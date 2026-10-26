https://ukraina.ru/20261026/zelenskiy-podpisal-ukazy-o-prodlenii-voennogo-polozheniya-i-mobilizaii-na-90-dney-1084084759.html

Зеленский подписал указы о продлении военного положения и мобилизации на 90 дней

Зеленский подписал указы о продлении военного положения и мобилизации на 90 дней - 26.10.2026 Украина.ру

Зеленский подписал указы о продлении военного положения и мобилизации на 90 дней

Зеленский подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации. Новые сроки начнут действовать с 31 октября 2026 года и составят ещё 90 дней

2026-10-26T19:55

2026-10-26T19:55

2026-10-26T19:56

новости

владимир зеленский

верховная рада

мобилизация

военное положение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/09/17/1083373797_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d3cae18a54cefa240ddbdef6db40b654.jpg

Как сообщается на сайте Верховной рады, закон № 5029-IX о продлении военного положения и закон № 5030-IX о продлении всеобщей мобилизации возвращены с подписью Зеленского.Сегодня голосами 293 депутатов это решение было принято парламентом. Рада проголосовала за продление военного положения уже в 21-й раз. Режим будет действовать до 29 января 2027 года.О том, что Зеленский не собирается проводить выборы, прикрываясь военным положением, — в материале Зеленский заявил, что не уйдёт

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир зеленский, верховная рада, мобилизация, военное положение