная прокуратура сообщила, что некой 22-летней девушке было предъявлено подозрение в "препятствовании законной деятельности ВСУ" (ст. 114-1 УК) за то, что она якобы "раскачивала автобус НГУ".4 ноября были задержаны трое: Валентина Молодая, находившийся в машине "скорой помощи" фельдшер Виктор Ен и жена одного из узников "тайной тюрьмы" Татьяна Киреева, которую СБУ назвала "активной участницей столкновений, которая призвала к блокированию и повреждению автобуса НГУ". Подозрение вручено по двум статьям УК: 114-1 ("препятствование деятельности ВСУ") и 114-2 ("несанкционированное распространение информации о расположении ВСУ").В тот же день Соломенский суд арестовал Валентину и Татьяну Кирееву без права внесения залога. В суде Молодая заявила, что является главным врачом частной клиники "Прайм", предоставляющей экстренную медицинскую помощь, и, согласно законодательству, может "исполнять любые обязанности, если речь идёт о жизни и здоровье людей"."Я давала присягу народу Украины," — сказала она.Киреева пояснила суду, что приехала к зданию с двумя сестрами, чтобы добиться госпитализации ее гражданского мужа Кулешова, который, находился в тяжелом состоянии после побоев по ногам, спине и затылку со стороны членов "Азова"*."Я спасла четырех человек. Один бы точно погиб второго числа, не дожил бы до утра, потому что у него был гнойный абсцесс, все в язвах, был ужасный запах гноя", — заявила Киреева.Адвокат задержанной показал суду фото побоев Кулешова и подтвердил, что еще 29 октября, задолго до происшествия на Борщаговке, обратился по этому поводу в ГБР и военную прокуратуру. Реакция на слова адвоката не последовала.Водителя "скорой помощи" Виктора Ена также отправили под стражу без права внесения залога по причине того, что он якобы снимал на камеру дом, который был военным объектом.При том, что Буданов* во время протестов обещал выяснить, что происходит с "тайными тюрьмами", которых, по его же словам, на территории Украины много, за решетку пока отправлены только участники протестов. О вручении подозрений военным за возможные пытки и похищения ничего не сообщается, хотя ГБР как бы за расследование взялось."Сегодня обстановка в Киеве и области контролируемая и спокойная", — отчитались в СБУ. Именно это властям и требовалось.Интересно, что ни в отчетах спикеров СБУ, ни в предъявленных суду "пидозрах" о заявленном СМИ и блогерами "русском следе" нет ничего. Это говорит о том, что события связаны исключительно с внутренними социальными проблемами Украины, но в качестве "антикриза" их попытались медийно превратить в результат агентурного влияния извне. Помимо "стабилизации общественных настроений" у действий властей, очевидно, есть и более конкретные политические цели.С 2024 года Украина испытывает острый дефицит с личным составом ВСУ. Добровольцы закончились, поэтому по инициативе Генштаба было принято решение о частном рекрутинге. Сначала эта мера предполагалась как прогрессивная — рекрутеры разных подразделений ВСУ будут конкурировать за мобилизуемых путем предложения им лучших условий и более интересных зарплат. Но закончилось все "бусификацией" с привлечением к похищениям людей криминала и жесточайшим разгулом коррупции. "Бусификация" — это не просто отлов "ухилянтов" с последующей отправкой их в воинские подразделения. Это криминальный бизнес, в процессе которого похищают людей и за деньги распределяют их в штурмовики. Или берут у них выкуп либо сразу в "бусике", либо, продержав какое-то время "на подвале" в одном из таких зданий, как в Петропавловской Борщаговке. В процессе "подготовки" клиента и его родных к выплате денег там пытают. Похожая ситуация — и с СОЧниками, на которых охотятся нанятые подразделениями (например, "Азовом"*) рекрутеры, а по сути бандиты. Власти об этом прекрасно знают (снова в подтверждение слова Буданова**), но, несмотря на прошедшую недавно волну критики бусификации со стороны ряда нардепов и омбудсмена, ничего не делают и делать не будут. Экс-министра обороны Федорова уволили формально за провал реформы ТЦК, отреформировать работу которых нельзя. "Бусификация" — единственный действенный способ пополнения для ВСУ. Прекратить ее можно будет только после прекращения войны. Проблема же в том, что такие подходы не устраивают главного донора Украины — ЕС. Точнее, ЕС все устраивает, если похищения и пытки — это "ложь российской пропаганды". Сейчас же, как было сказано, СБУ "российский след" не обнаружила, зато есть новый скандал с и так скандальными и проблемными для Европы неонацистами из "Азова"*. Процесс евроинтеграции Украины, равно как и процесс выдачи денег на продолжение войны, в таких обстоятельствах может пострадать и этого надо всеми способами избежать.Кроме того, ситуация на Борщаговке может усилить "партию войны" на Украине, а это, как ни странно, оппоненты Зеленского из группы "поросят" и "соросят". В смысле для Зеленского война тоже является выгодным предприятием, но есть варианты, при которых он бы согласился на мирное соглашение, а вот для "партии войны", особенно для "соросят", таких вариантов нет. Если власти начнут наказывать военных за то, что они пополняют армию "как могут", это станет хорошим предлогом для демарша "партии войны" с требования ужесточить мобилизацию. Например, снизить мобилизационный возраст или призывать женщин, от чего Зеленский до сих пор отказывался по в том числе политическим причинам.Нельзя забывать и о новом витке операции НАБУ "Карфаген" против СБУ и Генпрокуратуры. Это еще один кейс слияния криминала с государством, что очень плохо для открытия кластеров по вступлению в ЕС. И, конечно, этот кейс дает новые основания европейцам требовать от Зеленского "комплексной реформы системы правосудия", то есть выведения под внешнее управление всех силовых органов и судов.Еще одна потенциальная проблема — растущее недовольство граждан продолжением бессмысленной войны, отключениями света и действиями "бусификаторов". Это недовольство периодически выплескивается в стихийные бунты вроде того, который произошел в Борщаговке. Пока они локальные и быстро подавляются, но кто знает, что будет дальше?И, конечно, власти очень не хотят, чтобы кто-то, кроме "российской пропаганды" заговорил о сети тюрем-пыточных для оппозиционеров, на которой держится режим прямо с 2014 года. Большим секретом это не является. Сразу после Майдана такими пыточными стали все подвалы зданий СБУ в областных центрах. Назначенная еще при Януковиче омбудсмен Лутковская заявляла, что эти "СИЗО СБУ" незаконные, но ее назвали "агентом России", а потом поменяли на лояльного человека. Примерно с 2015 года и до начала СВО свои "тайные тюрьмы" держали все нацбаты в зоне боевых действий на Донбассе. Широко известна частная тюрьма "Азова"* под названием "Библиотека", где содержавшихся в ней людей называли "книгами". Чуть менее известна частная тюрьма "Айдара"* в колбасном цеху в Половинкино (ЛНР), где людей держали в коптильнях для мяса с земляным полом. Мы писали о ней здесь. О другой "тайной тюрьме" "Азова"* в Новогродовке (ДНР) нам рассказала прошедшая ее женщина, которую в прошлом году обменяли в Россию. О том, что происходило в "спортзале" СБУ в Киеве, можно прочитать здесь. О фиксации УВКПЧ ООН похищений и пыток при задержании и содержании в местах лишения свободы — здесь.Поэтому никаких нарушений в доме "Азова"* на Борщаговке не обнаружено, протесты — результат "российской или пророссийской провокации", а подозрения военным предъявлены не будут.* организации, признанные в РФ террористическими** лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов в РФ

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Павел Волков https://cdn.imgukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

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Павел Волков https://cdn.imgukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

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