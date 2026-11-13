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"Свет в конце тоннеля есть": Евстафьев — о формате урегулирования на Украине

"Свет в конце тоннеля есть": Евстафьев — о формате урегулирования на Украине - 13.11.2026 Украина.ру

"Свет в конце тоннеля есть": Евстафьев — о формате урегулирования на Украине

Главным итогом переговоров в Абу-Даби стало понимание необходимости определить рамки вопросов в формате европейской безопасности. Об этом в ходе в ходе форсайт-форума "Свет в конце украинского тоннеля. Станет ли ноябрь месяцем мирного прорыва?", организованного изданием Украина.ру заявил политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев

2026-11-13T14:19

2026-11-13T14:19

2026-11-13T15:27

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"Я думаю, что свет в конце тоннеля есть. Проблема заключается в том, что мы ещё до конца не понимаем, какой длины этот тоннель", — сказал Евстафьев.Он отметил, что президент США изначально считал тоннель достаточно коротким. "Вот, например, Дональд Трамп считал, что этот тоннель достаточно короткий и только желание Соединённых Штатов и указания из Вашингтона будет достаточно для того, чтобы выйти на какое-то мирное урегулирование", — пояснил политолог.По его словам, Трампу потребовалось практически два года, чтобы осознать масштаб проблемы. "Практически два года потребовалось Дональду Трампу, чтобы понять, что, в том числе и он, и Соединённые Штаты имеют дело с конфликтом на Украине, а с конфликтом вокруг Украины, в который вовлечено очень большое количество групп интересов, иногда не являющихся государствами", — заявил Евстафьев.Политолог также отметил, что Трамп, возможно, ещё не сделал второй вывод. "А второй вывод, который Дональд Трамп — не уверен, что он его уже сделал — что однополярного мира больше нет. И указания из "Вашингтонского обкома" уже не очень-то и действуют", — сказал эксперт.По словам Евстафьева, это означает две вещи. "Первое — примерно понятен формат возможного урегулирования конфликта на Украине. Этот формат определяется теми целями, которые были определены Владимиром Путиным в феврале 2022 года: денацификация и демилитаризация", — подчеркнул он.Политолог обратил внимание на то, что пять лет предпринимались попытки найти формулу, которая бы смягчала эти фундаментальные и жёсткие задачи "То есть пять лет Запад, прежде всего, и мы — не исключение, пытались найти формулу урегулирования на Украине, которая бы каким-то образом интерпретировала, смягчала эти фундаментальные и жёсткие задачи. В результате мы через почти пять лет специальной военной операции пришли к выводу, — заявил Евстафьев, — что без решения этих двух задач — денацификации и демилитаризации — разрешение украинского конфликта принципиально невозможно. И невозможно не только разрешение конфликта на Украине, но и выстраивание системы взаимоотношений вокруг Украины".Он обратил внимание на сложность определения границ этого круга вопросов. "А что значит вокруг Украины? До какого уровня, рубежа этот круг вопросов можно определять? Это представляет наибольшую сложность", — отметил политолог.По его словам, главным результатом переговоров в Абу-Даби стало понимание необходимости определить рамки обсуждаемых вопросов в формате архитектуры европейской безопасности.Он также указал на необходимость демилитаризации и денацификации украинских подразделений, которые будут выведены с Украины. "Пока мы не поймём рамки, в которых мы можем обсуждать демилитаризацию и денацификацию, надо будет демилитаризировать и денацифицировать в том числе и те украинские или псевдоукраинские подразделения, которые будут выведены с территории Украины и будут сохраняться", — резюмировал Дмитрий Евстафьев.

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