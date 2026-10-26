Зеленский подписал указы о продлении военного положения и мобилизации на 90 дней
19:55 26.10.2026 (обновлено: 19:56 26.10.2026)
© REUTERS / Kylie Cooper Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на ГА ООН
© REUTERS / Kylie Cooper
Зеленский подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации. Новые сроки начнут действовать с 31 октября 2026 года и составят ещё 90 дней
Как сообщается на сайте Верховной рады, закон № 5029-IX о продлении военного положения и закон № 5030-IX о продлении всеобщей мобилизации возвращены с подписью Зеленского.
Сегодня голосами 293 депутатов это решение было принято парламентом. Рада проголосовала за продление военного положения уже в 21-й раз. Режим будет действовать до 29 января 2027 года.
О том, что Зеленский не собирается проводить выборы, прикрываясь военным положением, — в материале Зеленский заявил, что не уйдёт
Сегодня голосами 293 депутатов это решение было принято парламентом. Рада проголосовала за продление военного положения уже в 21-й раз. Режим будет действовать до 29 января 2027 года.
О том, что Зеленский не собирается проводить выборы, прикрываясь военным положением, — в материале Зеленский заявил, что не уйдёт
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