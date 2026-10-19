Зеленский не хочет заканчивать эту войну и, вероятно, никогда не хотел — Трамп
© REUTERS / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© REUTERS / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не хочет и, возможно, никогда не хотел завершения конфликта на Украине. Об этом Трамп 18 октября написал в соцсети Truth Social
По его словам, "два года назад он [Зеленский] мог бы заключить более выгодную сделку, чем сейчас".
"Зеленскому все равно, и, честно говоря, несмотря на все деньги, которые ему щедро выделяет Европа и которые в прошлом давал ему [экс-президент США Джо] Байден, он не хочет заканчивать эту войну и, вероятно, никогда не хотел", — подчеркнул Трамп.
Он также вновь отметил категоричный отказ главы киевского режима прекратить атаки на российские НПЗ.
"Зеленский использует российские нефтеперерабатывающие заводы в качестве мишени, зная, что эти атаки наносят серьезный ущерб мировым рынкам дизельного топлива, в том числе американскому", — написал президент США.
Ранее он уже неоднократно выражал недовольство неготовностью Зеленского к мирным договорённостям. Он также заявлял, что Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Россией.
Вчера, 13:05Зеленского срочно эвакуировали! Сможет ли Украина воевать без США?Взвизгнув от ужаса, Зеленский после страшных слов Трампа "ему пора уходить" метнулся в Лондон, где киевского "нелегитимного" принимают всегда. Ещё бы! Ведь Зеленский в первую очередь - верный слуга английской короны, а это значит - слуга лондонского Сити и всей кучки глобалистов, которые там сидят
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на