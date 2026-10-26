Еще 90 дней в концлагере Зеленского: Рада продлила военное положение - 26.10.2026 Украина.ру
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Еще 90 дней в концлагере Зеленского: Рада продлила военное положение
Еще 90 дней в концлагере Зеленского: Рада продлила военное положение - 26.10.2026 Украина.ру
Еще 90 дней в концлагере Зеленского: Рада продлила военное положение
Верховная рада проголосовала за продление военного положения на Украине с 31 октября ещё на 90 дней. Об этом следует из данных на сайте парламента
2026-10-26T14:13
2026-10-26T14:17
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Прямая трансляция заседания велась на парламентском телеканале. Соответствующее решение поддержали 293 депутата. Парламент проголосовал за продление военного положения уже в 21-й раз.Режим военного положения будет действовать до 29 января 2027 года.Военное положение и всеобщая мобилизация были введены на Украине 24 февраля 2022 года. С тех пор они неоднократно продлевались. Из-за военного положения в стране не проводятся ни парламентские, ни президентские, ни местные выборы, чем и пользуется Владимир Зеленский, чьи президентские полномочия истекли 20 мая 2024 года.О том, что Зеленский не собирается проводить выборы, прикрываясь военным положением, — в материале Зеленский заявил, что не уйдётБольше новостей представлено в ежедневном обзоре Проигрыш в Сербии, победа в Бразилии и откровения Маска. Хроника событий на утро 26 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, сербия, бразилия, владимир зеленский, верховная рада, украина.ру, илон маск
Новости, Украина, Сербия, Бразилия, Владимир Зеленский, Верховная Рада, Украина.ру, Илон Маск

Еще 90 дней в концлагере Зеленского: Рада продлила военное положение

14:13 26.10.2026 (обновлено: 14:17 26.10.2026)
 
© Фото : ba.org.ua / Перейти в фотобанкВерховная Рада
Верховная Рада - РИА Новости, 1920, 26.10.2026
© Фото : ba.org.ua
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Верховная рада проголосовала за продление военного положения на Украине с 31 октября ещё на 90 дней. Об этом следует из данных на сайте парламента
Прямая трансляция заседания велась на парламентском телеканале. Соответствующее решение поддержали 293 депутата. Парламент проголосовал за продление военного положения уже в 21-й раз.
Режим военного положения будет действовать до 29 января 2027 года.
Военное положение и всеобщая мобилизация были введены на Украине 24 февраля 2022 года. С тех пор они неоднократно продлевались. Из-за военного положения в стране не проводятся ни парламентские, ни президентские, ни местные выборы, чем и пользуется Владимир Зеленский, чьи президентские полномочия истекли 20 мая 2024 года.
О том, что Зеленский не собирается проводить выборы, прикрываясь военным положением, — в материале Зеленский заявил, что не уйдёт
Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Проигрыш в Сербии, победа в Бразилии и откровения Маска. Хроника событий на утро 26 октября
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