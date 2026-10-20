Соскин объяснил, почему Зеленский пошел на открытый конфликт с Трампом - 20.10.2026 Украина.ру
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Соскин объяснил, почему Зеленский пошел на открытый конфликт с Трампом
Соскин объяснил, почему Зеленский пошел на открытый конфликт с Трампом - 20.10.2026 Украина.ру
Соскин объяснил, почему Зеленский пошел на открытый конфликт с Трампом
Владимир Зеленский пошел на открытое противостояние с главой Белого дома Дональдом Трампом исключительно из-за безвыходного положения, указал в эфире своего YouTube-канала бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин
2026-10-20T08:22
2026-10-20T08:22
новости
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владимир зеленский
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соскин
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Как утверждает эксперт, Зеленский прекрасно осознает, что ему больше негде укрыться, поэтому выбрал тактику наступления на Трампа. По мнению Соскина, этот конфликт наносит серьезный ущерб европейским странам: теперь Брюсселю придется полностью взять на себя финансирование и снабжение Киева, хотя ситуация на Украине и без того стремительно идет на спад. Аналитик напомнил, что американский президент публично заявлял об отсутствии какого-либо уважения к Зеленскому, назвав его текущее положение критическим.Подтверждением этих слов стали недавние жесткие реплики самого Трампа. Американский лидер обвинил Зеленского в нежелании прекращать боевые действия и подчеркнул, что тому уже пора подыскивать другого человека, который займется переговорами по мирному урегулированию кризиса.Подробнее - в материале Зеленский не хочет заканчивать эту войну и, вероятно, никогда не хотел — Трамп на сайте Украина.ру.
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новости, украина, брюссель, киев, владимир зеленский, дональд трамп, соскин, украина.ру
Новости, Украина, Брюссель, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Соскин, Украина.ру

Соскин объяснил, почему Зеленский пошел на открытый конфликт с Трампом

08:22 20.10.2026
 
© youtube.com / Перейти в фотобанкСоскин
Соскин
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Владимир Зеленский пошел на открытое противостояние с главой Белого дома Дональдом Трампом исключительно из-за безвыходного положения, указал в эфире своего YouTube-канала бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин
Как утверждает эксперт, Зеленский прекрасно осознает, что ему больше негде укрыться, поэтому выбрал тактику наступления на Трампа.
По мнению Соскина, этот конфликт наносит серьезный ущерб европейским странам: теперь Брюсселю придется полностью взять на себя финансирование и снабжение Киева, хотя ситуация на Украине и без того стремительно идет на спад.
Аналитик напомнил, что американский президент публично заявлял об отсутствии какого-либо уважения к Зеленскому, назвав его текущее положение критическим.
Подтверждением этих слов стали недавние жесткие реплики самого Трампа. Американский лидер обвинил Зеленского в нежелании прекращать боевые действия и подчеркнул, что тому уже пора подыскивать другого человека, который займется переговорами по мирному урегулированию кризиса.
Подробнее - в материале Зеленский не хочет заканчивать эту войну и, вероятно, никогда не хотел — Трамп на сайте Украина.ру.
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