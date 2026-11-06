https://ukraina.ru/20261106/nazyvali-narkobaronov-bratyami-i-otchayanno-zaschischali-zelenskogo-nabu-prishlo-za-sbu-1084296120.html

Называли наркобаронов "братьями" и отчаянно защищали Зеленского: НАБУ пришло за СБУ

Называли наркобаронов "братьями" и отчаянно защищали Зеленского: НАБУ пришло за СБУ - 06.11.2026 Украина.ру

Называли наркобаронов "братьями" и отчаянно защищали Зеленского: НАБУ пришло за СБУ

Не успели пройти промежуточные выборы в Конгресс США, на которых разгромную победу одержала Демпартия, как Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) совершило мощный удар по диктатуре Зеленского.

2026-11-06T08:31

2026-11-06T08:31

2026-11-06T08:31

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НАБУ вместе с рядом других антикоррупционных органов было создано после Майдана под эгидой Демпартии США и структур Евросоюза для удержания под контролем новых украинских властей. Директор НАБУ назначается путем конкурса, где решающий голос имеют "международные эксперты", не подчиняется ни одному из украинских министерств и снять его нельзя. Зато он может заводить уголовные дела против всех, кроме высших чиновников (для этого нужно еще согласие генпрокурора) и президента, у которого иммунитет. В здании НАБУ в Киеве есть специальный кабинет представителя ФБР, который осуществляет надзор за деятельностью бюро, но напрямую в нее не вмешивается.До второй каденции Трампа НАБУ не было слишком активным, скорее оно собирало компромат на представителей украинской власти, тем самым направляя их на проведение нужных реформ. Тем не менее, Порошенко* пытался снять первого директора бюро — Артема Сытника. Безуспешно. Тогда-то и выяснилось, что этот орган реально независимый — от Киева.У выигравшего в в том числе на волне антикоррупционного популизма выборы в 2019 году Зеленского с НАБУ сначала проблем не было. Тем более, его в тот момент поддержали "соросята" — группа журналистов, блогеров и активистов, сидевших на грантах американского посольства. Прямо перед президентскими выборами 2019 года грантовые СМИ опубликовали расследование воровства команды Порошенко* на оборонных закупках ("дело Свинарчуков"), которое стало "коррупционной бомбой", приведшей Зеленского к власти. Уголовное дело против главного фигуранта — экс-главы СНБО Олега Гладковского (Свинарчука) НАБУ открыло еще во время выборов, а сразу после выборов был произведен арест. Правда Гладковский очень быстро вышел под залог, но это обычный метод работы НАБУ. У бюро нет цели сажать коррупционеров, оно должно просто направлять украинскую политику в нужно для США русло. В общем, проамериканские "соросята" подыграли Зеленскому, а затем вошли в правительство и парламент, выдавив оттуда часть представителей старого олигархата и майданных националистов.Трамп в первый свой президентский срок (2016-2020 гг.) в эти дела не лез. Он отбивался от бесконечных обвинений от работы на Россию, давал Киеву "Джавелины", "отжимал" у китайцев запорожский авиазавод "Мотор-Сич" и радовался, что Зеленский назвал его "нашим великим учителем". В 2020 году к власти в США вернулась материнская для НАБУ Демпартия, и Зеленский решил усугублять конфликт с РФ. В 2021 году главный пророссийский политик Украины Виктор Медведчук получил подозрение в госизмене, был помещен под домашний арест, все его телеканалы были закрыты. Россия лишилась надежды на изменение майданной политики электоральным путем, в начале 2022 года началась СВО.Зеленский делал все, что от него требовалось, США давали Киеву деньги и оружие — до возвращения Трампа в президентское кресло в 2024 году НАБУ ничего политически громкого не совершали. Самые резонансные дела — против нардепа Деркача и схемы закупки угля "Роттердам+" — касались "русского следа" и не ставили под сомнение легитимность власти Зеленского. Но Россия не пала под натиском санкций и украинского "контрнаступа", пришедший к власти Трамп рассказывал, как он уважает Владимира Путина и быстро договорится об окончании войны, "соросята" потеряли американские деньги и перебежали в европейские фонды, а Зеленский со своим ближайшим окружением под предлогом войны узурпировал власть (отказался от выборов) и стал разворовывать западную финансовую помощь. Если бы Киев побеждал, последнее можно было бы простить, но ситуация была иной — Зеленский публично отказался от "границ 1991 года" и поставил целью "сохранить государственность". Все поняли, что он хорошо устроился с вечной войной, не приводящей к победе ни одной из сторон, без выборов и с возможностью воровать западную помощь. И вот летом 2025 года ориентирующееся на интересы Демпартии США и Евросоюза НАБУ вручает подозрение в разворовывании западной помощи вице-премьеру Украины и куму Зеленского Алексею Чернышову. В ответ Зеленский руками СБУ задерживает занимавшихся расследованием детективов НАБУ по подозрению в госизмене в пользу России и под предлогом необходимости "очистить структуры от российского влияния" подписывает закон, подчиняющий НАБУ подконтрольному себе генпрокурору. Трамп не отреагировал никак, Европа осудила Зеленского и потребовала вернуть как было, внутри страны сформировалась "антизеленская коалиция", а НАБУ опубликовало "пленки Миндича", потенциально превращающие в фигуранта уголовных дел и самого Зеленского.Началось противостояние, определяющее сегодня на Украине все. По его нынешним результатам Зеленский потерял главу ОП, ряд министров, генпрокурора, главкома ВСУ, был вынужден поменять руководство СБУ (правда на все еще лояльное) и вот-вот потеряет главу Нацбанка. Задача со стороны Европы сформулирована в прошлогоднем докладе Еврокомиссии — "комплексная реформа системы правосудия", то есть усиление независимых от Киева антикоррупционных органов и наделение таким же статусом всех силовиков — от ГБР до СБУ. Ставшего неудобным и бессмысленным Зеленского нельзя снять во время войны, но можно лишить фактической власти, вернув Украину в состояние до 2019 года, когда за место оператора западной гегемонии в стране боролись несколько более-менее равнозначных групп.Главным инструментом власти Зеленского является СБУ. О тотальной коррумпированности этого органа мы писали в статье об "экономических" политзаключенных, но НАБУ, конечно, будет играть на другой теме. Так, прямо во время возвращения Демократам американского Конгресса, НАБУ проводит обыски у начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Кравчука, первого замначальника департамента защиты нацгосударственности СБУ Дуки и первого замначальника Главного управления "Д" Департамента защиты нацгосударственности СБУ Ковальчука и обнаруживает, что сотрудники СБУ, полиции и Генпрокуратуры крышевали колл-центры. И вот незадача: оказывается, что нынешние фигуранты — сплошь лица, причастные к прошлогодней попытке Зеленского лишить НАБУ независимости. Подробности сейчас не важны. Достаточно сказать, что, по версии следствия, группировку возглавлял наркобарон и основатель картеля "Химпром" Егор Буркин по прозвищу "Мексиканец", а сотрудники СБУ помогали ему похищать и пытать людей на Украине и в Европе. Показательно, что генерал-майор СБУ Дука, который проходит по делу как "Аким", называл членов банды Буркина "братьями".Нынешние обыски и задержания — продолжение операции "Карфаген", по результатам первой волны которой Зеленский потерял генпрокурора Кравченко. Собственно, сбежавший за границу экс-генпрокурор назвал события местью за попытку уголовного преследования директора НАБУ Кривоноса и окружения главы САП Клименко. То есть все перечисленное является звеном борьбы за настоящую власть на Украине: Зеленский всеми доступными ему способами пытается представить созданные Демпартией США и ЕС антикоррупционные органы как пророссийских госизменников, а антикоррупционные органы — выбить из рук Зеленского силовой аппарат. Теперь пришел черед СБУ, возглавляемой, как считается, личным киллером Зеленского Александром Покладом. По крайней мере ГУР Украины публично заявляло, что именно Поклад занимался ликвидацией члена переговорной группы в Стамбуле в 2022 году и одновременно агента ГУР Киреева. У "конторы" есть показания похищенного из ОАЭ нардепа Христенко о работе НАБУ в интересах России, что пока остается чем-то вроде последней надежды Зеленского. Если вслед за Кравченко удастся сбить с поста и Поклада, на этом возможности Зеленского управлять процессами в стране закончатся.Но победа Демпартии США в Конгрессе активизировала не только операцию "Карфаген". ВАКС обязал и.о. генпрокурора Ковальского зарегистрировать подозрение в отношении главы правящей фракции "Слуга народа" в парламенте Давида Арахамии. В конце прошлого года он фрондировал, но в итоге договорился с Зеленским и сейчас организовывает все нужные голосования. Например, саботирует внедрение той самой "комплексной реформы системы правосудия". Вручить подозрение ему пока вряд ли смогут, но это пока. Да и опять же, у НАБУ нет задачи никого сажать. Бюро создано для контроля на украинскими политиками. Трамп этим не занимался, но "демократический" Конгресс заняться может. Ведь Зеленский будет просить финансовую помощь, на это он и делал ставку, участвуя своей критикой Трампа в предвыборной кампании Демократов. А помощь дадут (по крайней мере, попробуют включить ее в какой-то очень важный для Трампа пакет законов) при выполнении определенных условий. Главное условие на сегодняшний день — реформа силовых органов. Если Зеленский ее проведет, то активность НАБУ обязательно спадет. Но в то же время разрушится и построенная на "осваивании" западной помощи вертикаль власти Зеленского.* Внесён в перечень экстремистов и террористов в РФ

https://ukraina.ru/20191108/1025604797.html

https://ukraina.ru/20260825/dmitriy-tabachnik-sorosyata-i-natsionalisty-sozdadut-vremennyy-soyuz-chtoby-zabrat-vlast-u-zelenskogo-1082759561.html

https://ukraina.ru/20261104/opyat-koll-tsentry-sbu-politsiya-i-genprokuratura-ukrainy-kryshevali-moshennikov--nabu-prishlo-s-obyskami-1084267930.html

https://ukraina.ru/20260914/blizkiy-k-arakhamii-i-kritik-nabu-kto-zaymet-dolzhnost-genprokurora-ukrainy--1083173805.html

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россия, украина, владимир зеленский, дональд трамп, набу, сбу, ес, эксклюзив, сша