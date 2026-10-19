Зеленский не хочет заканчивать эту войну и, вероятно, никогда не хотел — Трамп - 19.10.2026 Украина.ру
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Зеленский не хочет заканчивать эту войну и, вероятно, никогда не хотел — Трамп
Зеленский не хочет заканчивать эту войну и, вероятно, никогда не хотел — Трамп - 19.10.2026 Украина.ру
Зеленский не хочет заканчивать эту войну и, вероятно, никогда не хотел — Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не хочет и, возможно, никогда не хотел завершения конфликта на Украине. Об этом Трамп 18 октября написал в соцсети Truth Social
2026-10-19T01:42
2026-10-19T01:42
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По его словам, "два года назад он [Зеленский] мог бы заключить более выгодную сделку, чем сейчас"."Зеленскому все равно, и, честно говоря, несмотря на все деньги, которые ему щедро выделяет Европа и которые в прошлом давал ему [экс-президент США Джо] Байден, он не хочет заканчивать эту войну и, вероятно, никогда не хотел", — подчеркнул Трамп.Он также вновь отметил категоричный отказ главы киевского режима прекратить атаки на российские НПЗ."Зеленский использует российские нефтеперерабатывающие заводы в качестве мишени, зная, что эти атаки наносят серьезный ущерб мировым рынкам дизельного топлива, в том числе американскому", — написал президент США.Ранее он уже неоднократно выражал недовольство неготовностью Зеленского к мирным договорённостям. Он также заявлял, что Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Россией.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261018/zelenskogo-srochno-evakuirovali-smozhet-li-ukraina-voevat-bez-ssha-1083891293.html
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Украина.ру, Новости, США, Дональд Трамп, Украина, Владимир Зеленский, Россия, НПЗ, Киев, киевский режим, война на Украине, удары по России, Мир без границ, Европа, СВО

Зеленский не хочет заканчивать эту войну и, вероятно, никогда не хотел — Трамп

01:42 19.10.2026
 
© REUTERS / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.10.2026
© REUTERS / Evan Vucci
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Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не хочет и, возможно, никогда не хотел завершения конфликта на Украине. Об этом Трамп 18 октября написал в соцсети Truth Social
По его словам, "два года назад он [Зеленский] мог бы заключить более выгодную сделку, чем сейчас".
"Зеленскому все равно, и, честно говоря, несмотря на все деньги, которые ему щедро выделяет Европа и которые в прошлом давал ему [экс-президент США Джо] Байден, он не хочет заканчивать эту войну и, вероятно, никогда не хотел", — подчеркнул Трамп.
Он также вновь отметил категоричный отказ главы киевского режима прекратить атаки на российские НПЗ.
"Зеленский использует российские нефтеперерабатывающие заводы в качестве мишени, зная, что эти атаки наносят серьезный ущерб мировым рынкам дизельного топлива, в том числе американскому", — написал президент США.
Ранее он уже неоднократно выражал недовольство неготовностью Зеленского к мирным договорённостям. Он также заявлял, что Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Россией.
- РИА Новости, 1920, 18.10.2026
Вчера, 13:05
Зеленского срочно эвакуировали! Сможет ли Украина воевать без США?Взвизгнув от ужаса, Зеленский после страшных слов Трампа "ему пора уходить" метнулся в Лондон, где киевского "нелегитимного" принимают всегда. Ещё бы! Ведь Зеленский в первую очередь - верный слуга английской короны, а это значит - слуга лондонского Сити и всей кучки глобалистов, которые там сидят
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