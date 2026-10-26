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Еще 90 дней в концлагере Зеленского: Рада продлила военное положение
Еще 90 дней в концлагере Зеленского: Рада продлила военное положение - 26.10.2026 Украина.ру
Еще 90 дней в концлагере Зеленского: Рада продлила военное положение
Верховная рада проголосовала за продление военного положения на Украине с 31 октября ещё на 90 дней. Об этом следует из данных на сайте парламента
2026-10-26T14:13
2026-10-26T14:13
2026-10-26T14:17
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Прямая трансляция заседания велась на парламентском телеканале. Соответствующее решение поддержали 293 депутата. Парламент проголосовал за продление военного положения уже в 21-й раз.Режим военного положения будет действовать до 29 января 2027 года.Военное положение и всеобщая мобилизация были введены на Украине 24 февраля 2022 года. С тех пор они неоднократно продлевались. Из-за военного положения в стране не проводятся ни парламентские, ни президентские, ни местные выборы, чем и пользуется Владимир Зеленский, чьи президентские полномочия истекли 20 мая 2024 года.О том, что Зеленский не собирается проводить выборы, прикрываясь военным положением, — в материале Зеленский заявил, что не уйдётБольше новостей представлено в ежедневном обзоре Проигрыш в Сербии, победа в Бразилии и откровения Маска. Хроника событий на утро 26 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Новости, Украина, Сербия, Бразилия, Владимир Зеленский, Верховная Рада, Украина.ру, Илон Маск
Еще 90 дней в концлагере Зеленского: Рада продлила военное положение
14:13 26.10.2026 (обновлено: 14:17 26.10.2026)
Верховная рада проголосовала за продление военного положения на Украине с 31 октября ещё на 90 дней. Об этом следует из данных на сайте парламента