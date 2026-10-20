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Соскин объяснил, почему Зеленский пошел на открытый конфликт с Трампом

Соскин объяснил, почему Зеленский пошел на открытый конфликт с Трампом - 20.10.2026 Украина.ру

Соскин объяснил, почему Зеленский пошел на открытый конфликт с Трампом

Владимир Зеленский пошел на открытое противостояние с главой Белого дома Дональдом Трампом исключительно из-за безвыходного положения, указал в эфире своего YouTube-канала бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин

2026-10-20T08:22

2026-10-20T08:22

2026-10-20T08:22

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Как утверждает эксперт, Зеленский прекрасно осознает, что ему больше негде укрыться, поэтому выбрал тактику наступления на Трампа. По мнению Соскина, этот конфликт наносит серьезный ущерб европейским странам: теперь Брюсселю придется полностью взять на себя финансирование и снабжение Киева, хотя ситуация на Украине и без того стремительно идет на спад. Аналитик напомнил, что американский президент публично заявлял об отсутствии какого-либо уважения к Зеленскому, назвав его текущее положение критическим.Подтверждением этих слов стали недавние жесткие реплики самого Трампа. Американский лидер обвинил Зеленского в нежелании прекращать боевые действия и подчеркнул, что тому уже пора подыскивать другого человека, который займется переговорами по мирному урегулированию кризиса.Подробнее - в материале Зеленский не хочет заканчивать эту войну и, вероятно, никогда не хотел — Трамп на сайте Украина.ру.

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новости, украина, брюссель, киев, владимир зеленский, дональд трамп, соскин, украина.ру