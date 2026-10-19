https://ukraina.ru/20261019/rostislav-ischenko-rossiya-zastavit-evropu-otsenit-ubytki-ot-ukrainy-chtoby-predotvratit-novuyu-voynu-1083875913.html

Ростислав Ищенко: Россия заставит Европу оценить убытки от Украины, чтобы предотвратить новую войну

Ростислав Ищенко: Россия заставит Европу оценить убытки от Украины, чтобы предотвратить новую войну - 19.10.2026 Украина.ру

Ростислав Ищенко: Россия заставит Европу оценить убытки от Украины, чтобы предотвратить новую войну

Сегодня Штаты заняты Ираном и Китаем, а об украинском кризисе хотят забыть, как о страшном сне. Что нам это дает? Нам это даёт дополнительную возможность принудить Европу к тому, что она зафиксирует убытки и прекратит дальше раскачивать этот кризис и готовить общеевропейскую войну с Россией. Без США Европа воевать с Россией не может.

2026-10-19T06:30

2026-10-19T06:30

2026-10-19T06:30

интервью

украина

киев

россия

владимир кличко

владимир зеленский

дональд трамп

нато

украина.ру

миа "россия сегодня"

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко. - Ростислав Владимирович, Трамп после телефонного разговора с Владимиром Путиным объявил о соглашении с Россией по поставкам дизельного топлива. Каковы перспективы у этой сделки?- Здесь у России и Соединенных Штатов интересы совпали. Российские компании не против заработать дополнительные следствия для пополнения оборотного капитала. Администрации Трампа необходимо хоть как-то усилить позиции республиканцев накануне выборов, которые придут 3 ноября. России выгодно, чтобы Трамп, если не сохранял власть в прежних объемах, то, по крайней мере, и не был бы полностью блокирован демократами.Это красивое решение. Трамп может работать над снижением цен в своей стране, а европейцы и дальше будут страдать от высоких цен. На данном этапе это вполне выгодная сделка, тем более что она временная. При этом Россия не ограничена в возможностях ударов по Украине, так как никаких договоренностей по энергетическому перемирию с Киевом нет.По сути, на уступки пошли только США. У республиканцев сейчас крайне тяжелое положение. И я не исключаю, что администрация Трампа попробует фальсифицировать выборы в Конгресс в свою пользу. То же самое делали демократы при Байдене.Для того, чтобы фальсификации смотрелись естественно на фоне опросов, которые показывают очень серьезное отставание республиканцев от демократов, необходимо объяснить, за счет чего произошло сокращение разрыва. Они скажут, что это произошло за счет грамотной социальной политики, дешевого топлива.Но даже если сделка продержится долго и будет продлена, это не отменяет глобальной конфронтации между Россией и США. Да, США сейчас пытаются договориться по Украине, потому что у них не хватает сил на все горячие точки со своим участием. И Украину они реально заинтересованы законсервировать и оставить на потом.Штаты настроены продолжать борьбу за гегемонию. И внутри США идет спор о том, каким образом это следует делать. Они не являются для нас союзником, мы не ожидаем дальнейшего снятия санкций. Но сегодня Штаты заняты Ираном и Китаем, а об украинском кризисе хотят забыть, как о страшном сне. Что нам это дает?Нам это даёт дополнительную возможность принудить Европу к тому, что она зафиксирует убытки и прекратит дальше раскачивать этот кризис и готовить общеевропейскую войну с Россией. Без США Европа воевать с Россией не может.Для Европы это будет означать тотальную катастрофу. Не то, чтобы ВС РФ дошли до Парижа, они, скорее всего, даже до Берлина не дойдут. В том числе и потому, что незачем. Но русская армия сейчас и не в Киеве, а Украина не может существовать без внешнего финансирования. Европа идёт по тому же пути.- Сможет ли Европа в одиночку финансировать Украину без программы PURL?- Европа это 27 стран Евросоюза плюс Великобритания. Европа содержит Украину и воюет против России уже на протяжении двух лет. Трамп ведь сразу заявил о желании перебросить финансирование Украины на Европу, что и сделал. При этом серьезно ослабил американские позиции на восточной границе НАТО и за счет вывода войск без ротации оттуда, и за счет того, что перестал фактически продавать ракеты к "Пэтриотам".Восточноевропейские страны реально боятся, что Россия зачистит Украину и займется ими. И в этой кампании есть один проигравший - это Трамп, потому что наша позиция позволяет в любой момент как договориться с американцами, так и продолжать обстрелы Киева и других украинских городов. Американская администрация вроде бы среагировала и оставила Зеленского без разведывательных данных. Потому что есть же еще общий разведывательный контур в рамках НАТО, где спецслужбы должны делиться своей информацией со коллегами. Оттуда информация для Украины в любом случае будет утекать.Там сидят британцы и американцы, они все поддерживают Украину. Может быть, информация будет передаваться не так оперативно, но в любой войне бывают свои потери, свои проблемы. Она не ведётся по заранее написанному шаблону.Но у Украины уже нет возможности восстановиться как государство. Если иметь в виду, что российские планы не изменились после того, как их косвенно озвучил Путин, когда сказал, что мы будем воевать до тех пор, пока не будут выполнены цели СВО, то вполне возможно, что мы будем идти и до западной границы.Это не только создаёт условия, при которых Европа может вмешаться в ход боевых действий, но ещё и возникает вопрос, что делать с бывшей Украиной. Приведение ее в чувство потребует огромных ресурсных вложений. При этом война никуда не денется. Тогда и США вновь вступят в прокси-войну. Причем нам не важно, кто тогда будет президентом Штатов.- Тем временем на фоне блэкаута и коммунальных проблем Киева столицы обострился конфликт между мэром Киева Кличко и Зеленским. К чему приведет это противостояние?- Они постоянно конфликтуют, потому что Киев — это серьезная ресурсная база, в отличие от большинства других городов Украины. Кличко хотели подвинуть с должности мэра и поставить туда человека Зеленского после его прихода к власти. Но оказалось, что у него есть серьезная поддержка, кроме того, его поддерживает киевский бизнес.Зеленскому пришлось отступить. Он этого не простил. Зеленский и его команда несколько раз пытались снять Кличко или ограничить его полномочия. Кличко несколько раз обвинял Зеленского в конкретных неудачах, которые преследуют в последнее время ВСУ. Я не думаю, что это происходит от личного отношения. До Кличко дошло, что он рискует стать единственным козлом отпущения. Он мэр столицы, регулярно светится в СМИ, а выживаемость Киева находится под вопросом. И ему каким-то образом надо бороться за сохранение своего места в украинской политике.Трудно не отметить, что там идет постоянная борьба за финансовый ресурс между командой Кличко и командой Зеленского. Пока что Кличко удалось отбиться. Но ему ничего не простили и точат на него зубы.Но сделать это сложно, потому что, как я уже сказал, в Киеве у Кличко серьёзная база, а во-вторых, практически невозможно провести выборы Зеленского до наступления мира. Точно так же невозможно провести выборы Кличко. Военные действия, ракеты летают, население прячется, убегает из домов и так далее. Кто посчитает необходимое количество бюллетеней? Как эти люди будут голосовать, если из Киева и Одессы начался исход жителей.Будут слабеть позиции украинской власти в плане утраты контроля над управляемостью страны. Если сокращается население столицы, то у вас исчезает возможность обеспечивать управленческие функции во всех министерствах, ведомствах и так далее.Уезжают те, кто может себе это в первую очередь позволить. Высшие государственные чиновники, среднее звено, являются более зажиточными людьми, чем низшее звено государственной службы и чем большая часть бюджетников. Следовательно, они будут первой волной.Зеленский стоит перед угрозой исхода населения из крупных городов. Инфраструктура начинает разрушаться так, что её быстрое восстановление становится невозможным. Если будут выведены из строя мосты, через которые проходит метро, то даже если левобережные и правобережные линии метрополитена будут действовать в автономном режиме, это не решит проблему города, потому что значительная часть населения живет на левом берегу в спальных районах, а на работу едет на правый берег.Зеленский и Кличко пор старой привычке обвиняют друг друга. И оба не правы, потому что как Кличко мог подготовиться к отражению воздушных ударов? Он же мэр Киева, а не командующий ПВО Украины.Когда Кличко говорит, что Зеленский не подготовился к зиме, это тоже абсурд, потому что это должны делать региональные власти. Поскольку они находятся в неадекватном состоянии, осознать ошибочность своих заявлений они не могут. Они видят перед собой только цель. То есть у Зеленского цель — убрать Кличко и освоить его территорию и финансы, а цель Кличко — убрать Зеленского и выйти на общеукраинский уровень.Кличко убедили в том, что он будет президентом еще при Ющенко. И сейчас его убеждают в том же. Ему говорят примерно следующее. Зеленский — вор, преступник. Для перевыборов нужна компромиссная фигура, потому что есть восток Украины, который не хочет видеть националиста президентом, а есть запад Украины, который не хочет видеть никого с востока президентом.И если речь идёт о каком-то там "сшивании" страны, то нужна компромиссная фигура, равноприемлемая и для Востока, и для Запада. Ну вот для Востока, Виталик, ты боксёр, а для Запада ты гений, которых не рождало человечество. На Востоке таких людей, как Кличко, президентами не видят. Но в Киеве этого еще не знают. Они привыкли жить даже не вчерашним, а позавчерашним днем, когда Восток был в одной стране с Западом и между ними не проходила еще линия фронта. Кличко как спортсмен пользовался там популярностью. И даже собирал там какие-то голоса для своей партии.Все остальные политики или слишком старые, или скомпрометированные, или уехали, остался только Кличко. Для Зеленского он вполне реальный конкурент.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, украина, киев, россия, владимир кличко, владимир зеленский, дональд трамп, нато, украина.ру, миа "россия сегодня"