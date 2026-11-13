Посол Киргизии на Украине уволен из-за колхозного скандала - 13.11.2026 Украина.ру
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Посол Киргизии на Украине уволен из-за колхозного скандала
Посол Киргизии на Украине уволен из-за колхозного скандала - 13.11.2026 Украина.ру
Посол Киргизии на Украине уволен из-за колхозного скандала
Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ об освобождении Идриса Кадыркулова от должности чрезвычайного и полномочного посла республики на Украине. Об этом 13 ноября сообщила пресс-служба главы государства
2026-11-13T13:07
2026-11-13T13:07
новости
киргизия
украина
садыр жапаров
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Кадыркулов занимал дипломатический пост с января 2022 года. Причины отставки официально не уточняются, однако она совпала с разразившимся скандалом вокруг сделок с недвижимостью и землёй, в которых фигурирует семья дипломата.8 ноября "Sputnik Кыргызстан" сообщал, что Жапаров поручил прокуратуре срочно проверить обстоятельства приобретения и перепродажи имущества бывшим главой "Северэлектро" Искендером Кадыркуловым. Житель Ак-Сууйского айыл окмоту во время встречи главы государства с населением заявил, что Кадыркулов приобрёл здание колхоза за 220 тысяч сомов, а затем продал его местным властям за 8,5 млн сомов. Вместе со зданием, по его словам, в собственность бывшего депутата Жогорку Кенеша перешли 3500 га земли. Сделки проводились в период, когда младший брат Искендера Кадыркулова Идрис работал в Государственном комитете национальной безопасности.12 ноября посол Киргизии на Украине в соцсетях заявил, что обвинения в незаконной приватизации колхозного имущества его семьёй направлены на то, чтобы очернить репутацию перед выборами. По его словам, родственники не приватизировали ни одного колхозного здания или единицы техники. Сам Кадыркулов утверждает, что не имеет земельной доли в родном селе, а также собственного дома и двора. Дипломат добавил, что большую часть жизни учился и работал за пределами страны.Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Шаги к миру, провалы ВСУ, взяточничество и репрессии. Хроника событий на утро 13 ноября
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новости, киргизия, украина, садыр жапаров
Новости, Киргизия, Украина, Садыр Жапаров

Посол Киргизии на Украине уволен из-за колхозного скандала

13:07 13.11.2026
 
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Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ об освобождении Идриса Кадыркулова от должности чрезвычайного и полномочного посла республики на Украине. Об этом 13 ноября сообщила пресс-служба главы государства
Кадыркулов занимал дипломатический пост с января 2022 года. Причины отставки официально не уточняются, однако она совпала с разразившимся скандалом вокруг сделок с недвижимостью и землёй, в которых фигурирует семья дипломата.
8 ноября "Sputnik Кыргызстан" сообщал, что Жапаров поручил прокуратуре срочно проверить обстоятельства приобретения и перепродажи имущества бывшим главой "Северэлектро" Искендером Кадыркуловым. Житель Ак-Сууйского айыл окмоту во время встречи главы государства с населением заявил, что Кадыркулов приобрёл здание колхоза за 220 тысяч сомов, а затем продал его местным властям за 8,5 млн сомов.
Вместе со зданием, по его словам, в собственность бывшего депутата Жогорку Кенеша перешли 3500 га земли. Сделки проводились в период, когда младший брат Искендера Кадыркулова Идрис работал в Государственном комитете национальной безопасности.
12 ноября посол Киргизии на Украине в соцсетях заявил, что обвинения в незаконной приватизации колхозного имущества его семьёй направлены на то, чтобы очернить репутацию перед выборами.
По его словам, родственники не приватизировали ни одного колхозного здания или единицы техники. Сам Кадыркулов утверждает, что не имеет земельной доли в родном селе, а также собственного дома и двора. Дипломат добавил, что большую часть жизни учился и работал за пределами страны.
Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Шаги к миру, провалы ВСУ, взяточничество и репрессии. Хроника событий на утро 13 ноября
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