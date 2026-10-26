Зеленский подписал указы о продлении военного положения и мобилизации на 90 дней - 26.10.2026 Украина.ру
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Зеленский подписал указы о продлении военного положения и мобилизации на 90 дней
Зеленский подписал указы о продлении военного положения и мобилизации на 90 дней - 26.10.2026 Украина.ру
Зеленский подписал указы о продлении военного положения и мобилизации на 90 дней
Зеленский подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации. Новые сроки начнут действовать с 31 октября 2026 года и составят ещё 90 дней
2026-10-26T19:55
2026-10-26T19:56
новости
владимир зеленский
верховная рада
мобилизация
военное положение
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Как сообщается на сайте Верховной рады, закон № 5029-IX о продлении военного положения и закон № 5030-IX о продлении всеобщей мобилизации возвращены с подписью Зеленского.Сегодня голосами 293 депутатов это решение было принято парламентом. Рада проголосовала за продление военного положения уже в 21-й раз. Режим будет действовать до 29 января 2027 года.О том, что Зеленский не собирается проводить выборы, прикрываясь военным положением, — в материале Зеленский заявил, что не уйдёт
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новости, владимир зеленский, верховная рада, мобилизация, военное положение
Новости, Владимир Зеленский, Верховная Рада, мобилизация, военное положение

Зеленский подписал указы о продлении военного положения и мобилизации на 90 дней

19:55 26.10.2026 (обновлено: 19:56 26.10.2026)
 
© REUTERS / Kylie Cooper Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на ГА ООН
 Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на ГА ООН - РИА Новости, 1920, 26.10.2026
© REUTERS / Kylie Cooper
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Зеленский подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации. Новые сроки начнут действовать с 31 октября 2026 года и составят ещё 90 дней
Как сообщается на сайте Верховной рады, закон № 5029-IX о продлении военного положения и закон № 5030-IX о продлении всеобщей мобилизации возвращены с подписью Зеленского.

Сегодня голосами 293 депутатов это решение было принято парламентом. Рада проголосовала за продление военного положения уже в 21-й раз. Режим будет действовать до 29 января 2027 года.

О том, что Зеленский не собирается проводить выборы, прикрываясь военным положением, — в материале Зеленский заявил, что не уйдёт
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НовостиВладимир ЗеленскийВерховная Радамобилизациявоенное положение
 
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