https://ukraina.ru/20261016/v-etom-tramp-prav-lukashenko-prizval-zelenskogo-vypolnyat-obeschaniya-i-idti-na-vybory-1083859257.html
"В этом Трамп прав": Лукашенко призвал Зеленского выполнять обещания и идти на выборы
"В этом Трамп прав": Лукашенко призвал Зеленского выполнять обещания и идти на выборы - 16.10.2026 Украина.ру
"В этом Трамп прав": Лукашенко призвал Зеленского выполнять обещания и идти на выборы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Владимира Зеленского выполнять обещания и идти на проведение выборов президента на Украине. Об этом 16 октября сообщили белорусские СМИ
2026-10-16T13:57
2026-10-16T13:57
2026-10-16T13:57
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По словам Лукашенко, Зеленский в своё время обещал пробыть на посту главы государства один срок и всё."Надо выполнять обещания. На выборы надо идти. В этом Трамп прав: обещал — надо выполнять обещания", — заявил президент Белоруссии.Он также выразил уверенность, что мир на Украине может наступить в этом или следующем году. Лукашенко подчеркнул, что завершение конфликта необходимо обеим странам, поскольку боевые действия истощают их ресурсы и влияют на экономику."И этот мир будет. Если не в этом году, то в следующем. Я абсолютно убеждён. Да, Россия мощнее, крепче, она ещё может долго воевать. Но всё равно истощение очень сильное, влияние на экономику огромное, вы это тоже видите. Кому это приятно и нужно? Россияне это понимают, они готовы к миру", — сказал он.При этом Лукашенко предупредил, что затягивание урегулирования ухудшит положение Украины."Украинцам, если они не пойдут на мирное урегулирование в этом году, в следующем будет ещё сложнее, а потом и невозможно будет", — добавил президент Белоруссии.Срок полномочий Владимира Зеленского истёк 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины тогда отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. При этом в недавнем интервью британскому журналисту Пирсу Моргану глава киевского режима заявил об отказе уходить в отставку и невозможности проведения на Украине выборов. Об этом – в материале Зеленский заявил, что не уйдёт
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новости, выборы, украина, россия, александр лукашенко, дональд трамп, владимир зеленский
Новости, выборы, Украина, Россия, Александр Лукашенко, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
"В этом Трамп прав": Лукашенко призвал Зеленского выполнять обещания и идти на выборы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Владимира Зеленского выполнять обещания и идти на проведение выборов президента на Украине. Об этом 16 октября сообщили белорусские СМИ
По словам Лукашенко, Зеленский в своё время обещал пробыть на посту главы государства один срок и всё.
"Надо выполнять обещания. На выборы надо идти. В этом Трамп прав: обещал — надо выполнять обещания", — заявил президент Белоруссии.
Он также выразил уверенность, что мир на Украине может наступить в этом или следующем году. Лукашенко подчеркнул, что завершение конфликта необходимо обеим странам, поскольку боевые действия истощают их ресурсы и влияют на экономику.
"И этот мир будет. Если не в этом году, то в следующем. Я абсолютно убеждён. Да, Россия мощнее, крепче, она ещё может долго воевать. Но всё равно истощение очень сильное, влияние на экономику огромное, вы это тоже видите. Кому это приятно и нужно? Россияне это понимают, они готовы к миру", — сказал он.
При этом Лукашенко предупредил, что затягивание урегулирования ухудшит положение Украины.
"Украинцам, если они не пойдут на мирное урегулирование в этом году, в следующем будет ещё сложнее, а потом и невозможно будет", — добавил президент Белоруссии.
Срок полномочий Владимира Зеленского истёк 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины тогда отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. При этом в недавнем интервью британскому журналисту Пирсу Моргану глава киевского режима заявил об отказе уходить в отставку и невозможности проведения на Украине выборов.