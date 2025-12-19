https://ukraina.ru/20251219/pytki-zalozhniki-i-krugovaya-poruka-pravookhraniteley-chto-obnaruzhila-missiya-oon-na-ukraine-v-2025-godu-1073288187.html

Пытки, заложники и круговая порука правоохранителей. Что обнаружила миссия ООН на Украине в 2025 году

Докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) о ситуации на Украине в период с 1 июня по 30 ноября 2025 года охватывает целый ряд проблем, но ключевой и нерешенной так и остается безнаказанный произвол в отношении задержанных в связи с конфликтом гражданских лиц.

Официальные и неофициальные тюрьмыВ докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН), охватывающем период с 1 июня по 30 ноября 2025 года приведены данные о том, что Офис генпрокурора Украины инициировал 10 495 расследований по "коллаборационизму". Из анализа 326 приговоров по соответствующим делам эксперты ООН сделали вывод, что минимум 21 человек был осужден за действия, которые в принципе не предусматривают уголовное преследование. Это действия, к которым, согласно 4-й Женевской конвенции, оккупирующая сторона может законно принуждать, поскольку они необходимы для удовлетворения потребностей населения. Примеры такой деятельности мы приводили неоднократно, но их приводят и аналитики ООН. Так, суд приговорил женщину из ЛНР к пяти годам лишения свободы условно и конфискации имущества после того, как она в течение двух месяцев занимала должность в пенсионном фонде российской администрации, распределяя гуманитарную помощь.Но в данном случае срок хотя бы условный, а в описанном нами ранее случае предпринимателя из Киевской области Анатолия Мируты, человек в первой инстанции получил 10 лет реального срока за то же распределение гуманитарной помощи, но не занимая при этом никаких должностей в российской администрации. Таким образом, в решениях украинских судов нет системности и предсказуемости. Мирута — инвалид детства, в 2016 году ему поставили искусственный клапан на сердце, а пару недель назад у него в СИЗО произошел тяжелый ишемический инсульт, потребовавший операции. В выписке — рекомендация принимать определенные лекарства и регулярно наблюдаться у невролога и кардиолога. Однако Мируту не отправили даже в санитарную часть СИЗО, поскольку она заполнена, а вернули в таком состоянии в обычную камеру. Наблюдаться у врачей он, конечно, не сможет. Только непосредственная угроза для жизни вынудила суд впервые с момента ареста Анатолия в 2022 году назначить ему залог. Но сумма в 600 тысяч гривен для обычного человека, еще и давно находящегося под стражей, неподъемная.Такой подход, указано в отчете "ставит жителей оккупированной территории в безвыходное положение, когда они могут на законных основаниях быть принуждены к выполнению определенной работы, но рискуют судебному преследованию и наказанию со стороны властей своей собственной страны".Также этой осенью вышел доклад ООН "Обращение с гражданскими лицами, лишенными свободы", который существенно дополняет картину. В нем зафиксированы случаи, когда по закону о "коллаборационизме" обвинения выдвигали тем, кто "работал в аварийноспасательных службах, строительстве, системах водоснабжения, в сфере предоставления гуманитарной помощи или занимался вывозом мусора во время оккупации".В докладе приведено сообщение Минюста Украины с количеством заключенных по делам, связанным с конфликтом, по состоянию на 21 июля 2025 года — 2258 человек. Также, со ссылкой на сайт Офиса Генерального прокурора, указано, что с 24 февраля 2022 года украинские власти начали 22 814 соответствующих уголовных расследований. Под термином "дела, связанные с конфликтом" понимаются уголовные дела в отношении лиц, обвиняемых по статьям 109—114-2 (от захвата власти до передачи данных о ВСУ), 258—258-6 (все, связанное с терроризмом), 260 (незаконные вооруженные формирования), 436-442 (пропаганда коммунизма, отрицание российской агрессии и т.д.) УК Украины.Но эти данные не выглядят релевантными, потому что еще год назад приговоров с реальным сроком по тому же набору статей было порядка 3,5 тысяч (по данным Генпрокуратуры Украины). Это только те, кто получил приговор, не включая находящихся в СИЗО без приговора. Невозможно представить, чтобы за год общее число заключенных стало меньше, учитывая ежедневные сообщения пресс-служб СБУ и прокуратур о задержаниях в связи с конфликтом. Если считать широко, с преследованиями дезертиров и уклонистов, то с начала 2022 года открыто более 395 тысяч уголовных дел. Учитывая, что по самоволке, дезертирству, уклонению от призыва и непослушанию открыто более 352 тысяч дел, то чисто политических остается примерно 89 тысяч. Сколько преследуемых находится в местах лишения свободы, никто не сообщает, но несколько тысяч человек — точно.Условия содержания — никуда не годные. Пятеро жителей Харьковской области сообщили, что в сентябре 2022 года их доставили в исправительную колонию, где они находились от нескольких дней до трех месяцев без официального учета и судебного рассмотрения. Им не давали никаких объяснений и не обеспечивали доступа к внешнему миру. Опрошенные описывали, что большую часть времени они сидели на бетонном полу со связанными руками, получали еду только раз в день и регулярно подвергались избиениям.Но УВКПЧ фиксирует и неофициальные тюрьмы, в которые просто нельзя попасть. Начиная с июня 2023 года УВКПЧ получило 31 сообщение о содержании лиц в неофициальных местах содержания под стражей. По словам опрошенных, их размещали в подвалах, квартирах, гостиничных номерах или офисах следственных органов на периоды, которые длились до нескольких дней. В 17 случаях задержанных избивали и угрожали им, что происходило в основном во время допросов. Большинство их этих тайных тюрем функционировало в первые месяцы СВО, но некоторые, по всей видимости, существуют и до сих пор.Круговая порукаРасследование преступлений, связанных с конфликтом, в основном осуществляет СБУ, сотрудники которой, по словам опрошенных, в большинстве случаев ответственны за пытки и жестокое обращение. 17 опрошенных сообщили, что к пыткам прибегали сотрудники полиции или военнослужащие ВСУ."Когда меня арестовывали, меня сильно толкнули о стену. После этого голова и рука очень болели, но врач на медицинском осмотре сказал мне просто "не жаловаться"", — рассказала женщина, задержанная в связи с конфликтом, во время первичного медицинского осмотра после помещения в изолятор временного содержания.16 опрошенных сообщили, что имели видимые травмы от избиений при поступлении в СИЗО, но медчасти изоляторов даже не всегда их фиксировали. Например, один опрошенный заявил, что после поступления в Винницкое СИЗО в начале 2023 года медчасть не зафиксировала синяки на ногах, полученные им в результате избиения сотрудниками СБУ накануне.Помимо людей, которых Украина преследует в нарушение международных конвенций, но все-таки по своему внутреннему закону, есть и задержанные вообще без оснований. УВКПЧ опросило пятерых граждан России, которые были задержаны в Курской области в августе 2024 года украинскими военными и впоследствии депортированы на территорию Украины вместе с российскими военнопленными. 4-я Женевская конвенция в принципе допускает такое в случае, когда это необходимо по соображениям безопасности (как с детьми из украинских приютов, которых Россия вывезла из зоны боевых действий), но эти люди не могут быть заложниками, они не подлежат обмену как военнопленные и должны получить возможность вернуться домой. Согласно ст. 35 4-й Женевской конвенции, перемещенные на территорию Украины жители Курской области РФ имеют право свободно покинуть Украину, однако их передают лишь в рамках обмена удерживаемыми лицами, а некоторое количество курян все еще удерживается на территории Украины.Кроме того, на Украине задерживают и удерживают граждан России по формальным основаниям нарушения миграционного законодательства. УВКПЧ ООН пока не получило доступ к местам содержания этих людей.Несмотря на то, что факты нарушений выявлены, ответственности никто не несет."В 2022 году я подал жалобу в ГБР на незаконное задержание и жестокое обращение. Производство открыли только после того, как суд обязал это сделать, но вскоре дело закрыли. Позже его пришлось открыть снова, так как я обжаловал это решение. Сейчас уже май 2025 года, однако никто так и не взял у меня показания о том, что произошло", — говорит мужчина, задержанный в связи с конфликтом, о ходе расследования предполагаемых нарушений прав человека.По данным Государственного бюро расследований (ГБР), которое отвечает за расследование преступлений, совершенных правоохранительными органами, с июня 2023 года в суд было направлено всего 123 уголовных дела по пыткам и жестокому обращению, но неизвестно, сколько из этих дел касались задержанных в связи с конфликтом. Кроме того, нет информации о результатах. Зато известно, что 32 человека, задержанных в связи с конфликтом, жаловались на пытки. ГБР начала расследование в 25 случаях и то не по собственной воле, а по решению суда. Прогресс же в расследованиях либо незначительный, либо вообще отсутствует.ГБР очевидно не хочет привлекать к ответственности сотрудников СБУ. Некоторые дела закрывали даже без опроса потерпевших, а суды не ставили под сомнение основания для закрытия дел. Например, обосновывая закрытие расследования по недельному произвольному задержанию женщины в частной квартире в Днепропетровске в 2023 году, ГБР заявило, что она добровольно согласилась оставаться там в течение недели в сопровождении сотрудников СБУ. Суд первой инстанции принял это заявление без вопросов и признал обвиняемую виновной в "коллаборационизме".Был единственный случай, когда дело о пытках дошло до суда в июле 2025 года. Оно касалось 68-летнего заключенного, которого избил сотрудник Николаевского СИЗО в апреле 2024 года. Однако заключенный после операции, перенесенной из-за побоев, остался под стражей, а предполагаемый преступник, после временного отстранения, продолжил работать в учреждении.Заложники для обменаВопросы у УВКПЧ ООН вызывает и законность "обмена" гражданских лиц. В июле 2024 года Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, Офис Уполномоченного по правам человека и СБУ запустили проект "Хочу к своим". Он предусматривает функционирование сайта с персональными данными задержанных в связи с конфликтом, преимущественно граждан Украины, которые согласились на перемещение в Российскую Федерацию. Сомнительно и то, что разглашение персональной информации служит законной цели, и то, что содержащиеся под стражей дали добровольное и осознанное согласие на такое разглашение. Одно дело — подписать согласие на "обмен" в РФ, а другое — выложить подписанный документ в публичное пространство. Выбор людям никто не предоставлял.Иногда процедуру предоставления согласия ускоряли, создавая дополнительное давление на человека. УВКПЧ задокументировало несколько случаев, когда задержанных будили около полуночи, чтобы они подписали соглашение об "обмене на военнопленных", а решение утверждалось судом без участия адвоката.В результате 23 мая 2025 года по соглашению об "одновременном взаимном освобождении" Украина передала России 120 гражданских лиц (это официально, но в редакции есть информация о том, что их было больше — прим. ред.). Также гражданских лиц включали обмены военнопленными 14 и 24 августа 2025 года. Согласно обновленному национальному законодательству Украины, подозреваемые, обвиняемые и осужденные в связи с конфликтом предоставили письменное согласие на "обмен как военнопленного", хотя согласно международному гуманитарному праву эти лица военнопленными считаться не могут. 3-я Женевская конвенция четко различает гражданских лиц и комбатантов, подлежащих интернированию. Обвинения с обменянных не снимают и продолжают судить их заочно.Согласно украинскому законодательству, лицо, подозреваемое в совершении преступления или осужденное на Украине, не может отказаться от гражданства. Выход из гражданства также запрещен, если это приведет к обретению лицом статуса без гражданства (Закон Украины "О гражданстве Украины" № 2235-111 от 18 января 2001, ст. 18-19). Тем не менее, при обмене гражданских лиц заставляют подписывать документы об отказе от гражданства.Работа УВКПЧ ООН — чуть ли не единственный международно-признанный источник информации о нарушении прав человека на Украине. Объективная фиксация — важный элемент для исправления ситуации в будущем и наказания виновных. Однако рекомендации, которые дает УВКПЧ Украине и международному сообществу по результатам анализа данных отчета, удивляют. Основных рекомендаций две: усилить просветительскую работу среди сотрудников правоохранительных органов Украины на предмет выполнения норм МГП, а также увеличить финансирования украинской пенитенциарной системы для улучшения условий содержания задержанных в связи с конфликтом. Очень сомнительно, что сотрудники СБУ пытают задержанных в тайных тюрьмах, потому что не знают, что пытки запрещены. Не менее сомнительно, что задержанных в связи с конфликтом, например, не вывозят вовремя в больницы для оказания медпомощи, потому что у Минюста не хватает для этого средств.Необходимо независимое международное расследование с мандатом ООН, которое только и сможет остановить творимый произвол.В нечеловеческих условиях содержания люди не дожидаются освобождения из мест заключения. Об этом — в материале "О тех, кто не дождался. Политзаключенные гибнут в украинских тюрьмах".

