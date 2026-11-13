"Мой дом Гамбург, а паспорт – украинский": экс-жена Кличко рассказала о жизни - 13.11.2026 Украина.ру
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"Мой дом Гамбург, а паспорт – украинский": экс-жена Кличко рассказала о жизни
"Мой дом Гамбург, а паспорт – украинский": экс-жена Кличко рассказала о жизни - 13.11.2026 Украина.ру
"Мой дом Гамбург, а паспорт – украинский": экс-жена Кличко рассказала о жизни
Бывшая жена мэра Киева Виталия Кличко, модель и певица Наталия Егорова рассказала о том, где и как живёт, и поделилась секретами здоровья в интервью украинскому изданию "Обозреватель"
2026-11-13T14:23
2026-11-13T14:23
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киев
германия
владимир кличко
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"Я уже много лет живу за границей – не только в Германии, определённое время мы жили и в Америке. Гамбург давно стал моим домом: здесь прошла громадная часть моей жизни, здесь росли мои дети. Но Украина – это совсем другое. Для меня она является частью моей идентичности. Несмотря на десятилетия жизни за границей, я и сегодня остаюсь гражданкой Украины. У меня был и остаётся только один паспорт – украинский. Я никогда его не меняла", – заявила Егорова.Она рассказала и о недавнем визите на Украину, где она посетила свою 97-летнюю бабушку в Ивано-Франковской области."Мы очень много говорили о нашей семье, маминой детстве, предках и наших корнях. Я узнала больше об истории нашего рода. Оказывается, он бойковский (бойки – один из украинских субэтносов, населяют западные регионы страны, а также Польшу и Словакию – Ред.). Мне было чрезвычайно интересно внезапно начать открывать собственную семейную историю с другой стороны", – отметила Егорова.Она отметила, что там – в Ивано-Франковской области – до сих пор живёт её подруга детства. На встрече с бабушкой собралось много родных Егоровой: двоюродные братья и сёстры, их дети и друзья.Также певица и модель сообщила, что её мать живёт в Киеве. Егорова подчеркнула, что это – решение матери, которая захотела вернуться в столицу Украины несмотря на всю сложность жизни там."После начала войны мама жила со мной. И только через три года решила вернуться в Киев, потому что очень скучала по дому. Это было сознательное решение взрослого человека, которое я должна уважать", – подчеркнула Егорова.Она отметила, что постоянно волнуется за мать. Что же до самой певицы, то ей даже в Гамбурге не хватает украинской спонтанности."Германия, безусловно, научила меня большей структурированности, пунктуальности и умению планировать. Хотя, если честно, это не совсем отвечает моей славянской натуре. Иногда мне очень не хватает нашей эмоциональности и спонтанности. Когда ты можешь просто позвонить друзьям и сказать: "Я сейчас зайду", а уже за полчаса вы сидите вместе за столом. В Германии же иногда даже встречу с друзьям нужно планировать за несколько недель, а то и месяцев", – указала бывшая жена мэра Киева.В своём интервью она несколько раз подчёркивала свою любовь к Родине, отмечая, что "можно иметь дом в стране, где живёшь, но Родина – это что-то гораздо глубже".При этом её взрослые дети не находятся на Украине. Как рассказала Егорова, старший сын Егор, которому 26 лет, работает в трейдинговой компании. 23-летняя дочь Елизавета изучает психологию, а младший, 21-летний, сын Максим играет в баскетбол за американский университет, а также за сборную Украины."Касательного то, кто больше на меня, а кто на Виталия – мне сложно так разделять. В каждом из них что-то есть и от мамы, и от папы, но в то же время каждый – абсолютно отдельная личность", – подчеркнула Егорова.При этом она снова вспомнила о патриотизме, указав, что конфликт в стране – "часть истории" её семьи, которая "не может оставаться за бортом жизни", но при этом, подчеркнула Егорова, для неё "очень важно, чтобы дети имели право жить собственной жизнь, строить его и мечтать о будущем". Таким образом, даже она со всей любовью к Родине не хочет привязывать своих детей к Украине.Примечательно, что младшего сына от Егоровой Кличко назвал в честь немецкого боксёра Макса Шмелинга, расцвет карьеры которого пришёлся на приход к власти нацистов. Шмелинг был награждён нагрудным знаком парашютиста люфтваффе, а также Железным крестом 2-го класса. При этом дедушка Кличко – Родион Петрович – пережил нацистскую оккупацию Смелы. Свою жену – Тамару Ефимовну, урождённую Этинзон, он укрывал в подвале (подполе), в то время как её семья погибла в гетто. Во время оккупации умер и старший сын Родиона и Тамары Владимир, в честь которого назвали родившегося позднее отца Кличко.
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Новости, Украина, Киев, Германия, Владимир Кличко

"Мой дом Гамбург, а паспорт – украинский": экс-жена Кличко рассказала о жизни

14:23 13.11.2026
 
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / natalia_yegorovaНаталия Егорова
Наталия Егорова - РИА Новости, 1920, 13.11.2026
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / natalia_yegorova
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Бывшая жена мэра Киева Виталия Кличко, модель и певица Наталия Егорова рассказала о том, где и как живёт, и поделилась секретами здоровья в интервью украинскому изданию "Обозреватель"
"Я уже много лет живу за границей – не только в Германии, определённое время мы жили и в Америке. Гамбург давно стал моим домом: здесь прошла громадная часть моей жизни, здесь росли мои дети. Но Украина – это совсем другое. Для меня она является частью моей идентичности. Несмотря на десятилетия жизни за границей, я и сегодня остаюсь гражданкой Украины. У меня был и остаётся только один паспорт – украинский. Я никогда его не меняла", – заявила Егорова.
Она рассказала и о недавнем визите на Украину, где она посетила свою 97-летнюю бабушку в Ивано-Франковской области.
"Мы очень много говорили о нашей семье, маминой детстве, предках и наших корнях. Я узнала больше об истории нашего рода. Оказывается, он бойковский (бойки – один из украинских субэтносов, населяют западные регионы страны, а также Польшу и Словакию – Ред.). Мне было чрезвычайно интересно внезапно начать открывать собственную семейную историю с другой стороны", – отметила Егорова.
Она отметила, что там – в Ивано-Франковской области – до сих пор живёт её подруга детства. На встрече с бабушкой собралось много родных Егоровой: двоюродные братья и сёстры, их дети и друзья.
Также певица и модель сообщила, что её мать живёт в Киеве. Егорова подчеркнула, что это – решение матери, которая захотела вернуться в столицу Украины несмотря на всю сложность жизни там.
"После начала войны мама жила со мной. И только через три года решила вернуться в Киев, потому что очень скучала по дому. Это было сознательное решение взрослого человека, которое я должна уважать", – подчеркнула Егорова.
Она отметила, что постоянно волнуется за мать. Что же до самой певицы, то ей даже в Гамбурге не хватает украинской спонтанности.
"Германия, безусловно, научила меня большей структурированности, пунктуальности и умению планировать. Хотя, если честно, это не совсем отвечает моей славянской натуре. Иногда мне очень не хватает нашей эмоциональности и спонтанности. Когда ты можешь просто позвонить друзьям и сказать: "Я сейчас зайду", а уже за полчаса вы сидите вместе за столом. В Германии же иногда даже встречу с друзьям нужно планировать за несколько недель, а то и месяцев", – указала бывшая жена мэра Киева.
В своём интервью она несколько раз подчёркивала свою любовь к Родине, отмечая, что "можно иметь дом в стране, где живёшь, но Родина – это что-то гораздо глубже".
При этом её взрослые дети не находятся на Украине. Как рассказала Егорова, старший сын Егор, которому 26 лет, работает в трейдинговой компании. 23-летняя дочь Елизавета изучает психологию, а младший, 21-летний, сын Максим играет в баскетбол за американский университет, а также за сборную Украины.
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / natalia_yegorovaНаталия Егорова и дети Кличко
Наталия Егорова и дети Кличко - РИА Новости, 1920, 13.11.2026
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / natalia_yegorova
Наталия Егорова и дети Кличко
"Касательного то, кто больше на меня, а кто на Виталия – мне сложно так разделять. В каждом из них что-то есть и от мамы, и от папы, но в то же время каждый – абсолютно отдельная личность", – подчеркнула Егорова.
При этом она снова вспомнила о патриотизме, указав, что конфликт в стране "часть истории" её семьи, которая "не может оставаться за бортом жизни", но при этом, подчеркнула Егорова, для неё "очень важно, чтобы дети имели право жить собственной жизнь, строить его и мечтать о будущем". Таким образом, даже она со всей любовью к Родине не хочет привязывать своих детей к Украине.
Примечательно, что младшего сына от Егоровой Кличко назвал в честь немецкого боксёра Макса Шмелинга, расцвет карьеры которого пришёлся на приход к власти нацистов. Шмелинг был награждён нагрудным знаком парашютиста люфтваффе, а также Железным крестом 2-го класса.
При этом дедушка Кличко Родион Петрович – пережил нацистскую оккупацию Смелы. Свою жену – Тамару Ефимовну, урождённую Этинзон, он укрывал в подвале (подполе), в то время как её семья погибла в гетто. Во время оккупации умер и старший сын Родиона и Тамары Владимир, в честь которого назвали родившегося позднее отца Кличко.
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