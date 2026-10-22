https://ukraina.ru/20261022/zelenskiy-ne-prostil-klichko-mozhet-stat-poslednim-kozlom-otpuscheniya---ischenko-1083974460.html

"Зеленский не простил": Кличко может стать последним "козлом отпущения" — Ищенко

"Зеленский не простил": Кличко может стать последним "козлом отпущения" — Ищенко - 22.10.2026 Украина.ру

"Зеленский не простил": Кличко может стать последним "козлом отпущения" — Ищенко

Зеленский и его команда несколько раз пытались снять Кличко или ограничить его полномочия. В свою очередь мэр Киева несколько раз обвинял главу украинского режима в конкретных неудачах, которые преследуют ВСУ на фронте. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-10-22T20:32

2026-10-22T20:32

2026-10-22T20:32

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Отвечая на вопрос о противостоянии Виталия Кличко и Владимира Зеленского, эксперт объяснил, почему киевского мэра так и не сняли и чем это обернулось.Ищенко рассказал, что Кличко хотели подвинуть с должности столичного градоначальника и поставить туда человека Зеленского после его прихода к власти. "Но оказалось, что у него есть серьезная поддержка, кроме того, его поддерживает киевский бизнес", — пояснил эксперт."Зеленскому пришлось отступить. Он этого не простил", — продолжил Ищенко. По его словам, команда Зеленского несколько раз пыталась снять Кличко или ограничить его полномочия.При этом, отметил эксперт, мэр Киева несколько раз обвинял Зеленского в конкретных неудачах, которые в последнее время преследуют ВСУ на фронте. "До Кличко дошло, что он рискует стать единственным козлом отпущения", — сказал политолог."Пока что Кличко удалось отбиться. Но ему ничего не простили и точат на него зубы", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: Россия заставит Европу оценить убытки от Украины, чтобы предотвратить новую войну" на сайте Украина.ру.Больше про ситуацию вокруг Украины — в материале "Дмитрий Евстафьев: Зеленский рассердил Трампа, потому что пообещал и не смог сломать Россию за 60 дней" на сайте Украина.ру.

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