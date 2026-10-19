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Зеленский не хочет заканчивать эту войну и, вероятно, никогда не хотел — Трамп

Зеленский не хочет заканчивать эту войну и, вероятно, никогда не хотел — Трамп - 19.10.2026 Украина.ру

Зеленский не хочет заканчивать эту войну и, вероятно, никогда не хотел — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не хочет и, возможно, никогда не хотел завершения конфликта на Украине. Об этом Трамп 18 октября написал в соцсети Truth Social

2026-10-19T01:42

2026-10-19T01:42

2026-10-19T01:42

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По его словам, "два года назад он [Зеленский] мог бы заключить более выгодную сделку, чем сейчас"."Зеленскому все равно, и, честно говоря, несмотря на все деньги, которые ему щедро выделяет Европа и которые в прошлом давал ему [экс-президент США Джо] Байден, он не хочет заканчивать эту войну и, вероятно, никогда не хотел", — подчеркнул Трамп.Он также вновь отметил категоричный отказ главы киевского режима прекратить атаки на российские НПЗ."Зеленский использует российские нефтеперерабатывающие заводы в качестве мишени, зная, что эти атаки наносят серьезный ущерб мировым рынкам дизельного топлива, в том числе американскому", — написал президент США.Ранее он уже неоднократно выражал недовольство неготовностью Зеленского к мирным договорённостям. Он также заявлял, что Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Россией.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261018/zelenskogo-srochno-evakuirovali-smozhet-li-ukraina-voevat-bez-ssha-1083891293.html

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