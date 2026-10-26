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Еще 90 дней в концлагере Зеленского: Рада продлила военное положение

Еще 90 дней в концлагере Зеленского: Рада продлила военное положение - 26.10.2026 Украина.ру

Еще 90 дней в концлагере Зеленского: Рада продлила военное положение

Верховная рада проголосовала за продление военного положения на Украине с 31 октября ещё на 90 дней. Об этом следует из данных на сайте парламента

2026-10-26T14:13

2026-10-26T14:13

2026-10-26T14:17

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Прямая трансляция заседания велась на парламентском телеканале. Соответствующее решение поддержали 293 депутата. Парламент проголосовал за продление военного положения уже в 21-й раз.Режим военного положения будет действовать до 29 января 2027 года.Военное положение и всеобщая мобилизация были введены на Украине 24 февраля 2022 года. С тех пор они неоднократно продлевались. Из-за военного положения в стране не проводятся ни парламентские, ни президентские, ни местные выборы, чем и пользуется Владимир Зеленский, чьи президентские полномочия истекли 20 мая 2024 года.О том, что Зеленский не собирается проводить выборы, прикрываясь военным положением, — в материале Зеленский заявил, что не уйдётБольше новостей представлено в ежедневном обзоре Проигрыш в Сербии, победа в Бразилии и откровения Маска. Хроника событий на утро 26 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, сербия, бразилия, владимир зеленский, верховная рада, украина.ру, илон маск