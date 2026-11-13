https://ukraina.ru/20261113/esche-10-let-busifikatsii-chto-zelenskiy-gotovit-ukraintsam--1084445859.html

"Еще 10 лет бусификации": что Зеленский готовит украинцам

"Еще 10 лет бусификации": что Зеленский готовит украинцам - 13.11.2026 Украина.ру

"Еще 10 лет бусификации": что Зеленский готовит украинцам

На Украине обсуждают итоги переговоров в Абу-Даби и думают над тем, кто будет содержать страну и почти миллионную армию после завершения войны в будущем. А будущее — туманно…

2026-11-13T06:06

2026-11-13T06:06

2026-11-13T06:06

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европа

дмитрий спивак

анатолий шарий

давид арахамия

нато

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Скажут "да", но обманут?В Абу-Даби стороны договорились об обмене пленными – и только. Впрочем, это то, о чем рассказали публике, на самом деле о ходе переговоров мы не знаем практически ничего, отметил украинский политолог Дмитрий Спивак.По его словам, от участников встречи мы слышим общие слова, но понятно, что сейчас война не закончится, слишком по-разному стороны оценивают ситуацию и перспективы ее развития. Через украинский кризис США пытаются обеспечить свои интересы в Европе и на Ближнем Востоке, у Европы свои проекты. При этом никого не волнует, сколько украинцев и русских погибнут за достижение чужих целей – "такова геополитика", она цинична и лишена морали.Сейчас обменяются пленными, а далее переговоры продолжатся, возможно, на подписание каких-то глобальных документов удастся выйти к лету. Хотя есть камень преткновения – НАТО. Если не решить этот вопрос, мира не будет.Но ясно, что и после завершения войны (если она завершится) Украине придется трудно. Никаких гарантий безопасности вне НАТО никто Киеву не даст, а в состав Альянса Украину не примут.Киев просит в таком случае поддержки своей 800-тысячной армии в течение 10 лет после войны на случай нового конфликта, информирует AFP со ссылкой на высокопоставленный украинский источник. Однако, по мнению Спивака, никто из западных партнеров такую армию содержать не собирается, хотя… пообещать это могут."Мы должны это понимать, даже если они скажут "да", они обманут", — заявил политолог в эфире канала Politeka. По его словам, никто не возьмет на себя обязательства финансировать послевоенную Украину еще 10 лет и финансировать почти миллионную армию.Покинувший страну украинский блогер Анатолий Шарий отметил в своем телеграм-канале, что требование содержать ВСУ в таком масштабе и на такой срок – это условие Киева на переговорах, и цена его для Европы немаленькая, 700 млрд долларов. Но обратил внимание и на другой аспект проблемы: "А еще это значит, что бусификация (насильственная мобилизация на Украине – ред.) продолжится еще 10 лет"."Честные людоеды" о пользе пыточных для фронтаБез бусификации киевскому режиму никак не обойтись, добровольцы на Украине давно закончились, а самые патриотичные патриоты и сторонники продолжения самоистребительной войны лично лезть в окопы почему-то не спешат.Политический аналитик Павел Щелин в беседе с журналистом Александром Шелестом* отметил, что в украинском информационном сегменте есть "честные людоеды", которые открыто говорят, что методы мобилизации, продемонстрированные в Петропавловской Борщаговке (где была найдена тайная пыточная), вполне оправданы, потому что другими способами защитить страну не получится, тогда фронт просто рухнет.Значит, для спасения независимой Украины такие действия оправданы.Получается так – "либо Украина — и тогда Борщаговка, либо отсутствие Борщаговки, но тогда и отсутствие Украины".Борщаговка – это вовсе не эксцесс исполнителя, но сущностное свойство и единственная опора того проекта, той мечты, какой является украинская независимость, считает аналитик. Он напомнил о действиях сечевых стрельцов в Первую мировую войну и о деяниях "упырей, которые сейчас лежат в Национальном пантеоне", в годы Великой Отечественной. Напомнил и о более давних примерах из истории.Не все это сразу понимают. Но в конечном счете сами сталкиваются с истинным лицом "божества", на защиту которого отдавали лучшие силы души, – как это случилось с врачом-волонтером, приехавшей спасать людей из тайной тюрьмы. Думали, что защищают родину, а оказывается – все эти годы защищали пыточную. И не только."У меня вопрос ко всем русскоязычным людям, русским людям, которые воюют в ВСУ. Они же, получается, сейчас буквально воюют за то, чтобы потом с их могил сбивали их фамилии, воюют за то, чтобы язык, на котором они говорят, запрещали их детям, и буквально воюют за то, чтобы на юридическом уровне было закреплено, что они люди второго сорта", — сказал Щелин. По его мнению, "это противоречие так или иначе будет разрешено".Но как? Система удержания власти путем страха и репрессий на Украине отлажена, "вырваться из этой петли, воронки самоуничтожения… практически невозможно изнутри", подчеркнул аналитик. По его словам, "рабов" и "голытьбу" для ВСУ всегда наловят, а "лыцари" (элитные подразделения ВСУ) обеспечат их покорность. "Голытьбу" не жалко, к тому же с нее и денег можно взять – это осознанно выбранная модель, добровольцев нет, другим способом фронт удержать невозможно.Но при такой системе фронт держится, и сколько еще продержится, можно только гадать. Украинцы – те же русские, воюют стойко. Только за что?Переговоры время от времени идут, но результата нет и не предвидится. А вот денег на войну для Киева Европа найдет – пусть сам Киев хоть вымрет, но воевать режиму будет на что, считает Щелин.Как достичь мираДолго ли все это еще продлится? Участник украинской переговорной группы, глава парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия заверил, что "есть хороший импульс, чтобы найти решение до наступления Нового года". Да и Дональд Трамп заявлял, что конец конфликта скоро.Но в экспертных кругах мало кто питает такие надежды. Кроме того, не совсем ясно, о каком именно решении идет речь. Если о заморозке конфликта, то это будет лишь необходимая Киеву передышка перед новой схваткой."Настоящий мир мог бы дать давно анонсированный ракетный удар по центрам стратегических решений Киева, которые практически беззащитны от нашего гиперзвука, и последующий разгром ВСУ. Но этого, увы, не намечается", — пишет "РИА Катюша".В свою очередь, Павел Щелин высказал мнение, что обсуждение разных вариантов гарантий безопасности для России не имеет сейчас смысла, поскольку "единственная модель безопасности не предполагает существования государства Украина". Но не об этом же ведутся переговоры. И пока можно лишь сказать, что война будет продолжаться в тех или иных формах.*Иностранный агент

https://ukraina.ru/20261112/s-osobym-tsinizmom-evropa-pridumala-kak-vykachat-poslednie-mozgi-s-ukrainy-1084431633.html

https://ukraina.ru/20261112/itogi-peregovorov-v-abu-dabi-i-signaly-evrosoyuza-zelenskomu-1084442792.html

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эксклюзив, украина, европа, дмитрий спивак, анатолий шарий, давид арахамия, нато